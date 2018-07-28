26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла свой вердикт по делу, выплывшему на поверхность из аквариума в кабинете заместителя генпрокурора - руководителя САП Назара Холодницкого.

Итогом сопровождавшегося скандалом четырехчасового заседания "прокурорской инквизиции" по мотивам прослушки антикоррупционного прокурора стало вынесение ему выговора. Выбор такого рода дисциплинарного взыскания означает фактическое поражение его критиков. Они не скрывали, что строили планы "снять скальп" с Назара Ивановича, планомерно добиваясь его отставки.

"Танцуйте подонки, это ваш праздник. КДКП не уволила Холодницкого", - не сдерживал себя в выражениях руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

В четверг он привел под стены Академии прокуратуры, где проходил "судный день" для главы САП, группу поддержки из числа активистов возглавляемой им организации. Любое появление зама Юрия Луценко в кулуарах они встречали выкриками "Позор", то и дело демонстрируя заранее заготовленные плакаты критического содержания.

Такой перфоманс не возымел действия на членов КДКП и Холодницкого. Последний в сопровождении сотрудников Управления госохраны избегал диалогов с "активистами" и прессой. Сделав исключение только для Евгения Шевченко - ранее близкого к нардепу Семену Семенченко и руководству батальона "Донбасс".

Полгода назад Шевченко назвал себя "внештатным агентом НАБУ", который выступал подсадной уткой при документировании злоупотреблений топ-коррупционерами. 26 июля "внештатник" Бюро всем своим видом показывал, что главной "мишенью" его разработки сегодня является руководитель САП.

"Тварь продажная, когда тебя повесят, @#бок конченый? Прийдет время, и я надену на тебя наручники", - грозил Холодницкому Шевченко. Антикоррупционный прокурор ухмыльнулся, и хотел было пройти мимо. Но огрызнулся в ответ, после того как услышал упоминание о его знакомом Богдане Якимце, которого "активист" называет "правой рукой" Назара Ивановича в проворачивании теневых афер.

Ранее "Страна" писала, что весной по делу о вымогательстве $2 млн у детей арестованного налогового генерала Станислава Денисюка прокуратура провела обыск у этого человека, которого в СМИ называют кумом и неформальным помощником Холодницкого. Согласно одной из версий, именно звонок "решал" Якимцу в конечном счете и послужил основанием для осуществления негласных следственных действий в отношении главы САП. И как следствие - появления дисциплинарных жалоб с требованиями отставки Назара Ивановича, поданных генпрокурором Юрием Луценко и директором НАБУ Артемом Сытником.

Так начиналась "Холодницкая война", на поле брани которой, сопровождаемые отрядами союзников, 26 июля сошлись руководители новосозданных антикоррупционных ведомств - Холодницкий и Сытник. Чем закончилась их "битва при Мельникова, 81-б" (улица, где заседает КДКП), и какие сценарии дальнейшего развития ожесточенных баталий возможны в продолжающемся конфликте, разбиралась "Страна".

Комиссия нашла дырку в законе и отказалась увольнять Холодницкого

На страницах нашего издания мы подробно разбирали диспозицию, а также аргументы каждой из сторон в деле, которое основывается на выявленных с помощью "жучка" обстоятельствах при расследовании пяти эпизодов громких уголовных производств.

Наиболее серьезные претензии касались внепроцессуального общения Холодницкого с фигурантом истории о предложении взятки и.о. главе Минздрава Ульяне Супрун, разглашения ему тайны досудебного следствия, а также вероятного давления на судей и подчиненных прокуроров по данному делу.

"Третейским судьей" между руководителями НАБУ и САП фактически выпало стать прокурорской Квалифкомиссии, большинство членов которой считается лояльными к позиции руководства Генпрокуратуры.

Сторону последней в "дисциплинарке" Холодницкого на отчетном заседании представляла замглавы ГПУ Анжела Стрижевская. Ее спич оказался самым кратким из числа выступлений участников дела. Заместитель Юрия Луценко лишь подтвердила, что Генпрокуратура настаивает на наличии ряда нарушений в действиях антикоррупционного прокурора, но де-факто примет любой вердикт, всецело полагаясь на независимость и незаангажированность КДКП.

Более предметными стали диалоги между членами "прокурорской инквизиции" и главными героями баталий - Холодницким и Сытником.

Так, Антикоррупционный прокурор отрицал наличие каких-либо нарушений по всем пунктам "обвинений", за исключением попрания им этических правил в части использования матов в общении с подчиненными.

"Признаю, что использовал нелитературный язык, это неэтично, - заявил он на уточняющий вопрос представителя КДК. - По поводу этики я еще могу согласиться. Но когда у тебя шесть отделов, и каждый приходит со своими проблемами в 10-11 часов вечера, действительно возникают эмоции, и слова иногда использовались нелитературные. Но я перед каждым извинился за свое, возможно, неэтичное поведение. Все мы молодые люди, каждый может ошибаться. И если я допустил такие высказывания, за это готов нести ответственность".

В свою очередь, директор НАБУ выразил несогласие с заключением докладчика по делу главы САП Александра Ковальчука, который нашел допущенные Назаром Ивановичем нарушения грубыми, но расписался в отсутствии полномочий у КДКП для принятия решения о его отставке. И тем самым предложил, в трактовке Сытника, даровать иммунитет антикоррупционному прокурору.

Обойти профильный закон, не дающий права Квалифкомиссии увольнять руководителя САП, глава НАБУ предлагал собственной трактовкой нормативных документов.

"Те нарушения, которые были зафиксированы (у Холодницкого - Прим. Ред.), не связаны с исполнением административных функций, а касаются исполнения обязанностей процессуального руководителя. Поэтому мы просим увольнения его не с админдолжности, а с должности прокурора, следствием чего является автоматическое прекращение полномочий на административной должности", - предложил решение директор Бюро.

Правда, члены комиссии в ответ заявили, что согласно ч.2 ст.51 закона "О прокуратуре" наложенные КДКП взыскания на прокуроров САП (включая увольнения) должен выполнять исключительно руководитель Антикоррупционной прокуратуры. То есть, Холодницкому предлагалось по примеру унтер-офицерской вдовы выстегать самого себя же, подписав приказ о собственном увольнении.

В конечном счете, принять такое решение Комиссия не согласилась, ограничившись выговором для главы САП.

Противостояние усилится, а борьба с топ-коррупцией будет заморожена

Последствия "холодницкой" войны достаточно очевидны.

Главный ее итог - фактический паралич деятельности антикоррупционных структур. Что выгодно всем ветвям и колонам в нынешней власти.

Ранее мы писали о том, что согласно бытующей в политических кругах версии в последнее время Холодницкий, чтоб удержаться на своем посту, выстроил отношения с главой МВД Арестом Аваковым. Последний, как говорят, фактически взял руководителя САП под свое крыло.

И это действительно похоже на правду. Достаточно вспомнить так называемое "дело рюкзаков", где была снята "пидозра" с сына министра Александра Авакова, а также закрытие дела в отношении парламентария от "Народного фронта" Дениса Дзензерского.

Также, согласно популярной версии, на этом фоне улучшились отношения Сытника и Банковой, где также не любят Авакова. Характерно, что собирать компромат на Холодницкого через прослушку в аквариуме детективам НАБУ помогал так называемый департамент Кононенко-Грановского в Генпрокуратуре. Также известна история с ночными посиделками главы НАБУ дом у президента. Причем в тот момент там также стояла машина Грановского.

Впрочем, даже если Порошенко и наладил плотную коммуникацию с Сытником, очевидно, что без его ведома не могло бы состояться "спасение" Холодницкого на заседании прокурорской комиссии, которая, как писалась выше, в значительной степени подконтрольна генпрокурору Юрию Луценко. И вряд ли в данной ситуации последний решил бы сыграть в какую-то свою игру, отличную от пожеланий Банковой.

Причем мотив здесь для президента и его людей также очевиден.

Во-первых, получивший уже один выговор глава САП, оказался на прямом крючке у Луценко. Еще один такой вердикт - и генпрокурор получит право его уволить. А следовательно - Холодницкий становится полностью зависимым от воли руководителя ГПУ.

Во-вторых, для президентской команды (также как, впрочем, и для "Народного фронта" принципиально выгодна ситуация, при которой Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ находятся в состоянии холодной войны друг с другом. Это фактически делает невозможным нормальную работу обоих органов. Понятно, что без согласия процессуальных руководителей из САП детективы НАБУ не смогут расследовать ни одного дела. Так же как и САП не сможет сама по себе без НАБУ вести следствие и кого-либо задерживать.

Также очевидно, что находящийся на крючке теперь уже сразу у двух колонн власти (АП и Народного фронта) Холодницкий заблокирует любые действия против высокопоставленных представителей власти. И оба органа смогут ловить лишь мелких и "ничейных" коррупционеров.

Единственное, что может поломать этот сценарий - мощное внешнее вмешательство. И первые признаки его уже налицо.

Так, посольство США уже выступило с фактическим требованиями к Холодницкому уйти в отставку. Будут ли предприняты более жесткие действия в этом направлении со стороны Запада (у которого украинская власть хитрым маневром по сути выбила из рук "антикоррупционнный меч") - покажет ближайшее время.

Пока же сам Холодницкий ушел в продолжительный отпуск, оставив таким образом незакрытый гештальт о собственном будущем.