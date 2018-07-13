И вот он настал - тот момент, когда мы оказались в шаге от награждения главных героев чемпионата мира по футболу 2018 года, который вопреки многим прогнозам все же прошел в России.

Этот турнир запомнится надолго - в первую очередь, громкими падениями фаворитов. Но он еще не завершился, а в финале нас ждет очень необычное противостояние - с участием команды, которую еще до старта никто в этом матче и не видел. Разумеется, речь - о сборной Хорватии.

Но, памятуя об обилии сенсаций, мы не станем делать скоропалительных выводов и постараемся разобраться в ситуации максимально непредубежденно. И не только в отношении финала, но и в отношении матча за третье место.

Итак, топ-10 интриг двух решающих матчей ЧМ-2010.

1. Сколько еще проиграют букмекеры

Имя бронзового призера чемпионата мира станет известно в субботу, 14 июля, и определится он в Санкт-Петербурге. В 17:00 по киевскому времени на поле стадиона, прославившегося своей скандальной стройкой, начнут свой поединок сборные Бельгии и Англии, которые уже играли на этом турнире.

Они сошлись в группе, в заключительном туре, после двух побед над командами Туниса и Панамы. Оба тренера выставили резервистов, сильнее оказались бельгийские (1:0), после чего Красным Дьяволам пришлось в четвертьфинале выбивать из розыгрыша Бразилию, а в полуфинале играть с Францией. Англичане оказались хитрее, они получили более спокойную сетку и не таких грозных соперников, но судьба все равно свела их в поединке за бронзу.

Букмекеры и на этот раз видят фаворитом пары Бельгию - 44% на победу в игровое время. Англичанам дается 30%, остальные 26% - на ничью.

Еще более солидно оценивают эксперты William Hill шансы Франции уложить Хорватию без серии пенальти - 51%. Балканцы получили 19%, вероятность ничьей оценивается в 30%. Напомним, что эта игра состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на "Лужниках" и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Но слепо верить букмекерам не стоит. Особенно на ЧМ-2018, где мы видели невыход Германии из группы (действующий чемпион мира!), вылет Аргентины, Испании и Бразилии на подступах к полуфиналу. Специалисты по прогнозам уже не раз ошиблись и имеют все шансы на очередную оплошность. На кону ведь - чемпионская корона!

2. Девятый чемпион или параллели с 1974-м

В воскресенье планета Земля может получить совершенно нового - девятого по счету чемпиона мира. Если, конечно, Хорватия в итоге уложит на лопатки Францию. Пауза между восьмым и девятым в таком случае получится не очень большой - всего восемь лет. Ведь Испания выиграла свой первый (и пока - последний) титул такого калибра в 2010 году.

В предыдущие годы паузы бывали и более длинными. Напомним, что первым чемпионом мира стал Уругвай (1930), вторым - Италия (1934), третьим - ФРГ (1954), четвертым - Бразилия (1958), пятым - Англия (1966), шестым - Аргентина (1978), седьмым - Франция (1998), восьмым - Испания (2010).

Самые большие зазоры получились длиной в 20 лет. Но если в первом случае (1934-1954) все можно было объяснить тем, что ЧМ-1942 и ЧМ-1946 в связи со Второй мировой войной не состоялись, то во втором случае (1978-1998) свежую фигуру на троне действительно пришлось ждать очень долго.

Примечательно, что этой самой фигурой стала Франция, которая и сейчас претендует на корону, причем с паузой в те же 20 лет. А между первым и вторым золотом как раз по 20 лет проходило у двух сборных - Уругвая (1930-1950) и ФРГ (1954-1974).

Если говорить о претендентах на бронзу, то Бельгия выше 4-го места (1986) не поднималась. Тогда, напомним, в 1/8 финала в космическом поединке с командой Валерия Лобановского бельгийцы обыграли сборную СССР - 4:3, несмотря на три гола киевского динамовца Игоря Беланова. А вот Англия и чемпионом мира бывала (1966), и 4-е место занимала (1990).

3. Полуфиналисты ЧМ-1998 через 20 лет сыграют в финале

Обоих финалистов ЧМ-2016 объединяет кое-что - высшая точка взлета, которая датируется 1998 годом. На том чемпионате мира Франция, как уже говорилось, взяла золотые медали под началом Эме Жаке - впервые в своей истории. Но на том же самом турнире и Хорватия добилась своего максимума на мундиалях - команда Мирослава Блажевича выиграла бронзовые награды.

Более того, судьба пропуска в финал решалась в игре между этими двумя сборными. На новехоньком "Стад де Франс" в пригороде Парижа (Сен-Дени) на глазах у 76 тысяч зрителей 8 июля 1998 года состоялся поединок, который запомнился многим.

На 46-й минуте лучший бомбардир ЧМ-1998 Давор Шукер (сейчас он - глава хорватской федерации футбола) вывел свою сборную вперед, но на 47-й правый защитник французов Лилиан Тюрам сравнял счет. А на 70-й он же забил победный, как потом выяснилось, мяч - 2:1. Последние четверть часа хозяева чемпионата играли в меньшинстве после удаления Лорана Блана, но не сдались.

Удивительно вот что: ни до того матча, ни после него Тюрам за сборную Франции мячей не забивал. Хотя в 1994-2008 годах провел в ее составе 142 поединка. Вот это у человека было озарение! Два гола, которые помогли ему и многим другим игрокам сборной Франции выйти в финал, где была повержена Бразилия - 3:0.

А Хорватия бронзу выиграла скромнее, уложив на лопатки Голландию - 2:1. Шукер, к слову, тогда тоже забил. Великий был форвард. Может, и президент он удачливый...

4. Непобедимая Франция и уже битая Англия

А вообще Хорватия еще ни разу не обыгрывала Францию. Тот полуфинал на ЧМ-1998 стал первой встречей двух сборных. Затем французы еще дважды били балканцев в спаррингах, не разбирая, где чье поле - свое или чужое: 1999 - 3:0, 2000 - 2:0.

На Евро-2004 команды провели результативную ничью - 2:2, причем французам вновь пришлось отыгрываться. А в 2011-м еще в одном товарищеском матче голов вообще не было - 0:0. Словом, победных традиций в противостояниях с Францией у хорватов нет. Но могут появиться.

Зато Англия бельгийцам ранее в финальных турнирах ЧМ или ЧЕ не проигрывала - до третьего тура группового этапа ЧМ-2018. В 1954 году соперники выдали очень яркую перестрелку - 4:4, в 1980-м тоже получилась ничья, но более скромная - 1:1, а в 1990-м только гол на 120-й минуте в исполнении Дэвида Платта принес Англии победу - 1:0. Это была 1/8 финала чемпионата мира, на котором англичане второй раз в своей истории дошли до полуфинала и заняли в итоге 4-е место.

За 20 последних лет соперники встречались еще трижды - в спаррингах. Дважды выиграла Англия (1999 - 2:1, 2012 - 1:0), один раз была ничья (1998 - 0:0). Но, напомним, Бельгия уже прервала эту серию неудач - 28 июня в Калининграде за счет гола Аднана Янузая.

5. Уникальный шанс для Дидье Дешама

Для главного тренера сборной Франции этот финал чемпионата мира - второй в карьере. В 1998 году Дидье Дешам был капитаном Трехцветных и первым поднял над головой Кубок мира после разгрома Бразилии в решающем матче. Сейчас он может стать триумфатором уже в роли главного тренера сборной страны. И обе победы французов на ЧМ будут связаны исключительно с Дешамом.

В истории мирового футбола пока что были только два случая, когда один и тот же человек становился чемпионом планеты и игроком, и главным тренером. Первым стал бразилец Марио Загало. На ЧМ-1958 и ЧМ-1962 он побеждал футболистом, на ЧМ-1970 - наставником. Повторить его достижение спустя 20 лет удалось немцу Францу Беккенбауэру: ЧМ-1974 он выиграл на поле, ЧМ-1990 - на тренерской скамье.

Разумеется, Дешам сам прекрасно понимает уникальность своего шанса. Но можно быть уверенным, что не этот вопрос во время подготовки команды к финалу стоит на повестке дня под №1. Два года назад Франция уже выступала в роли фаворита в решающем матче на домашнем чемпионате Европы. Но даже травма единственной звезды сборной Португалии - Криштиану Роналду - не позволила хозяевам Евро-2016 одержать победу.

Любопытно, что за все время проведения чемпионатов Европы (с 1960 года) и мира (они появились на 30 лет раньше), вице-чемпион Европы еще никогда спустя два года не становился чемпионом мира. Дважды удалось добавить один титул к другому именно в такой последовательности: сначала - континент, потом - планета (ФРГ в 1972-1974 годах, Испания в 2008-2010).

Несколько раз полуфиналисты Евро на следующем чемпионате мира завоевывали корону. Это сделала Италия в 1982-м, Германия - в 1990-м, Франция - в 1998-м, Германия - в 2014-м. Но действующий вице-чемпион Европы чемпионом мира еще не становился. У Франции есть шанс проторить дорогу.

6. Какой запас батареек у сборной Хорватии

Огромные перевес, который дают букмекеры сборной Франции в финале, не в последнюю очередь продиктован тем, что сборная Хорватии к 15 июля может оказаться очень измотанной. Все три матча плей-офф команда Златко Далича провела с овертаймом, а еще в двух била пенальти. За три раунда набежали дополнительные 90 минут повышенной нагрузки, а это - еще одна дополнительная игра, последствия которой могут сказаться в самый неподходящий момент.

У Франции с этим все куда лучше - ни одного овертайма в плей-офф, плюс свой полуфинал команда Дидье Дешама провела на сутки раньше. В футболе, как известно, мелочей не бывает. А такие нюансы дают определенную фору одной из сторон. У французов есть возможность лучше восстановить своих футболистов и отсутствует необходимость снимать повышенную усталость, чем сейчас обеспокоены хорваты.

Зато балканцы вошли в историю ЧМ, выиграв две серии пенальти на одном турнире. Так они повторили достижение Аргентины образца 1990 года, которая и вообще чаще других проводила серии пенальти на чемпионатах мира - пять раз. Франция и Англия, которые имеют по четыре серии, еще могут ее догнать.

Любопытно, что в паре Бельгии и Англии примерно такая же картина. Бельгийцы свой полуфинал провели на сутки раньше и не сыграли ни одного овертайма. А вот англичане и позже освободились, и дважды в трех поединках вынуждены были провести дополнительные 30 минут. В итоге набежал час сверху.

7. Мир может получить самого карликового чемпиона

Сборная Хорватии в случае победы в финале станет самым крошечным чемпионом мира в истории. Площадь страны - всего 56 594 квадратных километра. Для сравнения: у Франции - 640 679. Разница - в 11,3 раза.

Но, пока Хорватия не выиграла, пальму первенства удерживает Англия. Ее площадь - 130 279 квадратных километра. Далее в рейтинге: Уругвай - 176 215, Италия - 301 338, Германия - 357 168 (причем до объединения, когда ФРГ выступала отдельно, ее территория составляла 248 577), Испания - 505 990, Франция - 640 679, Аргентина - 2 780 400, Бразилия - 8 515 767.

А вот что касается населения, то Хорватия даже сейчас превосходит Уругвай (4 154 200 против 3 444 006), не говоря уже о периодах чемпионских 1930-го или 1950 годов.

Но Уругвай в этом плане действительно уникален. Ведь ближайший сосед по рейтингу населения среди стран, становившихся чемпионом мира по футболу, - Аргентина - сейчас насчитывает 43 847 000 жителей. Хотя в чемпионские годы (1978, 1986), понятно, эта цифра была меньше - в пределах 27-31 млн).

Чтобы закрыть тему, приведем последние данные по населению и у других стран-чемпионов: Испания - 46 700 000, Англия - 55 619 400, Италия - 60 483 000, Франция - 67 186 638, Германия - 82 800 000, Бразилия - 209 129 000. В чемпионские годы, конечно, у всех населения было меньше, но Уругвай и Хорватия - это особый случай.

7. В Киеве будет свой чемпион или вице-чемпион

Уже точно можно заверить, что в чемпионате Украины появится либо чемпион, либо вице-чемпион мира - защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич. Его сборная Хорватии, выиграв три матча в группе, затем выдала три затяжных поединка плей-офф с двумя сериями пенальти и впервые в своей истории вышла в финал.

До этого топ-достижением представителя чемпионата Украины на ЧМ была бронза ЧМ-2014, которую в составе сборной Голландии завоевал другой футболист киевского "Динамо" - Джермейн Ленс. В том же 2014-м полузащитник "Шахтера" Бернард и сборная Бразилии дошли до полуфинала, но затем потерпели два поражения и заняли лишь 4-е место.

Да и вообще ЧМ-2014 стал рекордным для украинской Премьер-лиги. И по количеству легионеров в сборных других стран, и по их достижениям. Впервые представители нашего чемпионата побывали на ЧМ-2002 - нигерийцы "Шахтера" Джулиус Агахова и Айзек Окоронкво. На ЧМ-2006 поехали по два представителя сборных Польши, Хорватии и Сербии и Черногории. В 2010-м у нас было только два легионера, а в 2014-м - сразу девять.

И именно на предыдущем ЧМ сборные, в которых играли легионеры украинских клубов, впервые сумели выйти из группы. О командах Голландии и Бразилии, добравшихся до полуфинала, мы уже сказали. А сборная Нигерии, за которую выступал Михаэль Бабатунде из "Волыни", сошла с дистанции в 1/8 финала.

8. Миллиард от сборной Франции

В последнее время на трансферном рынке планеты мы увидели очередной виток роста цен на футболистов. До поистине космических масштабов. Конечно, очень спорный вопрос, оправдывает ли на футбольном поле Неймар статус самого дорогого игрока мира (в 2017-м катарские шейхи отвалили за него 222 млн евро "Барселоне", оформив переход в "Пари Сен-Жермен"), но цены растут, и от этого невозможно отмахиваться.

Кроме того, оценка потенциальной (а в некоторых случаях - вполне реальной) трансферной стоимости, которой уже более 10 лет занимается портал Transfermarkt, помогает сравнивать кадровые возможности двух команд. И если брать финалистов ЧМ-2018, то Франция по запасу сил превосходит Хорватию в три раза.

Суммарная стоимость футболистов из заявки команды Дешама - 1,08 миллиарда евро! Это просто ошеломительная цифра, что в переводе на средний показатель по сборной Франции равняется 46,98 миллиона евро за игрока. Для понимания: только три футболиста нынешнего состава сборной Украины оцениваются тем же порталом Transfermarkt в сумму выше 10 млн евро.

У Хорватии суммарная стоимость состава заявки на ЧМ-2018 - 364 млн евро, почти в три раза ниже, чем у соперника. Впрочем, и Аргентина по именам выглядела поприличнее хорватов, однако Лионель Месси и компания были разгромлены балканцами в группе - 0:3.

И Англия по стоимости футболистов выше - 874 млн евро, но Хорватия ее обыграла в полуфинале. К слову, Бельгия оценивается в 754 млн евро.

9. Кто получит главные индивидуальные призы

По итогам ЧМ-2018 будут определены лучший игрок, лучший молодой игрок, лучший вратарь и лучший бомбардир. Кроме того, будет сформирована символическая сборная.

По фигуре лучшего молодого игрока особых вопросов нет - им должен быть признан 19-летний Кильян Мбаппе, форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен". Феноменальный парень - один из лучших на этом турнире вообще. В своей номинации - однозначно.

Очень просто определить и лучшего бомбардира. Кто больше забьет - того и "Золотая бутса". Сейчас список возглавляет Харри Кейн из сборной Англии, который уже в двух матчах уходил с поля сухим. У него шесть мячей. На два меньше - у Ромелу Лукаку (Бельгия), так что, возможно, судьба приза решится в очной схватке. По три гола забили французы Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе. Букмекеры принимают ставки на пятерых: Кейн - коэффициент 1,04, Лукаку - 17, Гризманн и Мбаппе - по 81, хорват Лука Модрич - 201.

Четыре претендента на "Золотую перчатку" для лучшего вратаря. Фаворит - Уго Льорис (Франция), коэффициент на победу которого - 1,5. Далее в рейтинге букмекеров расположились Даниэль Субашич (Хорватия) - 2,87, англичанин Джордан Пикфорд - 9, бельгиец Тибо Куртуа - 26.

А что касается лучшего игрока турнира, то наиболее вероятным претендентом на "Золотой мяч" является все тот же 19-летний Мбаппе. Коэффициент на его победу - 1,91. Тройку претендентов также составляют Модрич (3) и Гризманн (10). Мбаппе может стать первым в истории, кто выиграет призы лучшему игроку и лучшему молодому игроку на одном и том же ЧМ.

10. На кону - 102 миллиона долларов

Из рекордных 400 миллионов долларов США призового фонда этого чемпионата мира, о которых радостно отрапортовала ФИФА в октябре 2017 года, 298 уже нашли своих обладателей. А еще 102 будут распределены между четырьмя полуфиналистами - в зависимости от занятого в итоговой табели о рангах места.

К слову, в 2014-м полуфиналисты получили на 10 миллионов меньше - 92. Но тогда и сам призовой фонд был меньше - 358 млн долларов США.

Что за четыре года не изменилось, так это ставка для тех участников ЧМ, которые отправились домой сразу после группового этапа. Эти 16 команд получили по 8 миллионов каждая.

А вот еще 16 сборных получат на 2-3 млн больше, чем на ЧМ-2014. Проигравшие в 1/8 финала заслужили премию в 12 миллионов (было 9), а проигравшие в четвертьфинале - 16 миллионов (было 14).

Самый главный неудачник полуфиналов - обладатель 4-го места - получит 22 миллиона долларов США (в 2014-м было 20). Бронзовому призеру полагается 24 млн (было 22). Чемпион получит 38 миллионов долларов США (было 35), вице-чемпион - 28 (было 25).

Разумеется, все эти деньги ФИФА потратит не из своего кармана, а из средств, полученных от своих многочисленных партнеров и спонсоров.