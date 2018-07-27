Тарифы снова вырастут

С осени украинцев ждет очередная волна повышения коммунальных тарифов. Вчера Ассоциация водоканалов объявила, что с сентября подорожает холодная вода – на 10-15%. Причины подорожания – рост цен на электроэнергию для промпотребителей и известная история с исчезновением хлора. Хлор появился, но в пять раз дороже, – и эти затраты водоканалам тоже нужно отбить.

Подорожание холодной воды тянет за собой подорожание других услуг. В частности, горячей воды, у кого она еще осталась, и отопления. Впрочем, среди составляющих тарифа отопления цена воды, естественно, не играет ключевую роль. Там ключевая составляющая – газ.

Вчера правительство торжественно объявило, что отложило до осени решение по повышению тарифов на газ и тепло для населения. Но эта торжественная новость вместе с тем означает, что осенью цены на самые дорогие коммунальные услуги все-таки могут повысить.

Максимальная хитрость, на которую может пойти Кабмин, – это объявить осенью о повышении тарифов с 1 апреля или 1 мая следующего года. С точки зрения предстоящей президентской кампании это было бы правильно. Естественно, в том случае, если премьер и большинство правительства все еще хотят переизбрания нынешнего президента.

А если не хотят, то вполне могут заявить, что бюджет без помощи от МВФ разваливается (что близко к истине) и потому нужно пойти на жертвы уже этой осенью. И поскольку о трениях между Порошенко и Гройсманом говорят уже не первый год, то такой сценарий вполне реален.

Выговор для Холодницкого

Персоной дня вчера был руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий. У недавнего героя общественности вчера был, так сказать, суд чести в контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Многие ожидали, что это чистилище закончится для Холодницкого увольнением. Но в итоге он получил только выговор.

Такой мягкий вердикт уже объясняют тем, что он заручился поддержкой влиятельных покровителей (называют, в частности, имена генпрокурора Луценко и главы МВД Арсена Авакова). И у главы НАБУ Сытника просто не хватило сил организовать его свержение.

Сытник, естественно, тут же выступил с протестом, мол, давление на свидетелей, судей и прокуроров, подстрекательство к даче ложных показаний тянут в совокупности на нечто большее, чем выговор. Такое решение глава НАБУ охарактеризовал как "крах всего". И для него самого это действительно крах, поскольку глава САП, находящийся в кармане то ли у генпрокурора, то ли у главы МВД и одного из лидеров "Народного фронта" не сделает ни одного представления по резонансным антикоррупционным делам.

Понятно, что к голосу Сытника никто во власти не прислушался, но он делал свое заявление не для этого. Важно было расшевелить "группу поддержки", и она не заставила себя долго ждать: сперва посольство США, а потом и Transparency International заявили о том, что Холодницкий должен уйти.

Американское посольство, впрочем, сделало это не прямо, а философским рассуждением о том, что "в современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права".

Заявление абсолютно правильное, но бьющее и по самому американскому посольству, которое не замечало, как прокуроры манипулировали свидетелями и препятствовали правосудию (и продолжают это делать) в делах Гужвы, Ефремова, Новинского, Васильца и Тимонина. И этот список далеко не исчерпывающий.

Если для представительства США все эти судебные процессы и уголовные дела были нормой, значит, оно не относит Украину к "современным демократиям". А если не относит, то чего ж тогда требовать от Холодницкого?

Что стоит за самоподжогом атошника

Скандалом дня вчера стала попытка самоподжога бывшего участника АТО Ульянова у здания Министерства обороны. Она могла стать и трагедией дня, но, к счастью, Ульянов остался жив и – по официальным сообщениям – даже не получил ожогов.

Однако, каков бы ни был итог акции, бывшему атошнику удалось привлечь внимание к проблеме, которую власти не могут решить уже несколько лет. Свою попытку самосожжения Ульянов совершил в рамках акции бывших добровольцев, которые не могут получить статус участников боевых действий.

Многолетнее бездействие Минобороны в этом вопросе поражает. Ведь решить его совсем не сложно, поскольку все документы об участии того или иного военнослужащего в боевых действиях имеются.

Однако на самом деле в этой истории нет ничего поразительного. Поскольку, несмотря на заявления президента о создании мощной армии, в своей основе Министерство обороны осталось тем же, каким было десятилетия до этого, – неповоротливым и коррумпированным ведомством.

С момента создания украинской армии отношении к солдатам в ней было простым: отдай свой "долг Родине" и иди на все четыре стороны. Что стоит долг, который уже отдан? Несмотря на изменившуюся ситуацию, этот подход к рядовому составу не изменился. Больше того, с момента начала АТО бюрократии в армии стало даже больше, чем было раньше, – теперь даже для прописки нужно лично ходить в военкоматы, выстаивая многочасовые очереди. Поэтому никакие самосожжения не помогут: Министерство обороны изменить нельзя.

Крымская декларация Госдепа

Вчерашний день начался с публикации Государственным департаментом США "Крымской декларации" – заявления, в котором говорится, что Штаты не признают и не будут признавать аннексию Крыма Россией. Для подтверждения важности документа его сравнили с декларацией замгоссекретаря Уэллеса 1940 года, которая объявила, что Вашингтон никогда не признает присоединение трех прибалтийских республик к СССР.

В российском МИДе, правда, тут же подвергли долговечность "Крымской декларации", сравнив ее с документами, принятыми Обамой и отмененными Трампом. Насколько корректно первое или второе сравнение, говорить в день публикации декларации невозможно. Практика показывает, что любые декларации могут быть изменены, если того требует политическая ситуация. И, наоборот, могут жить долго, если политическая ситуация не требует.

Однако даже в ситуации с декларацией Уэллеса важна не ее долговечность, а то, что ее публикация не имела никаких практических последствий. Да, в течение полувека Штаты формально считали Литву, Латвию и Эстонию независимыми государствами, но это не мешало подписывать соглашения с СССР, совершать визиты друг к другу, давать кредиты и даже быть союзниками в антигитлеровской коалиции. Поэтому ожидать, что декларация Помпео хоть на что-то окажет влияние, нет никаких оснований.

Косово разделят?

Больше того, политическая практика последних лет показывает, что принцип нерушимости границ все чаще отходит в прошлое. Вчера СМИ сообщили о том, что Трамп и Путин договорились относительно раздела Косово на албанскую и сербскую части. Согласно этой договоренности, Сербия получит свои этнические территории назад, а взамен признает оставшуюся часть Косово независимой.

Насколько это правда, неизвестно, но сама идея выглядит достаточно здравой, поскольку позволяет прекратить постоянно тлеющий конфликт. К тому же, изменение границ Косово не угрожает международному праву – ведь само создание этой республики было нарушением принципа неприкосновенности послевоенных границ, из-за чего многие (в том числе Украина) ее не признают. Если же договоренность Трампа с Путиным состоится, это и будет международным признанием нарушения этого принципа.

Впрочем, Косово – это прецедент только для Европы. В остальном мире за последние десятилетия уже были примеры решения конфликтов через изменение границ и создание новых государств (к примеру, Южного Судана). Поэтому судьбы Крыма зависит не столько от деклараций, сколько от того, какими будут политические расклады.