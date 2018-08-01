31 июля в Бердянске Запорожской области был расстрелян Виталий Олешко по прозвищу "Сармат" - 43-летний активист, принимавший участие в событиях местного Евромайдана в составе самообороны, а позднее отправившийся в АТО в рядах батальона "Донбасс".

Виталий Олешко, источник фото: youtube.com

Жизнь уроженца Артемовска, который в свое время прошел "иловайский котел" и плен в так называемой "ДНР", оборвалась не на фронте. Он был убит во дворе собственного имения, пав от руки своего же земляка, еще одного участника добровольческого движения. По версии следствия, злоумышленник действовал в составе преступной группы из пяти человек, которые были задержаны накануне.

"Страна" восстановила хронологию дерзкого убийства АТОшника и собрала все версии о том, что может стоять за расстрелом Олешко.

Выстрелы на Восточном

Первыми о нападении на кавалера ордена "За мужество", строившего планы на политическую карьеру и, возможно, ввиду этого имевшего неоднозначную репутацию на "гражданке", в соцсетях сообщили его побратимы.

Из их пояснений и видеотрансляции, которую вел соратник ветерана АТО Андрей Маджаров, следовало: события развернулись пополудни на Восточном проспекте, 157. По этому адресу расположена гостиница "Атмосфера", записанная на 14-летнюю дочь Олешко.

Источник фото: tsn.ua

В тот момент, когда "Сармат" входил к себе во двор, к нему со спины подбежал неизвестный и произвел два выстрела из двустволки. Дерзость нападения оказалась запредельной - расстрел был произведен на глазах у членов семьи и товарищей Олешко. Шансов выжить после такого нападения у активиста фактически не было - судя по фото с место событий, он скончался на месте.

Запись двухминутного стрима Андрея Маджарова с места убийства, источник видео: youtube.com/IPnews

"Мы с побратимами-активистами приехали к дому Виталия на автомобиле. Нас было четверо. Там возле дома небольшая стоянка, а от нее недалеко ворота дома. Ребята остались в машине, они укладывали в сумку оборудование, а мы с Виталиком вышли, - рассказал журналистам издания "Апостроф" Маджаров. - Мы зашли во двор, Виталик на два-три шага шел впереди меня. Мы прошли калитку, вошли на территорию двора и сразу же прозвучал двойной выстрел у меня над левым ухом. Меня немного оглушило, пошатнуло, я увидел, что Виталик упал. Я повернул голову в сторону калитки, откуда прозвучал выстрел и увидел молодого человека с бородой, который направил на меня двуствольную винтовку, но я так понял, что два заряда попали в Виталика: один в затылочную часть головы, а другой в спину".

Источник фото: tsn.ua

Источник фото: facebook.com/d.taranovskiy

Как пишет местное издание "Город", услышав выстрелы, опешившие друзья Олешко все же попытались оказать сопротивление нападавшему. Один из побратимов "Сармата" выхватил травматический пистолет, и сделал несколько выстрелов в заднее стекло подъехавшей за киллером темно-вишневой "Таврии". Впрочем, это не помогло задержать преступников - им удалось скрыться из виду.

Спустя два часа брошенный автомобиль был обнаружен в нескольких кварталах от места убийства запорожского "добробатовца" - на улице Ямбольской невдалеке от детского сада "Сказка". В салоне пустовавшей машины изъяли обрез ружья, из которого застрелили "Сармата". Оперативники предположили, что преступники могли "сменить колеса", и сориентировали личный состав на поиск злоумышленников, объявив план "Сирена".

Брошенная "девятка", на которой к дому Олешко подъехали убийцы, источник фото: brd24.com

Задержание подозреваемых

Как позднее станет известно, усилия полицейских дали свои плоды спустя несколько часов, причем сразу в двух местах. Но долгое время общественности информацию об этом подавали обрывками и без какого-либо официального подтверждения (например, сообщивший об этом советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк сначала написал, а затем удалил соответствующий пост на своей странице в соцсети).

Как бы там ни было, но вскоре соратники "Сармата" по добровольческому движению и его друзья обнародовали серию фотографий четырех мужчин, которые передвигались на синей Mazda с номерами польской регистрации. Из их путаных пояснений следовало, что иномарку остановили на посту ГАИ в 150 километрах от Бердянска - в Васильевке.

Машина, в которой ехали задержанные по подозрению в причастности к убийству "Сармата", источник фото: facebook.com/Андрій Ляшенко

Что характерно, на снимках вся четверка "позировала" без наручников на руках.

Как позднее расскажет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, фото якобы были сделаны во время проверки возможной причастности данных лиц к убийству Олешко, и пересланы свидетелям преступления. Те, в свою очередь, опознали киллера, после чего пассажиров "скрутили", и повезли обратно в Бердянск.

Задержанные на посту ГАИ фигуранты дела об убийстве добробатовца Олешко, источник фото: facebook.com/Берд24/7

Благодаря внимательности пользователей соцсетей, из четверки задержанных вскоре был идентифицирован один из них. Как считается, это вероятный убийца Олешко в футболке бренда SvaStone, популярного в правой и националистической среде - уроженец Макеевки Артем Матюшин. Согласно многочисленным заверениям побратимов "Сармата", этого "бородача" якобы опознал свидетель Маджаров.

Матюшин оказался земляком убитого активиста. Ранее он профессионально занимался рукопашным боем, а после событий "русской весны" на Донбассе перебрался в Днепр, откуда вскоре отправился в АТО. Здесь он проходил службу в рядах батальона "Торнадо" (по другим данным - также засветился и в "Айдаре"), где освоил навыки снайпера-диверсанта и носил позывной "Заяц".

"Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием", - охарактеризовал задержанного один из бывших руководителей "Торнадо" Николай Цукур. И уточнил, что после выведения подразделения из зоны АТО, Матюшин и еще несколько бойцов перешли в ряды "Азова". На странице "Зайца" в соцсети можно обнаружить ряд постов, посвященных популяризации деятельности проектов этой структуры (например, "Национальных дружин").

Заметим, что задержание Матюшина и трех его попутчиков официально не подтверждали вплоть до позднего вечера 31 июля. В комментарии замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, который разместили правоохранители, содержались два заверения иного толка.

Во-первых, он призывал общественность воздержаться от оценок, потому как "слишком рано указывать на какую-то конкретную личность" убийц Олешко. Наряду с этим, Аброськин все же анонсировал, что "в ближайшее время убийство будет раскрыто".

Подобная осторожность, скорее всего, была вызвана сомнениями у "копов" в том, что "Заяц" и Ко могут иметь прямое отношение к расстрелу в Бердянске. Так, обсуждалась версия, что мужчины якобы могли быть всего лишь продавцами машины для киллера "Сармата", а сами не были в курсе готовящегося злодеяния.

Впрочем, к утру среды эти сомнения были отброшены. Все тот же Аброськин сообщил новые детали расследования. Согласно им, в отношении людей из Mazda решен вопрос о задержании их в порядке ст.208 УПК Украины (то есть, мужчин "упаковали" по горячим следам совершения преступления). Кроме того, замглавы Нацполиции сообщил о наличии пятого фигуранта дела. Этот человек был задержан в Бердянске, но кто он такой и какова его роль в организации нападения на добровольца АТО, пока не конкретизируется.

Версии и география убийства

По словам Аброськина, в настоящее время правоохранители выдвинули несколько версий того, что послужило мотивом расстрела Виталия Олешко. "Каждая из них имеет право на существование, есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до рядового бытового", - сообщил замглавы Нацполиции.

Тем временем, в Бердянске, Запорожье и Киеве побратимами "Сармата" были организованы акции, в ходе которых они потребовали от правоохранителей выявить всю цепочку организаторов и исполнителей ликвидации Олешко. В данной среде превалирует мнение, что смерти "добробатовцу" могли желать его влиятельные оппоненты.

Называются и конкретные фамилии, среди которых наиболее часто упоминается личность нардепа от "Воли народа" Александра Пономарева как человека, который держит в своих руках реальные бразды правления Бердянском. О конфликте народного избранника с Олешко, связанным с работой предприятия "Агринол" (занимается поставками комплектующих для армии) и другими темами, "Сармат" рассказывал журналистам и побратимам.

Впрочем, парламентарий какую-либо причастность к убийству оппонента отрицает. "Заявление помощников Олешко о якобы моей причастности, сделанное в эмоциональном пылу, это, конечно, полный бред. Насколько мне известно у правоохранителей сейчас масса версий. Судя по всему, человек был активный, в том числе и в бизнесе, и не всегда эта активность была созидательной. Конечно, мои конкуренты сейчас активно пользуются случившимся и пытаются ввести общественное мнение и следствие в заблуждение. Но я уверен, что правоохранители разберутся. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", - отметил Пономарев в комментарии журналистам информационной группы "ПРО100".

Они же со ссылкой на неофициальные источники, озвучили дополнительные версии убийства. Якобы первопричиной этого мог стать конфликт Олешко с бизнес-партнерами по его предпринимательской деятельности, возможная "ответка" за участие "Сармата" в вымогательстве земли у фермеров, а также связи с представителями криминальных структур родной для активиста Донецкой области.

Кроме того, заявлялся и возможный "херсонский" или "днепровский" след в деле Олешко.

В пользу первого приводилась история о том, как 6 июля между группой "Сармата" и АТОшниками соседней области произошел конфликт. В тот день в Херсоне одна из общественных организаций этого города планировала провести митинг "против беспредела силовиков, контрабанды с оккупированным Крымом и за отставку главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева". В нем принял участие и Олешко, но ряд общественных организаций Херсонщины осудили линию поведения Олешко (обвинив его в попытках расшатать ситуацию в городе).

Что же касается связи убийства "Сармата" с Днепром, то она, в первую очередь, всплыла в связи с тем, что именно в этом регионе живут задержанные по делу (куда, как сообщалось выше, перебрался в свое время из Донбасса вероятный киллер Матюшин).

"Остальные люди из задержанных являются сообщниками киллера – молодые ребята, спортсмены. Они живут в Днепре и Днепропетровской области, приехали на убийство. Они пока молчат. Я так понимаю, надеются, что заказчики будут их выручать. Шансов у них нет, - есть прямые показания свидетелей убийства на киллера", - заявил на этот счет в эфире телеканала 112-Украина близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.