Одной из самых неожиданных новостей понедельника стала отставка заместителя главы Администрации президента Украины Ростислава Павленко.

Павленко работал с президентом Петром Порошенко еще с июня 2014 года. Сначала внештатным советником (будучи народным депутатом). Затем - заместителем главы Администрации президента.

На этой должности он курировал довольно обширный перечень вопросов. Включая, например, работу со СМИ и мониторинг их контента.

Но "лебединой песней" зама главы АП стал проект по предоставлению автокефалии украинской церкви через Томос Вселенского патриархата.

Как уже писала "Страна" именно он убедил Порошенко в том, что Томос может быть выдан еще до Дня Крещения Руси, а потом использоваться в предвыборной кампании президента как важнейший пиар-инструмент.

Но, как известно, вышло совсем иначе. Томоса Украина до Дня Крещения Руси не увидела, зато сразу после этого праздника на выход из АП отправился сам Павленко.

Впрочем, ушел он не в никуда, а на должность руководителя Национального института стратегических исследований, сменив на этом посту Владимира Горбулина.

С чем на самом деле связано такое кадровое решение Порошенко и на что оно повлияет разбиралась "Страна".

Кто такой Ростислав Павленко

Учитывая круг вопросов, который решал Павленко на Банковой, его новая должность выглядит как почетная ссылка. Из ранга людей "близких к телу" он даже по формальным признакам перешел в разряд "теоретиков".

При этом путь в Администрацию президента у чиновника был непростым. Он штурмовал работу в этой структуре уже в третий раз. Впервые он попал к президенту в 2005 году - возглавив аналитическое управление Секретариата Виктора Ющенко.

Однако, после назначения главой секретариата Виктора Балоги, Павленко работу потерял и вернулся преподавать в Киево-Могилянскую академию (откуда в свое время и попал к Ющенко). Потом снова вернулся в Секретариат, где и проработал до конца каденции Ющенко главой ситуативного анализа. А в 2012 году стал нардепом от "УДАРа".

В 2014 году Павленко перешел на работу к Петру Порошенко после победы последнего на выборах президента. Через два года стало известно, что в этой должности он обзавелся квартирой на Печерске за 5 миллионов гривень.

Человек-Томос

Как уже упоминалось выше, на Банковой Павленко занимался мониторингом критики против президента с СМИ. Это 5-7 мониторингов в день плюс сводки мнений в Facebook.

Кроме того, замглавы АП курировал пул советников по социальным вопросам - а значит, скорее всего, имел отношение к выездам Порошенко на открытие мостов, спортплощадок и других масштабных объектов (которые позже попадали в мониторинги прессы, которые делали люди Павленко).

Однако с апреля Павленко становится "главным по Томосу". Именно он отвозил на Фанар (резиденция патриарха Варфоломея) обращение Верховной Рады о даровании автокефалии.

Тогда же Павленко начал продвигать эту идею у себя в Facebook, тогда же в апреле заявив о том, что к идее автокефалии присоединяется все больше священников УПЦ МП (впрочем, уже август, а существовании в природе священников по-прежнему мало что известно).

После этого Павленко выступал в публичной плоскости исключительно по вопросам Томоса - уже из этого понятно, что тему курировал именно он.

Именно с его подачи, как стало известно "Стране", Петр Порошенко заявил о даровании Томоса Украине до дня Крещения Руси.

"В окружении президента была группа людей во главе с Ростиславом Павленко, которые решили подарить Порошенко "вундерваффе" (чудо-оружие - ред.) для победы на выборах. Они его убедили, что можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по Томосу к Дню Крещения Руси. Но реальность вышла совсем другой. Получается, Павленко и Ко просто подставили президента и теперь рассказывают про то, что "блицкрига" никто и не ждал"".

Как известно, до Крещения Томос так и не появился. И оптимисты (например глава УПЦ КП Филарет) заявили, что автокефалия будет в этом году. А пессимисты - что "Томос еще не в кармане". Это были слова Петра Порошенко.

По нашей информации, он был весьма недоволен провалом сроков по автокефалии. И буквально через несколько дней Павленко был снят с должности. Впрочем, сам экс-замглавы АП заявил, что "эти ситуации не связаны".

Однако слишком точные совпадения - а главное, место, куда сослали Павленко - заставляют предположить, что Порошенко действительно им недоволен. Но не настолько, чтобы отправлять Павленко в никуда.

Чем теперь займется Павленко

Сам по себе Нацинститут стратегических исследований, который в последние годы возглавлял аксакал украинской политики Владимир Горбулин (теперь он уходит на должность первого вице-президента Национальной академии наук), не является на данный момент центром, серьезно влияющем на принятие решений в украинской политике.

Горбулин переодически выступал с программными статьями, в которых продвигал идею, что Украине так или иначе придется воевать с Россией. Причем в последнее время у Горбулина стали проскакивать скептические нотки относительно помощи Запада. Он настаивал, что Киев должен готовиться к войне так, будто никакой помощи от НАТО не придет.

Саму войну он сначала предсказывал как явление близкое, потом отнес ее на период каденции следующего после Владимира Путина президента. По мнению Горбулина, на смену ВВП может прийти более жесткий в отношении Украины политик, поскольку под это среди россиян, по его мнению, сформирован общественный запрос.

К слову, кандидатуру своего преемника Горбулин воспринял прохладно, заявив, что теперь переживает за будущее Института.

"Мое место в Институте стратегических исследований займет Павленко. Это не трагедия, не комедия. Скорее, прекрасный материал для драмы. О своем преемнике ничего сказать не могу. Конечно, я переживаю за Институт стратегических исследований. Четыре года там велась напряженнейшая работа, было много испытаний", – заявил Горбулин в комментарии "Гордону".

В общем, так или иначе, но Павленко на новому посту вряд ли сохранит прежнее влияние на процессы. Тем более с таким "теплым" напутствием от своего "попередника".

Правда, сразу после появление Указа президента о его отставки и назначении, в украинском политикуме прошел слух, что речь идет не об аппаратной ссылке, а, наоборот - о новых высотах. Дескать Павленко на новой должности неформально возглавит предвыборный штаб Порошенко, о создании которого вчера уже заявили в БПП.

"На базе Нацинститута будет развернут реальный штаб Порошенко, который и возглавит Павленко", - рассказывали вчера "Стране" некоторые приближенные к Банковой эксперты.

В тоже время, наши источники в Администрации президента такую возможность отрицают.

"Работа над созданием штаба действительно идет. Но Павленко его возглавлять точно не будет. После фактического провала с Томосом, который, чего греха таить, рассматривался и как важная предвыборная технология для президента, Павленко теперь и близко не подпустят к руководству кампании. Разве что поручат использовать ресурсы Нацинститута стратегических исследований для каких-то прикладных задач на выборах", - сказал "Стране" источник в АП.