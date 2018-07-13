Центризбиркома не будет до осени?

Верховная Рада вчера закрыла заседание, так и не проголосовав вопрос по Центризбиркому. Формально у депутатов еще остается сегодняшний день, чтобы решить его, но результативные голосования в пятницу – это единичные случаи за всю современную историю парламента. Так что вероятность того, что новый ЦИК будет до осени, крайне мала.

БПП приложила усилия для того, чтобы вчера вопрос был проголосован. Но сверхусилий не приложила, из чего следует сделать вывод, что тема досрочных выборов Верховной Рады для президента все-таки не слишком актуальна. Если бы была актуальна, Банковая пошла бы на любые уступки. Но этого не произошло.

Максимум, что предложил БПП, – снять кандидатуру одного своего потенциального члена из списка-14, предложенного президентом. Таким образом список сократился до 13 – именно столько вакансий сейчас в Центризбиркоме. Вторую уступку Блок Порошенко предложил сделать "Народному фронту": таким образом нашлось бы одно место для Оппозиционного блока.

Но все понимали, что Банковая лукавит. Даже если от БПП пойдет 5 человек, к ним прибавятся два старых члена ЦИК, полномочия которых еще действуют, и один представитель группы-сателлита "Воля народа". Итого – 8, то есть как раз минимальное большинство в комиссии.

Понятно, что Парубия не устраивало такое предложение (тем более – с необоснованными жертвами со стороны "НФ"). Поэтому он не сделал ничего, чтобы новый ЦИК был проголосован. И большинство парламента поддержало спикера в этой итальянской забастовке.

Так что торги продолжатся до осени. Но реальный вариант остается один: уволить весь старый состав ЦИК и назначить 15 новых членов. При таких раскладах (с учетом отзыва одного претендента от БПП) как раз найдутся два места для представителей Оппозиционного блока, и демократические нормы будут соблюдены. Понятно, Банковую такой расклад не устраивает, но практика последних дней показала, что 226 голосов можно найти и без БПП.

Антикоррупционный суд: почему власть сдалась

В отличие от вопроса ЦИК, с законом об Антикоррупционном суде парламент вчера справился. Не без проблем, но депутаты проголосовали за поправку об отмене нормы, согласно которой дела, уже переданные НАБУ в суды, этими судами и будут рассматриваться. То есть из-под юрисдикции ВАКСа выводились, к примеру, дела Насирова и Мартыненко.

Норма вызвала жесткую критику активистов, которых поддержал Запад. И, хотя нельзя сказать, что давление Запада было слишком настойчивым, украинская власть решила уступить. Уступчивость, скорее всего, вызвана тем, что вопрос о подсудности этих дел имеет скорее теоретическое, чем практическое значение.

Как известно, создание Антикоррупционного суда ожидается в 2019 году. А до этого времени либо обычные суды уже пройдут, либо власть поменяется, и подсудимые окажутся в эмиграции вместе с теми, кто их сейчас прикрывает. Так что вопрос явно не стоил того, чтобы в очередной раз обострять отношения с Западом.

Саммит НАТО: Трамп готовит сдачу Крыма?

Скандальный саммит НАТО вчера завершился. Но процессы дезинтеграции Альянса, начавшиеся еще пару месяцев назад, с завершением саммита не были остановлены. Наоборот, риски развала НАТО на сегодняшний день оказались едва ли не самыми высокими с момента его создания в 1949 году. Если уж Трамп начинает рассуждать о выходе из Альянса США, то дальше уже некуда. Это покруче демарша французов при Де Голле.

Но проблемы НАТО – это головная боль его членов. Нас же куда больше волнует все, что связано с украинским вопросом. И вчера на этом направлении все было неоднозначно.

О том, что никаких подвижек в отношениях Украины с НАТО не будет, стало ясно еще в первый день. Но во второй день Альянс принял специальную резолюцию по нашей стране, что показало важность украинского вопроса для НАТО.

Другое дело, что не все пункты из резолюции Киеву по душе – к примеру, вопрос о "демократическом контроле" над СБУ вообще ни в какие ворота не лезет: если СБУ забрать из-под контроля президента и устроить какой-то прозрачный контроль, то как же штамповать политические дела?

Но вопрос об СБУ был не единственной вчерашней ложкой дегтя для украинской власти. Еще серьезнее ее должны были насторожить заявления Трампа, который на простой вопрос по Крыму умудрился ответить так, чтобы ничего не ответить. А если американский президент даже на публике не может сказать, что Крым не российский, то вполне можно предположить, что за закрытыми дверьми он говорит то же, что и во время предвыборной гонки.

Как известно, за те слова о "российском Крыме" кандидат в президенты Трамп заслужил от министра Авакова титул "опасного маргинала", а от депутата из БПП Денисенко – звание "идиота". Интересно, повторят ли они свои "диагнозы", если те же слова скажет президент США Трамп?

Нацбанк готовится к выборам

Вчера Нацбанк поднял учетную ставку с 17 до 17,5 процентов. Произошло это на фоне многочисленных заявлений о том, что экономику нужно оживить и для этого необходимо снизить учетную ставку, которая является маркером для процентных ставок раздаваемых банками кредитов. Но Нацбанк решил иначе.

Его решение означает, что кредиты останутся недоступными для бизнеса. Поскольку банки прибавляют к учетной ставке Нацбанка свою маржу, то их кредиты будут даваться под проценты выше 20. А это большинству бизнеса не по карману.

У НБУ оказались свои резоны. Как было объяснено, ставку повышают из-за высоких инфляционных рисков и инфляционных ожиданий. Однако регулятор не дал ответа на вопрос: откуда берутся эти риски и ожидания.

Между тем, ответ очевиден: угрозу высокой инфляции может создавать только политика власти. Ведь деньги сами по себе в обороте не увеличиваются, их туда запускает тот же Нацбанк, но не по собственной инициативе, а по указке Кабмина, который, в свою очередь, руководствуется законами Верховной Рады.

У частного сектора доходы могут увеличиться только по одной причине: предприниматели больше заработали. На инфляции это никак не сказывается, поскольку в обороте находятся все те же суммы. А вот если минимальную зарплату административными методами поднимают сначала в два раза, а потом еще на 15%, если расходы на силовиков увеличивают в три с половиной раза за четыре года, это никак не соответствует росту экономики, и тогда деньги печатаются.

Так что Нацбанку просто приходится делать выбор: то ли дать власти расплатиться за ее же ошибки высокой инфляцией, то ли придержать инфляцию, чтобы она выстрелила уже после выборов. Понятно, НБУ выбрал второй вариант. Ведь Смолий – человек Порошенко, и без Порошенко на Банковой может оказаться без должности.

"Зрада" Виды: поможет ли она хорватам в финале

Центр Киева вчера с утра был украшен хорватскими флагами: так новоявленные болельщики бывшей югославской республики праздновали ее победу над Англией в полуфинале чемпионата мира. Фанатское движение в поддержку хорватов, как известно, родилось после того, как бывшие киевские динамовцы Вида и Вукоевич по окончании победного матча над Россией опубликовали видеоролик с призывом "Слава Украине!".

Однако уже спустя пару часов после появления хорватских флагов их нужно было снимать, поскольку Вида опубликовал другое видео – где он просит прощения у россиян и кается в "ошибке". Так что в течение одного утра "перемога" превратилась в "зраду".

Правда, мало кто верит в то, что покаянное видео Виды что-то изменит на чемпионате мира. В финале встретятся французы и хорваты, и симпатии россиян наверняка будут на стороне "трехцветных", которые в течение последнего столетия постоянно были союзниками России. Славянское единство, которое могло бы сработать в пользу сербов или болгар, в этом случае вряд ли сработает, особенно после первого видео Виды и Вукоевича.

Что касается шансов участников финала, то букмекеры оценивают шансы французов в два раза выше, чем шансы хорватов. И в этом есть резон: обе команды имеют достаточно звездный состав, но Франция при этом лучше организована и более стабильна. Хотя этих аргументов недостаточно, чтобы сбрасывать Хорватию со счетов.