В первый день августа Генеральная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении народного депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

С разницей в две недели они были задержаны в марте 2018 года, и с того времени помещены под арест. Дуэт "террористов" подозревается в организации государственного переворота путем вооруженного захвата власти (ч.1 ст.109 УК Украины), подготовке к серии террористических актов (ч.3 ст.258 УК Украины), посягательстве на жизни первых лиц государства (ч.1 ст.112 УК Украины) а также незаконном обороте оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

"Страна" собрала все данные об этом деле и ответила на основные вопросы.

1. Какова главная фабула обвинения?

2 августа на полигоне "Альфы" в Конча-Заспе об итогах следствия отчитались руководители силовых структур. Первая скрипка в этом процессе была отведена главе ГПУ Юрию Луценко.

Он заявил, что правоохранители "получили все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам Савченко и Рубану с ведома российских офицеров в должности подполковника и полковника на территории "Донецкой народной республики" после консультаций, которые провела Савченко с Захарченко ("главой" т.н. "ДНР" Александром Захарченко – Прим.Ред.)".

В схожем духе рапортовал перед прессой первый замглавы СБУ Виталий Маликов. Он дал понять, что "чекисты" усматривают в инкриминируемом Рубану и герою Украины Савченко преступлении "руку Кремля" в рамках т.н. "гибридной войны" северного соседа против Украины.

Но параллельно (как, впрочем и Луценко) дал понять, что конкретные доказательства участия, а также фамилии и должности идеологов злодеяния со стороны высших чинов РФ украинской общественности не представят. А в суд направят дело о попытке масштабного вооруженного госпереворота (последствиями которого должны были стать колоссальные жертвы среди населения), в чем обвинят... двух человек. Нардепа и руководителя "Офицерского корпуса".

Таким образом, можно говорить о том, что конкретного заказчика из России или от сепаратистов в деле нет. Что теоретически может усилить позицию защиты подозреваемых, которые настаивают на том, что никаких приказов из Москвы они не получали, а их самих спровоцировали на идею переворота и терактов подосланные провокаторы от СБУ (подробнее об этом ниже).

2. Как по версии следствия должен был осуществляться теракт?

Одним из спикеров мероприятия выступил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Анонс присутствия последнего, а также выбранное место проведения мероприятия не оставляли сомнений - силовики намеревались наочно продемонстрировать характер ужасных последствий, которые-де таил в себе заговор бывшей летчицы "Пули" и Рубана.

Эти ожидания оправдались: Рувин представил выводы экспертов, согласно которым пострадать в результате теракта должны были до 10 тысяч человек в правительственном квартале и смежных с ним районах центра Киева.

Якобы 7,5 тыс киевлян и гостей столицы могли пасть жертвами артиллерийского обстрела, который мог вестись с территории Труханова острова или путем организации огневой точки из четырех минометов на барже в пойме Днепра. Гибель еще 2,5 тыс "планировалась" вследствие штурмовых атак со стороны представителей двух "тактических групп" переворотчиков, подрыва мин и последующей паники.

"Хаотичный огонь артиллерии плюс две тактические группы и МОН-50... В этом секторе даже мухи не останутся в живых", - рисовал апокалиптическую картину Рувин.

Окончательно убедить в этом журналистов инициаторы действа на полигоне решили путем показательного подрыва мины. Что характерно, ни один из присутствовавших на месте журналистов не задался вопросом, для чего (помимо пиара) было организовано данное шоу. Ведь как заявил Луценко и Ко, следствие до делу Савченко и Рубана было де-юре завершено еще три дня назад.

Брифинг 2 августа, посвященный завершению следствия по делу Савченко-Рубана, источник видео: youtube.com/112-Украина

3. Что говорит защита?

Как сообщил "Стране" адвокат Валентин Рыбин, который защищает в уголовном производстве руководителя "Офицерского корпуса" (а в одном из судебных заседаний также представлял интересы Надежды Савченко), хотя уведомление о завершении досудебного расследования было подписано еще 30 июля, раскрытие материалов дела до сих пор не было осуществлено.

"В тексте говорится, что знакомиться с материалами мы сможем начиная с 13 августа, то есть две недели у нас банально украли", - говорит он.

Еще накануне отчета силовиков адвокат спрогнозировал, что все ранее заявленные подозрения в адрес Рубана и Савченко останутся, и найдут свое изложение в тексте обвинительного акта.

"Доказательства, которые есть у обвинения, в своей большей массе ранее уже были предоставлены обществу в виде фильма, продемонстрированного перед народными депутатами весной, чтобы вызвать у них необходимый импульсивный порыв для снятия неприкосновенности с Надежды. К сожалению или счастью, но чего-то большего у следствия просто нет", - отметил Рыбин.

Фильм, продемонстрированный в парламенте во время рассмотрения представления о снятии неприкосновенности с Надежды Савченко, источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

4. Какова главная линия защиты?

По мнению Рыбина спецоперация по раскрытию заговора из двух госпереворотчиков - это "четко спланированная, но топорно реализованная провокация по стороны СБУ". Где роль подсадной утки сыграл офицер ГУР Минобороны Павел Балов с позывным "Кедр".

"Именно офицер спецназа несанкционированно, еще до возбуждения уголовного дела взял диктофон, и записал свой приватный разговор с Савченко. Затем он дал его послушать своему командиру и по его указанию - передал СБУ. А там вместо проведения профилактической беседы, которая прекратила бы в зародыше какое-либо преступление, "торпедировали" Надежду с помощью "Кедра", а затем зацепили Рубана. Это готовая провокация, которая любым здравомыслящим и независимым судом будет изобличена", - объясняет подоплеку раскрытого "заговора" защитник.

То есть, по словам Рыбина, Савченко и Рубана сознательно спровоцировали агенты СБУ на разговоры о государственной перевороте.

По словам адвоката, в настоящее время незаконно добытая запись встречи "Кедра" и Савченко, а также материалы НСРД в отношении нардепа, полученные без соответствующей санкции суда, наличествует в материалах дела.

"И есть показания Балова, рассказывающего как он получил запись этой беседы", - поясняет Рыбин.

Наряду с этим, в деле отсутствует как таковой план осуществления госпереворота или серии терактов, которые якобы готовили Савченко и Ко. А также рисунок размещения мест в здании парламента авторства Надежды - этот лист бумаги был уничтожен.

Зато в тексте "пидозр" содержатся два соответствующих варианта осуществления силовой смены власти в Украине. С одной стороны, это артиллерийский обстрел правительственного квартала в момент присутствия в парламенте всего руководства Украины. С другой - захват парламента и убийство власть имущих группами диверсантов. По оценке Рыбина, для реализации такой затеи понадобилось бы минимум полсотни отчаянных спецназовцев. Однако, как уже отмечало выше, помимо Савченко и Рубана в деле не было выявлено ни одного "заговорщика".

При этом, едва ли не главную роль в осуществлении "заговора" играли спецназовцы, по просьбам и с помощью которых Рубан выполнил доставку оружия из "ДНР"на подконтрольную территорию. По версии защиты, эта уловка выступает еще одной провокацией, реализованной против Надежды и руководителя "Офицерского корпуса".

"Первый раз в ноябре 2017 года машину с оружием из "серой" зоны на подконтрольную Украине территорию завез сам "Кедр", что подтверждается аудиозаписью. Следствие обходит этот момент, ведь у нас есть доказательства (их мы предоставив суде), что именно по инициативе и просьбе сотрудника ГУР Минобороны завозился этот арсенал. Теперь уже понятно, что это было задумано для того, чтобы усилить провокацию и показать "сотрудничество" Савченко и сепаратистов. Точно так же должно было происходить и 8 марта, когда Балов из "серой зоны" до "нуля" вез оружие, и только там вышел, и показал Рубану, чтобы тот сел за руль", - резюмирует Валентин Рыбин.

В общем, если подытожить, то стратегия защиты будет и далее строиться на тезисе о том, что Савченко сознательно спровоцировал Кедр и появившиеся в деле позже сотрудники СБУ (под видом офицеров Сил специальных операций) на обсуждение идеи госпереворота.

5. Почему Рубан был готов взять на себя вину?

По словам Валентина Рыбина его подзащитный Рубан был готов пойти на сделку со следствием и признать свою вину, чтобы его затем обменяли с "ДНР" на двух украинских бойцов, которые там находились в плену с 2014 года.

"На досудебном следствии мы дали шанс Генеральному прокурору, председателю СБУ и президенту Украины продемонстрировать истинную волю к возвращению украинских военнопленных домой не на словах, а на деле. Володя Рубан, несмотря на возможные негативные доя него последствия, согласился инициировать сделку со следствием и предложил индивидуальный обмен по формуле 1 х 2, в результате которого, домой, уже в ближайшие дни могли вернуться Сергей Глондарь и Александр Кориньков, находящиеся в плену со времен Иловайского котла!", - сказал Рыбин, добавив, что ГПУ отказалось идти на такой вариант.

На брифинге Луценко фактически подтвердил то, что такой вариант предлагался, но сказал, что Рубана могут отменять, только если он даст некие расширенные показания, указав на других лиц, участвовавших в подготовке "переворота".

"Будут ли это последние высокопоставленные фигуранты, даст ответ следствие. В этом я вижу возможность заключения соглашения с Рубаном, он знает больше, чем Савченко по теме Кремля", - сказал генпрокурор. По его словам, «угода» может быть заключена, если Рубан предоставит информацию, которая выведет следствие на незнакомые ранее обстоятельства планируемого теракта либо заказчиков, которых "юридически ГПУ еще не установила". Также Луценко прокомментировал и возможный обмен Рубана на пленных, содержащихся в ДНР. "Осужденные террористы, теоретически, могут стать предметом обмена. На кого, в какой пропорции - решать точно не Рубану", - ответил он на заявления адвоката Валентина Рыбина, который заявил, что его подзащитный "не виновен, но может признать вину", чтобы обменяться на двоих военнопленных.