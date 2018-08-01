Недавно Счетная палата Украины опубликовала разгромный отчет о состоянии дел в Национальной полиции Украины. Палата - это специальный орган при Верховной Раде, который проводит аудит использования средств госбюджета.

"Страна" изучила отчет и публикует самые интересные моменты из него.

Источник: ac-rada.gov.ua

Даже название у Нацполиции неправильное

В отчете Счетной палаты содержится удивительный факт: само название "Национальная полиция" противоречит Закону "О центральных органах исполнительной власти". Согласно его статье 16, центральные органы исполнительной власти, созданные для выполнения отдельных функций, могут называться либо "служба", либо "агентство", либо "инспекция".

Нацполиция в профильном законе названа "центральным органом исполнительной власти". Очевидно, что ни одному из вариантов названий центральных органов власти название "Нацполиция" не соответствует:

Источник: ac-rada.gov.ua

Как провалили борьбу с ДТП

В Нацполиции было фактически провалено внедрение системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Причин тому много - недостаточность средств, отсутствие нормативных актов, определяющих технические требования к системе фиксации, порядок учета ДТП и т.д.

По расчетам МВД и Нацполиции, для внедрения системы автоматической фиксации нарушений ПДД необходимо более 1,1 млрд гривен. Закон об автоматической фиксации нарушений ПДД вступил в силу в августе 2015 года. Но только в ноябре 2017 года (то есть спустя больше двух лет) Кабмин утвердил Порядок функционирования этой системы.

А технические требования к обмену информацией между базами МВД и других органов, а также техническое задание на автоматическую систему на момент аудита Счетной палатой вообще были только на стадии разработки. Центров обработки данных тоже нет.

Как сообщала "Страна", в Украине в связи с масштабными ДТП срочно возвращают тотальный контроль перевозчиков и скоростного режима.

Разбили каждый второй автомобиль полиции

Полицейские часто сами подают плохой пример водителям. В отчете Счетной палаты сообщается, что в патрульной полиции в наличии более 1 800 автомобилей. Подавляющее большинство из которых получены в 2015-2016 годах. Однако каждая пятая машина уже не эксплуатируется из-за дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В течение 2016-2017 годов с участием патрульных автомобилей зарегистрировано 1 916 ДТП, из них 732 (38 %) произошли по вине полицейских.

Поврежден 951 автомобиль патрульной полиции, или каждый второй. При этом отдельные автомобили попадали в ДТП по несколько (до восьми) раз.

Одна из причин высокого уровня ДТП - недостаточный уровень профессиональных навыков вождения у полицейских. Ведь для кандидатов такие требования не предъявляются.

Например, в Харькове у кандидатов на должность патрульного полицейского требовалось либо наличие водительского удостоверения категории В, либо готовность получить его до начала обучения. То есть о каком-либо водительском стаже речь вообще не шла.

Как следствие, участниками ДТП в основном были полицейские, стаж вождения которых составлял до 3 лет.

По фактам ДТП с участием полиции документы часто вообще не оформлялись. В результате служебные расследования не проводились, виновные в совершении ДТП были не установлены. Поэтому виновных лиц уже невозможно привлечь к ответственности, в т. ч. к материальной. Виновных полицейских привлекали только к дисциплинарной ответственности - в виде замечаний, выговоров, устных предупреждений и т.д.

Например, инспектор управления патрульной полиции в Одесской области, управляя автомобилем в темное время суток, не справился с управлением и въехал в забор. В результате автомобиль получил механические повреждения, и государству был нанесен ущерб в сумме 76,6 тыс. грн. Однако за это инспектору сделали лишь замечание.

А за нанесенные другим инспектором убытки в 116 тыс. грн., когда он не предоставил преимущество трамваю, в результате чего автомобиль и трамвай получили механические повреждения, инспектору был объявлен всего лишь выговор.

Источник: facebook.com/KyivOperativ

Даже если полицейские не виновны в ДТП, в Департаменте патрульной полиции почти не ведется работа по обращениям в суд с исками о возмещения ущерба, причиненных в результате ДТП. В Киеве из 27 случаев ведется только 9 дел, а в других управлении патрульной полиции работа по возмещению убытков виновниками ДТП не ведется вообще. В результате полицейские авто либо вообще не ремонтируют, либо ремонтируют за счет бюджета.

К началу 2018 года в патрульной полиции в нерабочем состоянии находились более 300 автомобилей. Из них 100 авто балансовой стоимостью 22,8 млн грн. восстановлению не подлежат.

В некоторых подразделениях неисправна почти половина машин. Во львовском управлении из 92 автомобилей в нерабочем состоянии 47. А в Киеве из имеющихся 300 автомобилей в нерабочем состоянии 105, из которых 95 повреждены в результате ДТП.

Неисправная техника накапливается и разрушается. Поврежденные автомобили хранятся на открытых площадках и в гаражах, большинство из которых не приспособлены для хранения (боксы не отапливаются, крыша протекает и т.д.). В результате состояние автомобилей - просто плачевное.

Источник: Facebook /Владимир Караваев

Однако решение о ремонте или списании поломанных авто руководство Департамента патрульной полиции не принимает. В результате необходимо покупать новые автомобили, а это дополнительные расходы из бюджета.

Счетная палата назвала систему использования автотранспорта в патрульной полиции "малоконтролируемой и затратной".

До детективов и участковых "руки не дошли"

Организационный беспорядок, который сопровождал работу Нацполиции с момента ее создания, иллюстрирует следующий факт. После своего создания Нацполиция утвердила в 2016 году план развития, который предусматривал создание:

- универсальной службы детективов;

- службы участковых офицеров;

- системы видео- и фотофиксации нарушений Правил дорожного движения и т.п.

На время аудита Счетной палаты была создана только патрульная полиция. Создание службы детективов зашло не дальше экспериментов: в конце 2016 года был начат пилотный проект по созданию такой службы в Киевской области, а в апреле 2017 года в некоторых территориальных подразделениях объединили подразделения следствия и криминальной полиции.

А создание службы участковых офицеров ограничилось разработкой плана повышение квалификации участковых.

Куда ушли 43 миллиарда?

В Отчете сообщается, что в течение 2016-2017 годов на деятельность Национальной полиции из госбюджета было направлено 43,2 миллиарда гривен. Из них 30,3 миллиарда ушло только на зарплату с начислениями.

Закупки без тендеров оказались в полиции в порядке вещей. Тендеры - это открытые торги, т.е. процедуры выбора поставщика с самой низкой ценой. Чтобы избежать тендеров, полицейские снабженцы придумывали самые разные ухищрения.

Один из "полицейских" способов купить что-то без тендера - разбить закупку на несколько договоров. По закону, если стоимость закупки одного товара больше 200 тыс. грн. в год, то нужно обязательно проводить тендер.

Но хитрецы из полиции заключали по несколько договоров на один и тот же товар стоимостью до 200 тысяч. Так они закупали системные блоки, картриджи, мониторы, автошины и т.д. На мелкие договора были разделены еще услуги - по техобслуживанию, мойке автомобилей и другие. Всего департамент патрульной полиции таким способом закупил товаров и услуг по 50 договорам на 3,6 млн. грн.

Еще один "полицейский" способ избежать тендеров - закупки под предлогом "обеспечения потребностей обороны". По этой процедуре не нужно проводить тендер в полном объеме - достаточно провести переговоры с поставщиком.

Как установила Счетная палата, большую часть материально-технических средств и техники в 2016-2017 годах Нацполиция приобрела именно по процедуре якобы для нужд обороны. Участие в ней принимал только один продавец, и в отсутствие конкуренции он автоматически становился победителем.

Всего по этой процедуре было заключено договоров на сумму 1,8 млрд грн (74,7 % от общей суммы договоров).

Еще Счетная палата нашла множество покупок, которые оказались Нацполиции не нужными. Особо отличился Львов: в декабре 2016 года там купили 78 газовых конвекторов за 210 тыс. грн., которые на время проведения аудита так и не были введены в эксплуатацию. Еще там за 732 тыс. грн. отремонтировали три изолятора временного содержания (ИВС), которые потом пришлось закрыть из-за несоответствия установленным нормам.

В днепропетровском главке купили на 368 тыс. мониторы, принтер, модули памяти и т.д., которые так и не ввели в эксплуатацию. Как оказалось, для них нужно было докупить специальное программное обеспечение.

А в Харькове купили комплекс программ и оборудования для контакт - центра службы "102" за 437 тыс. грн. Однако, как установлено аудитом, этот комплекс дублирует часть функций уже имеющейся системы, которая продолжает функционировать и обеспечивает прием голосовых вызовов службы "102".

Кадры, которые ничего не решают

Еще оказалось, что никто не знает, сколько в Украине должно быть полицейских. Счетная палата отметила, что количество сотрудников Нацполиции не установлено ни одним нормативным актом.

Согласно закону "О Кабинете Министров Украины", Кабмин должен утверждать предельную численность работников министерств и других центральных органов исполнительной власти. Однако предельную численность работников Нацполиции Кабмин до сих пор не утвердил.

Причина в том, что ведомство Авакова, которое осуществляет общее руководство Нацполицией, не согласовало поданый полицией документ. Хотя Нацполиция его подала в МВД еще в конце 2015 года:

Источник: ac-rada.gov.ua

МВД мотивирует это тем, что якобы невозможно объективно рассчитать общую численность МВД. Трудности с подсчетом собственных сотрудников у чиновников министерства возникли оттого, что им якобы не понятно, кому должны подчиняться милицейские вузы - МВД или Нацполиции.

Это при том, что с 2002 года действует специальный закон, которым установлены структура МВД, а также количество его сотрудников в 210 тыс. человек. Данный закон почему-то не был изменен во время создания Нацполиции.

У Нацполиции также нет утвержденного порядка применения спецсредств и оружия. В МВД не определили нормы обеспечения ними, а также правила их хранения и ношения. Хотя это прямо предусмотрено законом "О Нацполиции":

Источник: ac-rada.gov.ua

Примером дезорганизации работы Нацполиции служит создание с последующей ликвидацией Департамента противодействия наркопреступности (бывший ОБНОН). Сначала 28 октября 2015 года Кабмин создал этот департамент в составе структуры Нацполиции. Однако через год, в ноябре 2016 года, Кабмин "передумал" и этот департамент ликвидировал.

Кадры решают не все

После пафосного создания патрульной полиции были приняты на работу более 13 тыс. человек. Однако в течение 2016-2017 годов по разным причинам уволились 1 944 полицейских, или каждый седьмой. Из них 643 человека - на первом году службы.

Счетная палата пришла к выводу, что в результате количество патрулей уменьшается, а нагрузка на патрульных растет, что приводит к еще большей текучести кадров. При этом качество выполнения задач не улучшается.

Как сообщала "Страна", на начало 2018 год некомплект полицейских в Украине составил 16 тысяч человек (13,6% от штатного состава). В Киеве не заняты 1,6 тыс должностей (18,5% штатного состава полиции).

Зато 593 полицейских, которые были уволены по результатам аттестации, затем по решениям судов были восстановлены в должностях. За время вынужденного прогула им выплачено 16,2 млн грн.

Об отношении к персоналу в Нацполиции красноречиво говорят такие факты. Средствами индивидуальной защиты (это шлемы, щиты и т.п.) в патрульной полиции обеспечен только каждый десятый. А видеорегистраторами (нагрудными и автомобильными камерами) патрули обеспечены менее чем наполовину.

В отдельных подразделениях показатели еще ниже. Например, в патрульной полиции Одесской области из 590 персональных видеорегистраторов 290 нуждаются в ремонте. А на Харьковщине полученные патрульной полицией 80 автомобильных камер не были укомплектованы картами памяти, из-за чего не были задействованы в работе.

Зато на складах Нацполиции, наоборот, был переизбыток имущества. На складах Центра обслуживания Нацполиции остались невостребованными средства индивидуальной защиты и спецсредства общей стоимостью 1,8 млн. В 2016 г. не были распределены и хранятся на складе Департамента патрульной полиции полученные в рамках международной помощи программно-аппаратные и серверные комплексы общей стоимостью 1,9 миллиона.

Особо отличились в Харькове: при наличии в управлении 24 видеорегистраторов, которые не использовались с 2016 года, в 2017 году были приобретены еще 4. Харьковчане также на 110 тыс. купили 8 панелей визуализации (ЖК бытовые телевизоры), а также 13 планшетов на 155тыс. грн, которые вообще не использовались из-за несовместимости программного обеспечения.

Дважды рожденная "Полицейская академия"

Всеобщая неразбериха коснулась и системы подготовки кадров для полиции. В конце 2015 года в составе Нацполиции на базе бывших школ милиции были образованы 9 учебных центров подготовки полицейских. Однако в ноябре 2016 года МВД приняло решение о подчинение их вузам, входящим в структуру не Нацполиции, а МВД.

Кроме того, в структуре МВД остаются университеты и академии внутренних дел, основной задачей которых тоже является подготовка будущих полицейских.

После этого Нацполиция снова начала создавать учебные заведения исключительно "под себя". В мае 2017 года создали "Учебный центр взрывотехнической службы", а в июле - государственное учреждение "Полицейская академия". Затем ее переименовали, присвоив вузу менее кинематографическое название "Академия патрульной полиции".

На время проведения аудита Счетной палатой эти учреждения фактически не работали: в Академию патрульной полиции первый набор провели в января 2018 года, набрав 96 человек при необходимом наполнении 1000. А "Учебный центр взрывотехнической службы" вообще не приступал к выполнению своих задач.

Зато организацией образовательной деятельности занимается сразу два подразделения - и департамент персонала МВД , и департамент кадрового обеспечения Нацполиции. Очевидно, что это является дублированием функций.

Таблички в Excel и отрицательный бензин

В Департаменте патрульной полиции нарушался порядок учета материальных ценностей. Вместо книги складского учета запасов, которую Госказначейство утвердило для бюджетных учреждений, учет товарно-материальных ценностей ведется при помощи электронной таблички в Excel и используется только как справочная информация.

В результате стало невозможно сверить фактическое наличие товарно-материальных ценностей с данными бухгалтерского учета.

Особо ярко неразбериха в учете полицейского ведомства видна на примере списания бензина. В Департаменте патрульной полиции топливо на работу автомобилей списывалось по нормам, хотя фактический расход был другой.

Когда машины ездили мало, списанный по нормам бензин виртуально "накапливался в баках". Согласно отчетам, остаток в баках некоторых полицейских "Toyota Prius" доходил в Одессе до 339, а в Харькове до 500 литров. Фактическая емкость бака у "Toyota Prius" - всего 45 литров. Поэтому можно догадаться, куда на самом деле девалось "лишнее" топливо:

Источник: ac-rada.gov.ua

Сверх норм подразделения патрульной полиции потребили 300 тысяч литров топлива на сумму 5,4 млн. грн. Решение о каком-либо списании этого перерасхода Департамент патрульной полиции не принимал.

А иногда остатки горючего в баках вообще указывались в отчетах с отрицательным знаком. Например, в управлении патрульной полиции Днепропетровской области остаток топлива в баках 116 автомобилей на 1 августа 2017 года составил "минус" 30 045 литров:

Источник: ac-rada.gov.ua

К слову, главой Счетной палаты 15 марта этого года был избран Валерий Пацкан. Ранее он был депутатом от Блока Петра Порошенко, а с 2011 года возглавлял закарпатскую организацию партии "Удар" Виталия Кличко.