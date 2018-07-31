Доллар по 27. Что дальше?

Доллар прогнозируемо достиг 27 гривен. Вчера такой курс продажи был в некоторых обменниках, сегодня он уже будет во всех, потому что гривна на межбанке в очередной раз просела и тоже приблизилась вплотную к этой же отметке.

Неуклонное ослабление нацвалюты вынудило Нацбанк дать разъяснения происходящему. По смыслу они были разделены на две категории, причем первая противоречила второй. Первая состояла в том, что граждане уже начали забывать, что курс в свое время был почти 29 гривен, и потому нынешние колебания вполне нормальны. Второе – что гривна проседает из-за временных факторов вроде активности экспортеров, получивших возврат НДС, и импортеров.

Из второго объяснения следует, что гривна укрепится, как только экспортеры с импортерами успокоятся. Из первого – что происходит обычное колебание, в котором сейчас гривна на нисходящем тренде, поскольку верхняя планка колебаний – 28-29 гривен. А если вспомнить о показателях бюджета-2018, то и все 30.

Поскольку оба объяснения правильными быть не могут, остается выбрать одно. И вряд ли кто-то в Украине сейчас поверит в то, что курс в ближайшие месяцы вновь откатится до 26 гривен. В 28-29 гривен за доллар верить есть куда больше оснований. Вопрос только в том, будет это осенью или уже в августе.

"Отец" поместной церкви уволен из АП

В Администрации президента – кадровая встряска. Порошенко одновременно уволил зама главы АП Павленко и директора Нацинститута стратегических исследований Горбулина, причем первый перемещен на место второго, что для него, безусловно, является почетной ссылкой.

Неизвестно, какими были все причины этой ссылки, но одна точно известна: именно Павленко был инициатором проекта "Поместная церковь", который предусматривал получение Томоса от Константинопольского патриарха к юбилею Крещения Руси. Юбилей прошел, томоса нет – и Павленко больше нет в АП.

Сложно сказать, на что рассчитывал теперь уже бывший замглавы АП, предлагая такой рискованный (а точнее даже бесперспективный) проект президенту. Ни один человек, знакомый с церковными вопросами, не поверил бы в возможность быстрого получения автокефалии в институции, которой больше двух тысяч лет, да еще и при сопротивлении самой могущественной православной церкви – Русской (не говоря уже о внутриукраинском сопротивлении).

Впрочем, можно допустить, что Павленко с церковными вопросами не знаком и потому решился на такую авантюру, подбив на нее президента. В итоге – отсутствие результата, которое прибавляет скептицизма электорату на Западе и в Центре, и очередное озлобление электората на Юге и Востоке.

Безусловно, сейчас Банковой нужно спрыгнуть с церковной темы, однако для этого нужна другая глобальная идея, которую президент выдвинул бы в качестве главного лозунга. И еще для него желательно, чтобы новая идея не оказалась бы таким же мыльным пузырем как поместная церковь.

Что касается Павленко, то в качестве компенсации был запущен слух, что он ушел из АП в Институт стратегических исследований якобы для того, чтобы чуть ли не возглавить предвыборный штаб президента.

Правда, источники "Страны" на Банковой крайне скептически оценивают достоверность этого слуха. Тем более, непонятно зачем для этого нужно было увольнять человека с важной должности в Администрации.

Киев оставят без света и тепла?

Непрофессионализм представителей власти неприятен, но все же допустим, когда речь идет о ее собственных игрушках. Однако он становится преступлением, когда его жертвами становится население. Именно такая ситуация сегодня угрожает Киеву.

Вчера СМИ сообщили, что с 1 августа будет остановлена ТЭЦ-5. Не из-за неполадок или глобального конфликта с Россией, а из-за глупости киевской власти.

Почти год Кличко на всех совещаниях рассказывал о том, как его не устраивает "Киевэнерго" в качестве поставщика тепла, о том, что он дал компании Ахметова времени только до конца отопительного периода, а потом все вопросы город возьмет на себя.

К "Киевэнерго" действительно есть много вопросов, но сейчас не о нем, а о его преемниках. У городской власти было полгода, чтобы подготовиться к тому, чего она так отчаянно добивалась. Весной все свершилось: коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сменило "Киевэнерго", но оказалось, что договор с "Нафтогазом" оно заключать не хочет, чтобы не брать на себя долги предшественников.

Интересно, осенью прошлого года, начиная эту кампанию, Кличко знал, что "Киевэнерго" – это не только активы, но и долги? Если знал, то почему не решал вопрос в течение тех месяцев, которые он сам же дал компании Ахметова? А если не знал, то чем он лучше инициатора проекта "Поместная церковь", ничего не знающего о церкви?!

Вот только в результате непрофессионализма киевской власти уже страдает почти весь город, сидящий без горячей воды. А с 1 августа, если ТЭЦ-5 остановится, начнутся еще и серьезные перебои с электроэнергией. Больше того, под сомнение уже ставят отопительный сезон. Но это, конечно, тоже характерные черты европейской столицы, как и потопы после недавнего ливня.

Турция просится в БРИКС

Эрдоган вновь делает резонансный пас в сторону Путины. При этом с Трампом у президента Турции теперь такие же плохие отношения, как раньше были с Обамой, зато в другом направлении у него намечается новый прогресс: вчера Эрдоган озвучил официальную просьбу о присоединении его страны к БРИКС – объединению Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики.

Этот клуб является неформальной структурой – такой же, как и "Большая семерка". Однако при этом структурой, постоянно увеличивающей свое влияние в мире. На сегодняшний день в более обширный клуб – "Большую двадцатку" – входят как все члены G7, так и все члены БРИКС. С вполне вероятным присоединением Турции счет будет уже 7:6, причем такие члены G20 как Индонезия и Аргентина явно тяготеют больше к БРИКС, чем к "Большой семерке". Так что в перспективе следует ожидать, что "Большая двадцатка" расколется на две противостоящие друг другу части.

Естественно, заявка Эрдогана не означает, что Турция готова стать союзницей России. Скорее это продолжение многовекторной политики, которую проводит турецкий лидер в последние годы.

Однако в целом геополитический тренд Анкары для Запада негативен.

Полувековое безнадежное пребывание в кандидатах в ЕС, напряженные отношения как со Штатами, так и с рядом стран Евросоюза вынуждают Эрдогана смотреть в другую сторону.

И у Украины вряд ли хватит турецких оппозиционеров, чтобы этот дрейф остановить.