Шансы киевлян получить наконец-то горячую воду, которой в большинстве столичных многоэтажек нету с мая, тают на глазах.

Не исключено, что горожанам, не побеспокоившимся об установке бойлера, придется забыть о теплой ванне надолго. А если вода все же появится, платить за нее придется по более высоким расценкам. Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев не исключает, что тарифы на горячее водоснабжение, а с осени - и на отопление, вырастут, как минимум, на 30%.

"Страна" разбиралась в причинах надвигающегося энергетического коллапса и подсчитала во сколько обойдется среднестатистической киевской семье горячий душ и тепло в квартире.

Долговые разборки

Причина очередного энергетического скандала - затянувшийся конфликт нового КП "Киевтеплоэнерго", которое сменило в качестве управителя тепловыми сетями столицы компанию "Киевэнерго", и НАК "Нафтогаз".

Напомним: столичные власти отказались от сотрудничества с "Киевэнерго" с мая этого года. Тогда теплые сети были переданы новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Но по некоторым объектам, в частности, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательному заводу "Энергия" город продлил соглашение с компанией Рината Ахметова до 31 июля. Прояснялось это техническими причинами. Коммунальщикам за это время нужно было получить лицензии на производство тепловой энергии в НКРЭ, провести подготовительные работы к принятию сложных объектов и главное - перезаключить контракт на поставку газа с НАК "Нафтогазом".

И тут началось самое интересное. Ведомство Андрея Коболева наотрез отказалось подписывать контракт, пока "Киевтеплоэнерго" не погасит все прежние долги "Киевэнерго", преемником которой коммунальное предприятие, якобы, является.

Общий долг, насчитанный "Нафтогазом", составляет порядка 5 млрд. грн. Из них около 1,2 млрд. - это штрафы и пеня за просроченные платежи. Их "Киевтеплоэнерго" не признает и платить отказывается. Соответствующий иск о незаконности требований НАКа коммунальщики подали в суд.

Геннадий Рябев считает, что шансы выиграть у города есть. "Нафтогаз" ссылается на статью 22 закона о ЖКХ. Но там сказано о преемственности долга при передаче целостного имущественного комплекса новому владельцу. У столичного теплового хозяйства собственник не менялся - как ранее, так и теперь им остается киевская община", - пояснил "Стране" эксперт. Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко говорит, что старые долги должна погашать компания "Киевэнерго". Там в свою очередь заявляют, что за годы управления теплосетями немало вложились в их модернизацию, поэтому город должен либо компенсировать эти расходы, либо взять на себя долги за газ. "В то, что все участники конфликта смогут найти общий язык за столом переговоров, верится с трудом", - добавил Гаврилечко.

Какой вердикт вынесут судьи тоже пока неясно. Как отметил эксперт энергорынка Валентин Землянский, рассмотрение этого дела может затянуться, в лучшем случае, на месяцы. Кабмин, который киевские власти попросили вмешаться в ситуацию, пока бездействует. Но даже если какие-то распоряжения со стороны правительства последуют, "Нафтогаз" вряд ли станет их выполнять, разве что на фоне киевского конфликта еще больше обострится противостояния менеджмента госкомпании с Кабмином, - допускает Землянский.

Заложниками этой ситуации стали простые киевляне, которые рискуют надолго остаться без горячей воды, а в последствии - и без отопления. Под вопросом сейчас - и качество электроснабжения. Ведь большинство внутридомовых электросетей не готовы к резкому повышению нагрузки на них, - говорит Юрий Гаврилечко.

Космические платежки возвращаются?

Еще 31 июля вопрос с закупкой газа считался практически неразрешимым. Эксперты всерьез обсуждали угрозу полной остановки ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Проблему усугубила жара - в последние дни резко выросла нагрузка на энергосистему (из-за массового включения кондиционеров). А так как теплоцентрали являются объектами ко-генерации (на них производится и электрическая, и тепловая энергия) потребности в газе еще больше увеличились. Аналитики даже предупредили в возможных веерных отключениях света в столице.

Но 1 августа, в аккурат после окончательной передачи теплоцентралей "Киевтеплоэнерго", городские власти заявили, что решили проблему, закупив газ на свободном рынке в обход "Нафтогаза". Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, закуплено более 18 млн. кубов газа по цене 10,2 тыс. грн. за тысячу кубов.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что это поможет отложить на какое-то время энергетический коллапс в столице, но вряд ли кардинально решит проблему.

"Закупки газа "на стороне" позволят не останавливать ТЭЦ, запустить которые потом было бы очень дорого, так как нарушился бы технологический цикл. К тому же появилась возможность снять повышенную нагрузку с Трипольской ТЭС, которая обеспечивает сейчас повышенные потребности столицы. Но она работает на антрацитовых углях, а их в период подготовки к новому отопительному сезону и так требуется много", - пояснил Валентин Землянский.

При этом он добавил: постоянная закупка газа в обход "Нафтогаза" для Киева невыгодна. "Это дорого. И либо в бюджете образуется огромная брешь в миллиарды гривен, либо придется повышать тарифы на горячую воду и отопления для населения. Ведь стоимость газа - это 70% в структуре тарифа на коммунальные услуги", - говорит Землянский.

По словам Геннадия Рябцева, если у "Нафтогаза" коммунальщики могут закупить газ по тарифам для населения, то есть, 7 грн./куб.м, то на рынке за него придется платить по тарифам для промышленности, а это более 10 грн./кубометр.

"Город такой разрыв погашать не сможет. Придется повышать тарифы. Вряд ли они вырастут пропорционально росту цены на газ, но увеличение, минимум, на 30% точно будет", - подсчитал Рябцев.

То есть, если сейчас за куб горячей воды жители столицы платят около 81 грн., то после подорожания цифра в платежке превысит 105 грн. Среднестатистическая семья из 4 человек тратит не менее 10 кубов горячей воды в месяц, то есть, с учетом подорожания, придется переплачивать около 250 гривен (всего - чуть больше 1 тысяч гривен).

С отоплением перспективы еще хуже. Если этой зимой за среднестатистическую двушку площадью 50 кв.м набегало до 1,5-2 тысяч гривен в месяц, то в нынешнем сезоне придется платить до 2,7 тысяч гривен. И это без учета подорожания газа, которое, скорее всего, будет осенью.

По словам Рябцева, чтобы выйти на более-менее приемлемые платежки, горожанам придется спешно заниматься вопросами энергоаудита и сокращать потребление энергии, но для этого каждой семье придется изрядно потратиться. Ранее эксперты подсчитывали, что модернизация среднестатистической многоэтажки обойдется каждому владельцу квартиры приблизительно в 10-15 тысяч гривен.

Юрий Гаврилечко прогнозирует позднее начало отопительного сезона.

"Не исключено, что этот вопрос приобретет политическую окраску. Ведь начало отопительного сезона придется на разгар предвыборной кампании. Поэтому для действующей власти очень велик соблазн купить себе сотни тысяч голосов простой подачей тепла в квартиры киевлян", - резюмировал он.