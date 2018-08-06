Чиновники начали активно вмешиваться в семейную жизнь украинцев, претендующих на субсидии. С недавних пор при оформлении бумаг на получение государственной компенсации за коммунальные услуги соцслужба учитывает доход членов семьи, в частности, мужа и жены, даже если они и не прописаны в одной квартире, на содержание которой, собственно, и берется субсидия.

Ранее действовала другая схема - чиновники собирали данные о доходах граждан. зарегистрированных на одной жилплощади, и, суммируя их, решали, могут ли те претендовать на субсидию. Скажем, если муж был прописан по одному адресу, а жена и дети - по другому, то, чтобы оформить субсидию, каждый собирал отдельный пакет документов.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко пояснил "Стране" - цель нововведения одна: государство хочет отсечь как можно больше претендентов на помощь. И схема с совокупным семейным доходом вполне позволяет это сделать.

"Страна" разбиралась как чиновники будут мониторить семейные бюджеты и обязательно ли разводиться, чтобы получить компенсацию по коммуналке.

Одна семья - один кошелек

Норма об учете при выдаче субсидии общего дохода членов семьи, даже если они при том не прописаны в одной квартире, прописана в новой редакции Положения о порядке назначения жилищных субсидий.

Это то самое скандальное постановление Кабмина №848, о котором уже писала "Страна", и которым запрещено выдавать субсидии гражданам, имеющим авто не старше пяти лет, квартиры площадью более 120 кв.м и дома от 200 кв.м или купившие в течение текущего года товаров (стройматериалы, земельный участок и прочее) более чем на 50 тысяч гривен.

Оно вступило в силу еще в мае этого года. Но так как в документе и без того немало скандальных норм, требование об учете общего дохода мужа и жены вне зависимости от их прописки, оставалось незамеченным широкой общественностью. Ровно до тех пор, пока граждане не пошли переоформлять субсидии. Социальные инспекторы их огорошили.

Оказывается, теперь, чтобы получить право на компенсацию по коммуналке, жене или мужу нужно принести справку о зарплате своей второй половинки, даже если та не прописана на жилплощади, на которую оформляется субсидия.

"Это делается для того, чтобы сделать распределение субсидии более справедливым. Чтобы граждане, которые вполне могут позволить себе платить за коммуналку, не претендовали на государственные деньги", - пояснил "Стране" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По его словам, верификация получателей государственных льгот, в том числе, субсидий, является первым шагом в рамках монетизации льгот, на которую нацелилось правительство.

"У нас слишком много льготников, которые получают помощь, не имея на то никаких оснований. Почистив этот список, можно увеличить сумму помощи гражданам, которые в ней действительно нуждаются", - говорит Забловский.

Ранее, по его словам, нередко практиковалась следующая схема - семейная пара могла иметь две и больше квартир и при этом на каждую оформлять субсидию. К примеру, муж и жена были прописаны в разных апартаментах и каждый приносил в соцслужбу справку, подтверждающую, что коммуналка "съедает" более 20% его дохода (что является основанием для выдачи субсидии). В итоге оформляли субсидии на несколько квартир, которые сдавали в аренду, получая неплохой доход.

Теперь чиновники будут суммировать доходы мужа и жены. Причем, если, скажем, заявление на субсидию подали и муж и жена, зарегистрированные по разным адресам, то и первому и второй в доход посчитают зарплату второй половинки. То есть, фактически один и тот же семейный бюджет учтут два раза.

Но это еще не все неприятные нюансы. Как быть, к примеру, если муж или жена официально не работают (скажем, уехали на заработки в Европу). По законодательству, без справки о зарплате или с биржи труда на субсидию претендовать нельзя. До недавних пор проблема решалась просто - официально неработающего члена семьи попросту выписывали из квартиры. Теперь же придется забыть о субсидии.

Непонятно и как быть, если семейная пара не только прописана в разных квартирах, но и действительно не проживает вместе, просто не оформляя официальный развод. Таких пар в Украине не так мало, как кажется на первый взгляд. Но доказать соцслужбе, что у них разная не только прописка, но и кошельки, теперь будет крайне сложно - придется разводиться.

Развод, суд или мордобой?

Развод станет единственным выходом и для тех, кто прописан в разных квартирах, но проживает вместе и не намерен разрушать семью. "Чтобы получать субсидию им придется оформить фиктивный разрыв отношений", - говорит Юрий Гаврилечко.

По словам Юрия Гаврилечко, в правительственном постановлении смешано два понятия - семьи и домохозяйства. Тогда как семья - это люди, связанный узами родства, а домохозяйство - люди, проживающие (зарегистрированные) в одном помещении и ведущие совместное хозяйство.

До недавних пор субсидия выдавалась именно на домохозяйство, а не на семью.

"По-сути, попытка чиновников копаться в семейных отношениях и семейном бюджете - это дискриминация и нарушение конституционных прав граждан. Поэтому постановление Кабмина можно оспорить в Конституционном суде, а, имея на руках его вердикт, идти дальше - в Европейский суд по правам человека. И я не удивлюсь, если такие иски вскоре появятся и станут массовыми", - говорит Юрий Гаврилечко.

По его словам, украинцы вполне могут подавать в суд на Кабмин, обвиняя его в мошенничестве (неправомерная попытка подмены понятий).

Экономист Алексей Куш отмечает, что вводя все новые и новые ограничения для получения субсидии, государство пытается максимально сократить список претендентов на компенсацию по коммуналке. И решить за счет этого проблему с дефицитом бюджета, который разрастается до рекордных размеров.

Как уже писала "Страна", по итогам 7 месяцев этого года, план выполнения доходной части бюджета недовыполнен на 16 млрд. грн. А с учетом недофинансирования целого ряда отраслей (медицина, образование, оборонка и др.) бюджета брешь грозит разрастись до рекордных 56 млрд. грн. На счетах Госказначейства критически мало денег - менее 2 млрд. грн. Поэтому государству нужно срочно искать статьи, которые можно "порезать".

И субсидии - одна из них. Алексей Кущ не исключает, что субсидиальную программу попытаются сократить вдвое, выбросив из нее не менее 2 миллионов получателей. А "семейная" схема станет одним из удобных поводов отказать в госпомощи.

Массовые отказы в субсидиях опасны развалом коммунальной инфраструктуры. Ведь больше денег у людей не появилось, поэтому платить по счетам они попросту не будут. "Долги по коммуналке, которые и так уже рекордные (около 40 млрд. грн.) грозят попросту разрушить и без того изношенные сети - модернизировать их энергетикам будет попросту не за что", - говорит Гаврилечко. И добавляет: вполне возможно, что будет банальный коммунальный мордобой: люди станут линчевать коммунальщиков, которые будут обрезать им услуги за долги.

"Подобные прецеденты уже есть. Недавно в Броварах толпа избила сотрудников облгаза. И хотя мордобоем ничего не решишь, такие случаи будут становится все более массовыми", - говорит эксперт.