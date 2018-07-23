Случившийся в середине июля каскад ужасных аварий на дорогах Украины, которые привели к десяткам смертей, сподвигли власти наступить на горло своей же песне. Устами министра инфраструктуры Владимира Омеляна (с помощью бойко взявших под козырек чиновников контролирующих инстанций и силовиков) они заявили о намерниях вернуть тотальный контроль за происходящим на автомагистралях страны по образу и подобию того, как это осуществлялось во времена до Майдана и от чего отказались после создания новой патрульной полиции.

Получив добро на самом верху, контролеры всего за два дня отработки обнаружили сотни нарушений у автоперевозчиков. Главная же "новация", как ожидается, произойдет к концу текущей недели - для поддержания безопасности дорожного движения на "автобанах" планируют вернуть усиленные наряды патрульных, на вооружение которых вновь будут скандальные радары (прозванные в народе "фенами"). Отсутствие законных оснований для этого, несовершенство нормативной базы и политические риски не смущают "реформаторов", с легкой руки которых в 2015 году почила в бозе Госавтоинспекция.

"Страна" выясняла, что сулит автолюбителям возвращение людей с радарами на дороги и как чиновники будут обходить законы, не дающие оснований для их легализации.

Вернуть радары и "кошмарить" перевозчиков решили после серии аварий

На страницах нашего издания уже описывалась череда трагических ДТП, приключившихся с участием микроавтобусов и грузовых фур на прошлой неделе. Сразу после этого министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал серию авральных мер, которые будут предприняты для исправления ситуации.

Во-первых, он заявил о готовящемся возвращении системы скоростного контроля на трассах. "Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника (то есть, с 23 июля - Прим. Ред.) будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы (27 июля - Прим. Ред.) после рассмотрения в четверг (26 июля - Прим. Ред.) соответствующего постановления Кабинета министров их задействуют в полной правовой плоскости", — сказал Омелян.

Источник видео: youtube.com/112 Украина

Во-вторых, министр объявил крестовый поход в отношении перевозчиков, на которых пообещал спустить Нацполицию и транспортную инспекцию. В последней уже заявили, что лишь за минувшие выходные проверили 1 230 транспортных средств, выявив нарушения в каждом четвертом случае.

"Всего 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств - отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - отметили в "Укртрансбезопасности".

В МВД приводят другую, еще более обескураживающую статистику. Согласно ей, с начала года в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения. При этом, так и не отмененный мораторий на проверки предпринимателей силовики обходят изданными в недрах полицейского ведомства приказами. Делается это путем объявления различного рода "отработок", в ходе которых подвергаются ревизиям перевозчики, занимающиеся извозом граждан.

Начиная с 17 апреля правоохранители таким образом проверили 185 тысяч автобусов, выявив три тысячи неисправных единиц подвижного состава, выпускавшихся на линию.

"МВД усилит меры безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на автодорогах. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС", - заявил на оперативном совещании 21 июля первый замглавы МВД Сергей Яровой. Параллельно пообещав усилить под вывеской борьбы за безопасность дорожного движения наряды полиции военными и автотехникой Нацгвардии.

Источник видео: facebook.com/victoria.navrotskaya/v

Как готовили откат к "Визирам" и TruCAM

Фактически все эти меры ставят крест на своего рода эксперименте с расформированием ГАИ, устроенным с подачи власть имущих после событий Евромайдана. Впрочем, о его провале говорят уже несколько лет подряд, причем сами же правоохранители.

Главный камень преткновения был заложен, когда Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения". В августе 2015 года он был подписан президентом и вступил в силу, предусматривая среди прочего легализацию фото- и видеофиксации нарушений ПДД, что по оценкам силовиков позволило бы минимум на треть снизить аварийность на трассах.

Однако в виду отсутствия средств (только по последним подсчетам Счетной палаты, на внедрение новшества не достает более 1 млрд грн, а общая смета проекта, согласно данным СМИ, превышает $1,5 млрд) дальше тестовых апробаций система автоматической видеофиксации так и не заработала. В результате возникла сюрреалистичная ситуация: с одной стороны, неукоплектованный штат патрульных объективно не справлялся с функцией профилактики нарушений ПДД, с другой - призванные помогать силовикам делать это в автоматическом режиме камеры фиксации так и не были внедрены.



На фоне этого силовики неоднократно будировали вопрос возвращения ранее использовавшейся практики профилактики нарушений ПДД. Прежде всего, речь шла о возвращении в работу измерителей скорости TruCAM и "Визир".



"Как скоро мы их вернем - неизвестно, поскольку есть технические и нормативные проблемы их использования. Надеемся успеть до конца года", - говорил летом 2016 года замначальника Управления безопасности дорожного движения Нацполиции Василий Брянцев Василий Брянцев.

В начале прошлого года "эстафетную палочку" агитации за возвращение радаров принял замглавы Нацполиции Константин Бушуев. "На сегодняшний день у нас есть идеи, которые звучат, в том числе и от общественности и от депутатского корпуса, о внесении изменений в части возможностей использования работниками полиции автоматизированных систем. То есть, мы возвращаемся к "трукамам" и "визирам", - говорил он журналистам.

Источник видео: youtube.com/Телеканал ZIK

Однако, невзирая на лобби МВД и прочие попытки усилить контроль за движением (например, в части снижения предельного скоростного режима в черте города до 50 км/ч), "второе пришествие" ГАИшников в новой униформе все время откладывалось.

По информации собеседника "Страны" в силовых структурах, тогда эти намерения натолкнулись на противодействие со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана. А также теплившиеся надежды отечественных чиновников получить грант от стран Запада на тотальное оборудование магистралей видеокамерами.

"Под премьера создали Координационный совет по безопасности дорожного движения, куда включили ряд общественников. Но за полгода этот орган провел всего два совещания и затих. Реального веса он так и не получил, площадкой для продвижения подлинной реформы не стал. А главное - необходимые деньги в бюджете, на которые уже строили планы отдельные лица, так и не были найдены. Доноры же не спешат с содействием. В итоге, все понимали, что сложилась патовая ситуация, и просто ждали повода, чтобы объявить о смене стратегии", - говорит источник в МВД.

Таковым, в его интерпретации, и стали трагические события 20 июля.

Подводные камни возвращения радаров

В юридических кругах уже говорят, что "наполеоновские планы" по реинкарнации радаров на дорогах, как впрочем и ранее действовавшая без малого три года идея тотальной фиксации соблюдения ПДД, содержат значительное число изъянов.

"Когда в 2015 году "узаконивали" использование в качестве панацеи видеокамеры, депутаты и президент закрыли глаза на то, что ряд пунктов того решения противоречат конституционным нормам. Кроме того, за три года так и не были введены соответствующие технические регламенты, не утверждена сопутствующая нормативная и законодательная базы", - говорит "Стране" на правах анонимности собеседник в Генпрокуратуре.

Впрочем, "июльские тезисы" Омеляна и руководителей МВД оцениваются юристами еще более скептически. Прежде всего, в части использования "фенов" в ручном режиме. Это прямо запрещает профильный закон "О Национальной полиции", на чем уже поспешили акцентировать внимание правозащитники. Намекая на то, что вынесенные штрафы и взыскания с помощью "фенов" адвокаты будут отбивать в судах.

Несмотря на это, выходом из положения, скорее всего все же будут объявлены именно измерители скорости TruCAM. Их главное преимущество в том, что они могут работать в двух режимах: ручном и автоматическом (то есть прибор можно держать в руках как обычный радар, и патрульный будет самостоятельно определять, скорость какого именно автомобиля нужно измерить).

"Полиция начала активно заниматься вопросом реанимации измерителей скорости TruCAM. На складах лежит около 170 приборов. В действие могут быть введены после обновления актов сертификации и поверки - теоретически за одну неделю. Видимо альтернативы "гаишнику в кустах" не существует!", - говорит на этот счет автоюрист Владимир Караваев.

В МВД в частных беседах признают, что о проблеме законодательного использования радаров знают. Но надеются, что с помощью лоббистов в парламенте и Кабмине им удастся "провести" изменения, которые дадут "зеленый свет" использованию радаров не только в автоматическом, но и ручном режиме в максимально короткие сроки.

Заметим, что даже если это и произойдет, то никоим образом не снимает остроты в проблемах с безопасностью дорожного движения. Дело в том, что даже по предварительным оценкам, общая потребность автомагистралей Украины в радарах составляет от 3 до 5 тысяч приборов. На закупку которых потребуются немалые средства и время, чтобы оформить процедуру торгов, установить "фены" на аварийно-опасные участки дорог, интегрировать их в работу систем органов правопорядка.

На фоне этого все громче звучат голоса тех, кто подмечает и политические последствия, к которым приведет "откат в прошлое" с возвращением патрульных на дороги и использованием радаров.

"Возвращение скоростного контроля в том виде, что был играет на руку оппозиции в лице ЮВТ (Юлии Тимошенко - Прим. Ред.) и против власти в лице НФ и БПП. Дело не в самом контроле как факте. Дело в обманутых ожиданиях. В доверии, которого уже нет. И разговоры о безопасности дорожного движения его не вернут, - отмечает на своей странице в Facebook журналист Владислав Бовсуновский. - Несколько лет рассказывали о полностью автоматической системе, о камерах и штрафах, которые будут приходить по почте. В течение этого времени соответствующий законопроект не был доработан и поставлен на голосование в Раду. Бюджет на установку камер не выделен. О полностью автоматизированной системе, которая будут штрафовать и судей, и прокуроров, и условных продавцов на рынке уже даже не ведутся разговоры. Вместо этого - старая проверенная система, опробованная во времена ГАИ. Не имеющая к автоматизации (читай справедливости) никакого отношения. Власть и так непопулярна среди потенциальных избирателей. А как только люди массово начнут получать штрафы - за день можно наездить на несколько тысяч гривен - непопулярность перерастет в ненависть. Доверия, как вы сами понимаете, тоже нет - вот никто Авакову и Геращенко не поверит, что все честно, а штрафы не рисуются в фотошопе для выполнения плана, спущенного сверху. Плюс существенно вырастет нагрузка на суды, появится много новых разговоров на неприятные для власти темы. В 2019 году выборы. Я считаю, что это решение - все равно, что выстрелить себе в ногу".