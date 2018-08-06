"Страна" начинает новый проект. Накануне старта "предвыборного" политического сезона мы решили проанализировать стратегию и тактику основных потенциальных кандидатов на выборах президента. Первый материал нашего цикла посвящен действующему главе государства Петру Порошенко.



1. Принял ли Порошенко уже решение баллотироваться на второй срок?



В последние месяцы при ответе на этот вопрос в частных беседах представители БПП и Банковой стараются делать загадочное лицо – мол, еще ничего непонятно, "Чапай думает". В политикуме же активно обсуждается версия, что на фоне низких рейтингов и плачевных перспектив президент может отойти в сторону и не участвовать в выборах, дабы не уходить в историю "лузером".



В тоже время, по нашим данным, с большой долей вероятности Порошенко будет баллотироваться на второй срок. О чем он и объявит после окончания летних каникул.



Главный мотив – как только Порошенко скажет, что на выборы не идет, в ту же минуту посыплется вся вертикаль власти и он не сможет больше влиять на принятие решений в стране. Поэтому, вне зависимости от того есть ли у него шансы или нет, но действующий президент на выборы пойдет. Единственный вариант, при котором он мог бы не участвовать – это внесение изменений в Конституцию с обнулением полномочий главы государства. Но вероятность, что это успеют сделать до выборов очень небольшая.



Сейчас уже активно формируется штаб президента. Судя по всему его де-факто возглавит сам Порошенко (де-юре это будет, естественно, другое лицо).

На ключевые позиции в него войдут бывший глава фракции БПП Игорь Грынив, заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Также на руководящие должности ранее сватали экс-заместителя главы АП Ростислава Павленко, куратора проекта создания автокефальной церкви. Но после провала с получением Томоса, который ждали до Дня Крещения Руси, но так и не получили, шансы Павленко "рулить" штабом уменьшились.



2. Если Порошенко пойдет на выборы, то есть ли у него шансы победить?



Прежде всего стоит отметить, что первая задача для команды президента – даже не победа на выборах, а выход во второй тур. Потому что по нынешним опросам шансы на это у Порошенко небольшие (социсследования дают ему 4-5, а то и 6-7 место).



С другой стороны, кроме Юлии Тимошенко, у других кандидатов из первой пятерки разница в рейтинге не очень большая – в пределах 3-4 процентов. Что, теоретически, оставляет шансы для Порошенко на выход в финал предвыборной гонки, если он сможет максимально распылить голоса своих противников за счет вывода большого числа кандидатов-спойлеров (что уже делается).



Во втором туре, согласно нынешним опросам, Порошенко проигрывает любому кандидату. В антирейтингах и при ответе на вопрос "за какого кандидата вы не проголосуете ни в коем случае" Порошенко стабильно занимает лидирующие позиции.



Определенные (хотя тоже довольно сомнительные) шансы на победу у президента сохраняются лишь в случае, если соперником ему станет откровенный маргинал вроде Ляшко либо представитель юго-востока, против которого можно будет мобилизовать майданный электорат.



Но даже в этих случаях победа для Порошенко не гарантирована и выгрызать ее придется с большим трудом.



3. Какие ходы будет предпринять Порошенко, чтобы победить на выборах?



Изначально предвыборная стратегия Порошенко строилась на пяти основных китах.



Во-первых, это опора на националистическую и военную риторику, заявление о вступлении в ЕС и НАТО, эксплуатирование темы угрозы со стороны России на фоне которой все должны сплотиться вокруг фигуры верховного главнокомандующего, который "остановил агрессию".



Во-вторых, это значительное повышение соцвыплат на короткой дистанции в несколько месяцев в 2019 году (как раз накануне выборов).



В-третьих, мобилизация административного ресурса мэров крупных городов, которые, как считал Порошенко, ему благодарны за децентрализацию.



В-четвертых, получение автокефалии, после чего политтехнологи смогли бы представить Порошенко как личность исторического масштаба.



В-пятых, принуждение к лояльности крупнейших олигархов, а в случае сопротивления – отзыв цифровых лицензий у их телеканалов (при одновременном отключении аналогового телевидения), чтобы минимизировать влияние на предвыборный процесс.



4. И насколько это все может быть реализовано на практике?



Начнем по пунктам.

Во-первых, возможность отрабатывать "военную" повестку ограничена тем, что партнеры Порошенко из "партии войны" (он же "Народный фронт") сейчас фактически переориентировались на поддержку Юлии Тимошенко. А без них эту линию будет трудно эффективно провести. Не поможет даже возможное обострение на Донбассе. Особенно если оно не получит должного освещения с нужными акцентами на крупнейших телеканалах (но об этом ниже).



В конце концов, на любой "патриотический" посыл президента его противники-конкуренты тут же могут парировать с "патриотической" же колокольни – "а зачем ты платил налоги в бюджет страны-агрессора с Липецкой фабрики", "а зачем ты с Путиным за руку здоровался" и тому подобное.



Впрочем, все это не исключает того, что власти попытаются организовать некие действия которые помогут в формировании "военной" повестки дня. И речь не только в данном случае идет о Донбассе, но и о педалировании темы "пятой колонны" внутри страны. Тем более, как показал пример дел Бабаченко и Рубана-Савченко, организовывать и потом "раскрывать" заговоры наши спецслжбы уже научились очень хорошо.



Далее. Пункт второй: повышение соцвыпат. Его выполнение невозможно без полного контроля президента над парламентом и правительством. А он в последнее время сильно ослаб. Особенно это заметно по самостоятельному поведению Владимира Гройсмана. Для решения данной задачи Банковая прилагает серьезные усилия для проведения через парламент отставки премьера и назначения и.о. главы Кабмина полностью лояльного Степана Кубива.



Осенью однозначно будет предпринята такая попытка. Но насколько удачной она окажется – большой вопрос.

Пока Гройсмана спасает союз с "Народным фронтом". На днях прошел слух, что он дал трещину – близкий к Турчинову и Пашинскому депутат от БПП Иван Винник заявил о необходимости отставки премьера. Впрочем, источники в НФ отрицают, что речь в данном случае идет о начале вражды фронтовиков с Гройсманом.



"Это была просто разнарядка от Банковой, которую озвучил Винник как дисциплинированный член фракции", - сказал источник.



Впрочем, и помимо Гройсмана есть серьезные препятствия для повышения соцвыплат. В бюджете уже хронически не хватает денег. Кассовый разрыв, судя по всему, будут покрывать за счет девальвации гривны, что также не добавит очков президенту накануне выборов.



Осенью встанет и вопрос о повышении цены на газ для населения и коммунальной сферы по требованиям МВФ. А это может окончательно уронить рейтинг и власти в целом, и Порошенко в частности.



В общем, этот пункт предвыборного плана также сильно провисает.



В-третьих, что касается мэров. Почти все из них сейчас занимают выжидательную позицию. Плохие перспективы Порошенко вынуждают их, а также в целом местные элиты, вести переговоры с самыми разными кандидатами.



В-четвертых, автокефалия до сих пор не предоставлена и пока все идет к тому, что до выборов Томоса не будет. А даже вдруг и будет (власти и Киевский патриархат надеются, что это произойдет в начале сентября), то, как показали опросы, не даст серьезный прирост рейтингу президента - большинство украинцев данный вопрос совсем не волнует.



В-пятых, олигархи не дают себя взять голыми руками. Полным пшиком завершилась попытка лишить цифровые лицензии "Интера" и "1+1". В решающий момент часть членов Нацсовета прибегли к саботажу, регулятор не смог собрать кворум и провести нужные решения. В итоге, работу Нацсовета разблокировали только тогда, когда Банковая согласовала продление лицензий.



В итоге, риторика некоторых крупнейших телеканалов становится по-немногу более негативной в отношении президента.



В целом, олигархат сейчас также делает совершенно различные ставки. Нет ни одного крупного предпринимателя (помимо самого Порошенко), на которого президент мог бы полностью положиться. Все раскладывают яйца в разные корзины и "кошик" Петра Алекссевича далеко не самый полный.



5. Какие нестандартные ходы может предпринять Порошенко, чтобы удержаться у власти?



Юлия Тимошенко не так давно заявила о том, что Банковая ведет переговоры с сепаратистами, чтобы устроить эскалацию конфликта на Донбассе и под это отменить проведение выборов в следующем году. В ответ у президента обвинили лидера "Батькивщины" в транслировании тезисов российской пропаганды.



Впрочем, в любом случае, пока такой сценарий выглядит малореальным. Как в силу отсутствия у украинских войск достаточных возможностей для организации результативной атаки против сепаратистов (на помощь которым придет Россия), так и в силу некоторого спада напряженности в отношениях РФ и США после встречи Трампа и Путина в Хельсинки.



Кроме того, есть проблемы и финансового плана. В случае возобновления полномасштабной войны не только МВФ вряд ли даст кредит, но и получить деньги через размещение евробондов будет почти невозможно. Что, с учетом необходимости платить крупные суммы по внешним долгам, может привести к дефолту.

В тоже время, нельзя сбрасывать со счетов вероятность внутренней дестабилизации. Например, в случае, если Томос все-таки дадут, а Киевский патриархат начнет реализовывать свои угрозы по захвату храмов УПЦ, то в стране может начать серьезнейший религиозный конфликт. Причем почти на всей территории страны. При определенных условиях власти это могут попытаться использовать как формальный повод для отмены выборов. Хотя цена все этого, очевидно, будет крайне высока и для страны и для ее нынешнего руководства.

Второй нестандартный ход – досрочные выборы в Верховную Раду буквально накануне президентских. Впрочем, эта история уже не о победе на выборах Порошенко, а о спасении его команды, которая вряд ли переизберется в парламент при новом президенте, поэтому отдельные ее представители хотят провести выборы сейчас, чтобы успеть попасть в Раду пока власть еще в их руках.



Технически роспуск парламента можно осуществить путем выхода из коалиции БПП (не позже начала сентября, чтоб успеть провести выборы в декабре) или же воспользоваться формальной причиной – то, что в 2015 году Рада однажды не заседала более 30 дней в течение одной сессии.



Но так как никому кроме близкого окружения Порошенко роспуск парламента не нужен (в первую очередь он не нужен Народному фронту и Юлии Тимошенко, а также Гройсману), то вряд ли его смогут реализовать.



Тем более, что БПП по партийным спискам наверняка потерпит поражение, новый парламент (а значит и правительство) будет враждебен Порошенко, что окончательно обнулит его шансы на выборах президента.

"Настроение Петра Алексеевича по поводу досрочных выборов в Раду сейчас 50 на 50. Он еще думает", - сказал нам источник в АП.



Еще одной "нестандартной" идеей Порошенко было назначение досрочных выборов президента (чтоб стартовать пока еще другие не готовы). Однако на Банковой так и не смогли придумать как это организовать технически – президент должен был бы подать в отставку добровольно, что создавало бы огромные риски и для него лично и для всей системы власти.



Поэтому, скорее всего, Петру Порошенко и его команде придется пойти на выборы в установленный Конституцией срок при, мягко говоря, сомнительных шансах на победу.



Впрочем, один из крупных политиков, вхожих в АП, говорит, что настроение у президента пока отнюдь не пораженческое.

"Он пока ничего никому толком не говорит. Дает понять, что у него есть хитрый план, который он расскажет чуть позже. Есть ли у него этот план? Не знаю. Но точно у него есть очень много кэша. А это в наших условиях далеко не последний фактор на выборах", - говорит источник.