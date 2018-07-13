Украинские прокуроры продолжают быть ньюз-мейкерами этой недели. Не успели утихнуть страсти вокруг масштабной кадровой реформы в Генпрокуратуре и перевода "главного следователя Майдана" Сергея Горбатюка на понижение, как новый информповод подбросил глава Специализированной актикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В одном из свежих интервью он заявил как бы невзначай, что его подчиненный прокурор закрыл дело о хищении средств на пошив рюкзаков для МВД, открытое против сына министра внутренних дел Александра Авакова, экс-заместителя министра Сергея Чеботаря и днепропетровского "фунта" Владимира Литвина.

Почти синхронно с выступлением Холодницкого, который выразил удивление свершившемся фактом, возмущение высказали в НАБУ у Артема Сытника.

Пресс-служба НАБУ сообщила, что "согласно рапорту детектива, вчера вечером (11 июля) ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что он вынес постановления о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

В итоге ответственность в этом уголовном производстве понесет третий подозреваемый, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, который, по словам прокурора, признал вину в мошенничестве и подделке документов.

В НАБУ назвали это решение непонятным и непоследовательным, поскольку есть все доказательства вины подозреваемых. В бюро заявили, что пытаются получить копии постановлений прокурора о закрытии криминального производства по Александру Авакову и Сергею Чеботарю. Однако проект этого постановления без даты, лишь с указанием месяца – "июль" уже во второй половине дня 12 июля начал гулять в открытых источниках на многих интернет-сайтах.

Почему было принято такое странное решение - выясняла "Страна".

Прокурор Кричун не видит "состава"

Из текста постановления о закрытии дела в отношении сына Авакова и экс-зама главы МВД Сергея Чеботаря, которое есть в интернете в открытом доступе, следует что после окончания досудебного расследования и ознакомления с материалами дела фигуранты уголовного производства – Аваков и Чеботарь изменили свои первоначальные показания.

Изначально они настаивали на версии, что видео – смонтированное и таких разговоров о рюкзаках и встреч сына Авакова в кабинете Сергея Чеботаря вообще не было. Но позже прочитали материалы с выводами экспертиз по видео, где четко указано что эксперт не смог дать ответа был ли монтаж так как нет самого оригинала записывающего устройства (по одной из версий его умышленно уничтожили в СБУ по просьбе Авакова-старшего), а сами файлы видео являются копиями записи, преобразованными в другой цифровой формат.

После этого фигуранты дали показания, что действительно встречались в МВД, но не договаривались разворовывать государственные деньги на покупке рюкзаков.

Также в постановлении указано, что подчиненный Чеботаря – начальник материально-ресурсного подразделения МВД генерал-майор Шевчук изначально дал показания после предьявления ему для просмотра видео из кабинета Чеботаря, что действительно такие обстоятельства были и Чеботарь ему звонил по внутреннему телефону насчет рюкзаков.

И даже сын Авакова к нему потом ходил с этими же разговорами. Однако когда детективы НАБУ обратились к следственному судье с ходатайством допросить Шевчука как свидетеля под аудиофиксацию в суде с целью закрепить его показания на стадии досудебного расследования, так как потом на него возможно давление и он может поменять показания, Шевчук уже на допросе в суде заявил, что не припоминает звонков от Чеботаря по поводу рюкзаков.

Также в мотивировке снятия "пидозр" прокурора Кричуна указано, что достаточных доказательств сговора Авакова с Чеботарем с целью расхищение государственных денег не найдено, потому что всю вину взял на себя предприниматель Литвин.

Который, в свою очередь, свалил часть вины на ныне покойного некоего Пархоменка, который якобы и дал ему фиктивные документы фирмы "Днепровенд" и профинансировал изготовления злополучных рюкзаков.

Холодницкий подыграл Авакову?

Прокурор Кричун может войти в анналы отечественного криминального процесса как первый прокурор, который решил снимать "пидозры" с двух членов организованной группы после ознакомления сторон с материалами уголовного производства. Руководствуясь тем, что один член банды признал вину, а два вторых изменили показания.

Хотя даже студенты юрфака знают, что суд принимает показания непосредственно и фигуранты дела на досудебном расследовании могут менять показания хоть сто раз. Бумажные протоколы допросов суд не берет во внимание. С момента введения УПК 2012 года такого старожилы прокуратуры не припомнят.

По данным наших источников в НАБУ, весь этот спектакль был разыгран, вероятнее всего, по совместному сценарию написанному генпрокурором Юрием Луценко с главой САП Назаром Холодницким в угоду главе МВД Арсену Авакову.

Каким образом договаривался последний - через Порошенко (с которым у него сейчас натянутые отношения) или же, с учетом падения политического веса президента, напрямую с Луценко и Холодницким или же просто с Холодницким - вопрос открытый. Наши источники в правоохранительных органах склоняются к последнему варианту. "Это непосредственно договоренности Авакова с САП", - сказали "Стране".

Так или иначе, но результат очевиден - сына Авакова вывели из под удара.

При этом мотивы главы САП также понятны. Он сам пострадавшее лицо от действий НАБУ в "аквариумной истории" и директор бюро не перестает его пинать в каждом публичном выступлении. Поэтому, как предполагает представитель группы поддержки НАБУ нардеп Сергей Лещенко, Холодницкий мог обменять свое сохранение на должности на закрытие уголовного дела.

"Прикольная тема для коррупционеров. Пообещать Холодницкому сохранить его на должности - и взамен позакрывать все дела против себя и пооткрывать на своих оппонентов", - написал Лещенко в ФБ.

Любопытно, что снявший "пидозры" прокурор Кричун ранее уже засветился в подобных деликатных ситуациях. Именно он, например, закрывал дело против Олеся Довгого.

Наши источники в правоохранительных органах говорят также о наметившемся сближении позиций главы НАБУ Сытника и Банковой (ранее у них были крайне натянутые отношения).

Характерно в этом плане видео ночного визита Сытника к Порошенко в присутствии Александра Грановского (считается "смотрящим" за судами от президента), свидетелем которого стали журналисты программы "Схемы".

Сама встреча имела место еще в конце апреля (по версии Сытника в столь поздний час он обсуждал с Порошенко создание Антикоррупционного суда, при этом Грановского там не было).

Но, по данным инсайдеров в силовых структурах, в последнее время контакты главы НАБУ и людей президента стали действительно более плотными.

"На фоне сближения Холодницкого и Авакова, началось сближение Сытника и Порошенко. Аваков все больше склоняется к поддержке Тимошенко и, соответственно, становится прямым врагом для Порошенко. Поэтому связка Авакова и САП для Банковой крайне опасна. Чтобы перебить ее и восстанавливаются тесные связи президента и главы НАБУ. Тут срабатывает древний принцип - враг моего врага мой друг", - говорит источник.

За рюкзаки ответит "фунт" Литвин

Сытник обещает не сдаваться, однако детективы в его случае - процессуальные единицы не уполномоченные сообщать о подозрении. Поэтому с выводом двух ключевых фигурантов из "дела рюкзаков" у уголовного производства два пути – либо оно развалится целиком и полностью, либо же прокурор Кричун подпишет соглашение о признании вины с одним Литвиным и суд даст ему условный срок.

Второй сценарий наиболее вероятен, так как не предполагает участия детективов Сытника. Со всем управятся сами люди Холодницкого.