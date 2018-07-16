Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в понедельник провели переговоры в формате тет-а-тет, которые впервые прошли без привязки к международным мероприятиям.

До этого лидеры двух стран встречались на саммите G20 в немецком Гамбурге в июле 2017 года, и на юбилейном, 25-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге в ноябре 2017 года.

На сей раз их встреча и двухчасовые переговоры прошли в столице Финляндии - Хельсинки, городе, который зарекомендовал себя, как нейтральная площадка, где происходили мероприятия, которые приводили к кардинальным сдвигам в мировой истории.

Например, в 1969 году здесь начинались американо-советские переговоры по ограничению ядерных вооружений. А в 1975 году проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором после встречи генсека Леонида Брежнева и тогдашнего президента США Джеральда Форда были подписаны знаменитые Хельсинские соглашения, которые окончательно зафиксировали европейские границы.

В 1990 году это место выбрали для встречи Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший.

"Страна" отвечает на главные вопросы, связанные с нынешними переговорами Трампа и Путина.

1. Какова была диспозиция президентов перед встречей?

Буквально в пятницу, за 2 суток до этой встречи в США произошел очередной "шпионский" скандал, связанный с проводимым спецпрокурором Робертом Мюллером расследованием по вмешательству России в выборы в США.

Заместитель генпрокурора Род Розенстайн заявил, что американский Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку. Следствие утверждает, что обвиняемые причастны к хакерским атакам на сервер Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года.

Интересно, что из этого обвинения не было ясно - повлияли ли хакерские атаки обвиняемых на исход президентских выборов.

Но время для предъявления обвинения было выбрано весьма удачно. Нетрудно было спрогнозировать, что часть американского истеблишмента сразу же заявила о том, что Трампу следует отменить встречу с Путиным. На что Трамп напомнил, что действия россиян если и происходили, то во время президентства его предшественника, Барака Обамы.

"Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" – написал он в Twitter.

Но повод для обвинения все равно тут же подхватили оппоненты Трампа.

Бывший член Палаты представителей Дэвид Джолли призвал выслать российских дипломатов и отозвать своих дипломатов из России, что означает полное прекращение дипломатических отношений. А советник по нацбезопасности в администрации Обамы Сьюзан Райс в своей колонке в The New York Times заявила, что "Саммит в Хельсинки, видимо, станет водоразделом в процессе всеобъемлющего отказа Дональда Трампа от американского глобального лидерства. Подрывая авторитет НАТО, начиная торговую войну против наших ближайших союзников, превознося авторитарных лидеров, игнорируя вопросы прав человека и демократических ценностей, а также последовательно отказываясь от наших глобальных обязательств, мистер Трамп уже предоставил мистеру Путину значительную часть той выгоды, которую тот, по всей видимости, надеялся заполучить, поддерживая избрание Трампа".

В ответ на эти обвинения Трамп сообщил каналу CBS, что, вероятно, затронет тему с задержанием 12 россиян.

А отвечая на вопрос об ожиданиях от этой встречи, заявил, что она "многообещающая".

"Я считаю, что встречи — это хорошо. Я верю во встречи… Ничего плохого из этого выйти не может, и, может быть, получится даже что-то хорошее", - добавил он.

В это время на расстоянии почти 8 тысяч километров от Вашингтона помощник президента России Юрий Ушаков перечислял журналистам целый ворох тем, которые могут быть подняты на этой встрече: кризис на Донбассе, ситуация в Сирии, выход США из плана по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развитие российско-американских отношений. Всем очевидно, что в последнее время взаимодействие между нашими странами находится в кризисном состоянии", - сказал кремлевский чиновник.

Собственно о том, что на встрече одной из важных тем будет ситуация в Украине, позднее сообщил и глава российского МИД Сергей Лавров.

"У нас также есть канал по Украине: помощник президента Путина и спецпредставитель США встречались несколько раз, но без видимого прогресса, потому что на каждой встрече наши американские коллеги отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Однако мы продолжаем попытки, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", - рассказал он в одном из интервью.

Своими ожиданиями от коммуникации лидеров двух государств накануне этой встречи делился и президент Украины Петр Порошенко.

"Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть господина Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет", - заявил он, добавив, что призывает не делать ничего, что касается Украины, без Украины.

2. О чем говорили мировые лидеры на встрече?

Первым после переговоров на итоговой пресс-конференции выступил президент России Владимир Путин. Основными темами встречи, по его словам, были варианты разрешения конфликта в Сирии (РФ и США могут "взять на себя лидерство" по решению конфликта), создание рабочей группы по антитеррору, продление договора об СНВ-2, ликвидация ракет средней и малой дальности, ПРО.

Поднимался на этих переговорах и украинский вопрос. Об этом Путин сообщил практически в самом конце 10-минутного выступления, заявив, что на встрече они подтвердили приверженность Минским соглашениям.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил Путин.

Примечательно, что в ответном спиче президента США Дональда Трампа по Украине четких сигналов не было.

По словам американского президента, проведенные вместе с Путиным часы были очень конструктивными. Он также сообщил, что российский лидер — "славный соперник", и это комплимент.

"Очень хорошо прошел этот диалог", - заявил американский президент, добавив, что "наши отношения никогда не были хуже, тех, которые были сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад".

Он говорил о ядерном оружии, проблеме КНДР, высоком уровне терроризма. Упомянул о проблеме Ирана, против которого Вашингтон начал масштабную кампанию. Отметим, что несколько дней назад советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти заявил, что Иран намерен противостоять США на Ближнем Востоке и помогать Сирии в случае атаки американцев.

Очень недвусмысленный намек со стороны Трампа прозвучал в адрес демократов в США, которые регулярно его критикуют. "Я возьму политический риск на себя, чтобы достичь мира", - сказал Трамп.

Уже по окончанию встречи на своей странице в Facebook Трамп написал: "Эффективный диалог хорош не только для США и хорош для России, но и хорош для всего мира".

3. Каким будет итог переговоров для Украины и мира?

Опрошенные "Страной" эксперты говорят о двух важных выводах этих переговоров для нашего государства.

Во-первых, у многих сложилось впечатление, что за закрытыми дверями произошло обсуждение некой "сделки" геополитического масштаба, когда Путин попросил Трампа надавить на Украину, а Трамп Путина - на Иран. По крайней мере, оба президента упомянули об этом.

Очень показательно, что во время пресс-конференции, отвечая на вопрос российского журналиста о том, на чьем поле находится мяч в решении сирийского вопроса, Владимир Путин, используя футбольную терминологию, буквально передал Дональду Трампу мяч с чемпионата мира по футболу, напомнив, что Штаты будут принимать чемпионат в 2026 году (следующие же президентские выборы в США состоятся в 2020, а затем в 2024 годах). Тем самым показав, что решение конфликта в Сирии остается за Вашингтоном.

"Стороны очертили свои интересы, и в данной ситуации идет не столько просьба надавить на конфликтные точки, сколько передача мяча, - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко. - Путин передал инициативу решения проблемы по Сирии Дональду Трампу и одновременно умыл руки в украинском вопросе, условно сказав, Порошенко - это же ваша креатура, вот и вынудите его выполнять Минские соглашения, а мы готовы решить те опросы, которые вас интересуют на Ближнем Востоке".

Известный американист Дмитрий Дробницкий в разговоре со "Страной", напротив, отмечает, что некая "Большая сделка" между Трампом и Путиным, предметом которой является Украина, и тема которой долго муссировалась в экспертной среде в России, Украине и Европе, уже обросла невероятным количеством мифов.

По его мнению, именно "украинский фактор" в понимании Трампа является помехой для урегулирования многих геополитических проблем.

"Да, есть книга Трампа "Искусство сделки", он любит заключать сделки. Но для Трампа, наоборот, если вспомнить его предшественников и нынешних критиков, которые долго работали с Украиной, эта тема вызывает раздражение. Проектом "Украина" долгое время занимались его оппоненты Джо Байден и Виктория Нуланд, которые его безмерно раздражают, и многие считают, что это они в Украине таких делов наворотили. Я думаю, что главное на этой встрече - что они посмотрели друг другу в глаза, смогли поговорить о многих вещах, и для них обоих было важно понять, что они одинаково представляют себе положение дел в мире. Все остальное - это вопросы дальнейшего обсуждения, рабочих групп. И нет сегодня смысла говорить о том, что уже были заключены какие-то геополитические сделки, - говорит "Стране" Дмитрий Дробницкий. - Но если раньше все украинские вопросы курировались на уровне вице-президента США и замгоссекретаря, то сегодня они скатились до уровня обычного функционера Курта Волкера. Договориться на его уровне о чем-то глобальным мне не представляется возможным. А кто и когда о чем-то глобальном договорится - это уже вопрос риторический. И то, что эта проблема является фактором международных отношений, и она мешает Трампу договариваться с Си Цзиньпином по Северной Корее, и с Путиным, условно говоря, по Си Цзиньпину и по Сирии, вызывает естественное раздражение у Трампа и у его ближайшего окружения".

Согласен с ним и российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Украинский вопрос поднимался на переговорах, но через запятую. Ничего конкретно сказано не было. Понятно, что эта тема должна быть упомянута на переговорах, но был общий консенсус и российских и американских участников до встречи о том, что нет никаких предпосылок для изменений, и ничего не изменилось после", - сказал Лукьянов "Стране".

Что же касается еще одного важного итога этой встречи для Украины, эксперты говорят о том, что, похоже, что Вашингтон готов убрать вопрос о статусе Крыма с повестки дня.

Так, отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема статуса Крыма на переговорах, Владимир Путин сказал, что позиция США неизменна (аннексию полуострова американцы не признают), но Кремль ее не разделяет.

"Очевидно, что крымский вопрос остается вне обсуждения. И больше не будет предметом для шантажа", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

"Договоренности, о которых они не скажут, могут касаться и снятия с публичной повестки дня статуса Крыма. Я вполне допускаю развитие прибалтийского сценария, когда Запад не будет признавать статус Крыма. Но и не будет поднимать вопрос по статусу Крыма в дальнейших переговорах. Крымский фактор будет снят с повестки дня", - отмечает в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник.

Что же касается встречи в целом, эксперты убеждены, что нынешние переговоры были очень знаковыми для обеих сторон.

"В Гамбурге они фактически познакомились, во Вьетнаме обменялись фразами, а сейчас получились насыщенные переговоры. Но тут первым делом, стороны решат вопросы, которые связаны с обвинением в адрес России по вмешательству в ход выборов в США. Обратите внимание, что Путин сперва предложил, "давайте проведем допросы и выясним, кто как вмешивался в выборы", а потом призвал расследовать, как финансировалась деятельность второго кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Это очень понравилось Трампу. То есть, с этих переговоров они вышли союзниками", - считает Константин Бондаренко.



"Это очередное признание, что мы - никакой вообще не игрок во всей этой истории, - комментирует Олег Волошин, экс-спикер Министерства иностранных дел. - Понятно, что мы по масштабам и по возможностям далеко и от России, и от США, но мы полностью все возложили на внешние факторы. А внешние факторы взяли и ничего о нас не сказали. Но разговор по Украине по определению тут не мог быть главным. Важно то, что на этих переговорах Путин и Трамп могли многое друг от друга услышать. Я уверен, что Путин очень много чего мог объяснить Трампу. И многое из его слов он мог не то, чтобы принять, но хотя бы услышать. Давайте, не будучи в роли адвоката дьявола, представим это. Скажем, об аннексии Крыма он вполне мог бы сказать Трампу, что это прямое следствие свержения власти Януковича на Майдане. И эта мысль нетривиальна, и на Западе она не звучит, и никто другой не мог бы об этом сказать Трампу, глядя в глаза. Учитывая то, что поддержка Майдана - это была обамовская история, а Трамп терпеть не может Обаму, поэтому вполне такое видение ситуации могло лечь на благодатную почву. Это не значит, что это что-то за собой повлечет, но это те вещи, которые нужны для понимания. И важно то, что общая тональность была позитивной. И не только Трамп это подметил. Об этом говорили все, что наверное важно найти точки соприкосновения, которые позволили бы избежать масштабной конфронтации с Россией. Никто не хочет конфликта. Все как один говорят, что нужно отойти от опасной черты, никому не нужна ядерная война".

"Это встреча для обсуждения проблем, а не для окончательного принятия решений, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - У меня нет больших надежд, что лидеры смогут договориться и тем более решить "украинский вопрос". Давление политических элит внутри США на Трампа делает невозможным какие-то четкие договоренности. Каждый его шаг его оппоненты готовы разбивать в пух и прах. Поэтому я не думаю, что они смогут договориться о скорой демилитаризации конфликта на Донбассе. Но вполне вероятно, что за закрытыми дверями останется обсуждение видения, кто бы смог стать консенсусным кандидатом на пост президента Украины в 2019 году, или политических сил, на которые будут возлагать надежду на примирение".

О том же сказал "Стране" и источник в дипломатических кругах: "Учитывая, что об Украине почти ничего не сказали на итоговой конференции, значит, поладили. Потому что все проблемные моменты по Ирану и Сирии они сразу озвучивали. А по Украине минимум информации. Значит есть договорённости, о которых пока нет смысла говорить. И это плохая новость для Порошенко. Судя по всему, его за океаном уже не видят на втором сроке".

При этом лояльные к Банковой эксперты говорят, наоборот, об успехе дипломатии официального Киева.

"Едва ли не единственным положительным (глобальным) результатом этой длительной встречи в Хельсинки является именно соблюдение США предварительных договоренностей Порошенко с Трампом - заявление Путина о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить соответствующий контракт. Говорите, Украина является объектом мировой политики? Нет, друзья! Украина уже сегодня является субъектом глобального политического процесса. И об этом свидетельствует "откат" позиции Путина по ГТС Украины и ее дальнейшей платной эксплуатации. Президент Порошенко и Украина выиграет дипломатический бой с Россией. Все остальное не имеет никакого значения. Аплодирую президенту Порошенко и его дипломатическому корпусу, которые и являются победителями саммита в Хельсинки", - написал на своей странице политолог Павел Нусс.

4. Каковы главные выводы?

По итогам встречи и брифинга можно сделать несколько главных выводов.