В Украине начались задержки с пенсиями

Громогласные заявления об экономических успехах нынешней власти рассыпались в прах: вчера стало известно, что в Украине начались задержки с выплатой пенсий. На то, что невыплата зарплат достигла едва ли не рекордного уровня за последние десять лет, уже никто не обращает внимания, но выплата пенсий всегда была священной коровой для любой власти. Теперь пала и она, заставив вспомнить о худших временах 90-х годов прошлого века.

Задержка пенсионных выплат произошла из-за того, что госбюджет перечислил не всю нужную сумму. А это значит, что ситуация с наполнением бюджета достигла критической отметки: если уж на пенсии денег не нашлось, то можно не сомневаться, что на другие статьи расходов и подавно денег нет. Разве что кроме силовиков, которых власть просто боится, и, собственно, финансирования самой власти.

И подобная история накануне глобальной кампании по переизбранию власти означает, что страна оказывается перед огромными проблемами. Если власть рискнет жить по средствам, то нужно забыть не только о повышении соцстандартов (о нем, кстати, уже и не говорят), но и о стабильности нынешних выплат. Понятно, что при таких раскладах у нее шансов на выборах нет.

Поэтому возникает риск того, что власть начнет печатать в огромных количествах деньги (точнее, облигации внутреннего займа, которые Нацбанк превратит в деньги). Метод был уже опробован правительством Тимошенко в 2009-м, и ничто не помешает его повторить. А после всех выборов либо устоявшей старой, либо новой власти придется столкнуться с очередным витком инфляции, после которого курс 30 гривен за доллар покажется таким же счастьем, как сейчас кажется доллар по 8.

Почему гривна идет вниз

Ослабление гривны, собственно, уже началось. За последнюю неделю курс ушел от отметки 26, проскочил 26,50 и теперь движется к 27-ми. Причем неизвестно, остановится ли на этой отметке, ставшей привычной в последние годы.

При этом нужно отметить, что доллар по 27 был привычным, как правило, весной или осенью, а летом держался на более низких отметках. Если же нынешнее лето стало исключением, то только из-за предстоящих выборов.

Власть предпочитает опустить курс сейчас, когда да них еще семь месяцев, чем опускать перед самыми выборами. Точно так же поступил Кличко, подняв стоимость метро с 5 до 8 гривен: теперь можно не сомневаться, что до конца осени 2019 года нового подорожания не будет. А заодно появляется возможность накопить денег в бюджете на эти самые выборы.

Снижение курса гривны также позволяет украинской власти смягчить описанный выше бюджетный кризис, так как значительную долю доходов бюджета составляют платежи с импорта, а по ним чем ниже курс гривны, тем больше ее поступает в бюджет.

Конечно, ослабленная нацвалюта ударит по покупательной способности населения и по цене газа с нефтью, но, видимо, из всех зол для власти это наименьшее.

Почему "Укртелеком" опять повышает тарифы

И еще одно свидетельство того, что власть окончательно отказалась от своей социальной функции, – заявление "Укртелекома" о планах повысить тарифы в течение полугода на четверть в два прихода.

Социальная функция этого (вернувшегося в госсобственность!) монополиста состояла в том, чтобы обеспечивать связью сельских жителей. В городах (даже небольших) мобильная связь уже сделала "Укртелеком" ненужным, а вот в селах покрытие до сих пор далеко не стопроцентное. И потому в ситуации, когда Супрун множит на ноль сельскую медицину, стационарная связь является отнюдь не лишней.

Однако именно увеличением расходов на связь в селах "Укртелеком" объясняет необходимость увеличения тарифов. А значит, и пострадают больше всего сельские жители.

Можно было бы предположить, что нынешняя власть не планирует набирать голоса в селах и потому готова их обирать. Но, говоря объективно, ее отношение к городским жителям не лучше, так что похоже, что нынешняя власть вообще не планирует набирать голоса. В смысле – честно.

Зачем Трампу опять встречаться с Путиным и зачем Меркель начальник Генштаба российской армии

Вчерашний день на внешнеполитическом фронте был неоднозначным. В частности, из-за того, что от Вашингтона прозвучало сразу два противоречивых сигнала. С одной стороны, от Волкера, с другой – от Белого дома.

Спецпредставитель США по Украине вчера популярно разъяснил, почему Белый дом выступает против идеи референдума на Донбассе. Не все аргументы были одинаково логичны, но, по крайней мере, аргумент о большом количестве вынужденных переселенцев действительно уместен.

Но все эти комментарии Волкера появились на фоне подтверждения Белым домом приглашения Путина в гости до конца нынешнего года. И эта новость заставляет задуматься о том, что же происходит на самом деле в американо-российских отношениях. Поскольку создается впечатление, что Помпео и Волкер назначены для успокоения общественного мнения, в то время как за кулисами происходит настоящая политика.

Действительно, можно ли найти какое-то объяснение тому, что, вслед за июльской встречей в Хельсинки Трамп и Путин собираются встретиться еще раз уже в этом году? Логичное только одно: подготовка большой сделки. Поскольку для формальных церемоний политики такого уровня так часто не встречаются.

Осенью 2013 года так же часто встречались Путин и Янукович, пока в итоге не появились декабрьские соглашения. Они хотели договориться, но не доверяли друг другу, поэтому встречались исключительно лично. Похоже, у Трампа с Путиным та же ситуация.

Впрочем, не только Вашингтон ведет себя с Москвой подозрительно. Вчера в Берлине побывали министр иностранных дел России Лавров и начальник генштаба российских вооруженных сил Герасимов, причем оба удостоились аудиенции у Меркель.

Исходя из официальных трактовок украинской власти, немецкая канцлерша встретилась с тем, кто планирует агрессию против России, и с тем, кто ее оправдывает. Но Лавров – это еще ладно, а вот чтобы кто-то из лидеров стран НАТО когда-либо принимал российского или советского начальника Генштаба – такого никогда не было.

Но и это еще не все: та же пара российских чиновников отправилась в Париж, где их принял Макрон. И после всего этого кто-то поверит, что речь идет об обычном обмене мнениями?

Последний перфоманс Оксаны Шачко

И еще одна новость из-за рубежа – печальная: вчера стало известно о самоубийстве одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко.

Femen многие не любили – но не любили за троллинг той политической силы или того политического деятеля, которым симпатизировали. При этом никто не мог отказать им в креативе: это было необычно, ярко и смело.

Оксана Шачко была одной из самых смелых участниц движения. Можно сказать даже – бесшабашных. Сложно изложить, что именно стало причиной ее решения, однако однозначно можно сказать о том, почему многие Femen оказались чужими в Украине и покинули ее.

Они были частью другой Украины – мирной. Той, в которой троллинг был самым ярким политическим действием. А в Украине, в которой в офис подкладывают гранаты, им места не было. И потому неизвестно, покончила ли бы Оксана с жизнью, будь сейчас та страна, в которой они стали известны…