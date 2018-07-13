К редакторам украинских сайтов приходят сотрудники СБУ и предлагают свою "помощь" в отслеживании "тезисов российской пропаганды". Мол, они посоветуют редакторам как распознать информацию, которая может быть "вбросом" от соседней страны и повредить вопросам национальной безопасности.

Также сотрудники СБУ якобы дают ориентировки журналистам по тому, как относиться к некоторым резонансным новостям украинской политики.

Об этом нам сообщили представители сразу нескольких СМИ.

"В разгар скандала с делом Бабченко, к нам пришли сотрудники СБУ и довольно долго рассказывали почему эта история очень важная и что ее нужно подавать так, чтоб не сплясать под дудку врагов Украины", - рассказал сотрудник крупного издания.

На другом сайте также нам заявили, что к ним пришли люди, которые представились сотрудниками СБУ, и сказали, что хотят оказать помощь в борьбе с российской пропагандой.

"Когда мы спросили в чем это будет выражаться, нам ответили так: будут указывать на темы, которые раскручивает российская пропаганда, чтоб мы их случайно не поставили. Также они делали упор на то, что закон о блокировки сайтов без суда - это хороший закон, потому его лучше не критиковать, а поддержать. Мы были крайне удивлены и самим визитом, и этими рекомендациями. Никакими мерами воздействия на нас они не грозили. Сказали, что это просто советы и они время от времени к нам будут обращаться", - сказал нам редактор одного из сайтов.

Спикер СБУ Елена Гитлянская не смогла прокомментировать "Стране" информацию о визитах сотрудников спецслужбы в издания.

"Официально я об этом ничего не могу сказать, - заявила она. – Потому что ничего не знаю. А не официально думаю, что все это неправда. Служба безопасности использует для информирования граждан о деятельности российских пропагандистов открытые источники. По редакциям наши сотрудники не ходят".

В тоже время, в частных беседах сотрудники СБУ не исключают подобную практику.

"Я слышал о таких случаях. Это похоже на то, что мои коллеги просто пытаются выслужиться перед начальством, показав свою бурную деятельность, - говорит сотрудник спецслужбы. - Но они просто не понимают, что подобные разговоры с медийщиками могут закончится большим скандалом. Ведь журналисты это расценят как давление на свободу слова".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что походы сотрудников СБУ по редакциям, если они действительно имеют место, противоречат нормам демократического государства.

"Журналистская среда выступает против "профилактических" контактов с представителями спецслужбы, - сказал "Стране" Томиленко. - Подобные непубличные встречи (когда, журналисты не обращаются за информацией с официальными запросами) вредят репутации СМИ. Средство массовой информации могут обвинить в том, что оно находится "под колпаком". Если в СБУ готовы консультировать журналистов относительно проверки фактов, делать это надо цивилизовано. Например, предложить желающим получить помощь в верификации информации механизм обращений в СБУ и создать в пресс-службе ведомства специальный отдел".