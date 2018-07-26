В четверг в Украине начинаются торжества, посвященные 1030-летнему юбилею Крещения Руси. Именно в этот день в нашу страну привезут чудотворные иконы и святыни, а в пятницу в столице пройдет Крестный ход, в котором примут участие представители всех поместных православных церквей мира.

Но, вопреки ожиданию украинских властей, принятия Вселенским патриархатом решения о создании в Украине автокефалии, до этого момента не произойдет.

А что на самом деле будет на торжествах по случаю юбилея Крещения Руси, выясняла "Страна".

Томосом не порадуют

1030-я годовщина Крещения Руси, как предполагалось, могла стать водоразделом в современной церковной истории Украины.

Именно к этой дате власти ожидали от Вселенского патриархата решения о создании в нашей стране единой поместной православной церкви. Тема автокефалии поднималась в Украине и задолго до этого дня. Но именно конец июля в качестве "даты икс" обозначил президент Украины Петр Порошенко, ставший инициатором обращения к Вселенскому патриархату о Томосе по автокефалии. Вокруг этой темы изначально курсировало чрезвычайно много слухов.

Но уже к середине июля стало очевидно - Вселенский патриарх Варфоломей не станет форсировать события и оправдывать надежды главы украинского государства. На последнем перед юбилеем Крещения Руси Синоде Вселенского патриархата украинский вопрос вообще не поднимался, а поскольку без решения Синода патриарх Варфоломей не может делать такие заявления, а следующий Синод состоится ближе к концу августа, стало очевидно - как минимум в ближайшее время Томоса об автокефалии мы не увидим.

"Убежден, что Томос будет в этом году. Говорю без дат, но точно в этом году", - недавно заявил в интервью "Левому берегу" предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

О том, что Томос - дело не ближайших дней дал понять и один из главных идеологов форсирования вопроса создания автокефальной церкви заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.

"Учитывая, что мы должны ожидать выполнения всех процедур, чтобы потом не возникло вопросов - канонично или неканонично это было сделано, речь идет про ближайшие месяцы. А на блицкриг никто и не рассчитывал", - заявил Павленко в интервью "Главкому".

В тоже время, по информации источников "Страны" на Банковой, там, на самом деле, недовольны задержками в данном вопросе и не очень уверены, что Томос в обозримом будущем вообще будет принят.

"Изначально было понятно, что столь сложный вопрос, с учетом колоссального сопротивления Москвы и РПЦ, не может быть решен в течение нескольких месяцев в такой консервативной структуре как Церковь, - говорит источник на Банковой. - Но в окружении президента была группа людей во главе с Ростиславом Павленко, которые решили подарить Порошенко "вундерваффе" (чудо-оружие - Прим.Ред.) для победы на выборах. Они его убедили, что можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по Томосу к Дню Крещения Руси. Но реальность вышла совсем другой. Получается, Павленко и Ко просто подставили президента и теперь рассказывают про то, что "блицкрига" никто и не ждал".

По словам источников "Страны" в церковных кругах главными сдерживающими факторами для Константинополя остаются во-первых позиция других православных церквей. И, прежде всего, крупнейшей из них - РПЦ. И сомнения у Вселенского патриархата только укрепились после визита его делегации в Москву в начале июля.

Во-вторых, опасения начала масштабного религиозного противостояния в Украине в случае выдачи Томоса. Тем более, что Филарет уже озвучивал планы по захвату Лавр. Столкновения начались бы и на уровне чуть ли не каждого региона.

О подобных перспективах Варфоломея прямо предупредила делегация УПЦ, которая побывала в Стамбуле в июне.

"Все прекрасно понимают, что Томос только углубит церковный раскол в Украину и может привести к религиозной войне. И Вселенский патриархат конечно же не готов брать на себя такую ответственность, как бы его к этому не принуждали с различных сторон", - сказал "Стране" нардеп Вадим Новинский, который был в составе этой делегации.

В итоге, как уже писала "Страна", вопрос Томоса и был приторможен в Константинополе. Хотя и не снят с повестки дня и борьба продолжается.

Одним из ее этапов и станет юбилей Крещения Руси. Как полагает замглавы синодального отдела внешнецерковных связей УПЦ Николай Данилевич, сторонники автокефалии попытаются информационно заглушить факт непредоставления Украине Томоса. С этой целью они хотят максимизировать число участников Крестного хода Киевского патриархата 28 июля и сократить число верующих, которые хотят принять участие в ходе, который организует УПЦ в Киеве днем раньше.

Крестный ход блокируют на местах

Большой Крестный ход УПЦ стартует в пятницу в 13:00 на Владимирской горке с молебна, который возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. По окончанию молебна прихожане пройдут со святынями от Владимирской горки по улицам столицы до Киево-Печерской Лавры.

По приглашению УПЦ торжества в честь годовщины Крещения Руси посетят и делегации почти всех поместных православных церквей мира (по техническим причинам не будет лишь делегации Антиохийской церкви).

В пятницу в Украину прибудет из Стамбула делегация Вселенского патриархата. Ее возглавит митрополит Галльский Эммануил, который входит в комиссию по межцерковному диалогу. Делегации всех православных церквей мира приглашены и на Божественную литургию 28 июля в Лавре, которую возглавит Онуфрий.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент ожидает, что Крестным ходом по Киеву пройдут десятки тысяч прихожан УПЦ.

"В позапрошлые года было 30-40 тысяч участников, затем 80 тысяч. Поскольку ежегодно верующих все больше и больше, ожидаем, что эта тенденция будет сохраняться и в этом году", - говорит "Стране" спикер УПЦ.

Вместе с тем, церковники говорят о том, что в разных регионах Украины местные власти создают препятствия для выезда людей в Киев для участия в Крестном Ходе. Например, в Овручской епархии УПЦ ранее пожаловались, что все автоперевозчики отказались предоставить транспорт церкви, ссылаясь на запрет местной власти и спецслужб.

При этом, автобусы должны будут выполнить разнарядку о подвозе людей на мероприятия, которые днем позже, 28 июля, будут проводиться по инициативе УПЦ Киевского патриархата.

"Делегации Вселенского патриархата власти хотят показать свой крестный ход, который будет проводить Филарет. Поэтому там количество участников будут искусственно завышать, а количество участников Крестного хода УПЦ - занижать, - говорит "Стране" народный депутат Вадим Новинский. - Вспомните предыдущие годы, на Крестный ход, который проводила УПЦ, приходило более 100 тысяч человек. От Владимирской горки до входа в Лавру - где-то 3,5-3,7 км. Когда архиереи, которые идут впереди, уже заходили в Лавру, последние ряды все еще шли с Владимирской горки. Если взять ширину дорожного полотна в 20 метров, то выходит 74 тысячи квадратных метров. По 1,5 человека на квадратный метр - и уже выходит более 100 тысяч участников. Но официальная статистика МВД - в десять раз меньше. И так у нас построена вся государственная идеология - не замечать ту церковь, которую они не поддерживают. И мы уже видим препятствия для проведения Крестного хода УПЦ. Со всех епархий поступает информация, что тем автотранспортным предприятиям, которые занимаются перевозкой людей, идут команды из местных администраций и СБУ, чтобы они не ехали в Киев 27 июля. То есть, вся мощь государственной машины брошена на то, чтобы остановить этот Крестный ход. Это Крестный ход за мир и согласие в Украине. Если они блокируют, значит, им мир и согласие не нужны. И в то же время, местным администрациям спускаются планы из АП, сколько человек они должны привезти в Киев на мероприятия Филарета".

По словам владыки Климента УПЦ уже сообщила о проблемах, которые возникают у верующих в связи с их желанием прибыть в Киев для участия в праздновании Крещения Руси 27 июля, представителям миссии ОБСЕ на встрече, состоявшейся в Лавре.

Примечательно, что в отличие от предыдущих лет, ни одна политическая сила не попыталась заблокировать шествие верующих в судебном порядке. Большинство опрошенных "Страной" националистических и праворадикальных движений рассказали о том, что не будут мешать Крестному ходу.

Обеспечить высокий уровень безопасности участников торжеств пообещали и в Национальной полиции.

Священнослужители, тем временем, призвали верующих поклониться и 8 чудотворным святыням, которые привезут в Киев уже 26 июля.

Самая значимая из них - икона Андрея Первозванного из монастыря Патр в Греции с частицей его мощей и частицей креста, на котором святого распяли - прибудет в Киев водным путем - от устья Днепра до столицы.

Также во время крестного хода УПЦ 27 июля по улицам Киева пронесут мощи святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь, мощи святого Климента I (почитаемого в православии как одного из первых христианских проповедников на территориях Северного Причерноморья и встретившего мученическую смерть в Херсонесе), Зимненскую икону Божьей Матери, которая является первой чудотворной иконой Киевской Руси, мощи мученика митрополита Киевского Владимира, погибшего в 1918 году, мощи Георгия Победоносца и частицу мощей святого Серафима Саровского, который взял благословение на монашество именно в Киево-Печерской Лавре.

Что касается Крестного хода Киевского патриархата, то он начнется в 11-30 28 июля от Владимирского собора до Владимирской горки.

"Приглашаем вместе помолиться за Украину, за победу, справедливый мир и единую Поместную Украинскую Православную Церковь", - говорится в обращении Киевского патриархата.