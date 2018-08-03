31 июля президент Петр Порошенко провел кадровые перестановки, которые значительно меняют устоявшиеся расклады сил в украинских спецслужбах.

Порошенко освободил от должности начальника Управления СБУ по Киеву и Киевской области Сергея Семочко, назначив его первым заместителем главы Службы внешней разведки. Одновременно с этим в кресло руководителя столичных "правнуков Дзержинского" был назначен Олег Валендюк, долгое время работавший в системе органов прокуратуры, а в последнее время - в СВР на должности заместителя. То есть, получилась рокировка.

"Страна" выяснила, что она может означать и как меняет расклад сил в силовых структурах.

Эсбуэшник подался в разведку

Увольнение начинавшего свою карьеру в органах МВД "чекиста" Семочко анонсировалось посвященными в тонкости эсбэушных раскладов наблюдателями уже давно.

Они указывали, что период "взлета" Сергея Алексеевича на Владимирской во многом совпал с усилением позиции "днепропетровских" (а точнее - команды Игоря Коломойского) сразу после событий Евромайдана.

Якобы благодаря этому, Семочко, ранее занимавший высокопоставленные должности в крымском управлении СБУ не только благополучно перебрался на материк, а и заслужил существенное повышение. Он был назначен у руля "главка "К" - Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Здесь "чекист" отметился в целом ряде скандалов, о которых писала "Страна", но в конечном счете "задвинут" с должности. Получив, как утверждают злые языки, в мае прошлого года в качестве "компенсации" кресло руководителя СБУ по Киеву и Киевской области.

Сергей Семочко, источник фото: nashigroshi.org

На этом посту Сергею Алексеевичу не удалось сработаться с руководителем СБУ Василием Грицаком. Впрочем, последнему долгое время не удавалось добиться окончательного низложения Семочко, которому приписывали влиятельное "лобби".

Согласно одной версии, протекцию "чекисту" у Порошенко делал близкий друг президента, нардеп Игорь Кононенко. В другой интерпретации, Семочко является креатурой другого Игоря - Коломойского. Главным аргументом в пользу этого заявлялся тот факт, что супруга эсбэушника Наталья Лысенко является родственницей партнера экс-губернатора Днепропетровской области, и давнего компаньона Игоря Валерьевича Геннадия Боголюбова.

Как бы там ни было, это позволило отсрочить, но не избежать увольнения Семочко. Журналист Станислав Речинский отмечал, что еще в конце прошлого года вражда между Семочко и главой Службы перешла в открытое противостояние. Якобы Грицак подозревал коллегу в том, что тот вынашивает планы "подсидеть" шефа. И заполучить должность зама, а то и руководителя СБУ.

Следствием конфликта стала ревизия, осуществленная в столичной "управе" получившими мандат из главка УВБшниками. По ее результатам Семочко и десяти его подчиненным были объявлены строгие выговоры, которые главный эсбэушник столицы оспорил в суде. Впрочем, узнать решения, которое вынесли служители Фемиды по этому делу не представляется возможным - соответствующие вердикты засекречены.

Весной же киевское управление СБУ получило новый ощутимый удар, в том числе и по позициям Семочко. Тогда "на взятках-котлетах" силами НАБУ был задержан майор Александр Карамушка, после чего следствие начало копать на его "кураторов", с которыми тот якобы мог делиться неправомерной выгодой.

После такого выноса сора из столичной "избушки" сигналы о готовящейся отставке Семочко стали еще более существенными.

Что будет делать Семочко в разведке

Впрочем, утверждать о том, что Сергей Семочко попал в опалу и окончательно лишился протекции со стороны власти будет преждевременно. Член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова рассматривает новое место приложения сил эсбуэшника как повышение.

Источник фото: facebook.com/ustinova.alexandra

"Назначение Семочко первым замом в СВР означать может лишь одно. Внешняя разведка в полный рост займется выборами. И активной прослушкой, благо возможности есть", - считает журналист Речинский.

В этой связи стоит напомнить существенную деталь. Ранее "Страна" писала, как в ноябре прошлого года в результате "кадрового переворота", в этому секретном ведомстве полностью сменился руководящий состав. Предшествовал этому конфликт между Банковой и командирами Службы внешней разведки.

Вот как описывал причины размолвки источник нашего издания: "Первые лица Украины недвусмысленно намекали руководству разведки, что основные угрозы интересам государства существуют не вовне, а внутри страны. Главным образом президента и его советников интересовали технические ресурсы нашей службы - современные комплексы для прослушки. Они должны использоваться для нужд именно внешней разведки. Но на Банковой требовали, чтобы наши "радары", грубо говоря, были развернуты внутрь Украины и занимались отслеживанием, в том числе, и украинских политиков и бизнесменов, а особенно - оппонентов действующего президента".

Руководство разведки, по нашим данным, долгое время отбивалось от этих намеков и, по итогу, было полностью зачищено. На их места были назначены лица, ранее не касавшиеся работы СВР, но готовые выполнять любые предписания Банковой.

Среди них был и высокопоставленный прокурор Олег Валендюк, занявший пост заместителя главы Службы внешней разведки. Теперь же, благодаря июльским указам Порошенко, он фактически разменял свою прежнюю должность с Семочко.

И это назначение считается еще более знаковым, нежели отставка недруга Грицака из СБУ.

"Прокурор-разведчик" переходит в СБУ. Чем он известен

Дело в том, что уроженец Винницкой области Валендюк в узких кругах давно имеет репутацию порученца по особо щепетильным поручениям Банковой. В частности, как говорят наши источники в судейских кругах, он частенько вступал во внепроцессуальный контакт со служителями Фемиды, ставя задачи по вынесению выгодных для Администраци президента решений. В частности, по данным "Страны", именно Валендюк оказывал давление на судей в Киеве по уголовным делам, которые были сфабрикованы против главреда нашего издания Игоря Гужвы.

Любопытно, что указ о назначении Валендюка в СВР, изданный в ноябре прошлого года, так и не был обнародован на сайте президента. Но эту информацию как свершившийся факт (причем, как раз в момент "зачистки" прежнего руководства разведки) подтверждают собеседники в прокурорских кругах и судейском корпусе.

Сторонящийся публичности Олег Валендюк стал широко известен в медийной тусовке после того, как после событий Евромайдана занял должность исполняющего обязанности прокурора Киева. Де-юре столичная прокуратура все это время была обезглавлена. В итоге более года фактически Валендюк и стоял у ее руля, занимая пост первого зама прокурора Киева. Занимавшая на тот момент должность пресс-секретаря столичного ведомства Алена Яхно характеризовала двухметрового Валендюка как "гиганта юридической мысли". Но у него оказалось немало других особенностей, помимо внушительного роста.

Источник фото: facebook/com/Алена Яхно

Журналисты начали копать биографию Валендюка, и выяснилось - получивший генеральский чин советника юстиции 3-го класса еще от президента Виктора Ющенко, прокурор с 2008 и вплоть до мая 2014 года занимал важную роль в иерархии Генпрокуратуры. Весь этот период (фактически при трех разных президентах - Ющенко, Януковиче и и.о. главы государства Турчинове) он был начальником управления представительства интересов граждан и государства в Верховном Суде Украины и высших специализированных судах Генеральной прокуратуры Украины. То есть, курировал со стороны Резницкой судебные вопросы в храмах правосудия высших инстанций (откуда и берут свои корни его нынешние связи с судьями).

Бывший руководитель люстрационного департамента Минюста Козаченко утверждает - должность Валендюка прямо подпадает под действие закона "Об очищении власти".

Однако вместо увольнения с запретом занимать посты в системе органов власти на 10 лет чья-то невидимая рука способствовала продвижению Валендюка по службе уже после событий Евромайдана. И тщательно оберегала его от грозящей ему люстрации. Невзирая даже на обнаруженные факты того, что в разгар кровавых событий на Майдане (19 февраля 2014 года) Валендюк вместе с рядом прочих сотрудников Генпрокуратуры был поощрен за действия по поддержанию законности в условиях захлестнувших Украину акций протеста главой ГПУ Виктором Пшонкой.

Как Валендюка от люстрации спасали

Наиболее ярко наличие влиятельной протекции у Олега Валендюка проявилось осенью 2014 года.

Еще за день до официального вступления в силу люстрационного закона - 15 октября, Валендюк обратился с письмом к руководству Генпрокуратуры. В нем он просил разъяснить, распространяются ли на него ограничения закона "Об очищении власти". Заметим, что текст этого документа к тому моменту не был официально обнародован. Это случилось только 16 октября.

Несмотря на это, бюрократическая машина надзорного ведомства нашла, что ответить прокурору. Уже на следующий день (16 октября) он получил ожидаемый вердикт, что Велендюку действительно светят люстрационные перспективы.

Далее события развивались еще стремительнее. 17 октября (в пятницу) и.о. прокурора Киева подает иск в Окружной админсуд Киева, где настаивает на признании противоправными действий ГПУ. Которая, повторимся, к тому моменту еще не начинала процедуру люстрации сотрудников. Впрочем, на эту деталь не обращают внимание теперь и служители Фемиды. Сразу же после возвращения с выходных, 20 октября (в понедельник) в ОАСК издают "ухвалу", которой запрещают увольнять Валендюка по люстрации с поста 1-го заместителя прокурора столицы.

Фактически, вся процедура "уведения" прокурора от рисков быть люстрированным заняла четыре рабочих дня. Из которых суду хватило половины этого срока для вынесения резонансного решения. Которое, по данным журналистов, вплоть до весны 2015 года, прятали. Предпочитая не обнародовать в Едином реестре судебных решений соответствующие "ухвалы".

Еще одно загадочное наблюдение - Генпрокуратура отказалась подавать апелляцию на решение суда по иску Валендюка. Лишь в апреле 2015 года кассационную процедуру затеяли в Министерстве юстиции, но безрезультатно.

Если вспомнить эпопею с законом "Об очищении власти", то сознательный подлог в истории Валендюка становится еще более очевиден.

Во-первых, этот нормативный документ был опубликован в "Голосе Украины" и вступил в силу только 16 октября 2014 года. Вплоть до этой даты доступа к его тексту в официальном порядке не было, он даже отсутствовал на сайте парламента. Несмотря на это, прокурор везде успевал действовать на упреждение. И за сутки до обнародования документа отправил соответствующий запрос к начальству. Который оно поспешило оперативно рассмотреть.

Во-вторых, несмотря на отсутствие официальной публикации закона (и соответственно - его правомочности), в ГПУ заранее указали - Валендюк подпадает под п.7 ч.1 ст.3 и п.3 ч.2 ст.3 закона "Об очищении власти" и подлежит увольнению.

Во-третьих, понятна и спешка выведения его из-под люстрационного дамоклова меча. Если бы до 27 октября 2014 года Валендюк не получил "охранную грамоту" суда, он автоматически подлежал бы люстрации на 10 лет. Это прямая норма ч.1 ст.3 закона "Об очищении власти",которую обязаны были применить в первые десять дней после вступления в силу люстрационных норм.

Прецедент Валендюка - единичный пример того времени, как подпадающие под очищение прокуроры смогли избежать люстрации. Помимо него такой финт удалось провернуть еще трем сотрудникам ГПУ - бывшему главбуху Людмиле Ерховой, ее заместителю Александру Ткаченко и экс-руководителю Генеральной инспекции Генпрокуратуры Максиму Мельниченко. Позднее все они были уволены, а Валендюк остался единственным прокурором в Украине, подлежащим люстрации, но избежавшим ее благодаря судебному запрету.

Источник фото: facebook.com/olexiy.minakov

Покровитель гиганта

Естественно, что в такой ситуации встал вопрос о влиятельных покровителях Олега Валендюка в стане представителей постмайданной власти. Слово которых смогло переубедить, в частности, генпрокурора Юрия Луценко. Который после своего назнаечния на Резницкую обещал уволить Велендюка из ГПУ и якобы грозился отправить того на службу в зону АТО.

С подачи экс-нардепа Егор Фирсова "крышей" прокурора назывался влиятельный нардеп из Блока Петра Порошенко Александр Грановский. Его бывший коллега по фракции утверждал - именно Грановский способствовал решению "люстрационного вопроса" Валендюка.

Эти подозрения строились не на пустом месте. Особенно после скандальной истории разбирательств в судах повздоривших собственников столичного ТРЦ SkyMall. Одним из участником спора за право распоряжаться коммерческим объектом выступал бизнесмен Андрей Адамовский (его журналисты называют партнером Грановского), другим - эстонец Хиллар Тедер и компания Arricano.

Сопровождением этого дела занимались, по поручению Валендюка, сотрудники прокуратуры Днепровского района столицы. Их матерную переписку с угрозами в адрес оппонентов Адамовского в чате "Лысые птицы" засняли активисты. Оскандалившиеся прокуроры были уволены, но затем восстановлены на работе решением суда. С одним из них - Сергеем Лысенко, позднее встречался Александр Грановский.

Сам он утверждал, что не имеет никакого отношения к разборкам вокруг SkyMall. Версию о помощи Валендюку в его люстрационной эпопее один из ближайших соратников президента Петра Порошенко также называл не соответствующей действительности.

"Объясню, откуда слухи, что я решаю вопросы в судах. Я людям предлагаю мое видение разрешения тех или иных ситуаций. Они разные, могут касаться государственной службы, ведомств, сложностей в работе того или иного министерства. Я приблизительно понимаю, как работает эта юридическая механика. Если я знаю участников рынка, то могу предложить с ними встретиться. Делаю это довольно часто. Только потому, что ко мне обращаются", - говорил Грановский.

Компенсация за ГБР. Почему Валендюку отдали кресло начальника столичного СБУ

Как бы там ни было, с ноября Олег Валендюк реализовывал свои специфические таланты и умения на разведывательном поприще. Впрочем, о "прокурорской ниве" недолюстрированный силовик не забывал. Он претендовал на должность директора Киевского территориального управления Государственного бюро расследований.

Поговаривали, что это место обещали Олегу Сергеевичу его высокопоставленные покровители в обмен на поиск "убойного компромата", который позволит привлечь к ответственности экс-министра обороны Анатолия Гриценко, заявившего о своих президентских амбициях.

"Валендюк ушлый приспособленец, вполне возможна такая версия. Но учтите, что если ему это действительно пообещали, тогда об этом знает только он и еще пару человек", - комментировал эти сведения "Стране" на правах анонимности собеседник в прокуросрких кругах.

В конечном счете, пасьянс руководителей территориальных отделений ГБР Банковая и "Народный фронт" разложили без карты Валендюка. Компенсацией за "ущерб", по одной из версий, для Валендюка и стало кресло руководителя СБУ по Киеву и Киевской области.

С учетом того, что с ноября прошлого года прокуратура утратила функцию следствия, и большинство знаковых (и прежде всего, "политических") дел в настоящее время расследуется Службой безопасности, назначение этого прокурора в "контору" может позволить его покровителям держать руку на пульсе, а также "направлять" расследование нужных власти уголовных процессов по траектории, избранной Банковой. В том числе и по теме Гриценко, и по теме оппозиционных журналистов, и по другим вопросам, где Администрации президента понадобится специалист по прессингу и "решению вопросов" с уголовными перспективами.