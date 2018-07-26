Столичный потоп: о чем забыл Кличко

Столице Украины вчера было не до политики и всего остального. Киев пережил потоп – пожалуй, самый масштабный за последние десятилетия. Причем потоп не весенний, вызванный наводнениями, а летний, ставший последствием ливней. Причем не такой уж и грандиозной интенсивности.

Затопленные подземные переходы, плавающие автомобили и обрушившийся мост – фото и видео всего этого вчера было предостаточно в СМИ и соцсетях. А заодно – всевозможных фотожаб на мэра столицы Кличко.

Парадокс в том, что все это произошло спустя всего несколько месяцев после того, как Кличко торжественно запустил строившуюся почти четверть века вторую ветку городского коллектора. И ведь действительно этот долгострой был завершен, но…

В начале века вокруг Москвы точно так же построили МКАД – 6 полос идеального асфальта в каждую сторону и однополосные съезды. В результате, когда шесть полос съезжались в одну, возле каждого съезда образовывались многочасовые пробки.

По этой аналогии в Киеве построили вторую ветку коллектора, но забыли о том, как в них будет поступать вода после ливней. Сложно сказать, занимались ли дорожники или коммунальщики банальной чисткой ливнестоков вообще, но вчерашний день показал, что, если и занимались, то очень давно.

А поскольку ливень был, хоть и не ординарный, но и не самый выдающийся, Кличко теперь сложно будет объяснить, что потоп – вполне нормальное явление для европейской столицы. И помнить его будут долго, даже дольше чем недавнее подорожание метро. Так что шансы остаться мэром у бывшего боксера останутся только в том случае, если у него, как и сейчас, не будет серьезных соперником.

Киевские трагедии: харьковский урок не помог

Еще одной темой вчерашнего дня в Киеве стала гибель людей под колесами автомобилей. Аварии на дорогах со смертельными исходами стали уже, к сожалению, обычным делом (и вчера они тоже были), но вчера в столице гибли те, кто вообще не был в автомобилях.

Сначала столкновение автомобилей на Дорогожичах, из-за которого погиб мужчина, стоявший на тротуаре, потом 10-летняя девочка погибла на "зебре" под колесами "хаммера" очередного мажора. Все это напомнило жуткую харьковскую историю, где сразу шесть ни в чем не виновных человек погибло из-за мажорки Зайцевой, которая, несмотря на очевидную вину, до сих пор не осуждена.

Киевские события показали, что после харьковской трагедии ничего не изменилось. Снижение скорости в городах и ужесточение штрафов ничего не дали, потому что в стране нет структуры, которая могла бы эффективно контролировать выполнение ПДД.

Сегодня уже всем ясно, что нынешняя полиция хуже старых, коррумпированных, но все же профессиональных милиции и ГАИ. И потому однозначно понадобится еще одна реформа, когда в полицию будут набирать не по "патриотическим убеждениям", а по умению навести порядок.

Разберется ли полиция с угрозами "Стране"?

Пока же полиция демонстрирует, что она находится не в авангарде защитников закона и порядка, а среди потенциальных преступников. Вчера провластный волонтер Доник опубликовал пост с угрозами в адрес журналистов "Страны", и под этим постом оказался одобрительный лайк начальника киевской полиции Крищенко.

В нормальной стране такой начальник полиции уже остался бы без работы, но в нашей возможно и не такое. Однако нужно хотя бы пытаться изменить свою страну к лучшему. Поэтому редакция подала заявление в полицию об угрозе физической расправы за журналистскую деятельность.

По тому, как на него отреагируют, будет ясно, остались ли в этой полиции хотя бы остатки профессионализма, или менять ее после выборов нужно будет под чистую.

Власть пытается сорвать юбилей Крещения Руси для УПЦ

Пока же выборы не прошли, рассчитывать на то, что власть будет защищать закон, не приходится. Поскольку она сама его нарушает больше всех, подчиняя все своим политическим целям.

Вчера архиепископ УПЦ Климент сообщил о том, что власть создает препятствия для православных верующих, которые хотят приехать в Киев на празднование 1130-летия Крещения Руси.

Препятствия создаются точно такие же, которые используются обычно для борьбы с политическими противниками во время выборов: местные власти "рекомендуют" перевозчикам не возить людей в столицу 27 июля.

В УПЦ считают, что такими методами власть пытается создать иллюзию преобладания сторонников автокефалии в Украине. Иллюзию хотят создать для делегации Константинопольского патриарха, которая должна приехать на праздник.

А значит, власть продолжает попытки уговорить Варфоломея предоставить украинской церкви (правда, непонятно – какой) автокефалию. Несмотря на то, что Константинопольский патриарх уже развеял надежды Порошенко и других "автокефалистов" получить заветный томос к юбилею Крещения Руси.

Однако "потемкинские деревни", о которых говорит Климент, вряд ли станут серьезным аргументом для патриарха. Наиболее серьезные аргументы власть попытается предоставить Варфоломею в кулуарных беседах. Вот только появились ли у нее новые аргументы, кроме тех, которые были раньше и которые Константинопольского патриарха не убедили?

"Северный поток-2" прошел точку невозврата

Вслед за "Турецким потоком", строительство которого началось на турецкой территории во вторник, такую же точку невозврата вчера прошел "Северный поток-2": началось его строительство на территории Германии.

Строительство началось еще до того, как Дания высказала свое официальное согласие на прокладку трубы в собственных территориальных водах. А это значит одно: в Берлине никто не сомневается, что такое согласие – вслед за финским и шведским – будет дано.

Строительство началось и до того, как немецкое правительство провело обещанные переговоры по выяснению транзитного статуса Украины. Правда, можно не сомневаться, что такие переговоры однажды будут проведены. Но, что бы на них не прозвучало, они ничего не изменят в ситуации со строительством "СП-2".

Берлин уже неоднократно заявлял, что второй "Северный поток" для него – это чисто коммерческий проект. Но в том-то и суть, что Меркель может отказаться от политической выгоды (временно), но никогда не откажется от экономической. Потому что понимает: тот, кто будет сильнее экономически завтра, тот и сможет решать любые политические задачи.

Это сегодня понимают и Трамп, и руководство Китая. Кстати, в меньшей степени это понимает Путин, который нередко жертвует экономическим ростом ради геополитических целей. И совершенно не понимает этого нынешняя украинская власть, которая вообще не знает, что такое экономические цели. Если, конечно, речь не идет о прибыли от "Рошена" или всевозможных "национальных лотерей".