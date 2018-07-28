В Украине прошли торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси. 27 июля прихожане Украинской православной церкви прошли самым многолюдным Крестным ходом в Киеве за все годы независимости Украины.

Днем позже свое шествие верующих провел Киевский патриархат. А на официальных торжествах на Владимирской горке в присутствии представителей всех конфессий Петр Порошенко вновь заговорил о Томосе на автокефалию.

Впрочем, его получение президент ожидал еще до Крещения Руси. И то, что к этой дате Вселенский патриархат Томос так и не выдал, а перенес на какое-то неопределенное время, является пожалуй одним из главных итогов этого дня. Еще одним итогом стал сам по себе масштаб Крестного хода УПЦ, который добавил аргументов тем, кто опасается резкого обострения религиозного противостояния в случае дарования автокефалии украинской церкви.

В сюжетных линиях этого праздника разбиралась "Страна".

Сюжет 1. Крестный ход Онуфрия и УПЦ

Еще за несколько дней до Дня Крешения Руси в УПЦ заявили, что власти препятствуют людям, которые собрались приехать в Киев на Крестный ход.

Например, в Черновцах и Овруче все автобусные предприятия города отказались предоставить паломникам транспорт для поездки в Киев. А в Запорожье автобусы пытались развернуть на выезде из города под предлогом поиска в них взрывчатки.

Но, несмотря на это, Крестный ход превзошел по своим масштабам то, что было в прошлые годы.

Еще за несколько часов до его начала все подходы к Владимирской горке, где праздничный молебен должен был провести предстоятель УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, были заполонены верующими. Они шли непрерывным потоком, устраивая огромные очереди на пропускных пунктах - правоохранители досматривали содержимое сумок, используя ручной металлоискатель.

На самой Владимирской горке митрополит Онуфрий отслужил молебен за мир и окончание войны в Украине.

Количество участников молебна и последовавшего за ним Крестного хода в УПЦ оценили в 200-250 тысяч человек. Когда "голова" Крестного хода уже входила в Лавру, его "хвост" все еще оставался на Владимирской горке. В полиции количество участников оценили куда более скромно - всего в 20 тысяч человек. Примечательно, что безопасность верующих обеспечивало 5 тысяч полицейских, то есть, по прикидкам правоохранителей, на каждых 4 верующих приходился 1 полицейский. Но и фото и видео с Крестного хода говорят сами за себя - поддержать УПЦ вышло во много раз больше "официально озвученных" 20 000.

"Мы только 20 тысяч официально привезли из регионов, это не считая тех, кто добирался своим ходом, и киевлян", - удивлялся подсчетам полиции спикер УПЦ Николай Данилевич.

Прихожане Украинской православной церкви идут к Киево-Печерской Лавре. Фото: телеканал "Интер"

Во время Крестного хода митрополит Онуфрий лично отслужил литию (моление об усопших) на памятном знаке о погибших во время Евромайдана.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий возлагает цветы к памятному знаку на месте гибели "Небесной сотни". Фото: "Страна"

Крестный ход УПЦ завершился всенощным стоянием в Киево-Печерской Лавре с молитвой за мир в Украине. На этом молебне присутствовали и представители практически всех других поместных православных церквей мира, включая митрополита Галльского Эммануила - представителя Вселенского патриархата, который рассматривает обращение украинских властей о предоставлении Украине автокефалии (отметим, что делегация от Варфоломея прибыла по приглашению УПЦ).

"Украинская православная церковь в очередной раз продемонстрировала высокую способность к мобилизации верующих, - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник. - Причем, чем больше власть пытается вмешиваться в дела церковные, тем больше будут Крестные Ходы".

По словам политолога, небывалое количество крестоходцев - это уже второй проигрыш власти на гуманитарном поприще. До этого было 9 мая, когда "Бессмертным полком" по Киеву прошли десятки тысяч людей.

"Власть проигрывает борьбу за повестку дня", - считает Бортник.

Он также обратил внимание, что в шествии верующих по Киеву в пятницу или молебне за мир в Лавре не принял ни один представитель нынешней власти.

"Власть стала в оппозицию к этой части населения Украины. Теперь, даже если предположить, что Вселенский патриархат когда-нибудь выдаст Киеву Томос об автокефалии, это будет Томос не для все страны. Мнение значительной части верующих Фанар проигнорирует. С учетом уже озвученных планов сторонников автокефалии о захватах храмов и Лавр после Томоса, совершенно очевидно, что это приведет к колоссальному противостоянию в обществе, когда любой райцентр станет местом межцерковной войны. Вероятно, об этом думают и в Константинопольском патриархате и тянут с решением, не желая брать на себя ответственность за последствия", - считает Бортник.

Сюжет 2. Крестный ход Филарета и Киевского патриархата

Тем временем, сам Порошенко уже в субботу собрал представителей всех християнских конфессий на официальных торжествах на Владимирской горке, а затем прошел вместе с прихожанами Киевского патриархата (не признается каноническим другими православными Церквями) и его главой Филаретом в молитвенном шествии от Владимирского собора до Владимирской горки.

Примечательно, что накануне из регионов поступали многочисленные сигналы, что на это мероприятие по разнарядке из Киева сгоняют людей.

Очевидно, что задача была "перебить" число участников Крестного хода УПЦ. Впрочем, удалось ее решить только в формате официальных сводок полиции, которая насчитала в Крестном ходе Филарета 65 тысяч человек.

В тоже время, ряд блогеров уже опубликовали расчеты, опровергающие эту цифру. За основу была взята длина маршрута шествия - 1,9 км от Владимирского собора до Владимирской горки.

"Бульвар Тараса Шевченко сам по себе более узкий, чем Грушевского улица, предположим 10 человек в ряд, тогда надо 6500 рядов. По метру на ряд - 6,5 километров. А длина всего маршрута 1,9 км от Владимирской горки до именного собора. Тогда когда голова колонны уже на владимирской горке, хвост должен был бы подойти через 2 часа после начала молебна, а тут полная манипуляция. Отсюда вывод: нацполиция занизила вчера цифры раз в десять, а сегодня завысила раза в три, либо же они подсчитали Петра Алексеевича без Томосного как одного за сотню тысяч", - иронизирует политолог Кирилл Молчанов.

Блогер Алексей Довбуш на своей странице в Facebook использовал другую методику подсчета - разбил скриншот шествия Киевского патриархата на сектора и подсчитал количество в каждом из секторов. По его расчетам выходило, что количество присутствующих едва ли дотягивало до 30 тысяч.

www.facebook.com/opryshok.dovbush

Впрочем, в Киевском патриархате дают цифры еще больше, чем у полиции - до 150 тысяч человек.

К слову, в субботу мероприятие охраняли в 2 раза меньше полицейских, чем в пятницу (на Крестном ходе УПЦ) - всего 2,5 тысячи человек. Это странно, учитывая, что в нем брали участие государственные деятели и уровень безопасности должен был быть куда выше, чем накануне.

Сюжет 3. Томос

Власть в эти же дни пыталась затушевать негативный эффект от невыполненного обещания президента получить Томос до Дня Крещения.

Поэтому для нее было критически важным услышать от Варфоломея хоть какой-то сигнал, который можно было бы трактовать как "перемогу".

И определенный пас Константинопольский патриархат Банковой все-таки дал.

На сайте президента Украины приводятся слова из послания Вселенского патриарха: "Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию".

Правда, данное заявление не указывает каких-либо сроков достижения этой "конечной цели", а потому скорее может рассматриваться как обещание дать Томос когда-нибудь в неопределенном будущем.

Никакой конкретики в этом послании не увидели и в УПЦ.

"Наша церковь спокойна. Ничего нового сегодня не было сказано, что мы ранее не слышали. У нас нет оснований думать, что Константинополь в одностороннем порядке сделает что-то, что противоречит церковным канонам. Иначе он сам окажется вне церкви. Его не поддерживает ни одна из поместных православных церквей, - заявил спикер УПЦ Николай Данилевич поздно вечером в пятницу в прямом эфире NewsOne. - Все православные церкви с нами. Не нужно думать, что Константинополь - это царь и бог. Он первый - среди равных, то есть все православные поместные церкви мира равны, и это не означает, что Вселенский патриархат важнее, а 15-я церковь менее важна".

Между тем, тему автокефалии президент развивал и во время выступления 28 июля на Владимирской горке.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю - и другим украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор. В той стране православная церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась "скрепа" режима. Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Более того, сама доктрина "русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов РПЦ. И такая ситуация - прямая угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать. С первых дней моего президентства я поставил себе цель добиваться создания Единой Поместной Православной Церкви и признание этой Церкви Вселенским Патриархом. Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос всей мировой геополитики. Армия - защищает нашу землю. Язык - защищает наше сердце. Вера - защищает нашу душу", - вещал Порошенко, который сам до недавнего времени являлся прихожанином Украинской православной церкви.

По информации "Страны", личная часовня (домовая церковь), которая находится в личном имении Порошенко в Козине, также была построена как приход УПЦ.

Из его "допрезидентской" жизни остались и такие факты, как активное участие в Крестных ходах, проводимых Украинской православной церковью.

Когда-то Петр Порошенко в церковном облачении - стихаре - возглавлял Крестный ход в Свято-Троицком Ионовском монастыре УПЦ. Фото: Сайт монастыря

Но теперь президент хочет получить Томос вопреки официальной позиции УПЦ.

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Верю в то, что финальное решение Вселенского собора будет справедливым по отношению к Украине. Общество ожидает этого решения", - заявил Порошенко на торжествах в честь 1030-летия Крещения Руси.

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, что заявления о том, что конечная цель - автокефалия - это единственное, что Фанар может дать украинской власти. По крайней мере, блицкрига в этом вопросе не получилось. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что Томос будет дан Украине уже к 1030-летию Крещения Руси. Но его прогнозы не сбылись.

"Это очередные невыполненные обещания президента. Без решения Синода Вселенский патриарх не может дать Украине Томос. Синод такое решение не принимал, и следующее заседание состоится никак не завтра, а в августе. Но и на нем не факт, что такое решение будет. Тем более учитывая позицию всех православных поместных церквей мира, которые выступают против автокефалии. Как мы знаем, некоторые церковные вопросы решаются и 300, и 400 лет. Поэтому конечная цель может быть автокефалия, но кто сказал, что она будет достигнута в ближайшие годы? Полагаю, что до выборов Томоса точно не будет. И, скорее всего, не увидим мы его и в следующем году. А далее все будет зависеть от позиции новой украинской власти", - говорит политолог Руслан Бортник.

Впрочем, по данным "Страны", этой осенью все же ожидаются серьезные события на церковном фронте. правда, связанные не с Томосом, а с возвращением парламента к вопросу принятия законопроектов, направленных против УПЦ.

"Следует ожидать осенью возвращения к попыткам принять эти законы. Власти действуют от противного: видят массовость акций УПЦ, ее поддержку, но все равно пытаются идти напролом. После всех провалов с реформами, после того, как нечем похвастать в сфере экономики, после массового выезда людей зарубеж, язык и церковь остались теми единственными факторами, за счет которых президент хочет сплотить вокруг себя электорат. Это его последний шанс, поэтому борьба продолжается", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.