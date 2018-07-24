Усик: перемога или зрада?

Главной темой для обсуждения вчера продолжала оставаться победа украинского боксера Усика в чемпионском бое в Москве. Хотя казалось, что для обсуждения тем нет – после всеукраинского восторга и заявления Гройсмана о необходимости присвоения боксеру звания Героя Украины, – но темы все-таки нашлись.

И вчера выяснилось, что определенная часть общества относится к Усику и его достижению негативно. Сложно сказать, насколько эта часть значительна, но она представлена даже в правительстве – вице-премьером Кириленко.

В общем-то, в ходе дискуссии выяснились три основные позиции. Первая состоит в том, что победа гражданина Украины – это всегда здорово, вне зависимости от места и времени. Вторая (как разновидность первой) – что важна именно победа, добытая в Москве, что там был поднят украинский флаг и исполнен украинский гимн. И третья, одним из выразителей которой оказался Кириленко.

Претензий у этой группы оказалось много. И то, что Усик говорит по-русски. И то, что он не заявил после боя, что "следом за ним придет Бандера". Но прежде всего – что он вообще выступал в Москве. По мнению Кириленко, это способствует тому, что мир забывает об агрессии России по отношению к Украине.

Если сложить все претензии вместе, то складывается приблизительно такой портрет чемпиона-украинца в версии ультрапатриотов: он должен обязательно говорить по-украински, на бой выходить с портретом Бандеры и ни в коем случае не в России. Умение драться в данном случае признано необязательным.

К счастью, в Украине подобные кириленки находятся в меньшинстве. Потому что, дай им всю полноту власти, на соревнования будут ездить не по достижениям, а по анкетам, и те немногие спортивные успехи, которые мы еще имеем, станут историей.

За сколько Порошенко продал Эрдогану его оппозицию?

Пока спортивная Украина праздновала победу, политическая Украина вляпалась в очередной скандал. Публикация "Страны" о том, что украинская власть выдает турецким властям их оппозиционеров, нашедших убежище в нашей стране, имела в Европе куда больший резонанс, чем в Украине. Точнее, в Украине власть вообще решила никак не реагировать, и потому отреагировал Запад.

Сначала евродепутат Хармс потребовала от украинских властей прекратить сотрудничество с турецкими спецслужбами в деле похищения их оппозиционеров, потом с аналогичным заявлением выступили Международная и Европейская федерации журналистов. Впрочем, пока официальный Киев не ответил и на эти обращения.

Между тем, ответ необходим. Можно вполне представить, если бы, к примеру, Лукашенко в обмен на некие экономические привилегии стал бы отдавать Эрдогану его оппозиционеров. Но этим занимается режим, пришедший к власти на проевропейских лозунгах Майдана и на каждом углу заявляющий о неизбежности европейского выбора.

И подобные действия являются лишь очередным доказательством фиктивности всех "проевропейских" заявлений Порошенко и его команды. Впрочем, новостью это может быть разве что для европейцев. Для граждан Украины, постоянно наблюдающих за атаками на журналистов, вряд ли выглядит удивительным желание Порошенко отдать Эрдогану его оппозиционеров.

Антиукраинские "потоки" начинают течь

Пикантность всей это ситуации в том, что за свой дружеский жест в отношении Анкары нынешняя украинская власть никаких экономических преимуществ не имеет. Вчера было заявлено о начале работ по "Турецкому потоку" в прибрежной зоне Турции.

Этот проект – плод договоренности Путина и Эрдогана, и именно он (а не "Северный поток-2") является наибольшей угрозой для транзита через украинскую ГТС. Ведь "Турецкий поток" предназначен для транспортировки газа в страны Южной Европы – туда, куда он пока безальтернативно идет через Украину.

Одновременно с этим, кстати, появилось и заявление представителя немецкого правительства о том, что Германия намерена придерживаться прежних планов по "Северному потоку-2". Об Украине как транзитере для проформы тоже упомянули, но вряд ли кто-то поверил, что это всерьез.

Всерьез же стоит говорить о том, что Украина семимильными шагами идет к потере своего транзитного значения.

Когда оба "потока" будут запущены, страна не только потеряет миллиарды долларов за транзит, но и встанет перед перспективой резкого подорожания внутренних цен на газ. И придется принимать срочные меры, чтобы исправить это положение. Но эта задача ляжет на плечи уже будущей власти.

Гаишник, прости?

Есть ситуации, которые исправлять никогда не поздно. Именно так, видимо, решила власть в отношении ситуации с аварийностью на дорогах, которая в последнее время бьет все антирекорды. Не помогло ни снижение скорости движения в городах, ни ужесточение ответственности за превышение скорости. И потому власть решила вернуться к испытанным методам.

Первым таким возвращением должны стать радары, которые раньше использовались гаишникам, а теперь планируют раздать патрульной полиции. А поскольку патрульная полиция, скорее всего, окажется беспомощной с радарами так же, как и без них, то в скором времени, очевидно, следует ожидать и возвращения самих гаишников. Они, конечно, будут называться как-то благороднее, но по сути будут теми же ловцами прибыли за кустами.

В принципе, крах полицейской реформы 2015 года был предсказуем. Ведь еще в 2005-м Ющенко пытался отказаться от ГАИ, беря пример с Грузии Саакашвили. Но те, кто ему посоветовали, на дорогах Грузии явно не бывали. А когда "реформаторский" пример был перенесен на украинские дороги, его катастрофичность выяснилась за несколько дней.

Вся нынешняя история – повторение пройденного, только растянутое во времени. Единственная реформа, считавшаяся успешной, начинает сворачиваться.

Итальянская пощечина и украинское бессилие

Еще одна тема, будоражившая вчера умы в соцсетях, – заявление итальянского министра внутренних дел Сальвини о том, что Крым является российским законно и что украинский Майдан был "фальшивой революцией". И, естественно, очередное высказывание о необходимости снятия санкций с России.

Заявление прозвучало еще на прошлой неделе, но до сих пор возбуждает пользователей "Фейсбука", так как украинский МИД отреагировал на ситуацию вяло – всего лишь вызвал итальянского посла для объяснений.

Поэтому еще вчера звучали призывы принять более жесткие меры – внести Сальвини в базу "Миротворца" и затроллить его страницу в "ФБ". Однако вся эта ситуация показала, что на самом деле рычагов давления на Италию у Украины нет.

Любой дипломатический демарш посерьезнее вызова посла приведет к тому, что антиукраинские настроения в Италии (и без того весьма сильные) только усугубятся. Вице-спикер парламента Геращенко уже сейчас бьет в колокола по поводу того, что итальянцы могут заблокировать европейские санкции против России. Любые антиитальянские шаги только увеличат эту возможность (чего, возможно, Сальвини и добивается).

Так что санкции придется ограничить "Фейсбуком", да и то без участия представителей власти. Разве что с "троечкой" от Луценко. Что касается "Миротворца", то это уже рискованно: в Италии министры – политические фигуры, и Сальвини легко может пересесть из кресла главы МВД в кресло главы МИДа. И что тогда делать с "сепаратистом", которого нельзя не впустить?