27 и 28 июля в Киеве состоялись массовые мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси. Организатором многотысячного Крестного хода в пятницу выступала Украинская православная церковь Московского патриархата. В субботу свои торжества и шествие с участием первых лиц государства проводил Киевский патриархат. Но праздник оказался несколько омрачен скандальной историей, вовлеченными в которую оказались предстоятель УПЦ КП и его ближайшее окружение.

27 июля на сайте Киевского патриархата появилась сенсационная информация. Из нее следовало - на патриарха Киевского и Всея Руси-Украины Филарета готовилось покушение. Согласно версии церковников, соответствующий преступный план возник в голове у выведенного за штат епископа Черниговского и Нежинского Севастиана, в миру - Михаила Возняка.

Епископ Севастиан, источник фото: krapka.club

"Страна" выясняла, что известно об организаторе "замаха" на главу Киевского патриархата и вменяемом ему преступлении.

Пробивался на встречу с Филаретом с газовым баллончиком

Согласно версии УПЦ КП, скандал в епархии случился еще два месяца назад.

25 мая 48-летний Севастиан (Возняк) вместе с сыном проник в резиденцию Филарета, где намеревался добиться встречи с предстоятелем церкви. Тот в это время ужинал в трапезной и на звук шагов по кридору из дверей кухни навстречу визитерам вышла эконом Патриархии монахиня Варвара. В Киевском патриархате утверждают: завидев женщину епископ тут же напал на нее, направив ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. После чего вместе с сыном покинул место преступления.

Невзирая на то, что Севастиан (Возняк) так и не добрался до комнаты предстоятеля УПЦ КП, церковники расценили его действия не только как "умышленную заблаговременную подготовку к распылению слезоточивого газа в резиденции Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета и нападение на монахиню Варвару".

"Попытки... с таким намерениями попасть в личные покои Предстоятеля в неприемное время, возможные тяжкие последствия (вплоть до наступления смерти), которые по причине возраста могли настать в результате использования слезоточивого газа непосредственно против личности Патриарха - считать покушением на Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - говорится в журнале №14 заседания Священного синода УПЦ КП от 27 июля.

Версия полиции - "хулиганка"

То есть, в УПЦ КП описывают преступление Севатиана как заранее спланированное покушение на убийство, жертвой которого должен стать Филарет. Однако, в полиции инцидент, произошедший в резиденции патриарха Киевского и всея Руси-Украины изначально трактовали как злостное хулиганство.

Согласно материалам судебного реестра, еще в конце весны было возбуждено фактовое уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины ("Хулиганство"), санкция которой предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Расследование шло ни шатко, ни валко - даже спустя месяц после внесения сведений в ЕРДР "визитеры" на улицу Пушкинскую, 36 (дом, который принадлежит Киевской епархии УПЦ КП) - отец и сын Возняки, квалифицировались следствием как "группа неустановленных лиц".

Согласно фабуле дела, 25 мая в 19:30 они действительно проникли в резиденцию Филарета, но с предстоятелем УПЦ КП не встречались. Состав преступления ограничивался распылением содержимого баллончика со слезоточивым газом в лицо эконома Варвары, после чего злоумышленники скрылись.

Известно, что постфактум инцидента монахиня обратилась за помощью к врачам, где ей был поставлен диагноз - химический ожог конъюнктивы 1 степени обоих глаз. Но лишь спустя более чем месяц после ЧП, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство "копов" о назначении судмедэкспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, которые были нанесены Варваре.

Она должна была дать ответы на три главные вопроса:

Какие телесные повреждения есть на теле Варвары? Каково их количество, локализация, давность, механизм образования и степень тяжести каждого в отдельности всех вместе?

Находятся ли обнаруженные телесные повреждения в причинной связи с обстоятельствами событий 25 мая?

Сколько раз действовала травмирующая сила на тело эконома УПЦ КП?

"Распылитель" попал под два суда - мирской и церковный

В судебном реестре отсутствуют какие-либо упоминания о том, как на сегодняшний день трактуются действия Михаила Возняка и его сына, совершенные ими в резиденции Филарета. Впрочем, судя по фабуле дела, вряд ли полицейские в настоящее время переквалифицировали его с "хулиганки" на особо тяжкую статью о покушении на убийство.

Вместе с этим, наличествующие обрывочные сведения позволяют утверждать, что Возняк задерживался правоохранителями, а также ему было объявлено о подозрении (скорее всего, по ч.4 ст.296 УК Украины).

В журнале заседания Священного синода УПЦ КП говорится, что 20 июля Шевченковский райсуд Киева избирал опальному священнослужителю меру пресечения.

Портал "Судебная власть" содержит дополнительные данные, согласно которым в отношении Возняка 23 июля на рассмотрение судьи Оксаны Хардиной поступило некое ходатайство. Известно, что решение по нему было вынесено на следующий день, и вступило в законную силу.

Источник фото: court.gov.ua

Какая меру пресечения назначил суд для Севастиана - пока неясно. Журналисты издания "Крапка" попробовали связаться с ним в телефонном режиме, но тот не брал трубку.

В УПЦ КП, в свою очередь, заявляют: после задержания Возняк сознался в том, что действительно находился в резиденции Филарета 25 мая, и совершил правонарушение. Якобы свой поступок мужчина пояснял тем, что пытался попасть на прием к предстоятелю, невзирая на то, что "хорошо знаком с распорядком приема и знал о том, что в вечернее время без предварительной договоренности он не осуществляется".

Как бы там ни было, но досудебное расследование по факту ЧП в резиденции Филарета 25 мая в настоящее время продолжается. Наряду с этим, свой "приговор" Севастиану (Возняку) уже вынесли его сподвижники по вере. Признав его действия покушением на главу УПЦ КП, и констатировав многолетнее нарушение священослужителем обета монаха, мужчина был лишен священного сана и лишен "общения церковного и всех прав, связанных с монашеством".

Завел детей на стороне и венчал дочь Тимошенко



Заметим, что в резолюции заседания Священного синода УПЦ КП неоднократно указывается, что долгие годы Севастиан в нарушение обетов жил фактически как светский человек, состоя в браке и имея детей (рожденных, к слову, по одной из версий, в том числе и после дачи им церковного обета). Впрочем, отдельные сведения позволяют говорить о том, что ранее эти факты не мешали его клерикальной карьере в Киевском патриархате.

Согласно "церковной биографии" Севастиана, его жизненный путь без каких-либо проблем шел вгору на протяжении пятнадцати лет. Известно, что после получения образования и службы в рядах Советской армии Возняк отправился нести послушание в Почаевской Лавре, и принял монашество в 22 года.

В 1993 году монах был рукоположен Филаретом в сан иеромонаха, и начал служение в Выдубицком мужском монастыре Киева. Затем Севастиан был возведен в сан игумена, а в 1997 году оказался в эпицентре грандиозного скандала.

Севастиан (Михаил Возняк) имел роман на стороне, будучи в сане игумена Выдубицкого монастыря, источник фото: risu.org.ua

Вот как вспоминает обстоятельства этой истории руководитель пресс-центра Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов: "Я был на заседании Святошинского суда Киева, где этот "монах" судился со своей невенчанной женой. Он отбивался от алиментов, доказывая, что сам содержит и воспитывает своего годовалого сына, а разрыв с матерью ребенка произошел, оказывается, из-за того, что Возняк влюбился в другую женщину, которая также забеременела от него".

Впрочем, этот инцидент никак не отразился на позициях Севастиана. Анисимов считает, что скандал предпочли замять, и связывает это с тем, что в девяностых - начале двухтысячных игумен Выдубицкого монастыря входил в ближайший круг доверенных лиц Филарета. Из-за чего в УПЦ КП закрывали глаза на вопиющие, с точки зрения церкви, нарушения священнослужителя.

В итоге, в 2002 году Севастиан стал архимандритом, будучи назначен наместником Выдубицкого монастыря. Из рук Филарета он удостаивался ордена Архистратига Михаила за возрождение духовности в Украине. Вершиной его церковной карьеры стал 2006 год, когда решением Священного синода УПЦ КП Севастиан был хиротонизован в сан епископа Черниговского и Нежинского.

За год до этого именно Севастиан проводил в Выдубицком мужском монастыре Киева церемонию венчания дочери экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгении и английского рок-певца Шона Карра.

Источник фото: tsn.ua

В Киевском патриархате заявляют, что в марте 2008 года Севастиан подал прошение ввиду личных причин освободить его от управления Черниговской епархией, которое было удовлетворено.

Свои мотивы священнослужитель объяснял тем, что имеет семью и должен воспитывать детей. Епископ был выведен за штат, и, как считают в УПЦ КП, "закостенел в грехе". Через десять лет после этого он в компании своего сына Севастиан (Возняк) пришел в резиденцию Филарета, где воспользовавшись газовым баллончиком напал на эконома своего давнего покровителя.

После чего, собственно, и стал известен всей стране.