В Украине участились погромы цыганских таборов членами радикально-националистических группировок - 21 апреля 2018 года группировкой С14 был разгромлен лагерь ромов на Лысой горе в Киеве, затем погром повторился 7 июня, 23 мая группа радикалов разгромила ромский табор на окраине Тернополя, во Львове табор цыган был атакован толпой радикалов ночью 24 июня.

Жители таборов были жестоко избиты, а один ром – 24-летний ром из Закарпатья, был убит. Впрочем, один из первых погромов произошел в Украине еще в 2016 году – тогда в селе Лощиновка местные жители разгромили дома ромов.

18 июля эксперты ООН в области прав человека приняли официально заявление с требованием к Украине принять незамедлительные меры, чтобы остановить систематическое преследование ромов в стране.

Об этом говорится в официальном заявлении экспертов ООН в области прав человека.

"Мы решительно осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении членов ромского нацменьшинства в Украине. Мы также серьезно обеспокоены растущей ненавистью и насилием по признаку расы в отношении этой общины и, в частности, в отношении самых уязвимых его представителей, детей и женщин", - заявили эксперты ООН, добавив, что осуждают отсутствие эффективных мер защиты представителей нацменьшинства ромов от подобных действий со стороны украинских властей и, в частности, государственной и местной полиции.

"Страна" выяснила у самих ромов, как они относятся к погромам.

"Фашисты ищут тех, кто слабее"

Василий Лебедев, ром, житель села Нерубайское Одесской области.

"Когда начинаются погромы и травля нашего народа, значит, наступили совсем плохие времена. Так бывало уже много раз – как только в государстве разруха, сразу начинается травля цыган. В этом мы похожи с евреями – о нас и евреях вспоминают только тогда, когда хотят отвлечь внимание от того, что жить стало очень трудно в Украине. Тут же появляются те, кто ищет на кого перевести стрелки, ищут "виноватых". Только евреев не очень–то тронишь – за ними стоит мощный Израиль. Да и нет уже в Украине чисто еврейских поселков и городков – некого громить. А наши таборы еще остались, большинство из тех, кто кочует – бедные и беззащитные люди. Фашисты ищут тех, кто слабее. И вымещают всю злобу на самых слабых" - рассказал 32-летний ром Василий Лебедев.

"Когда погромщики говорят, что табор снесли из-за воровства цыган, это вранье"

Николай Червоный, ром, житель села Нерубайское под Одессой.

"Кочуют не все цыгане. Вообще единого народа цыгане, или ромале, не существует. На самом деле есть несколько народов, говорящих на похожем языке. Мы – котляры или келдерары, на русском это – лудильщики. Котляры живут тем, что собирают, ремонтируют и перепродают технику. Стиральные машинки, насосы, все что угодно можем починить и продать, это наш хлеб. И живем мы оседло. Те, кто ворует и попрошайничает – это не наш народ, мы наказываем за воровство. Есть такие цыганские роды, которые живут со скупки и перепродажи золота, это так называемые "крымы", крымские цыгане. Из цыган кочуют сейчас совсем мало, чаще всего это цыгане из Закарпатья. Работы у них нет, поэтому едут всем табором туда, где можно хоть какую-то копейку можно заработать – собирают хлам старый, металл, бумагу, стеклянные бутылки, сдают. Но у кочующих цыган правило – там, где стал табор – не воровать. Старое правило, потому что если кочевые цыгане начнут воровать там, где стали табором – побьют. Поэтому, когда погромщики говорят, что табор снесли из-за воровства цыган, это вранье. Вообще, среди любого народа есть воры и преступники. И травить всех цыган за то, что какие-то паршивые овцы что-то украли – это преступление. У нас до сих пор помнят, как румыны и немцы цыган убивали во время войны. Те, кто громит цыган, поступают так же, как фашисты".

"Погромщики - это глупая молодежь, которая думает, что если снести табор, то жизнь сразу лучше станет"

Григорий, ром, житель Одессы

"Большинство цыган в Украине давно оседло живут. Кочуют только семьи из Западной Украины. Кочуют не от хорошей жизни, а от того, что нечем на хлеб заработать. Цыган на любую работу практически не берут – устроиться почти невозможно. Как только узнают, что ты цыган, сразу от ворот поворот дают – везде. Государству до нас тоже дела нет, спасибо, хоть полиция таборы кочевых не выгоняет. То, что к погромам давно шло в Украине, цыгане давно поняли. Многие уехали в Европу – наших там не трогают. А погромщики – это просто глупая молодежь, которая думает – если снести табор, то сразу жизнь лучше станет. Не станет. Сейчас цыган громят и травят. Всех разгромят – кто будет следующий на очереди?".