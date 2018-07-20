"Страна" уже не раз писала о том, что нынешний лидер политических рейтингов - партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - начала как магнит притягивать к себе представителей политсил, которые за 4 года с предыдущих выборов растеряли поддержку электората.

Первыми активно налаживать контакты с "Батькивщиной" стали депутаты "Народного фронта". Но сама Тимошенко не спешит принимать в свои ряды аутсайдеров политических рейтингов, опасаясь взять на себя их токсичность.

Между тем, в украинском политикуме ходят слухи, что Тимошенко практически определилась с "красными линиями", в границах которых будет вести избирательную кампанию.

Подробности анализирует "Страна".

На кону - прощение перебежчиков

По словам собеседников в "Батькивщине", в числе переговорщиков о своем политическом будущем первыми оказались бывшие соратники Тимошенко, ушедшие после ее поражения на президентских выборов в партию "Народный фронт".

Например, министр внутренних дел Арсен Аваков и даже секретарь СНБО Александр Турчинов (с которым у Тимошенко крайне сложные отношения после фактического разрыва весной 2014 года) в последнее время стали дрейфовать в сторону Тимошенко. Также бросается в глаза присутствие на мероприятиях, которые проводит Тимошенко, в частности, по вопросам изменений к Конституции присутствие одного из самых видных "фронтовиков"-юристов - Леонида Емца.

Поиск союзников "фронтовиками" не удивителен - за 8 с лишним месяцев до президентских выборов партия пока не смогла договориться с партнерами по парламентскому большинству - пропрезидентским БПП - о едином кандидате на эти выборы, а последний парламентский кризис (депутаты, в том числе и от "Народного фронта", заблокировали нужную президенту ротацию членов Центризбиркома) окончательно обострил противоречия во властной команде.

"Переговоры с Банковой о совместном походе на выборы не принесли конкретных результатов. Поэтому разные группы влияния внутри "Народного фронта" ищут свои варианты, как остаться во власти после 2019 года, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Одной из альтернатив часть "фронтовиков" рассматривает партию Юлии Тимошенко "Батькивщину", как наиболее рейтинговую на данный момент".

Свои встречи с Тимошенко уже подтвердил глава МВД Арсен Аваков, который также поддерживает идею изменения Конституции в вопросе перехода Украины к парламентской форме правления, ранее публично озвученную Тимошенко.

"Я всегда поддерживаю идею парламентской республики, когда идет речь о парламентско-президентской республике, где президент все-таки существует, он избирается прямым голосованием людей и выступает визионером, гарантом свобод и балансом для парламента. Но при этом президент не занимается ни НКРЭ, ни назначением всяких комиссий и прокуроров, не вмешивается в следствие, не руководит Национальным банком и т.д. В этом смысле все, что сказала Тимошенко, мне симпатично", - заявил министр недавно, после того, как Тимошенко озвучила свои предложения на масштабном форуме в Киеве.

В том, что часть "Народного фронта" тяготеет к Тимошенко, за глаза обвиняют партнеров по парламентскому большинству и в президентской партии. Во время последнего провала с голосованием по ЦИК один из видных депутатов от БПП сообщил "Стране", что рассматривает нежелание "Народного фронта" форсировать этот вопрос как реверанс в сторону Тимошенко, которой выгодно сохранение нынешней конфигурации Центральной избирательной комиссии.

Официально в "Батькивщине" отрицают наличие договоренностей Тимошенко с представителями "Народного фронта".

"До парламентских выборов еще полтора года, поэтому рано о чем-то говорить", - сообщил в разговоре со "Страной" замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Его коллега, попросивший об анонимности, утверждает, что Тимошенко будет непросто решиться на прощение бывших соратников. Хотя в этом есть и свои резоны.

"Тимошенко нужен министр внутренних дел Аваков и его ресурсы, чтобы защитить результаты выборов. Поэтому с Аваковым альянс уже фактически сложился. Что же касается, например, того же Турчинова, его предательство в 2014 году для нее оказалось очень болезненным, и никто не знает, какое она примет решение. Может сыграть свою роль и то, что в партии "Батькивщина" его тоже все считают предателем", - говорит депутат.

"А что вообще "Народный фронт" кроме Авакова может дать Юле? Да, ей нужна полиция, ей нужны силовые ресурсы, но ей не нужен сам "Народный фронт" со всей его токсичностью. Приняв в свои ряды представителей "Народного фронта", она возьмет на себя все проблемы "Народного фронта", его низкий рейтинг, сопровождающие эту политсилу скандалы. Другое дело, что она может согласиться, например, на сохранение постов представителей "Народного фронта" в Кабмине после ее победы на выборах в обмен на гарантии получения силовых ресурсов, но это будет сотрудничество без вливания. Тем более, что в любом случае правительство поменяется к концу 2019 года после президентских выборов", - размышляет в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник.

"Я бы, конечно, на месте Тимошенко, хорошо бы подумал, стоит или нет вести переговоры с "Народным фронтом". Они занимают ключевые посты везде, они страшно богатые люди, но это был одноразовый проект. Разумеется, НФ прилагает огромные усилия, чтобы сохранить власть. Но я не думаю, что она простит Турчинова или, как он сам выразился, обладателя 10% ВВП страны, Пашинского, который кошмарит своих секретарш. То, что какие-то отдельные представители НФ присутствуют на ее мероприятиях, это ничего не доказывает. Ее сегодня окружает огромное количество социологов, культурологов, юристов, конституционалистов, ей важно некое интеллектуальное подспорье, свежий ум, трезвый взгляд. Но тех, кто кинули ее в 2014 году, точно не окажется в ее команде", - говорит близко знакомый с Тимошенко социолог и политолог Виктор Небоженко.

Большой компромисс по Конституции

В тоже время, источники как в "Батькивщине", так и в "Народном фронте" говорят, что все-таки стратегическое взаимодействие между двумя политическими силами уже налаживается.

По их словам словам, основ для глобальных договоренностей две.

Во-первых, это обещание Юлии Тимошенко провести после своей победы на выборах изменения в Конституцию в плане перехода к парламентской республике. Они должны вступить в силу после парламентских выборов осенью 2019 года. Причем якобы юристы Тимошенко и "Народного фронта" уже совместно пишут проект новой редакции Основного закона.

Во-вторых, это сохранение постов за ключевыми министрами от НФ после выборов президента и до выборов в Раду (по итогам которых и будет сформировано новое правительство).

"Схема простая - как только Тимошенко становится президентом, из Кабмина удаляют всех министров по квоте Порошенко и меняют их на людей Юли. Под это будет собрано новое ситуативное большинство в Раде. Представители же Народного фронта остаются. Правда, есть вопрос по Гройсману - останется ли он и его люди в Кабмине. Но, думаю, что до выборов президента они с Юлей как бы договорятся о том, что останутся. Ну а после - уже как карта ляжет", - говорит "Стране" источник в парламенте.

Отметим, что тема парламентской республики популярна и в среде крупного украинского бизнеса. Олигархи в ней видят возможность защитить свои активы от посягательств любого нового президента.

"Коломойский и его соратник Игорь Палица уже фактически в открытую выступают на стороне Тимошенко. Ринат Ахметов, хоть и является близким партнером Порошенко, также потихоньку к ней дрейфует, скрыто финансируя Юлю через Сергея Таруту", - сказал "Стране" источник в среде крупного бизнеса.

Борьба с Соросом

Тем временем, перед походом на выборы, Тимошенко определяется не только с попутчиками и союзниками, но и с ключевыми темами, которые будут взяты на вооружение во время кампании.

Любопытно, что в числе прочих рассматривается вариант сделать ставку на тезис о неприемлемости "внешнего управления" для Украины с сильным "наездом" на "глобалистов" и лично Джорджа Сороса.

Это так называемый "венгерский сценарий", по которому весной уверенную победу на выборах одержала правящая партия ФИДЕС премьера Виктора Орбана, который избрал Сороса своим главным врагом.

Тимошенко уже, кстати, экспериментирует в данном направлении. На одном из последних согласительных советов она заявила, что "относительно Украины осуществляется внешнее управление через управляемых и подконтрольных украинских чиновников, в результате чего происходит фактическая узурпация суверенитета Украины".

"Глобальные кланы мирового пространства ворвались в наш НБУ, министерства и ведомства, и минимум на 60% узурпировали суверенитет Украины. Такая политика внешнего управления производится через марионеточное руководство Украины. Все, кто сидит в политических кругах и за политическими партами в парламенте, четко знают о том, что речь не идет о друзьях Украины – США и ЕС", - сказала Тимошенко, намекая, предположительно, на Сороса.

"Юлия Владимировна будет слегка давить "соросят", а может и не слегка", - недавно заявил журналист Дмитрий Джангиров.

В окружении Тимошенко "Страну" заверили, что окончательное решение относительно главных тезисов кампании еще не принято. Но признают, что к Соросу у нее отношение негативное.

"Эта история тянется еще с марта 2014 года. Тимошенко тогда очень обиделась на Сороса. Он приехал в Киев и организовал встречу с политиками и дипломатами, в том числе там был бывший посол Пайетт (экс-посол США в Украине Джеффри Пайетт, - Прим.Ред.). Там обсуждали, кто может стать новым национальным лидером в Украине. И вот когда говорили о Тимошенко, Сорос сказал, что она не подходит на эту роль, а Пайетт ее назвал то ли неприемлемой, то ли недостойной. Представь, в 2008-2009 году Сорос с ней работал, а в 2014 называют ее "недостойной". И вот с тех пор у нее и вызревало желание возглавить "освободительную борьбу" против "колонизаторов" Украины", - говорит "Стране" один из соратников Тимошенко.

С другой стороны, единственной политической силой, которая в парламенте единогласно поддерживала отмену декларирования для антикоррупционеров (как считается, они патронируются Соросом), была как раз "Батькивщина".

То есть, судя по всему, Тимошенко пока еще маневрирует в этом вопросе, стремясь завоевать в целом поддержку Запада.

"С чисто технологической точки зрения, стратегия "антиСорос" и "долой внешнее управление" может быть успешной в наших условиях, - говорит Руслан Бортник. - К тому же, борьба с "соросятами" очень бы понравилась и Трампу, и Путину. Но в таком случае у Тимошенко есть и существенные риски - легко спровоцировать обвинения в "работе на Кремль" и поставить себя под прямой удар влиятельнейших либеральных кругов на Западе. Которые, в том числе, контролируют и многие ведущие мировые СМИ. Пойти по пути Виктора Орбана - это взять билет в одну сторону. Но Орбан может себе это позволить - он уже давно премьер и полностью контролирует ситуацию в стране. Тимошенко же пока в оппозиции и у нее совсем другое положение. Поэтому не факт, что она примет такое решение. Для нее проще и удобнее банально продолжать раскручивать линию борьбы с коррупцией и предателями во власти, чем поднять на флаг не самую простую для понимания избирателей тему суверенитета. С другой стороны, если Сорос и его структуры сами начнут тотальную войну против Тимошенко в пользу, например, Гриценко или ему подобного кандидата, то она может нанести ответный удар, так как терять уже будет нечего".