В четверг, 26 июля, в Шевченковском райсуде столицы запланировано судебное заседание, где прокуратура Киева заявит ходатайство об аресте без права залога для Кирилла Островского.

Вплоть до вечера вторника о этом 23-летнем киевлянине наличествовало всего одно упоминание в сети Интернет. В заметке четырехлетней давности рассказывалось, как забросивший надежду стать профессиональным боксером юноша, вложив 150 тыс грн, основал компанию по продаже фитнес-десертов Fit & Sweet.

Сколько просуществовало "сладкое" начинание Островского - неясно. Но сегодня страничка этого бизнес-проекта содержит упоминание, что торговые точки, лицом которых выступал Кирилл, "закрыты навсегда".

Вечером вторника о печальной судьбе этого стартапа узнали многие. Повод оказался трагическим. Имя увлекавшегося боксом Кирилла попало в топ украинского Интернета после того, как около 22:30 24 июля за рулем темного Hummer'а он сбил 10-летнюю Настю Артемову.

Управляемый Островским автомобиль, по свидетельствам очевидцев, пронесся на красный свет светофора аккурат в тот момент, когда девочка, которую сопровождали ее мама и брат, хотела перейти дорогу на пешеходном переходе. Внедорожник протащил ребенка полсотни метров на своем капоте, а затем попытался скрыться с места ЧП.

Настя скончалась в машине скорой помощи, медики не смогли ее спасти. Пронизывавшие центральный проспект Киева истошные крики ее матери, разбитой горем, не смогли заглушить ни вой сирен авто патрульных, ни даже матерная перебранка между Островским, полицейскими и собравшимися свидетелями преступления.

Мама погибшей Насти, источник фото: kiev.informator.ua

Люди порывались устроить самосуд над водителем Hummer'а, которого обвиняли в смерти ребенка и попытке сбежать от ответственности (передний номер машины к тому моменту уже был скручен). Прибывшие на место стримеры проекта DTP.Kiev утверждали: план Островского мог бы сработать, если бы ему не воспрепятствовал водитель серой Toyota. Он заблокировал движение внедорожника около бизнес-центра "Парус", после чего "копы" и задержали молодого человека.

Первые минуты после трагедии в центре Киева, источник фото: facebook.com/vlad.life

В среду, 25 июля, ленты всех общенациональных изданий и эфиры ТВ заполнила информация о трагедии, потерпевшей стороне и, прежде всего, вероятном виновнике преступления. Ему объявлено о подозрении в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины) и заведомом оставлении лица без помощи (ч.1 ст.135 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям - 8 лет тюрьмы. Но уже поступил ряд сигналов о том, что благодаря заступничеству влиятельных покровителей с Печерских холмов Островского могут "отмазать".

"Страна" разбиралась, кем на самом деле является водитель Hummer'a, кто и почему может стоять за попытками его "спасти", а также выясняла, сколько в украинских реалиях может стоить попытка "выкупить свободу" фигуранта такого рода дела.

Не боксер и не кондитер. Кем на самом деле является водитель Hummer'a

Прежде чем пояснить, на чем основываются опасения оппонентов Кирилла Островского, следует детальнее изучить персону подозреваемого в громком деле.

Кирилл Островский, источник фото: Kiev.informator.ua

Тем более, что в Федерации бокса Украины уже поспешили откреститься от этого "бойца".

"Кирилл Островский не является действующим боксером и ни разу не вызывался в состав сборных команд Украины в какой-либо возрастной группе. Более того, по наличествующей информации, Кирилл Островский даже не имеет официального спортивного звания, по которому можно было бы определить его причастность к каким-либо видам спорта", - говорится в соответствующем заявлении ФБУ.

Но четыре года назад сам горе-водитель утверждал прямо противоположные вещи. Якобы он не только являлся боксером-профи, но и входил в сообщество истовых ценителей ринга и перчатки. "В основном общаюсь со спортсменами и теми, кто ведет здоровый образ жизни", - заявлял новоявленный стартапер-Островский, описывая свой кулинарный бизнес.

Впрочем, как пишут "Вести", киевская франшиза Fit&Sweet вряд ли на самом деле являлась детищем Островского. "Парня просто попросили стать лицом торговой марки, продвигать питания для спортсменов", - цитируют журналисты своего собеседника на этот счет.

Согласно же данным открытых реестров, Островский - частный предприниматель. ФЛП Кирилла занимается розничной торговлей, включая, например, продажу табачных изделий, что не вполне вяжется с обликом "спортика". Но сообществу молодых спортсменов Оболонского района, где зарегистрирован Кирилл, водитель Hummer'а практически неизвестен. Журналистам его охарактеризовали так: "Он не мажор, просто дружит с мажорами". Как бы там ни было, но злополучный внедорожник записан не на Островского, а на его товарища - жителя Киевской области.

Хулиган без "пидозры"

В прошлом году Кирилл Островский уже оказывался в поле зрения столичных правоохранителей. Об этой запутанной истории, точка в которой не поставлена до сих пор, рассказали "Стране" два не связанных между собой источника.

Истоки этого конфликта ведут к бракоразводному процессу одной из киевских пар - Алексея и Екатерины С. Когда эти молодые люди решили разойтись, у них встал вопрос о разделении совместно нажитого имущества, и в том числе принадлежащего им магазина. Прийти к согласию паре не удалось, и попытки урегулировать ситуацию сопровождался трениями между супругами. Тогда "защитником" Екатерины, претендовавшей на то, чтобы сохранить полный контроль над торговой точкой, стал ее недавний приятель. Им оказался выходец из Донецкой области Дмитрий Доценко.

По словам наших собеседников, Доценко подключил к "теркам" и силовому противостоянию с мужем своей знакомой и его другом Сергеем группу своих товарищей. В эту компанию и входил, среди прочих молодых людей, Островский.

Дмитрий Доценко и Кирилл Островский, источник фото: соцсети

По одной из версий, "компания Доценко" пыталась запугать Алексея С. (несколько раз мужчине и его близким прокалывали колеса на машинах), и даже совершила захват спорного магазина в интересах Екатерины. На место инцидента были вызваны наряды патрульных, но "копы" предпочли не вмешиваться в ситуацию.

В полицейский журналах учета также содержатся сведения о ряде инцидентов, последовавших вслед за этим между "спорщиками". Речь идет о серии потасовок и совершении хулиганских действий по отношению к Сергею и Алексею со стороны компании Доценко.

Первый из них имел место около входа в спорный магазин, где Островский и Ко разбили бутылкой голову товарищу Алексея С., и (по одной из версий) - угрожали ему ножом. Другой случился в конце ноября 2017 года в торговом центре Mandarin Plaza. Здесь Кирилл вместе с неустановленным следствием лицом, а также Доценко, вновь поколотили Сергея.

Потерпевшая сторона подала несколько заявлений в полицию. В настоящее время дончанин объявлен в розыск по делу, где ему инкриминируется нанесение умышленных тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).

Что же касается Островского, то он является фигурантом уголовного производства №12017100060006138. За нанесение легких телесных повреждений (ч.1 ст.125 УК Украины) оппонентам Екатерины С. Кириллу грозил штраф или исправительные работы. Впрочем, о подозрении бывшему боксеру, судя по всему, так и не объявлялось. По крайней мере, в судебном реестре отсутствуют какие-либо упоминания о вынесении решений на этот счет.

В каком состоянии находился Кирилл в момент ДТП и могут ли его дело спустить на тормозах?

В деле Островского следует обратить внимание на два любопытных сообщения.

Согласно первому из них, авторства нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука, не ввязываться в дело водителя Hummer'a его попросили влиятельные заступники, среди которых - так и не названные публично народные депутаты. Параллельно на загадочных покровителей Островского, в частности - из числа общественных деятелей, парламентариев и даже окружения мэра Киева Виталия Кличко, указывает и другой автор, видеоблогер Анатолий Шарий.

При этом последний дал свою версию откуда у виновника ДТП такие "тяги". По словам блогерам, его отец Олег Островский - известный киевский парикмахер, у которого стригутся влиятельные в Киеве люди - и политики. и бизнесмены, и криминальные авторитеты. А потому, мол, он и включил свои связи, чтобы облегчить участь сына.

К слову, отец Островского (помимо того, что парикмахер он еще и один из руководителей Федерации сквоша Украины) уже заявил собственную трактовку инцидента 24 июля. Согласно ей, во вторник вечером Кирилл находился в трезвом состоянии, а авария могла произойти в момент смены сигнала светофора, когда ребенок резко выбежал на проезжую часть. Знакомые с этой версией сотрудники прокуратуры Киева заявили автору этих строк, что именно в канве такой линии и будет выдерживаться защита водителя Hummer'a в уголовном производстве.

"Он ехал во втором ряду, но у пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус - он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Конечно, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял, но либо не сработали тормоза, или они сработали юзом, я не знаю точно, это - мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо ", - заявил Олег Островский.

По его словам, сын якобы не собирался покидать место аварии, а первые его действия могли быть импульсивными. "Снять номера - это импульс самосохранения. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем - и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать - он чуть ниже ее поставил", - уверяет отец подозреваемого, что не совпадает с трактовкой инцидента, которую рассказали свидетели по горячим следам (см выше).

Исходя из этого логично предположить, что Островские намерены придерживаться позиции, что наезд был совершен ввиду трагической случайности, и вина Кирилла в этом минимальна.

Кроме этого, отец задержанного заранее заявил - его сын не находился под влиянием алкоголя или других веществ. Якобы "это уже подтверждено экспертизами".

В прокуратуре столицы эти заявления ставят под сомнение.

"Хотя Драгер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения (у Островского-младшего - Прим. Ред.), но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Своими размышлениями на счет дальнейшей судьбы "дела Островского" согласился поделиться один из бывших руководителей структурного подразделения Генпрокуратуры.

"Не готов сказать, ведется ли "решалово" уже сейчас, так как не знаком со всеми материалами производства. Но в реалиях современной Украины, даже с учетом места происшествия, вызванного резонанса и заявленных тотальных контролей со стороны руководства система вполне может обеспечить любой исход дела. Велосипед изобретать для этого не придется - достаточно получить выгодные защите выводы экспертиз, они будут определяющими. Благодаря им, планку могут завернуть вплоть до выхода на условное наказание или признать подозреваемого неподсудным. Естественно, сразу так делать никто не будет - нужно время, чтобы улеглись страсти, о скандале начали понемногу забывать, - говорит он. - Многое зависит от родственников погибшей, на контакт с которыми, скорее всего, рано или поздно будут выходить представители подозреваемого. Как ни цинично бы это прозвучало, но в зависимости от обстоятельств, "решение под ключ" такого рода вопросов колеблется от нескольких тысяч долларов до миллиона. Но если в истории действительно есть влиятельные защитники, то они могут поступить "по Островскому" - в духе названия пьесы его писателя-однофамильца: "Свои люди - сочтемся".