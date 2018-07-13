"Евробляхеры" дожали народных депутатов. Сегодня, 13 июля, парламент принял в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, которые предусматривают внесение изменений в Таможенный кодекс и позволяют легализировать в Украине машины на иностранных номерах.

Как уже писала "Страна", в последние дни в правительственном квартале было жарко - туда подтянулось несколько тысяч владельцев авто на еврономерах со всей Украины. Они требовали незамедлительного принятия законопроектов о льготной растаможке машин, а также отмены правительственного постановления, согласно которому полиции разрешили "охотиться" на "евробляхи".

Нацполиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", в которой фиксируются все въезжающие в страну авто. Правоохранители уже начали заносить эту информацию в свою систему "Рубеж", что позволило бы им оперативно "отлавливать" и штрафовать евробляхеров.

Примечательно, что сегодня утром, когда еще не было понятно, поставят ли на голосование законопроекты и найдется ли в сессионном зале большинство для их принятия, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в любом случае до разрешения ситуации наказывать нарушителей не будут.

"Страна" разбиралась чем в итоге закончится "мировая" властей и "евробляхеров", как будут легализировать машины на иностранных номерах и как это отразится на владельцах "обычных" автомобилей на украинской регистрации.

Хотят еще дешевле

"Страна" уже подробно писала об основных новациях законопроектов о легализации евроблях.

В частности, в проекте 8487 прописана отмена экологического стандарта Евро-5, что позволяет ввозить в Украину авто любого возраста. Это важный момент. Ведь сейчас "евробляхи" растаможить вообще нельзя.

Также предложено изменить систему начисления налогов. Акциз будет рассчитываться по следующей формуле: базовая ставка на авто, помноженная на объем двигателя и возраст автомобиля.

Базовая ставка за машину на бензине будет равняться 50 евро, на дизеле – 75 евро. Дальше рассчитать цену растаможки достаточно просто.

К примеру, на 15-летнее авто с бензиновым полуторалитровым двигателем акциз составит 1 125 евро (50х15х1,5), а на такое же с двухлитровым мотором - полторы тысяч евро. На аналогичный автомобиль с дизельным двигателем насчитают уже 2,25 тысяч евро.

Авторы законопроекта составили таблицу, по которой можно сравнить стоимость растаможки до и после принятия закона. Для машин, которые старше пяти лет, разница - в два-три раза меньше, чем сейчас.

Однако, активисты, ознакомившись с проектом, еще тогда заявили - для них это слишком дорого.

Александр Чернявский подсчитал, что подержанное авто 2000-2005 года выпуска, которое в Европе стоит 2-3 тыс. евро, в Украине должно растамаживаться не дороже 500-1000 евро. Он заявляет, что активисты, вместе с "отдельными народными депутатами" уже готовят свою таблицу акцизных ставок. Судя по лозунгам некоторых политических сил, борьба будет идти за растаможку по 300 евро с машины.

Заплатят по второму кругу

Впрочем, глава консалтинговой компании Autoconsulting Олег Омельницкий считает, что для евробляхеров, "любая ставка выше нуля, будет высокой". По его мнению, это далеко не конец истории с автомобилями на иностранной регистрации.

Кроме того, даже снижение ставок до требуемого активистами уровня, вряд ли позволит легализировать "евробяхи" дешево. Ведь львиная доля таких авто числится в собственности европейских фирм. Чтобы поставить их на украинские номера, нужно выехать за границу, снять машину с регистрации, оформить сделку купли - продажи с уплатой всех налогов в ЕС, пройти техосмотр.

Дополнительные расходы, по подсчетам эксперта авторынка Сергея Креймера, могут потянуть еще на 2-3 тысячи евро. "То есть, за ту же Audi A6 с дизельным мотором 2,5 л 2005 года выпуска, которая изначально стоила 3 тысяч евро и на которую растаможка по новым правилам потянет на 3,4 тысяч евро, с учетом дополнительного вывоза и ввоза придется заплатить уже порядка 6 тысяч евро", - рассказал он "Стране".

Впрочем, эксперты допускают, что фирмы, которые сейчас поставляют авто на еврономерах в Украину, поставят на поток и их легализацию, предлагая по сходной цене "пакет", включающий формальное пересечение границы и снятие авто с учета и пр.

Эти фирмы, якобы, "крышуют" отдельные политические силы. Сергей Креймер говорит о "депутатах из БПП и "Народного фронта" и "людях из ближайшего окружения Гройсмана". Сейчас такие фирмы берут комиссионные 1-1,5 тыс. евро за доставку "евроблях" в Украину. А в случае принятия законопроектов о льготной растаможке, будут брать за легализацию машин те же деньги.

Он уверен, что то, что сейчас происходит в Раде - "всего лишь кулуарные игры депутатов,которые делят, кому сколько достанется когда лохов (владельцев авто на еврономерах - Прим. Ред.) заставят заплатить еще раз".

А глава ВААИД Олег Назаренко на своей странице в Facebook написал, что сейчас "евробляхо-бизнесмены" завозят в Украину около 40 тысяч блях и зарабатывают на схемах 40-60 млн евро в месяц. "А теперь полистайте литовский сайт по регистрации фирм.. И сделаете удивительные открытия. Найдете информацию о литовских фирмах, собственниками которых являются известные украинцы. На этих фирмах зарегистрировано по 500-1500 авто, но количество сотрудников - ноль!!!! Выгодно ли этим украинцам - владельцам этих фирм снижение налогов? Однозначно нет! Так для кого этот спектакль? На словах требуют снижения налогов, а в реалиях хотят сохранить " статус кво", - написал Назаренко.

Что будет с авто на украинских номерах

Формально принятие законопроекта №8487 выгодно всем автомобилистам, так как снизятся налоги не только на евробляхи, но и на другие машины, в том числе, новые. Экономия на акцизах может составить от 1 тыс. до 7 тыс. евро в зависимости от года выпуска и объема двигателя транспортного средства.

Впрочем, пока неопределенность с налогами буквально "заморозила" автопродажи - как в б/у, так и в новом сегменте рынка. По данным Хмельницкого, в июне продажи новых авто в Украине упали на 9,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5%, по сравнению с маем этого года.

Представитель компании "Ниссан Мотор Украина" Владимир Иванов говорит, что продажи остановились в том числе и потому, что многие украинцы ждут что решиться с налогами и подешевеют ли в итоге машины.

То же самое происходит с продажей подержанных машин.

Дождутся ли в итоге украинцы скидок на автомобили - пока неизвестно. Олег Омельницкий не исключает, что даже если в итоге снижение акцизов узаконят, власти, чтобы компенсировать бюджетные потери, могут ввести другие налоги, к примеру, экологический сбор на старые авто. И его уже придется платить даже тем, кто ничего не продает и не покупает, а просто ездит на подержанной машине.

"В итоге за скидки для евроблях заплатят другие водители", - подытожил Омельницкий.