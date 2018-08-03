В Украине заканчиваются бюджетные деньги. По данным Государственной казначейской службы, на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,99 млрд. грн. Это на 7,4 млрд. грн. меньше, чем месяцем ранее и в 22 раза - чем на аналогичную дату прошлого года (тогда было 44 млрд. грн.).

Важность Единого казначейского счета переоценить сложно - именно с него финансируются все социальные расходные статьи - пенсии, субсидии, медицина, образование и прочее.

В самом Госказначействе столь резкое снижение остатков на ЕКС поясняют недавними выплатами Пенсионному фонду - деньги срочно понадобились, чтобы перекрыть задолженность по пенсиям. Но экономисты уже бьют тревогу.

"Конечно, могут быть кассовые разрывы, когда сегодня денег мало, а завтра появятся новые поступления. Но может оказаться и так, что платить по счетам Госказначейству будет попросту нечем, ведь в бюджете образовалась рекордные дыра", - пояснил "Стране" экономист Виктор Скаршевский.

По итогам 7 месяцев, план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 млрд. грн. Но реальный масштаб бюджетной катастрофы еще больший.

"Дело в том, что государство недофинансирует отдельные расходные статьи. Скажем, здравоохранение за полгода недополучило 6,4 млрд. грн., органы правопорядка - 4,8 млрд., оборона - 3,4 млрд. и т.д. Всего задолженность составляет 39 млрд. грн. С учетом этих денег, бюджетная дыра расширяется уже почти до 60 млрд. грн.", - подсчитал Скаршевский.

"Страна" разбиралась, почему в бюджете образовалась гигантская брешь, реально ли ее залатать и как это скажется на рядовых украинцах.

Куда пропали деньги

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", озвучивают разные версии назревающего бюджетного кризиса.

Руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что одним из главных "виновников" рекордных недопоступлений в казну стала таможня - недобор по ее части превысил 7 млрд гривен при том что импорт товаров в Украину не только не падает, но и, по итогам первого полугодия, вырос на 17%.

"Эти цифры только подтверждают - схемы и коррупция с таможни никуда не делись, они процветают", - считает Охрименко.

Экономист Виктор Скаршевский говорит, что чиновников подвело укрепление гривны. В бюджете на этот год заложен среднегодовой курс национальной валюты на уровне 29,5 грн. за доллар, а к декабрю 2018 она и вовсе должна подешеветь до 30,1 грн. Но пока среднегодовой курс едва превышает 26 грн. за доллар.

"Но у нас 40% доходной части бюджета напрямую зависит от курса - это и импортное НДС, и акцизы и налоги на импорт, привязанные к валюте и прочее. Соответственно, чем крепче гривна, тем меньше денег в бюджете", - пояснил Скаршевский.

Экономист Алексей Кущ считает, что все дело в завышенных планах. Бюджет на этот год впервые превысил 1 триллион гривен. Многие источники дохода в главной смете страны изначально неправдоподобны. Взять хотя бы планы поступлений от приватизации почти в 24 млрд. грн.

"Такие деньги последний раз мы получали когда продавали "Криворожсталь". А в предвыборный год ожидать притока богатых иностранных покупателей вообще вряд ли стоило", - отмечает Кущ.

Вторая явно провальная статья - поступления от конфискованного у коррупционеров имущества. Их планировали получить почти 5 млрд. грн. А на сегодняшний день в бюджет попало всего 65 тыс. грн.

По словам Алексея Куща, бюджет-2018 сверстан так, что для его выполнения ВВП должен был вырасти, как минимум, на 10%. В Украине же реальный рост внутреннего валового продукта пока не превышает 2,5%.

В такой ситуации раздуть бюджет до нужных властям показателей могла бы разве что галопирующая инфляция.

"В прошлом году она составила 12-14% и это помогло худо-бедно вытянуть основные бюджетные показатели. Но в этом году Нацбанка несколько раз повышал учетную ставку и притормозил инфляцию до 5%, а по году она не превысит 10%. Поэтому и здесь правительство ждет подвох", - говорит Алексей Кущ.

Усугубили ситуацию неплатежи основных госмонополий. К примеру, "Нафтогаз" должен заплатить в бюджет 30 млрд. грн. дивидендов. Но пока отдал пока только 12 млрд. грн.

"Правительство дало госкомпании рассрочку до декабря, якобы, чтобы она не брала кредит. Но зачем брать кредит, если есть прибыль, о которой трубят топ-менеджеры НАКа?", - удивляется Скаршевский.

Без субсидий и с долларом по 30 гривен

Главная опасность разрастающейся бюджетной бреши - массовые невыплаты по важным социальным статьям. "Страна" уже писала о задержке выплат пенсий в прошлом месяце (что произошло в Украине впервые с 2000 года).

Если власти не предпримут кардинальных мер по стабилизации ситуации, долги будут появляться и по другим направлениям, а их общая сумма станет расти в геометрической прогрессии.

Так, по словам Скаршевского, уже сейчас государство недофинансирует медицину, органы правопорядка, армию, образование и культуру. Средства для них в бюджете заложены, но вот реальных денег врачи, учителя, полиция и военные видят все меньше. Недофинансирование составляет от 12% до 66% в зависимости от направления (больше всего недодают на медицину).

В последующем список тех, кому государство будет должно рискует только вырасти. первыми под удар могут попасть те же пенсионеры и бюджетники, ведь расходы на пенсии и зарплаты в бюджетной сфере одни из самых весомых.

Не исключено, что власти попытаются и вовсе порезать часть расходных статей. Алексей Кущ считает, что делать это будут, в первую очередь, за счет субсидий. В мае этого года Камин внес изменения в свое постановление о правилах начислений компенсации по коммуналке. Был существенно расширен список причин, по которым гражданам смогут отказывать в субсидиях.

Как уже писала "Страна", не получат помощи украинцы, имеющие авто не старше пяти лет, квартиры площадью более 120 кв.м, купившие земельный участок или дорогие товары длительного пользования.

"За счет этого субсидиальную программу сократят вдвое. Из списка получателей выбросят не менее 2 млн. семей", - прогнозирует Алексей Куш.

Впрочем, экономист Андрей Блинов считает, что власти поостерегутся в предвыборный год резко резать социальные программы.

"Непопулярные меры, скорее всего, перенесут уже на 2019 год. А до этого времени попытаются любыми путями получить кредит МВФ. Тем более, что Фонд, для выделения очередного транша, готов ограничиться такими требованиями как повышение цен на газ и создание антикоррупционного суда", - поясняет Блинов.

По его мнению, именно август станет для властей временем выбора основной стратегии - усиленно окучивать международных кредиторов или же сделать ставку на раскручивание инфляционных процессов и девальвацию гривны, чтоб за счет этого закрыть дыру в бюджете.

Виктор Скаршевский считает, что выбор, по сути, уже сделан. Об этом свидетельствуют растущие ценники в украинских обменниках - курс гривны уже перешагнул за 27 гривен за доллар. И, скорее всего, его будут повышать до обозначенных в бюджете-2018 показателей - больше 30 гривен к декабрю этого года.

"Это, по-сути, решение проблемы за счет простых людей, ведь тут же взлетят цены на основные товары и услуги и население автоматически обеднеет. К примеру, с 2014 года жизнь в Украине подорожала в 2,5 раза, а пенсии выросли только на 60%. То есть, власти украли у каждого пенсионера 1 тысяч гривен в месяц", - подсчитал Скаршевский.

"Параллельно попытаются прижать бизнес. Уже сейчас, чтобы хоть как-то залатать бюджетную дыру, у предприятий настоятельно просят заплатить налог на прибыль наперед. Если на этот год запланировано получить 81 млрд гривен этого налога, то на сегодняшний день перечислено уже 52 млрд", - констатировал экономист.