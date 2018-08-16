Пока до начала официальной предвыборной гонки остается менее полугода, в игру вступают густонаселенные областные центры, политические расклады в которых могут существенно повлиять на исход голосования 31 марта 2019 года.

В таких регионах, как Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр политические элиты сейчас как раз определяются - кому оказать содействие на президентских выборах и таким образом сохранить свою власть и после них.

Политическую карту Украины составила и проанализировала "Страна".

Киев. Кличко заходит с тыла

Одна из самых сложных ситуаций у Порошенко может возникнуть там, где вроде бы меньше всего стоит ждать подвоха - в Киеве.

4 года назад нынешний мэр Киева Виталий Кличко после знаменитой встречи в Вене пожертвовал своими президентскими амбициями в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко, а затем и влил свою политическую партию "Удар" в именной президентский блок на парламентских выборах.

Взамен Кличко получил пост мэра Киева на внеочередных выборах в столице и успешно подтвердил его спустя два года - уже на очередных выборах.

Но у "Удара" и руководства фракции не раз возникали существенные разногласия. И отношения еще больше накалились в последнем политическом сезоне. Дошло до того, что глава неформальной группы "Удар" Артур Палатный публично рассорился в сессионном зале с главой фракции БПП Артуром Герасимовым, после чего группа "Удара" была на грани выхода из фракции.

По информации "Страны", в окружении мэра убеждают его попробовать свои силы на президентских выборах 2019 года, хотя сам он окончательное решение не принял. Один из высокопоставленных чиновников, получивший в свое время должность по квоте "Удара", на условиях анонимности сообщил "Стране", что в окружении мэра постоянно ведется дискуссия о том, стоит Кличко или нет принимать участие в выборах.

"Если Кличко выставит в пику Порошенко свою кандидатуру, то рейтинг президента будет похоронен вместе с его шансами выйти во второй тур", - говорит собеседник "Страны".

Убеждать Кличко не участвовать в этих выборах на Банковой пытаются методом "кнута и пряника". В качестве предостережения ориентированные на президента СМИ и блоггеры то и дело увязывают имя Кличко с разными скандалами, а также широко разгоняют многочисленные реальные провалы и городские проблемы (вроде повышения цен на проезд и затопления столицы во время дождей).

Параллельно Банковая пытается задобрить Кличко. По информации "Страны", Порошенко предложил мэру поделить практически напополам столичные избирательные округа на парламентских выборах 2019 года. В Киеве таких округов 12. По договоренностям, 7 столичных округов хочет забрать себе Банковая, а на 5 из них предлагает выдвигаться кандидатам от "Удара" или самовыдвиженцам, которых одобрит Кличко. Причем, речь идет не только о гарантиях невмешательства в ход избирательной кампании, а и щедрой материальной поддержке этих кандидатов.

"Предложение звучит примерно так - ты гарантируешь результат Порошенко в марте и апреле, а мы закрепляем за тобой округа на октябрь и даем расширенный соцэконом, например, 20-30 млн гривен на проведение парламентской кампании, - рассказывает "Стране" один из представителей "Удара". - И все бы хорошо, но только невмешательство Пети не гарантирует, что по этим же округам не пойдут люди от Юли или от "Свободы", у которых рейтинг тоже неплохой. А во-вторых, разделение 40% на 60% не выглядит достойным. Почему не 50 на 50? Почему не весь Киев наш? Здесь еще есть над чем думать".

При этом, в команде Кличко убеждены, что Банковая куда больше заинтересована в Кличко, чем это может казаться. Ведь он не только до сих пор возглавляет президентскую партию, но и является главой Ассоциации городов Украины, а значит, может обеспечить хорошую коммуникацию с другими "проблемными" мэрами.

"Чем ближе к выборам, тем больше ходят слухи в украинском политикуме, что Кличко пойдет сам на президентские выборы и будет возрождать проект "Удар" на парламентские. В это сложно поверить, так как технологически у него нет ресурсов, нет медиа, нет рейтингов как у Кернеса или как у Труханова. Но у него есть админресурс, чтобы победить на 12 округах в Киеве, и высокая договороспособность с другими потенциальными кандидатами на победу. Поэтому я не исключаю такую вероятность", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Львов. Выбор Садового

Во Львове, где еще до недавних пор пользовался значительной популярностью мэр Андрей Садовой и именно его мнение было важным для политического выбора львовян, предвыборные расклады изменились и авторитет лидера "Самопомощи" уже не так высок, как прежде.

Рейтинг мэра серьезно подкосила двухлетняя мусорная катастрофа, когда львовским "сміттям" были завалены не только улицы самого города, но и пол-Украины, а самого Садового сделали едва ли не анекдотическим персонажем.

Рядовая коммунальная проблема перешла в политическую плоскость всеукраинского масштаба. Часть львовян уверена, что Садовой стал больше заниматься политикой в ущерб львовской "господарке". В итоге, по данным социологической группы "Рейтинг", поддержка Садового среди львовян рухнула почти наполовину - с 70 до 40%.

Впрочем, у самого Садового социологию считают манипуляцией и заявляют о намерении идти на выборы.

Вот только под вопросом остается, будет ли баллотироваться в президенты сам Садовой, которому, как показывают нынешние опросы, на выборах ничего не светит.

По данным наших источников в "Самопомощи", львовский мэр рассматривает вариант выдвинуть свою соратницу, вице-спикера Оксану Сыроид.

"Во-первых, Садовой четко понимает, что за восемь месяцев он не поднимет свой рейтинг до того уровня, чтобы победить на всеукраинском уровне. А его проигрыш может рикошетом ударить по "Самопомощи" на парламентских выборах. Для Садового сейчас первоочередная задача - удержать свою политику в парламенте", - сказали нам в окружении львовского мэра.

Сам Садовой говорил, что решение о кандидате будет принято после партийного съезда в ноябре.

По одному из сценариев, Садовой поддержит Анатолия Гриценко с его "Гражданской позицией".

После местных выборов 2015 года и до сих пор фракция "Гражданской позиции" во Львовском горсовете вошла в неформальное промэрское большинство вместе с БПП Порошенко, несмотря на обострившийся после мусорного кризиса политический конфликт между Порошенко и Садовым.

И если президентская партия фактически откололась и все чаще при голосованиях действует как оппозиция, то политсила Гриценко голосует в унисон с людьми Садового. А представитель "Гражданской позиции" Анатолий Забарило является секретарем городского совета.

В тоже время, как мы уже писали, у "Самопомощи" есть и противопоказание против поддержки Гриценко. Ведь если она не выдвинет своего кандидата в президенты, ей будет крайне трудно удержать свой рейтинг до парламентских выборов.

"Пока союз с Гриценко вилами по воде писан. Садовой всегда отличался хитростью, поэтому не исключен вариант, что ни с кем объединяться он не будет", - говорит близкий к мэру источник.

Часть львовян по-прежнему поддерживают националистическую "Свободу". Хотя со времен Майдана популярность политсилы и ее лидера Олега Тягнибока упала.

Как объясняют эксперты, львовяне хотят видеть свежие лица среди националистских лидеров, такого себе "нового Бандеру", который "прийде і порядок наведе". Тягнибок, судя по дискуссиям львовян в общественных местах и на митингах, на эту роль не тянет.

Хотя электоральное ядро, своих самых приверженных фанов на Западной Украине, "Свобода" с Тягнибоком сохранили. Во Львове политсила постоянно критикует Садового, поэтому на выборах, очевиднее всего, мэра не поддержит.

Но и Порошенко на фоне экономических проблем и массового оттока работников за границу тоже теряет фанов на Западной Украине.

К Тимошенко у галичан двоякое отношение. С одной стороны, в регионе многие голосовали за нее еще 10-12 лет назад и потому часть электората к ней относится благосклонно, видя в ней альтернативу Порошенко. Но немало людей не воспринимают ее в роли президента, считая частью прошлой политической элиты и повязанной коррупционными схемами. Мол, власти нужно обновление.

В этом контексте Гриценко, в случае поддержки со стороны Садового, имел бы серьезные перспективы.

Одесса. Многовекторность Труханова

Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов победил на выборах мэра Одессы в 2015 году во многом благодаря негласному союзу с командой президента Петра Порошенко. В обмен на поддержку (а точнее, несопротивление) Киева, Труханов помог представителям БПП занять важные командные высоты в городе и регионе.

Например, член Блока Порошенко Потапский получил пост секретаря горсовета, глава городской организации БПП Михаил Шмушкович вошёл в состав исполкома, да и доминирующее положение БПП в Одесском облсовете не в последнюю очередь опирается на депутатов трухановской партии "Доверяй делам".

С тех пор и по настоящий момент Труханов сохраняет полную лояльность Порошенко (в своих интервью он публично заявляет о поддержке президента), хотя безоблачными отношения "союзников" назвать трудно.

"Президентская рать" не может не ревновать Труханова к его популярности среди одесситов (особенно на фоне стремительно тающих президентских рейтингов). Окружение Труханова небезосновательно сетует на то, что глава государства мог бы оказывать мэру и более деятельную поддержку в различных сложных ситуациях – например, в конфликте с одесским застройщиком Аднаном Киваном или в случае с последним "наездом" на одесского мэра со стороны НАБУ.

Однако обе стороны альянса, похоже, понимают, что дурной мир лучше хорошей ссоры, и предпочитают сохранять статус-кво.

Вместе с тем, Труханов не может не задумываться о том, что произойдёт в случае весьма вполне вероятного поражения Порошенко на выборах. И кое-какие признаки того, что он пытается заполучить что-то вроде страховки на этот случай, имеются.

Во-первых, с 2016 года Труханов без лишней помпы, но довольно последовательно выстраивает взаимоотношения с окружением Арсена Авакова – в частности, с близким соратником министра внутренних дел Ильёй Кивой. Ещё в 2016 году последний чётко высказался в поддержку Труханова во время его конфликта с активистами одесского Евромайдана. С начала 2018 года Кива прямо-таки зачастил в Одессу: "тусовался" на Юморине, гулял по дорожке Одесского кинофестиваля.

При этом стоит учитывать, что Кива в окружении Авакова, похоже, избран на роль "торпеды" против Порошенко. Именно ему доверяют озвучивать резкую критику в адрес главы государства, а во время нашумевшей акции под НАБУ Кива даже заявил, что требует "возбуждения уголовных дел по отношению к Порошенко за создание коррупционных схем, за войну, за нищету, за коррупцию". В этом свете предполагаемое сотрудничество Кивы с союзником Порошенко Трухановым выглядит, мягко говоря, пикантно.

Впрочем, вполне объяснимо. Как уже писала "Страна", Аваков является главным коммуникатором от "Народного фронта" с Юлией Тимошенко. И постепенно выстраивает с ней альянс в расчете на ее победу на выборах. А через работу с Аваковым Труханов вполне может выстроить и отношения с Тимошенко.

Впрочем, в особом налаживании они, пожалуй, и не нуждаются: в отличие от многих других политиков, Труханов с Тимошенко вовсе и не ссорился, а с местными представителями "Батькивщины" (например, зампредом облсовета Олегом Радковским) Труханов поддерживает скорее дружественные (хотя и не особо близкие) отношения.

Еще один интересный тренд последнего времени - связи Труханова и партией "За життя" Вадима Рабиновича.

К примеру, одесскую городскую партийную организацию "За життя" возглавляет Иван Мееров, близкий к вице-мэру Павлу Вугельману, которого СМИ нередко называют "банкиром Труханова". А партийную организацию "За життя" в Николаеве в июне 2018 года внезапно возглавил одессит Андрей Сокур. К Николаеву Сокур, похоже, не имеет вообще никакого отношения, а в Одессе он известен разве что как бывший начальник службы безопасности рынка "Привоз", входящего в орбиту влияния бизнесмена Владимира Галантерника – старшего делового партнёра Геннадия Труханова.

Впрочем, большую роль в будущих политических раскладах в Одессе играет вопрос достигнут ли согласия оппозиционные силы, ориентированные на юго-восток (Оппозиционный блок и партия За життя) по выдвижению единого кандидата. Если таковые переговоры завершатся успехом, то этот кандидат априори станет лидером рейтинга в Одессе и Труханову так или иначе придется с ним договариваться.

Подводя итоги, можно сказать: в преддверие президентских выборов Труханов, похоже, старается не делать ставку на одного конкретного кандидата, предпочитая вместо этого застраховаться на случай любого возможного исхода выборов. И это, как говорят в Одессе, - очень "по-трухановски".

Харьков. Кернес и крючок

Еще одним мастером по политическому лавированию можно считать городского голову Харькова Геннадия Кернеса, который возглавляет первую столицу Украины уже 8 лет.

В последнее время второй по численности город Украины стал по-настоящему горячей точкой. То группа радикалов пыталась сорвать заседание городского совета, поджигала дымовые шашки внутри мэрии, а в довершение устроили мусорную люстрацию заму мэра. То состоялось несколько обысков в горсовете, а также задержание вице-мэра Татьяны Овинниковой и бывшего главного архитектора Сергея Чечельницкого (позже оба были отпущены на свободу).

И пока обе эти ситуации, как казалось, призваны были склонить мэра к лояльности в отношении центральной власти, сам Кернес публично признавался в симпатии к Петру Порошенко.

"Я считаю, что человек должен быть подготовлен на такую высокую должность как президент! Таковым президентом является Порошенко Петр Алексеевич", - каламбурил недавно Кернес в эфире одного из телеканалов.

В окружении харьковского мэра "Стране" говорят, что внимание власти к городу связано с тем, что Банковая хочет получить дополнительные гарантии лояльности от мэра Харькова и поэтому пыталась разыграть в городе львовский сценарий - снизить рейтинги городского головы, воспользовавшись одной из самых болезненных для города тем - недобросовестной застройкой.

"При этом Порошенко не доверяет Кернесу, потому что помнит, как тот был фактическим лидером Антимайдана в масштабах всей Украины", - говорят "Стране" в окружении харьковского мэра.

Кроме того, есть и еще одна, давняя, но не забытая никем из участников, история. Согласно легенде, которая ходит в политических кругах Харькова, со времен первого Майдана в 2004 году у Кернеса сложились крайне негативные отношения с нынешним генпрокурором Юрием Луценко. Якобы между ними произошла яростная перепалка, которая переросла в драку (причем Кернес тогда тоже был за Майдан).

И хоть Луценко на нынешней должности не раз обещал не мстить харьковскому мэру, но как только появляется повод, делает это с удовольствием. Например, после того, как суд закрыл дело против Кернеса по обвинению в похищении и избиении двух участников Евромайдана. "Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса, несомненно, должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", – заявил Луценко.

В целом история с неожиданным закрытием дела против Кернеса трактуется наблюдателями двояко. В Киеве распространена точка зрения, что речь идет о договорняке Банковой и мэра. Мол последнему закрыли дело в обмен на его полную лояльность к Порошенко на выборах.

Впрочем в харьковскому политикуме распространена иная точка зрения. "Порошенко было выгодно, чтоб Кернес и дальше висел на крючке. А сейчас получается мэр с него внепланово соскочил. Точнее почти соскочил - впереди еще апелляция. Администрации президента такой расклад не понравился. Они хотели бы и дальше кошмарить Кернеса, взамен требуя от него поддержки на выборах. Но у мэра свой взгляд на этот вопрос", - говорит источник в окружении городского головы Первой столицы.

Также стоит отметить, что показательная демонстрация лояльности харьковского мэра президенту Украины совсем не соответствует электоральным раскладам в регионе. По результатам опроса группы "Рейтинг", симпатии харьковчан принадлежат лидеру Оппозиционного блока Юрию Бойко.

При этом, Кернес давно и плотно сотрудничает с лидерами партии "За життя" - Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым.

И, в конечном итоге, в Харькове, так же как и в Одессе, многое зависит от того - будет ли единый кандидат от "юго-восточной" оппозиции. Если таковой появится, вполне вероятно, что Кернес и ведомая им харьковская организация партии "Видродження", как минимум негласно его будет поддерживать.

Что касается Порошенко, то даже если Кернес публично призовет горожан голосовать за него, это вряд ли поможет действующему президенту. Слишком велик его антирейтинг в городе.

С другой стороны с Тимошенко Кернесу будет труднее найти общий язык, чем Труханову. Сказывается ее обида за времена Качановской колонии, когда мэр Харькова вел кампанию против нее.

Днепропетровск. Филатов уходит от темы

Мэр Днепра Борис Филатов уже давно выстраивает свою линию отношений с Порошенко. Еще с момента своего избрания мэром города, когда он резко разругался с Игорем Коломойским, человеком которого ранее он считался.

В поисках новой политической точки опоры Филатов начал сближаться с Банковой. И в определенном смысле преуспел. По крайней мере, в некоторых спорных ситуация президент его публично поддерживал.

Так, в апреле Порошенко принимал участие в расширенном правительственном заседании в Виннице, куда были приглашены мэры крупных городов. Выступая с трибуны Порошенко публично спросил "А Борис тут?", оглянув зал в поисках Филатова. "Тут, Петр Алексеевич", - поднялся в зале Борис Филатов. И тогда президент публично пообещал поддержать днепровского голову в тогдашнем конфликте вокруг закупок мусоровозов. Суть конфликта заключалась в том, что Филатов купил мусоровозы городу в обход тендерных процедур, взяв их в лизинг в Приватбанке (лизинговые закупки не подпадают под тендерное законодательство). Филатова тут же обвинили в переплате на минимум 27 миллионов гривен. Антимонопольный комитет блокировал эти закупки, но Порошенко на заседании заявил, что "никому не позволит навредить городу", открыто выступив на стороне Филатова в этой истории.

Уже на следующий день Филатов написал на своей странице в Facebook комплиментарный пост в адрес центральной власти.

"За последние пару лет ситуация в отношениях между центральной и местной властью кардинально изменилась. Поверьте, мне никто не звонит, не дает команд, не выкручивает руки, не выписывает "билетов", не рекомендует принять "хороших людей". В отличие от времен Азарова, мэр города, особенно такого крупного, как Днепр, не просиживает неделями в ожидании аудиенции в киевских приемных. Я могу дозвониться любому руководителю государства в течение дня. И поверьте, почти всегда мне помогут. Нам помогут", - заявил Филатов.

Однако, его отношения с президентом нельзя назвать прочным союзом. Одна из "непоняток" связана с вопросом аэропорта, деньги на реконструкцию которого городские власти хотят получить от центра. Порошенко уже давно на словах их обещает, но воз не двигается с места. Что вызывает недовольство Филатова.

"Да, ко мне приходят уже теперь и говорят: поддержи. У меня один ответ - дайте денег на город. Я готов носить даже за вами портфель, но денег дайте. В городе серьезные инфраструктурные проблемы, необходимо достроить окружную, построить новый аэропорт", - многозначительно заявил недавно в интервью "КП в Украине" Филатов.

"Выделение денег на аэропорт - это очередной крюк, за которую пытаются удержать Филатова и склонить его к поддержке на выборах", - говорит

В такой ситуации, несмотря на кажущуюся лояльность к президенту, мэр Днепра оставляет себе поле для маневра.

Еще в середине июня на Банковой состоялось совещание, на котором обсуждалась подготовка к выборам президента в Днепропетровской области. По информации "Страны" на встрече присутствовали губернатор области Валентин Резниченко, мэр Днепра Борис Филатов, глава СНБО Александр Турчинов, глава Администрации президента Игорь Райнин, близкие к президенту депутаты от БПП Игорь Кононенко и Сергей Березенко, глава ячейки БПП в области Андрей Павелко, глава ячейки БПП в городе Татьяна Рычкова, депутат от БПП Максим Курячий.

Один из участников этой встречи рассказал "Стране", что Филатову предложили возглавить штаб Порошенко в регионе, но он ушел от прямого ответа, предложив на эту роль Татьяну Рычков.

"На него пытались перекинуть эту тему, а он ответил: "ну я же мэр, а не представитель отдельной партии". На этом разговор закончился", - рассказывает один из участников той встречи.

Скорее всего выборы по области от АП будут курировать депутат Рычкова и Павелко.

В тоже время, источник в "Батькивщине" рассказал "Стране", что в июле Филатов и его соратник бизнесмен Геннадий Корбан встречались с Юлией Тимошенко и два часа обсуждали возможное сотрудничество на выборах.

При этом, в партии уверили "Страну", что никаких решений по итогам встречи не было принято, так как сама Тимошенко всегда крайне осторожно относилась к Филатову, который работал у нее юристом в компании "Единые энергетические системы" и не очень хорошо расстались. При этом с Корбаном Тимошенко сохраняет самостоятельные приятельские отношения, установленные в период ее визитов в Днепропетровскую ОДА в 2014.

Юг. Ахметов, "Батькивщина" и уголовные дела

Шаткое положение у Порошенко и в других юго-восточных регионах.

Например, в Запорожье, куда на прошлой неделе президент впервые за 2 года наведывался с инспекцией, местная власть хоть и декларирует поддержку главе государства, по факту откровенно саботирует инициативы Киева.

Руководит городом Владимир Буряк, бывший директор по инженирингу металлургического комбината "Запорожсталь", принадлежащего Ринату Ахметову. На выборы в 2015 году Буряк шел как самовыдвиженец. Но уже в первый год правления против него открыли два уголовных дела - одно из-за незаконного, по мнению прокуратуры, увольнения директора департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Запорожья. Другое - из-за неуплаты "Запорожсталью" доли в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Запорожья, из-за чего бюджет города лишился 15 млн. грн, в бытность Буряка одним из руководителей предприятия.

То ли уголовные дела, то ли нехватка ресурсов вынудили мэра города искать покровительства у киевской власти. Например, еще весной нынешнего года он рассыпался в комплиментах президенту и премьеру по итогам правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития.

"Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман находятся на постоянной связи с регионами", - заявил он на своей странице в Facebook.

Но показательно, что несмотря на комплиментарные заявления местной власти в регионе на двух последних выборах в объединенные территориальные общины большинство голосов взяла партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", а не пропрезидентская политсила "БПП - Солидарность". Очередные выборы в местных ОТО намечены на конец октября нынешнего года, но уже сейчас местные политики говорят о том, что задействовать админресурс на благо Банковой слишком рискованно.

Один из депутатов, прошедших в парламент из этого региона в разговоре со "Страной" высказал мнение, что поддержка инициатив президента местными властями будет исключительно декларативной.

О том же говорит "Стране" и мажоритарщик из Запорожской области Евгений Балицкий.

"Думаю, что в начале кампании и мэр Запорожья, и губернатор области будут делать вид, что поддерживают Порошенко. А ближе к выборам сделают ставки на того, у кого будет больше шансов победить", - говорит он.

Ну и, естественно, значительное влияние будет иметь позиция Рината Ахметова, который, как уже писала "Страна" также сейчас переходит к многовекторной политике в плане поддержки кандидатов в президенты. Сохраняя тесные отношения с Порошенко, он активно налаживает мосты и с Юлией Тимошенко. Кроме того, он продолжает оказывать определяющее влияние на часть фракции "Оппозиционного блока" и его региональных организаций в ряде областей юго-востока.

Еще сложнее у президента будет ситуация в Херсоне, где городом 4 года руководит член "Батькивщины" Владимир Миколаенко, пришедший на эту должность прямиком из кресла председателя городской ячейки партии Юлии Тимошенко.

Приручить мэра там тоже пытаются открытыми уголовными делами, которые касаются злоупотребления служебным положением во время внесения изменений в бюджет Херсона.

Но, с учетом, довольно небольшого времени, оставшегося до выборов сделать это будет довольно сложно.

"На словах хвалят Порошенко, но ставки сделают на фаворитов"

Учитывая приведенные выше расклады в крупных городах Украины, вся стратегия Банковой по активному привлечению к избирательной кампании мэров городов может оказаться провальной.

По крайней мере, опрошенные "Страной" эксперты скептически оценивают планы Банковой опереться на рейтинги местных градоначальников и конвертировать их в поддержку самого Порошенко на выборах на фоне низкий рейтингов главы государства.

"Мэры будут до последнего демонстрировать лояльность, но ставки будут делать на фаворитов гонки, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - У каждого из мэров больших городов, кроме Садового, который очевидно имеет другие интересы, сейчас одинаковое политическое поведение. На публику идет ритуальная демонстрация лояльности Порошенко, но главные ставки сделают, когда будет понятен главный фаворит. Как только станет очевидно, что Порошенко не способен не то, что выиграть выборы, но даже выйти во второй тур, они начнут демонстрировать лояльность более успешным претендентам гонки. Есть разница в том, что мэры демонстрируют лояльность главе государства, но не кандидату президенту Порошенко. Пока выборы официально не начались, могут быть какие угодно елейные заявления, но вскоре картина совершенно изменится".

"А что Порошенко вообще может предложить мэрам? Ну, кроме угроз расправы и висящих дамокловым мечом уголовных дел? В обещания позолотить ручку после его победы вряд ли кто-то сможет поверить, после того, как он планомерно нарушал все предыдущие обещания, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Поэтому большинство из мэров номинально декларируют ставку на президента публично, но искренности в их словах нет. Окончательную ставку они сделают ее ближе к концу осени".

"Ставку мэры сделают, когда до выборов останется слишком мало времени, чтобы Банковая могла успеть их закатать в бетон, - добавляет политолог Руслан Бортник. - К сожалению власти, один из главных негативных для нее результатов - это то, что именно региональные элиты будут определять исход выборов. Берешь любого мэра - и у него рейтинги в 5-10 раз выше президента. У всех центральных политических сил в лучшем случае 10-15% поддержки, а у мэров большинства крупных городов - где-то 50%, где-то 60%, где-то 70%. Украина, если так можно выразиться, слишком сильно "федерализировалась" в политическом плане за последние 4 года. Я не исключают, что перед выборами страна еще больше разделится на сектора влияния региональных элит. И в этих секторах вряд ли будут ставить на Порошенко: его еще боятся, но уже не уважают".