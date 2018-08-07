"Диверсант" все же станет "героем"?

Администрация президента вляпалась в скандал на ровном месте. Вчера в Киев прибыл "узник совести" Костенко, отбывший в российской тюрьме срок за нападение на бойца крымского "Беркута" во время Евромайдана. И теперь украинской власти нужно решить, что с ним делать.

Ситуация с Костенко получилась намного более абсурдная, чем с Савченко. Та хотя бы прибыла в Киев в ранге героя – и уже после этого начала говорить то, что привело ее уже в украинскую тюрьму. Костенко же сразу прибыл в ранге одновременно и героя, и изменника Родины.

Правда, поначалу он был только героем – за то, что вышел из российской тюрьмы. Ему позвонил лично президент, а столичный мэр выделил в качестве компенсации за отсидку квартиру. Но тут оппозиционный журналист Шарий решил напомнить, что Костенко ранее в Украине (уже после победы Майдана) правоохранители называли диверсантом, участником террористической группы и шпионом российских спецслужб.

Выдав все это, Шарий предположил, что Костенко по какой-то причине (проблемы здоровьем или что-то другое) в Киев не прибудет. И поначалу мысль власти, похоже, двигалась именно в этом направлении, поскольку ближе к вечеру омбудсмен Денисова сообщила о своем разговоре с "узником совести", во время которого выяснилось, что у него сломана рука.

Но завершением этого абсурда стало прибытие Костенко и его появление перед журналистами – с обеими здоровыми руками. Кто в этой ситуации подставил Банковую, кто потом подставил Денисову, значения уже не имеет. Поскольку очевидно, что власть уже выбрала сценарий – оправдать недавнего "диверсанта". Лучше было бы забыть, но поскольку от вопросов уйти не удастся, то придется рассказывать, что данные, озвученные ранее силовиками, не подтвердились.

Запретят ли поезд "Киев – Москва"

Помимо героя-предателя, в эпицентре вчера находился министр инфраструктуры Омелян. Тот самый, который озабочен поведением Усика больше, чем инфраструктурой. И тот самый, у которого жена рожает исключительно в Штатах. Теперь этот министр, похоже, решил посоперничать уровнем ненависти по отношению к нему с легендарной здравоохранительной "и. о." Супрун. Поскольку вчера он сообщил, что Кабмин рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Причем сам министр понимает, что вызывает огонь на себя, поскольку тут же объясняет, что такое решение "повлечет недовольство людей". Поэтому, мол, правительство пока еще думает. Хотя возникает вопрос: если будет "недовольство людей", то зачем такое решение? Ведь выигравших от него не будет (за исключением Бацьки, который наверняка наладит железнодорожный хаб вслед за авиационным), зато проигравших можно будет считать сотнями тысяч, если не миллионами.

Однако сам Омелян – сторонник такого решения. Он об этом и раньше говорил, так что можно не сомневаться, что и сегодня Кабмин рассматривает (если министр не врет, конечно) этот вопрос явно с его подачи. А поскольку он понимает, что вызовет ненависть сотен тысяч, но все равно лоббирует такой шаг, то это уже ничем не объяснишь, кроме желания померяться мазохизмом с Супрун.

Однако, если этот вопрос зависит от правительства, а не лично от Омеляна, то шансов на его решение сейчас немного. Во-первых, Гройсман прагматичнее Яценюка (он и авиасообщение по доброй воле не отменил бы, и блокаду Донбасса пытался не допустить), во-вторых, выборы на носу, и злить миллионы нежелательно.

А вот после выборов нельзя исключать ничего. Поэтому желательно, чтобы после них появилась такая власть, в которой омелянов не будет.

Почему в Германии пишут об украинской коррупции

Нынешняя украинская власть не нравится и немецким СМИ. Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование, перепечатанное "Немецкой волной", в котором подробно разъясняется, каким именно образом на таможнях Украины исчезают сотни миллионов евро, которые должны были попасть в государственный бюджет.

Издания приводят известную в Украине схему, по которой зонтики на таможне превращаются в щетки и обкладываются более низкими пошлинами. При этом немецкие журналисты отлично понимают, что все это в Украине известно, просто в схемах задействованы и полиция, и прокуратура, и СБУ, поэтому никто ничего не замечает.

Можно не сомневаться, что и после немецких публикаций на украинских таможнях ничего не изменится. Однако может измениться за рубежом. Сложно сказать, кто надоумил немецкую прессу заняться расследованием украинской коррупции, но получается, что она сейчас пишет ровно то, что недавно на саммите большой семерки говорил Трамп, заявляя о том, что Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире.

И вот теперь получается ситуация, когда с одной стороны об украинской коррупции говорит президент США, с другой – немецкая пресса, а посредине находится Меркель, которая может не реагировать на Трампа, но не может не реагировать, когда то же пишут СМИ ее страны. И потому вполне возможно, что на любые призывы о финансовой помощи, звучащие из Киева, она будет отвечать вопросами о коррупции. Потому что иначе ее дома не поймут.

Зачем Кирилл едет к Варфоломею

Патриарх РПЦ Кирилл едет в Константинополь на встречу с патриархом Варфоломеем. "Во время визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес", – объяснил Константинопольский патриархат. Один из этих вопросов в Украине прекрасно известен. Но только один.

Что означает эта встреча? Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно вспомнить правила "мирской" дипломатии – что лидеры, как правило, встречаются только тогда, когда для них уже подготовлен пакет договоренностей. И добавить, что в такой консервативной структуре как церковь это правило верно вдвойне.

А это значит, что с очень большой вероятностью нам следует ожидать неких договоренностей между Кириллом и Варфоломеем. В первую очередь - по вопросу Украины. А точнее о цене, за которую Вселенский патриарх отступится от идеи Томоса.

УПЦ Кирилл не сдаст, и Варфоломей это хорошо понимает. Больше того, наверняка он это понимал, когда поддержал игру Банковой в этом вопросе. Но поддержал именно для того, чтобы затем пойти на компромисс с РПЦ за некую цену. Какой будет эта цена, возможно, сейчас мы не узнаем. Но зато можем услышать от константинопольского патриарха слова о необходимости сохранять единство Православия и придерживаться строго канонического пути.

Брюссель блокирует санкции США

Штаты возобновили санкционную войну с Ираном. Сенсацией это не стало, поскольку Трамп уже давно вышел из соглашения, подписанного Обамой с Тегераном, и с тех пор вопрос состоял только в том, когда же дипломатический демарш приведет к реальным последствиям. Вчера это началось.

Но сенсация оказалась в другом: Еврокомиссия официально заблокировала применение американских санкций на территории ЕС.

Брюссель не скрывал своего отрицательного отношения к решению Трампа выйти из соглашения с Ираном. Но было уже немало случаев, когда Евросоюз плевался от решения Белого дома, но все равно его поддерживал. Бывали и случаи, когда отдельные страны Западной Европы втихомолку игнорировали американские санкции. Но никогда не было такого, чтобы Брюссель официально блокировал решение Вашингтона.

Трещина между США и Евросоюзом понемногу превращается в пропасть. И стоит вспомнить о том, что есть еще один пакет санкций, который Европа приняла вслед за США, ломая себя через колено, – антироссийские санкции. Втихомолку их уже нарушают, но после иранского прецедента желающих разорвать и эту нить, связывающую с Вашингтоном, может оказаться еще больше. Поэтому следует ожидать, что в сентябре по этому вопросу в Брюсселе будет настоящий бой.