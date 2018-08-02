В юридическом сообществе Киева разгорается скандал с радикально-правым оттенком и вероятным участием власти.

Страсти разбушевались после того, как в последний день июля представители ультраправой организации С-14 ворвались в помещение Национальной академии адвокатов Украины (НААУ) в Киеве. Три десятка молодых людей попытались сорвать заседание комитета защиты прав адвокатов.

Адвокаты вызвали на место сотрудников Подольского райуправления полиции и потребовали выпроводить незваных гостей. Копы в ответ технично "умыли руки", констатировав отсутствие каких-либо нарушений в происходящем вторжении и просто созерцали продолжение конфликта между юристами и националистами.

В итоге последние на полчаса заняли зал заседаний НААУ, где провели собственное мероприятие. Адвокаты же собрались в другом помещении, рассмотрев единственный вопрос повестки дня комитета защиты прав адвокатов.

Насколько он связан с деятельностью С-14, почему радикалы ополчились на отдельных представителей адвокатского сообщества, и как в нападках на юристов просматривается участие власти, разбиралась "Страна".

Стычка на Соломенской площади

Скандальное заседание, которое пришли срывать столичные националисты во вторник - следствие событий, произошедших 27 июля в помещении Апелляционного суда Киева.

Тогда С-14 пришла поддержать своего соратника Сергея Мазура (который подозревается в организации погрома поселения ромов на Лысой горе в Киеве), и в фойе дворца правосудия столкнулись с адвокатом Валентином Рыбиным. Последнего националисты сильно не любят из-за того, что он представляет интересы целого ряда граждан, которых обвиняются по особо тяжким "околополитическим статьям" - подозреваемых в сепаратизме, "беркутовцев", пособничеству "ДНР/ЛНР" и тому подобное.

Между оппонентами возник словесный конфликт, в ходе которого один из праворадикалов пытался ударить адвоката головой. Также представители С-14 выкрикивали в адрес Рыбина речевку "Чемодан, вокзал, Россия", обзывали "оккупантом" и бросали мелочью.

Стычка в Апелляционном суде Киева между С-14 и Валентином Рыбиным, источник видео: facebook.com/c14.news.reserve

Рыбин не остался в накладе, но рук не распускал. Он пообещал лидеру С-14 Евгений Карасю, что он скоро будет сидеть в тюрьме, как сейчас сидит гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в войне на Донбассе на стороне сепаратистов. Отсылка к Лусварги неслучайна - именно Рыбин является его адвокатом. И к этому делу как раз и восходит конфликт между защитником и националистами.

Как бразилец стал причиной конфликта между Рыбиным и Карасем

На своих страницах "Страна" уже касалась эпопеи бразильца, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе в составе сил "ДНР". Осенью 2016 года мужчина был задержан в аэропорту "Борисполь", и осужден Печерским судом на 13 лет тюрьмы. В апелляции этот вердикт не устоял, и разбирательство по его делу запустили на новый круг.

Тогда к представлению интересов южноамериканца подключился адвокат Рыбин, который вел линию защиты к обмену Лусварги на украинских солдат, находящихся в плену у сепаратистов. В конце прошлого года бразильца внесли в соответствующие списки, и выпустили из-под стражи. Обмен в итоге сорвался, в результате чего комбатант оказался хотя и на свободе, но без документов на руках, что не давало ему шансов попробовать вернуться на Родину.

Так продолжалось почти четыре месяца, после чего Лусварги разыскали журналисты. Вышедший в эфир сюжет "подтолкнул" националистов к активным действиям.

4 мая представители С-14 схватили Лусварги, и через весь центр Киева привели к зданию Службы безопасности. Сразу после этого прокуратура вышла в суд с ходатайством об аресте бразильца, причем его дело направили слушаться подальше от Киева - в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. С тех пор Лусварги возвращен в СИЗО, но его история заиграла новыми красками.

Дело в том, что через суд Рыбин добился открытия уголовного производства в отношении Карася и его сподвижников-националистов. Действия С-14, совершенные с его клиентом правыми радикалами, защитник трактует как террористический акт и похищение человека. Фактически вынудив правоохранителей внести соответствующие сведения в ЕРДР, адвокат стал мишенью для критики со стороны спонсируемых из бюджета националистов. Что, в конечном счете, и вылилось в попытку нападения на него в здании Апелляционного суда.

"Радикалы" захватили адвокатскую обитель

В ответ защитник обратился с заявлением в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, попросив дать оценку сложившейся ситуации. Экстренное заседание соответствующего комитета назначили на 31 июля и, опасаясь вероятных провокаций, заблаговременно вызвали на место полицию.

Полиция "дежурила" у здания Национальной ассоциации адвокатов, источник фото: unba.org.ua

Впрочем, присутствие блюстителей закона никак не повлияло на планы радикалов сорвать мероприятие юристов. Они беспрепятственно прошли в помещение и искали все того же Рыбина.

Источник фото: facebook.com/c14.news.reserve/

Последний по информации собеседников "Страны" в юридических кругах, в это время снимал побои по факту "общения" с Карасем и Ко в Апелляционном суде Киева. Впрочем, отсутствие оппонента никоим образом не смутило представителей С-14.

Как происходил "визит" С-14 в НААУ, источник видео: youtube.com/Сергей Козлов

Спор между адвокатом Ларисой Криворучко и националистами в своем видеосюжете показал блогер Анатолий Шарий, источник видео: youtube.com/Анатолий Шарий

Они де-факто захватили зал, и сделав несколько фото расположились в нем по-хозяйски. Впоследствии на своих страницах в соцсетях С-14 опубликовали сообщение об итогах якобы проведенного ими "заседания".

Источник фото: facebook.com/c14.news.reserve/

Адвокаты, в свою очередь, не оказывали физическое сопротивление, покинув помещение. Их спикеры отмечают фактическое бездействие со стороны силовиков, намекая о потворствовании со стороны власти националистам.

"Хотя сотрудники полиции и пришли вовремя в помещение НААУ, они не препятствовали представителям С-14, чье массовое присутствие и агрессивный настрой сделали невозможным заседание", - заявила Глава комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк.

Комментарии юристов

Адвокат Андрей Цыганков на своей странице в Facebook:

- А кто они (представители С-14 - Прим. Ред.) такие чтобы указывать адвокатам, что делать? Кто это вообще такой, у кого без толпы нет движения и уверенности в себе. Он так много говорит, что его свои не слышат.

Поймите, все вы, активисты и недовольные, адвокат Валентин Рыбин, во-первых результативен и профессионал, раз эти так стонут, а во-вторых явно показывает низкий уровень профессионализма Военной прокуратуры Украины, ее ориентацию исключительно под политическую целесообразность, а не на закон. Под личиной войны эта прокуратура занимается прямым рэкетом и крышеванием, а активисты этому фактически содействуют.

Адвокат Андрей Левковец на своей странице в Facebook:

- Для С-14, которое не понимает, что отождествлять адвоката с клиентом запрещено законом, государство еще и деньги выделило. Власть готовит оружие против мирных демонстрантов, в следующий раз разгонять Майдан будет не полиция, а вот эти националисты под прикрытием полиции, как они уже сейчас делают со снесением киосков, отжимом участков под строительство и т.д. Но если уничтожить сейчас институт адвокатуры, то во время Майдана людей в судах защищать будет уже некому.

Адвокат Лариса Криворучко изданию VectorNews:

- Общество не имеет права осуждать адвоката за то, что он выстраивает правовую защиту для обвиняемого лица. От качественной работы адвоката напрямую зависит качество развития отношений в юридической сфере и обеспечения прав всех граждан, а также развитие Украины, как государства, в котором человек, его жизнь и здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. Вместе с этим недопустимость отождествления адвокатов с клиентами и их делами во время исполнения ими своих обязанностей является важной гарантией профессиональной деятельности адвокатов. Этот принцип закреплен в Основных положениях о роли адвокатов, принятых 8 Конгрессом ООН по предотвращению преступлений в августе 1190 года и законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Несоблюдение данных гарантий нарушает право на защиту, закрепленное законодательством Украины и общепризнанными принципами международного права. Это, в свою очередь, может поставить под сомнение существование института адвокатуры Украины в целом. В таком случае профессия адвоката утратит свой особый статус и окажется неэффективной. И как следствие, граждан просто не кому будет защищать. То, что произошло в НААУ - это не просто отождествление адвоката с клиентом, а прямое и циничное нарушение прав адвокатов. Вряд ли активисты понимают, к чему могут привести их действия, но власть не только не может оставаться в стороне от такой ситуации, а и должна решительно противодействовать таким проявлениям неуважения к адвокатуре. Ожидаем немедленную и эффективную реакцию со стороны МВД, Нацполиции, прокуратуры и т.д.

Адвокат Евгений Солодко в комментарии "Стране":

- Деятельность адвокатов является одной из основоположных практик соблюдения принципа верховенства права и обеспечения эффективной защиты прав человека. Однако государством, особенно в последнее время (начиная с 2014 года), эти гарантии всячески игнорируются.

При этом, адвокатура - самоуправляющаяся организация, где адвокаты сами решают свои вопросы без внешнего вмешательства. В том числе, касающиеся привлечения коллег к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения свидетельства на право занятие адвокатской деятельностью. Никто, нигде и никогда не имеет права давать указание адвокату, кого и как ему защищать - это решение принимает сам адвокат, вырабатывая стратегию и тактику защиты, где может использовать все допустимые с токи зрения закона методы защиты. Любые попытки воздействия на адвокатов со стороны прямо запрещены законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Валентин Рыбин защищает многих клиентов в резонансных уголовных производствах. Если выбранные им клиенты кому-то не нравятся, то это сугубо их проблемы. Вмешиваться в процесс защиты не имеет права никто. В том числе, и представители организации С-14 а также других структур, которые прикрываются при этом позицией некоей общественности. Эти граждане почему-то решили, что они будут указывать, кому и как из адвокатов осуществлять свою деятельность.

Случившееся - неприемлемо с точки зрения законов и Конституции Украины. И говорит как минимум о профессиональной импотенции представителей силовых структур, а с учетом ранее имевших место фактов - о системе.

Очевидно, что государству не нужна сильная адвокатура, на фоне которой действия многотысячного репрессивного аппарата в судах выглядят бледно. Государству удобно напускать на адвокатов представителей националистических организаций для реализации своих целей. Но это не значит, что у адвокатов не найдутся законные инструменты для противостояния этому давлению.