"Страна" уже писала, что, по данным СМИ, Кирилл Островский, сбивший на "Hummer" девочку в центре Киева, является племянником криминального авторитета Саши Оболонского.

Нам удалось выяснить его настоящую фамилию, а также узнать, в каких уголовных делах он фигурировал.

Фамилия таинственного дяди

По данным Единого реестра юридических лиц, Кирилл Островский зарегистрирован в качестве предпринимателя по официальному месту жительства в доме по ул. Героев Днепра в Киеве:

Источник: usr.minjust.gov.ua

По тому же адресу зарегистрирован его отец как учредитель ООО "Европейский шлях". В этой фирме отец "мажора" владеет долей в 25 %:

Источник: usr.minjust.gov.ua

По данным базы nomer.org, где публикуются неофициальные данные о прописке жителей Украины, по этому адресу была прописана также Любовь Кириченко, 1944 года рождения:

Источник: nomer.org

Ее фамилия соответствует опубликованным в СМИ данным о том, что "авторитетного" дядю киевского "мажора" зовут Александр К-ко, и он является владельцем "Hummer", на котором Кирилл Островский сбил девочку. А Любовь Кириченко, предположительно, является матерью "авторитета".

Подделывали документы и продавали чужие квартиры

Как стало известно "Стране", сам "Саша Оболонский" прямо был назван в определении Шевченковского райсуда, как участник преступной группировки, которая орудует в сфере недвижимости. Правда, если данный документ открыть с постороннего компьютера, то все фамилии и клички система судебного реестра шифрует как "ОСОБА_1", "ОСОБА_2" и т.д.

Фабула дела такова. 9 июня 2015 года было возбуждено уголовное производство № 42015100100000143 по статье 190 УК Украины "Мошенничество". Расследование вел Шевченковский райотдел полиции Киева. Дело было открыто по части четвертой (самой "тяжелой") статьи - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

В документе суда речь шла именно об организованной преступной группировке (ОПГ). Ее возглавляет уроженец Азербайджана, а занимается она мошенничеством, которое заключается в незаконном отчуждении недвижимого имущества граждан и юридических лиц.

Факт работы ОПГ выявили оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Однако материалы были переданы в полицию, поскольку это ее подследственность.

По эпизоду, о котором идет речь, главарь ОПГ (который родом из Азербайджана) заказал изготовление поддельных документов на квартиру - свидетельства о праве собственности и технического паспорта. Потом, через договор купли-продажи у нотариуса, чужую квартиру продали на подставное лицо:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Жертв мошеннической схемы было несколько. У них также путем подделки документов отбирали недвижимость.

Вместо "Саши Оболонского" - помощник нардепа от "Удара" и глава "Женщин Украины"

Дальше следы дела теряются, в судебном реестре о нем больше никаких упоминаний. Даже несмотря на то, что дело было начато с подачи СБУ, его организаторы гуляют на свободе.

Однако в марте 2016 года по материалам СБУ уголовное производство было открыто по-новой, под № 42016101100000073, и с той же фабулой. Следствие по делу уже закончено, и оно передано в Подольский райсуд Киева. Обвиняются по нему, согласно данным портала "Судебная власть", совершенно другие люди:

Источник: court.gov.ua

Руслан Подгорный - помощник экс-нардепа от партии "Удар" Александра Мочкова. Последний известен тем, что до избрания в Верховную Раду в 2012 году, десять лет был депутатом поселкового совета Массандры в АР Крым.

Также обвиняемой по делу проходит Любовь Богаченко - председатель партии "Жінки України" и директор ООО "Оценка премиум", которая занималась оценкой недвижимости. В 2014 году она баллотировалась в Верховную Раду от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко.

Еще двое обвиняемых выполняли техническую роль. Это специалист по инвентаризации недвижимости Дмитрий Брескин и инженер-строитель Сергей Озеров.

По данному делу были расследованы множество эпизодов махинаций с недвижимостью. Путем подделки документов мошенники продавали чужие квартиры и ставили своих директоров на фирмах - собственниках недвижимости, с ее дальнейшей продажей, и т.д.

Скорее всего, обвиняемые по делу являются простыми исполнителями. И без покровительства "сверху" вряд ли смогли провернуть свои аферы.

Ранее также СМИ писали, что Саша Оболонский был неоднократно судим - в том числе ему предъявляли обвинение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Источник издания "Обозреватель" также утверждает, что Оболонский якобы убил собственного отца и что связи в правоохранительных органах помогли переквалифицировать статью на "убийство по неосторожности".