Казна пуста. Что дальше?

Казна пуста. Вчера Госказначейство опубликовало данные о наличии средств на едином казначейском счете. Данные плачевные: по состоянию на 1 августа там находится 1 млрд 995 млн гривен. Для сравнения: год назад, на 1 августа 2017 года, на том же счете находилось 44 миллиарда с копейками.

Но это будет еще не полное сравнение. Можно сравнить с 1 марта 2014 года – то есть месяцем сразу после трех месяцев Майдана и бегства Януковича вместе с ближайшим окружением. И узнать, что на тот момент на ЕКС было 3 млрд 590 млн гривен, еще тех, при курсе 10 грн за доллар. А сегодня, без Майдана и бегства президента, даже в номинальном исчислении сумма почти в два раза меньше. Не говоря уже о сумме в долларах.

О кризисе с наполнением бюджета (и, соответственно, с выплатами из него) уже знают все. Знают работники госпредприятий, задолженность перед которыми увеличивается ежемесячно. Знают пенсионеры, столкнувшиеся с задержками по выплатам впервые за десятилетие, а то и больше.

Однако знание не переходит в умение. Правительство, похоже, не знает, что делать с этой ситуацией. Единственная надежда – на осень, когда ожидается большой урожай, с которого можно взять и НДС, и валютную выручку. Но это если аграрии будут продавать урожай сразу. А если решат подождать до зимы, когда цены поднимутся?

В древнем анекдоте папуаса спрашивают:

– Как вы собираете бананы?

Он отвечает:

– Два раза в год у нас сезон больших ветров, и они сбивают бананы с пальм.

– А если больших ветров не будет?

– Тогда у нас неурожай.

Нынешняя власть поступает точно так же. Пустив на самотек промышленность, она надеется исключительно на высокие урожаи в сельском хозяйстве. Но если ветров не будет?

Долги по ЖКХ: скоро 40 миллиардов

Кризис усугубляется не только у государства, но и у граждан. Вчера Госстат опубликовал данные по оплате коммунальных услуг за последние полгода. Как и можно было предположить при нынешних тарифах, сумма долгов граждан за все услуги ЖКХ выросла за шесть месяцев сразу на 7 миллиардов гривен: если на 1 января она составляла 32,3 миллиарда, то на 1 июля уже 39,3 миллиарда.

Все это происходит на фоне резкого сокращения количества тех, кто получает субсидии, а также того, что сами субсидии стали намного меньше. Придумывая различные способы, как не давать субсидии, власть считает, что этим она увеличивает оплату гражданами коммунальных услуг. А на самом деле она увеличивает только долги.

Впереди же страну ожидает еще больший кризис. Вчера вступило в силу постановление "Нафтогаза" о новом повышении цен на газ для промышленных потребителей. Теперь она составляет 10 130 гривен за тысячу кубометров по предоплате и в больших объемах и 11 083 гривны для всех остальных. Напомним, что именно эта цена считается рыночной. И потому нельзя исключать, что ее возьмут за основу, когда повысят расценки на газ и отопление для населения. Тогда (да еще и при урезанных субсидиях) долги будут увеличиваться не по 7 миллиардов за полгода, а по 7 миллиардов в месяц.

Зачем президент считает убытки на Донбассе

Но президент, кажется, нашел выход для всех – и для бюджета, и для населения. Вчера он выдвинул инициативу создания координационного органа по формированию претензий к России для возмещения нанесенного ущерба на Донбассе. То есть будет создана некая комиссия, которая подсчитает все убытки, которые принесли Украине создание сепаратистских "республик" и война с ними.

К этому также следует прибавить убытки, нанесенные аннексией Крыма. Сумма периодически называется – чуть более триллиона гривен. Донбасс, скорее всего, будет оценен в сумму, которая будет не меньше "крымской".

Два триллиона гривен – цифра, поражающая воображение. И с ней Порошенко вполне может идти на президентские выборы. Пообещать отобрать у России такие деньги (а следом за ними – и Донбасс с Крымом) – это будет покруче поместной церкви и даже вступления в НАТО. И еще патриотичнее, потому при таком обещании Украина становится богаче почти на 80 млрд долларов, а Россия – на столько же беднее.

С точки зрения пиара эта идея – беспроигрышная со всех сторон. Правда, неизвестно, какое количество избирателей на нее клюнет. Но какая-то часть точно клюнет – ведь верили же в 1990-е в "золото Полуботка", которое сделает Украину богаче Европы…

Установят ли в Раде видеоцензуру?

Помимо финансовых вопросов, вчера в эпицентре были еще и вопросы свободы информации. Поднял их регламентный комитет парламента, который решил, что в здании Верховной Рады у журналистов слишком много свободы.

Решил он так по итогу скандала, когда нардеп из "Воли народа" Пономарев потребовал от журналиста прекратить его снимать на видео, а потом отобрал смартфон с записью. Та история возмутила все СМИ, но регламентный комитет вместо наказания нардепа решил его действия… узаконить. Если его предложения будут приняты, журналист будет обязан прекратить съемку нардепа и удалить несанкционированное видео или фото.

Между тем, самые сенсационные фото и видео из парламента были добыты именно таким способом. Нардепов неоднократно ловили на телефонной переписке, которая не только нарушала морально-этические нормы, но и имела признаки коррупции.

Если бы подобную норму попытались протащить при Януковиче, скандал сотряс бы не только все Украину, но и докатился бы до Брюсселя, вернувшись оттуда обвинениями в сворачивании демократии и введении цензуры. Произойдет ли так сегодня, неизвестно. Нынешняя власть уже привыкла плевать на укоры Евросоюза, но все же иногда считается с консолидированной позицией СМИ. Важно только, чтобы позиция была консолидированной и чтобы в рядах СМИ не ожили те, кто делит их на правильные и неправильные.

Херсон: радикалы против прокуратуры

Ситуация с нападением на советницу херсонского мэра Гандзюк перешла в новую фазу – противостояния местных радикалов и силовых структур города. Способствовали этому комментарии, распространенные от самой пострадавшей, из которых можно сделать вывод, что в Херсоне идет охота на активистов, а полиция ничего не делает по этому поводу. А еще раньше лидер С14 Карась заявил о "заговоре титушек и мусоров" с целью уничтожения всех активистов.

И вчера был дан первый "ответ". Правда, дал его "Нацкорпус", а не С14, и не "мусорам", а херсонской прокуратуре. Радикалы из структуры Белецкого ворвались в здание прокуратуры, чтобы найти местного прокурора и потребовать от него ответа о расследовании нападения на Гандзюк.

Параллельно появились сообщения о пожаре в здании прокуратуры, что вызвало подозрение в желании радикалов не только защитить пострадавшую, но и уничтожить некие уголовные дела. Но позже стало известно, что горели только дымовые шашки, и подозрения рассеялись вместе с дымом.

Однако сама ситуация остается напряженной. Гандзюк перевезли для лечения в Киев, Генпрокуратура заступилась за своих подчиненных и попросила не мешать им, но страсти накаляются, поскольку полиция до сих пор ничего по делу о серной кислоте не сообщила. И даже не установила, была ли это серная кислота или что-то еще.

Без ответа остаются и обвинения со стороны радикалов – относительно заговора против них. Кстати, о спланированных действиях против активистов регулярно писала в "Фейсбуке" и сама Гандзюк, так что ситуация с ней теперь трактуется как подтверждение этой версии. Однако ответ может дать только полиция, а ей, как уже сказано, радикалы не доверяют.