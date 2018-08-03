Получит ли Филарет Лавру?

Отголоски несостоявшегося томоса на юбилей Крещения Руси все еще звучат. Вчера тему подогрел глава Киевского патриархата Филарет, который озаботился темой имущества Украинской православной церкви, особенно ее главными святынями – Киево-Печерской и Почаевской лаврой.

По мнению Филарета, как только будет издан томос о признании независимой украинской церкви, все имущество УПЦ будет передано этой самой церкви. Правда, он не уточнил, о о какой именно церкви может идти речь в томосе и, соответственно, какой церкви может быть передано имущество УПЦ.

Впрочем, похоже, что история с томосом для Филарета – только повод для того, чтобы поднять тему о "неправомочности" нахождения Печерской и Почаевской лавр под юрисдикцией УПЦ. Для него томос (даже несостоявшийся) – это предлог, а реальные способы значения не имеют.

Четверть века назад нынешний глава Киевского патриархата, покидая УПЦ, "отжал" у нее Владимирский собор с помощью радикалов из УНА-УНСО. Теперь, с помощью радикалов нового поколения, он, похоже, не прочь расширить свои владения.

Как Ляшко разбогател на 16 миллионов

Скандал вчера разразился и в политике, но уровнем поменьше. Да и в этом скандале никто ничего не отбирает, наоборот – дают. Вчера стало известно, что лидер радикалов Олег Ляшко продал бывшему нардепу-регионалу Рыженкову недвижимость за 16 миллионов. Эту информацию Ляшко разместил в своей электронной декларации вполне легально.

Но вопросы остались. Дело в том, что в прошлом году лидер радикалов уже продавал недвижимость тому же Рыженкову на похожую сумму – 15,9 млн. И теперь (поскольку это вторая продажа недвижимости за три года) должен заплатить не 1+1,5% налогов, а 5+1,5%.

Однако это не главный вопрос. Главный вопрос – что же Ляшко продает ежегодно за 600 тысяч долларов? Откуда у него столько недвижимости?

В остальном вопросов нет. На самом деле все понимают, что таким образом легализуются взносы Ахметова в его главный (на данный момент) политический проект. Поскольку бывший нардеп – отец гендиректора "Метинвест-Холдинга".

Правда, один вопрос все-таки остается: если Ахметов финансирует Ляшко через "покупку недвижимости", то кто финансирует его через победы в лотереях?

Тайны дома Сюмар

Можно не сомневаться, что вопрос неограниченного количества продаваемых квартир у лидера радикалов не заинтересует НАПК. Как не заинтересовал это агентство дом нардепа от "Народного фронта" Виктории Сюмар. Но скандал с этим домом все-таки случился.

Причем его могло вовсе и не быть, если бы не нелогичные действия самой Виктории. Она рассказала, что ее мать строит дом (после того, как его нашла "Страна"), но сообщила, что он недостроен. Когда журналисты показали фото дома, который был построен еще в 2016 году, она сказала, что это чужой дом, однако дом своей матери показать отказалась. От бывшей активистки, клеймившей "бандитский режим" за коррупцию и цензуру, такого не ожидали.

Однако дом – лишь часть скандала. Вторая часть – это всплывшая недавно история с замужеством Сюмар, поскольку избранником Виктории оказался заммэра Ирпеня Христюк, к которому у местных активистов больше всего вопросов. В результате возникла цепочка событий, в которой нардеп от "Народного фронта" играет весьма неблаговидную роль.

Будут ли у нынешнего скандала последствия? Это зависит не от активистов и не от самой Сюмар. А от того, в какой политической команде она окажется накануне президентских выборов. Если в одной команде с президентом и разных командах с Аваковым, то всей этой историей может заинтересоваться Нацполиция. А если в одной команде с Аваковым, но в разных командах с президентом – то Генпрокуратура.

Вернут ли дело Стерненко в Одессу?

Но пока у Генпрокуратуры другая головная боль. Одесский облсовет подготовил обращение к Луценко, в котором требует вернуть в одесскую полицию дело бывшего главы местного "Правого сектора" Стерненко, который в конце мая зарезал человека.

Передача этого дела в Киев не была ничем не обоснована. Кроме одного. В последнее время власть использует передачу дела из одного города в другой, чтобы похоронить его. Так было, в частности, с делом об убийстве Бузины, только его, наоборот, передавали из Киева в Одессу.

В случае с делом Стерненко этот мотив еще более очевиден. Власть решила защитить не столько самого радикала, сколько саму себя, поскольку несомненно, что процесс над известным националистом, да еще и по тяжкому уголовному преступлению, подогреет антинационалистические настроения в Одессе, где они и так сильны.

Сначала эксцесс хотели погасить с помощью версии о "самозащите", однако следствие опровергло ее, – и тогда дело забрали у одесской полиции. Вернут ли, если Одесский облсовет (что вполне вероятно) проголосует за обращение?

Скорее всего, нет. Исключение могла бы составить ситуация, если бы Порошенко сделал своей предвыборной фишкой борьбу с радикалами и установление порядка. Тогда процесс над Стерненко был бы к месту и ко времени. Но президент все четыре года боялся радикалов, и на пятый год этот страх не прошел. Поэтому задача восстановления порядка (как и осуждение Стерненко) будут задачами уже следующей власти.

Усик: из героев – в "сепары"

И еще один скандал, точнее – новый этап недавно прошедшего скандала вокруг победы боксера Усика в чемпионском поединке в Москве. На первом этапе, как известно, часть украинской общественности (меньшая, во главе с вице-премьером Кириленко) осудила Усика за само выступление в Москве. Большая победу приветствовала. Премьер-министр Гройсман даже предложил дать боксеру Героя Украины. С ответа на это предложение все и началось.

Началось, поскольку Усик от звания Героя отказался, а на критику за отсутствие лозунга "Слава Украине!" после поединка ответил: "Если бы выкрикивания, которые у некоторых сидят в голове, вернули мир в мою страну и подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал".

Этого было достаточно, чтобы критика обернулась обвинениями в предательстве и даже сепаратизме. Похоже, некоторые критики уже даже забыли смысл слова "сепаратизм", поскольку очевидно, что ни одно высказывание Усика даже близко к такому смыслу отношения не имеет. Даже комплимент в адрес оппозиционного журналиста Шария.

"Переход" Усика из героев в "сепары" стал еще одним доказательством того, пространство поддержки национализма в Украине сужается. Больше того, в противовес воинствующему национализму появляется воинствующий антинационализм. Когда Усик предлагает всем своим критикам выйти на бой с ним, это бьет по авторитету националистов больше, чем все заявления польских и российских политиков. Потому что ясно, что никто предложение Усика не примет.