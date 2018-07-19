Подарка президенту Украины в виде Томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата к 1030-й годовщине Крещения Руси не будет.

Удручающая новость для украинской власти пришла из Стамбула.

На прошлой неделе состоялось последнее перед годовщиной Крещения Руси заседание Синода Константинопольской православной церкви, и там не был рассмотрен украинский вопрос, а следующее такое мероприятие намечено только на конец августа, да и то, не факт, что вопрос Томоса будет там обсуждаться.

На какой стадии находится рассмотрение прошения украинской власти об автокефалии, разбирается "Страна".

Подарка не будет?

До старта мероприятий, приуроченных к юбилейной, 1030-й, годовщине Крещения Руси остается всего неделя. Уже 27 июля по приглашению Украинской православной церкви в Киев съедутся делегации всех православных поместных церквей мира, чтобы принять участие в торжествах по случаю праздника и в Крестном ходе, который организовывает УПЦ.

На этом мероприятии будет присутствовать и уже хорошо знакомый Украине представитель Константинопольского патриархата - Митрополит Галльский Эммануил, который входит в комиссию Фанара (район в Стамбуле, где находится Константинопольский патриархат) по церковному диалогу в Украине.

Но вопреки ожиданиям украинской власти, Константинопольский иерарх не привезет в Украину новость о предоставлении Томоса по автокефалии - этот вопрос во Вселенском патриархате до сих пор считается "подвешенным", и не поднимался на последнем перед торжествами в честь юбилея Крещения Руси Синоде Константинопольской православной церкви, состоявшемся на прошлой неделе.

В следующий раз Синод соберется только в конце августа. Вероятно поэтому отечественные политики, просившие Фанар об автокефалии, уже отстрочили свои прогнозы по созданию в Украине единой поместной церкви на "лето-осень".

"Мы знаем, что этот вопрос не имеет такой большой далекой перспективы. Этот вопрос лета-осени. Мы ждем Томос, мы молимся, чтобы Томос был. Я думаю, что мы будем иметь успех уже в этом году в вопросе создания Украинской поместной церкви", - в частности заявлял на своей последней пресс-конференции неделю назад спикер парламента Андрей Парубий.

Пустыми обещаниями называет эти прогнозы в разговоре со "Страной" замглавы Синонидального отдела Внешнецерковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.

"Особых новостей по Томосу ждать не следует, так как на прошлой неделе был Синод в Константинополе и никаких решений на эту тему принято не было. То есть, 28 июля Томоса точно не будет, несмотря на пустые обещания наших государственных мужей. Гости из Константинополя приедут, наверное, скажут несколько дипломатических фраз или заявлений, которые можно будет толковать по-разному, и поедут обратно. Все заявления о том, что все переносится на август, это неправда. В августе нам скажут, что переносится на сентябрь. И так далее. Пусть все те, кто об этом говорит, не обманывают людей и не порождают у них завышенных ожиданий. А также: пусть чиновники не вмешиваются в церковные дела, а лучше пусть занимаются своими", - говорит "Стране" Николай Данилевич.

"Повторяется история с ЕС и НАТО, нас туда не берут, но президент не устает туда проситься. Ну и что, что в этот раз не получилось с Томосом. Возможно, ближе к выборам будет последняя финальная попытка использовать эту тему. Сейчас Порошенко осталось 9 месяцев, он хромая утка, а другие рейтинговые кандидаты на пост президента не отстаивают так настойчиво автокефалию. Поэтому тема кажется бесперспективной. Если бы он начал этот процесс в 2014 году, может, что-то и получилось бы. Но сегодня у него уже нет той поддержки, которая могла бы быть в этом вопросе", - отмечает в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник.

Дипломатическая борьба

Впрочем, в Киевском патриархате считают, что с Томосом все не так однозначно и еще верят, что в ближайшее время Константинополь дарует украинской церкви автокефалию.

Уверенности ее сторонникам добавило недавнее интервью одного из самых авторитетных иерархов Вселенского патриархата – митрополита Прусского Элпидофора греческому журналисту Афанасию Авгериносу.

Приданию публичности этого интервью в украинском сегменте интернета способствовало то, что ссылку на его перевод на украинский язык выложил спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря, сопроводив комментарием следующего содержания:

"Важное интервью митрополита Пруссии Элпидофора, члена Синода Вселенского Патриархата и одного из ближайших помощников Патриарха Варфоломея, по "украинскому вопросу". Всем, кто интересуется делом - обязательно к прочтению. Особенно потому, что публичные заявления этого иерарха - отражение патриарших убеждений. Так было не раз в прошлом, так есть и в этом случае. Не случайно ключевые тезисы интервью были распространены митрополитом на греческом языке 10 июля - по возвращении константинопольской делегации из Москвы".

И действительно, сторонники автокефалии, на первый взгляд, могли прочесть в этом интервью поддержку своих инициатив.

Так, отвечая на вопрос об автокефалии Украинской Церкви, митрополит Элпидофор высказался очень категорично: "Предоставление автокефалии поместной Церкви вот уже почти 1350 лет подлежит исключительной юрисдикции и компетенции Вселенского Патриарха и Священного Синода Константинопольской Церкви".

Впрочем, далее иерарх Вселенского патриархата отметил, что Фанар не может игнорировать мнение остальных поместных православных церквей мира.

"Однако, Вселенский Патриархат, несмотря на свое право самостоятельно наделять автокефалией, не игнорирует остальные поместные Церкви, как это засвидетельствовано самой историей Церкви до сего дня. В случае с Украиной это возложено на специальную делегацию, наносящую визиты и проводящую встречи с Предстоятелями Православных Церквей в целях распространения объективной картины состояния вопроса и, разумеется, в целях развенчания распространяемой дезинформации и вводящих в заблуждение сведений", - заявил Элпидофор.

Отметим, что делегация комиссии Константинопольского патриархата по украинскому вопросу (отметим, что сам Элпидофор, который считается "ястребом", в нее не входит) еще в мае начала объезжать православные церкви мира, чтобы узнать об их позиции в отношении автокефалии. В основном поместные православные церкви мира уже выступили против этого.

Протоиерей УПЦ Николай Данилевич отмечает, что разнится только тон отказа. Так, одни церкви высказываются категорически негативно, другие - хоть и негативно, но весьма деликатно, но дают понять, что даже если в Украине поместная церковь и будет создана, они ее признавать не будут.

Но и это еще не все выводы из интервью Элпидофора.

Так, он напомнил о том, что до сих пор не решен вопрос с анафемой главы УПЦ Киевского патриархата Филарета. Без снятия анафемы Филарет не сможет возглавить новую церковь. А то, что он не собирается уступать этот пост никому другому, сам Филарет говорил не раз.

При этом в УПЦ утверждают, что, согласно церковным канонам снять анафему может только та церковь, которая ее наложила.

Во Вселенском патриархате придерживаются другой точки зрения. "Тот факт, что он объявляется раскольником, не отнимает у него права просить о своей реабилитации и об урегулировании своего ущербного положения у своей Церкви, а сочтя, что именно его Церковь ставит его в несправедливое положение, обратиться ко Вселенскому Патриарху, направив ему церковную апелляцию, так называемое "экклито", - отметил Элпидофор.

Такую апелляцию Филарет уже подал в Синод Вселенского патриархата. Но в интервью Элпидофора говорится, что Фанар еще не приступал к ее рассмотрению.

"Константинопольский патриарх понимает, что отменить анафему может только та Церковь, которая ее наложила. Анафема Филарету признается всеми православными церквями мира. А Филарет мешает предоставлению Томоса не только своей анафемой, а и своей четкой позицией, о том, что он отстаивает сугубо поместную церковь в Украине, в то время, как Константинополь не прочь видеть здесь экзархат, то есть, филиал Вселенского патриархата, подчиненный Варфоломею напрямую", - говорит Руслан Бортник.

Заокеанские интриги

Между тем, по информации "Страны", на сам Вселенский патриархат в рамках церковного вопроса по Украине продолжает осуществляться сильное политическое давление.

Еще весной, в Стамбул, где расположена резиденция Варфоломея, прилетал посол Госдепа США по вопросам религиозной свободы, экс-сенатор от Канзаса Сэм Браунбек. Он встречался с патриархом Варфоломеем, и одной из тем этой встречи была украинская автокефалия.

Параллельно в Украине посол США Мари Йованович пыталась убедить главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука поддержать создание поместной церкви. Но хотя он и выступилв поддержку автокефалии, тем не менее заявил, что УГКЦ не собирается присоединяться к такой церкви.

"Вашингтон давит на Варфоломея, но сам Варфоломей осознает тот факт, что если Русская православная церковь начнет признавать расколы Константинопольского патриарха, проблем у Фанара будет больше, чем сегодня у РПЦ, а ресурсов выстоять в этой борьбе - гораздо меньше", - говорит "Стране" собеседник в церковных кругах.

Политолог Константин Бондаренко в разговоре со "Страной" также отмечает, что на Варфоломея оказывается давление.

"С одной стороны на Фанар давит госдеп США. У Варфоломея есть большая проблема с американскими приходами Константинополя, где архиепископия все больше и больше стремится стать самостоятельной и независимой от Фанара. Госдеп шантажирует Варфоломея этим вопросом. Соответственно, те, кто в Украине утверждают, что автокефалия будет, верят во всемогущество Штатов. С другой стороны существует Эрдоган. Поэтому Порошенко и пытается заручиться поддержкой Эрдогана, высылая из Украины турецких оппозиционеров - он пытается показать турецкому свою лояльность. Но у Эрдогана есть свои мотивы не форсировать этот вопрос. Это и нежелание обострять отношения с Россией, и противостояние Турции и Греции, и многие другие проблемы. То есть вопрос автокефалии выходит далеко за рамки церковного и становится проблемой международного масштаба", - говорит "Стране" Бондаренко.