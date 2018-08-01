Убийство добробатовца и покушение на активистку

Тема дня – убийство в Бердянске добробатовца Олешко с позывным "Сармат". Само преступление состоялось вчера и вчера же власть через неофициальные источники отрапортовала о задержании убийц (по другим данным это не убийцы, а те, кто продали киллеру машину).

Резонанс это убийство (во власти его считают заказным) получило именно потому, что был убит известный боец "Донбасса", активист еще Евромайдана и нынешних оппозиционных сил города. Соратники сразу посчитали, что убийство связано с гражданской позицией "Сармата", но на слуху была и другая версия – об уголовных разборках. Тем более что, если версия об убийце правдива, то он тоже был бойцом добробата, только "Айдара".

Однако и политическое убийство тоже исключать нельзя. Известно, что Бердянск, пожалуй, самый "сепарский" город в Запорожской области, где промайдановские силы всегда были в незначительном меньшинстве. К тому же, вчерашнее бердянское убийство было не единственной подобной ситуацией.

Другая новость пришла из Херсона, где неизвестный облил кислотой советника местного мэра Гандзюк. Опять же, оснований однозначно говорить о том, что это политическая месть, нет, но в поддержку Гандзюк выступила С14, лидер которой Карась заявил, что она "ежедневно боролась с сепарами, ментами и беспределом". Больше того, он заявил, что существует "коалиция титушек и мусоров", которая поставила своей целью "ликвидацию активистов". Если это действительно так, бердянский и херсонский эпизоды будут не последними.

Лишился ли русский регионального статуса в Николаеве?

А в соседней Николаевской области у русского языка отобрали статус регионального. Сделала это местная прокуратура через суд, поскольку, по ее мнению, облсовет не предпринимал никаких мер в связи с тем, что Конституционный суд отменил закон о языковой политике Колесниченко-Кивалова.

Однако это объяснение притянуто за уши, а решение суда, хоть и имеет юридическую силу, но только по отношению к одному решению Николаевского облсовета – принятому в 2012 году.

Между тем, решения о региональном статусе русского языка принимались в Николаеве неоднократно. Впервые – еще в 1996 году, когда Украина еще даже не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков. После этого – в 2006-м.

Отсутствие закона Колесниченко-Кивалова не являлось и не является причиной отмены регионального статуса русского языка в Николаевской и других областях, поскольку этот статус обеспечен уже упомянутой Европейской хартией, ратифицированной украинским парламентом.

Безусловно, отменить эту ратификацию хотели бы многие нынешние депутаты – и 226 голосов за такое решение нашлось бы. Но "проблема" в том, что хартия – европейская, то есть отмена ратификации вошла бы в противоречие с декларируемым властью евроинтеграционным курсом.

Впрочем, с практической точки зрения вчерашнее решение суда не имеет никакого значения. Русский язык сегодня находится под преследованием на центральном уровне, и потому совершенно не важно, действует его региональный статус в какой-либо области или нет. После 2019 года, вполне возможно, будет важно. Но тогда ничто не помешает Николаевскому облсовету принять новое решение.

Поздравление от ООС: воровство или троллинг?

Еще один скандал вчерашнего дня был связан с армией, точнее – с командованием сил ООС. Их командующий, генерал Наев, поздравил своих бойцов с Днем сил специальных операций, и видео этого поздравления появилось на странице ООС в "Фейсбуке".

С этого все и началось, поскольку журналист Стек вскоре выяснил и опубликовал доказательства того, что текстовый ряд видеоролика практически дословно списан с аналогичного ролика о российской армии, опубликованного в 2014 году.

Пока "Фейсбук" выяснял, что плохо – воровство в принципе или воровство именно у русских, командование ООС выступило с разъяснением, что не было никакого воровства, что таким образом украинские военные пиарщики потроллили российских.

Текст разъяснения был наполнен сарказмом, направленным против журналиста. И в версию о троллинге можно было бы поверить, если бы такой же сарказм присутствовал в самом ролике. Но его там не было. Поэтому большинство задействованных в теме пользователей "Фейсбука" пришли к выводу, что весь троллинг состоял в том, что "русские увидят, что у них украли ролик, и вср…тся".

Если же говорить серьезно, то на лицо еще один пример банального распила бюджетных денег, причем денег небольших – из-за чего, собственно, воровали у русских. Были бы деньги побольше, может, хотя бы переводчика с английского наняли и украли у американцев.

За закупки в России – тюрьма?

Тем временем власть в лице секретаря СНБО Турчинова озаботилась тем, чтобы вообще прекратить торговлю с Россией. Правда, поводом стал вовсе не эпизод с роликом командующего ООС (там же просто украли, не заплатив за "авторские права"). Это произошло после того, как "Укрзализныця" погорела на закупках наградных значков для своих сотрудников у "страны-агрессора".

В связи с таким "проколом" железнодорожников секретарь СНБО выдвинул инициативу ввести уголовную ответственность для тех, кто закупает в России товары, которые можно сделать в Украине.

Надо сказать, что Турчинов подошел к вопросу достаточно осторожно. Он не стал говорить об уголовной ответственности за все закупки российских товаров, потому что тогда можно было бы поставить вопрос об "Укроборонпроме", закупающем (несмотря на санкции) российские комплектующие для вертолетов украинской армии. Но лопасти для них действительно в Украине не делают.

Однако найти тех, кого можно подвести под предложенную Турчиновым уголовную ответственность, нетрудно. В частности, под нее можно подвести весь состав СНБО, который ввел блокаду Донбасса. Ведь именно из-за нее вместо донбасского угля Украина закупает российский, да еще и теряет на посредниках.

ЕС вводит санкции за керченский мост

Евросоюз тоже вводит новые санкции. Вчера стало известно, что под них попал ряд компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Это и две компании российского миллиардера Ротенберга, уже находившиеся в американском санкционном списке, и ряд новых компаний – тоже российских.

Символическое значение новые санкции, безусловно, имеют: таким образом ЕС показал, что он осуждает строительство моста как одно из последствий аннексии Крыма. Что касается практических последствий, то вряд ли АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" когда-нибудь почувствует дискомфорт от этих санкций, поскольку он вряд ли когда-либо рассматривал Евросоюз как основной рынок сбыта своих услуг. То же касается и ООО "Стройгазмонтаж – Мост".

Куда более существенными были бы санкции против компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2". И Штаты действительно говорят о таких санкциях. Но вот что касается Евросоюза, то можно скорее представить, что Меркель лично проедет за рулем по Керченском мосту, чем то, что она позволит ввести санкции против компаний, ведущих новую нитку газопровода в ее страну.