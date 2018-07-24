Доллар вовсю лихорадит второй день подряд. Вчера его безналичный курс прибавил 4 копейки, а сегодня - еще 10: к вечеру 24 июля он достиг 26,57-26,58 грн./$.

Это абсолютный рекорд для межбанка этим летом, на протяжении которого торговля в среднем шла в рамках 26,20-26,40.

Все это, конечно же, сразу сказалось на наличных курсах, которые за считанные дни поднялись с 26,25-26,45 до 26,45-26,60 на продаже валюты украинцам.

Это все средние расценки касс, а максимальные уже подошли вплотную к 27. Как ни странно, но такой исход назвали еще достаточно мягким. В него сегодня вбухали немалую сумму - порядка $45-50 млн.

По слухам, именно столько Нацбанк продал на межбанке, чтобы удовлетворить растущие аппетиты валютных покупателей. Говорят, что если бы он не потратился, то наличный курс продажи в кассах уже был бы на уровне 27,20-27,50, а уже к началу августа мы бы увидели обещанные на декабрь 28 грн./$.

Интересно, что не самый радужный прогноз гривне на прошлой неделе дала всегда лояльная Нацбанку и власти инвесткомпания ICU, которой раньше владела бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева, и которая обслуживала проекты президента Порошенко.

"На относительную стабильность курса влияет риторика Нацбанка в поддержку жесткой монетарной политики, подкрепляемая повышением учетной ставки, и фискальный баланс, обеспечивающий снижение уровня госдолга", - заявлял средствам массовой информации руководитель аналитического департамента ICU Александр Вальчишен, комментируя прогноз компании в 28 грн./$.

На валютном рынке также активно обсуждали эту цифру, но метили ее на конец августа–сентябрь, а к декабрю ждали 29. В середине лета допускали раскачку, однако не все оказались готовыми к событиям этой недели.

Их объяснили тремя главными причинами.

Первая - самая главная касается выплат Минфина по гособлигациям. Завтра министерство проведет погашение по ОВГЗ, размещенным зимой, - это свыше 2 млрд. гривен, значительная часть которых окажется в руках иностранцев. Они сейчас бегут из стран с развивающимися экономиками, и в первую очередь из тех, где не могут договориться с МВФ и готовиться к президентским выборам. С такими как Украина. С ними короткий разговор - забрать все вложенные капиталы, перевести в доллар и вывести капиталы на родину. Это сейчас и происходит. Ничего неожиданного - просто на пару дней раньше предполагаемого срока. Не 26-27 июля (после выплаты Минфина), а 23-24-го. Часть нерезидентов решила подстраховаться-схитрить: перепродали ОВГЗ на банки и инвестфонды, и стали раньше закупаться долларом - пока его курс не вырос. Вторая причина подорожания доллара - платежи Госказначейства. Оно запустило выплаты по НДС, и уже сделало несколько гривневых вбросов на счета предприятий. Чиновники делают это каждый месяц с 20-ых чисел. Сначала отправляют небольшие суммы - по 200-300 млн., а в последние дни месяца бросают по 1,5-2 млрд. грн. Похоже, тоже самое произойдет и в этом июле. Только будет иметь больший эффект, поскольку совпадет с валютными вылазками нерезидентов, которые также устроили мощную скупку доллара на этой неделе. Они будут скупать американскую валюту вместе с теми, кто получил гривну Госказначейства и вовсю орудует на межбанке. Третья причина связана с действиями спекулянтов. Сейчас это крупные экспортеры, которые также получают НДС-гривну от Госказначейства, а потому активно придерживают свою выручку. Стараются ее почти не заводить в Украину, чтобы создать валютный дефицит на межбанке и дать доллару подняться в цене. Цель очевидна - продаваться на максимальных курсах, когда те взлетят. Довести до этого очень легко - ведь население и бизнес предвкушает новый виток глобальной девальвации гривны, и видят ее в любом курсовом скачке.

Главный вопрос сегодняшнего дня - перерастет ли нынешний курсовой всплеск на межбанке в глобальное подорожание доллара или будет откат. И с наибольшей вероятностью говорят о втором сценарии: ожидается, что до конца этой недели межбанк взлетит к 27, а наличный рынок к 27,10-27,20.

Однако финансисты все же верят, что в последние дни месяца произойдет откат и курс закрепится в районе 26,50: компании будут платить налоги и им потребуется гривна - будут активно продавать доллар.

Планомерное подорожание доллара начнется в конце августа, когда его начнут закупать под приобретение газа в новом отопительном сезоне.