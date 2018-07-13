Как ранее прогнозировала "Страна", вопрос обновления состава ЦИК откладывается до осени. Новая попытка парламентского большинства провести ротацию в Центризбиркоме в четверг закончилась очередным провалом.

За происходящими в Раде событиями наблюдала "Страна".

В дальний ящик

"Нет никаких противоречий, идет диалог (по назначению членов ЦИК. - Прим. Ред.)", - уверяла в полдень корреспондента "Страны" представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. К этому времени спикер парламента Андрей Парубий уже заявил, что для голосования по членам Центризбиркома будет отведено вечернее заседание парламента, а поэтому фракция БПП вернулась в зал, где исправно принимала решения одно за другим, хоть неделю назад и обещала не голосовать до ротации в ЦИК и держала слово, игнорируя обсуждаемые в Раде проекты.

Преодолеть противоречия (другие фракции отказывались голосовать за членов ЦИК по двум причинам - во-первых, в представлении Порошенко было 14 кандидатов на 13 должностей, а во-вторых, в списке не было выдвиженцев от "Оппозиционного блока", хотя включить в ротацию представителей всех фракций требовал от Украины Совет Европы) во фракции БПП решили компромиссным шагом - отозвать одного из кандидатов. На тот момент времени еще не было известно, кого именно. Таким образом, на 13 вакантных должностей было бы 13 претендентов.

Но это еще не все - в БПП предложили "Народному фронту" последовать их же примеру и также отозвать одного из своих выдвиженцев, чтобы на это место мог "зайти" один из кандидатов от "Оппозиционного блока".

В тоже время "Оппозиционному блоку" такой вариант не понравился.

"Мы настаиваем на включении от нашей фракции двоих кандидатов, - парировал на это в разговоре со "Страной" депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев. - Мы - третья по численности фракция в Верховной Раде. Не может быть такого, что те фракции или группы, в которых вдвое меньше членов, подают своих выдвиженцев, а наше мнение вообще не учитывается".

Неодобрительно реагировали на предложение партнеров по парламентскому большинству и во фракции "Народного фронта". "Как можно сопоставить 6 кандидатов от БПП и 3 от нас?" - ответил вопросом на вопрос "Страны" о прогнозах на вечернее голосование один из депутатов от "Народного фронта".

Парламентарий сообщил и еще об одной проблеме - по тем кандидатам в ЦИК, которые были вписаны в представлении президента, уже прошла спецпроверка. В то же время новые выдвиженцы от "Оппозиционного блока" еще ее не проходили. "Это тоже может стать формальной преградой", - спрогнозировал депутат.

"Не чешите Гондурас"

Вечернее заседание надежд депутатов на обновление ЦИК не оправдало. По сути, рассматривать этот вопрос депутаты начали только около 17-20, когда до закрытия заседания оставалось всего 40 минут.

Тон беседе задал глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщивший коллегам, что из списка своих выдвиженцев они исключают профессионального специалиста Ольгу Лотюк, которая является доцентом кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Шевченко.

В качестве отступления отметим, что кандидатура Ольги Лотюк давно вызывала вопросы у наблюдателей из-за своих родственных связей (она дочь Степана Лотюка, экс-главы столичной прокуратуры, который ушел на пенсию в конце 1990-х с должности заместителя генерального прокурора, Лотюк был вхож в ближайшее окружение экс-генпрокурора Виктора Шокина, с которым вместе до сих пор значится соучредителем "Украинской ассоциации прокуроров") и наличия дорогого автомобиля, который вряд ли можно купить на преподавательскую зарплату.

При этом, по информации "Страны", в список выдвиженцев от БПП она попала по протекции Алексея Горащенкова, первого заместителя руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента.

Имя Горащенкова в свое время назвала в качестве куратора от Банковой экс-руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина, когда она обвинила руководство агентства в фальсифицировании результатов спецпроверок претендентов на должности на госслужбе.

Ольга Лотюк же является двоюродной сестрой Горащенкова. Ее мама и жена отца Алексея Горащенкова - родные сестры. А одним из этапов карьеры Алексея Горащенкова в свое время была компания "Лотюк и партнеры".

Пять дней назад президент Порошенко уволил Алексея Горащенкова с должности своего помощника и вывел из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Вслед за эти увольнением без протекции Банковой осталась и Ольга Лотюк.

"Мы приняли решение, что в этом зале мы будем исключать из списка Лотюк Ольгу Степановну. Это очень профессиональный специалист, очень уважаемый человек, она остается в нашей команде, она будет работать для страны. Если не ошибаюсь, никаких препятствий теперь не будет найдено", - заявил Герасимов с трибуны.



Вслед за ним выступил глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, который заявил, что "при полупустом зале безответственно входить в такой важный вопрос" и призвал рассмотреть закон, который требовали митингующие под парламентом владельцы машин на номерах европейской регистрации, так называемые "евробляхеры".

Выслушав эти заявления, слово взял депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма.

"Это что за такая "мулька", мы снимаем лучшего специалиста, чтобы он не был в Центральной избирательной комиссии. А кого вы туда суете? Вы чего народ обманываете? Вы знаете, как говорится, давайте еще высуньте. Нет вопросов, у кого есть проблемы, снимайте штаны, высуньте и голосуйте", - возмущенно заявил депутат, вызвав в зале ухмылки у коллег.

Следующим выступающим оказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который отведенные ему полторы минуты цитировал экс-председателя Верховной Рады Ивана Плюща.

"Иван Степанович Плющ сказал когда-то гениальную фразу: "Не впихивайте невпихуемое". Я хочу обратиться к коллегам из БПП. Прислушайтесь к мудрому совету Ивана Степановича... Не впихивайте невпихуемое".

Позиция радикалов обострялась тем, что их выдвиженец - Татьяна Юзькова - из-за своей фамилии, а соответственно и последнего места в списке на голосование - вообще могла не оказаться в новом списке ЦИК. Если бы началось рейтинговое голосование, за нее голосовали бы в последнюю очередь, то есть, голосов могло бы не хватить. Или вообще не дошли бы до ее кандидатуры.

Свою позицию о переносе голосования позже Ляшко озвучил и на переговорах лидеров фракций, заявив, что в четверг уже голосовать поздно, а в пятницу, 13-е произойдет солнечное затмение, поэтому голосовать грех".

Но до этих переговоров депутаты продолжали обмениваться мнениями.

"Смотрите, что происходит. Фракция БПП "кидает" своего президента, он внес эти представления, а они говорят, мы голосовать за это не будем", - высмеивал ситуацию в сессионном зале депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

"Кстати, кто-нибудь вообще видел членов ЦИК в глаза?, - вопрошал у коллег депутат Юрий Рыбчинский (группа "Воля народа"). Их тут нет. Некоторых вообще не видели. Вот говорит кто-то, что видел. Ну передавайте им привет".

Апофеозом обсуждения голосования по ЦИК стали слова вице-спикера Ирины Геращенко, которая, дождавшись выступлений представителей всех фракций, отреагировала на слова Олега Ляшко.

"Здесь вспоминали Ивана Степановича Плюща, он еще одну говорил фразу. Вы знаете, очень любил вспоминать, что меня очень беспокоит Гондурас, а ты его не чеши. Не чешите Гондурас. Давайте голосовать за ЦИК", - призвала она коллег.

Но голосование все равно не состоялось.

По требованию фракций "Народный фронт" и "Видродження" спикер Парубий объявил перерыв. На часах было 17-40. В это время многие депутаты вальяжно потянулись к выходу. Ровно в 18-00, когда сессионный день уже официально подошел к концу, спикер вернулся в зал и объявил, что голосования не будет... Но, мол, вовсе не по причине провала очередных переговоров, а по причине отсутствия в зале претендентов на кресла в ЦИК, хотя этого требует регламент.

"Голосовать мы на этой сессии точно не будем. Олег Ляшко только что заявил, что сегодня уже поздно, а завтра пятница, 13-е, затмение - потому голосовать грех. Теперь вопрос пойдет на осень", - возмущенно заявил журналистам вышедший в кулуары депутат от БПП Сергей Березенко.

В чем подоплека провала

Негласно депутаты от БПП винят в очередном провале "Народный фронт". По мнению собеседника в президентской фракции, "Народный фронт" все больше дрейфует в сторону Юлии Тимошенко, а ту целиком устраивает нынешний состав Центризбиркома.

"Посмотрите на "фронтовиков". У них уже толпа депутатов пишет для Юли новую Конституцию", - говорит "Стране" депутат от БПП.

В "Батькивщине" на эти обвинения отмечают, что БПП и НФ должны разбираться между собой.

"Пусть они лучше ответят, почему президенту хочется контролировать три четверти членов ЦИК", - сказал "Стране" соратник Тимошенко Сергей Соболев.

Один из влиятельных оппозиционных депутатов пояснил "Стране" и другую причину спешки президента.

"Если Порошенко не удастся в ближайшее время сформировать ЦИК под себя, у него не останется никаких шансов выиграть президентские выборы. Поэтому ему катастрофически важно не просто завести новых людей, а чтобы они были еще и "своими". Но после этого провала осенью могут быть уже другие расклады", - считает наш собеседник.

Действительно, если бы план Порошенко сработал, то даже с учетом отзыва одной из кандидатур от БПП, от президентской политсилы в парламент прошло бы 5 человек. К ним прибавились бы два старых члена ЦИК, полномочия которых еще действуют, и один представитель группы-сателлита "Воля народа". Итого – 8, то есть как раз минимальное большинство в комиссии.

Естественно, что противников президента такой расклад не устраивает. Поэтому вопрос и перенесли фактически на осень, когда, по прогнозам, влияние Банковой на Раду еще более ослабнет, а потому можно будет додавить ситуацию, при которой в новом ЦИКе у Порошенко уже не будет большинства. Либо действительно оставить Центризбирком в его нынешнем виде.

Политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" заявил, что между БПП и его партнерами по парламентскому большинству стоит куда более важный вопрос, чем обновление ЦИК - власть так и не может договориться как идти на выборы.

"Парламентский кризис в вопросе обновления ЦИК - это только верхушка айсберга. Сам же айсберг - это отсутствие стратегических договоренностей между БПП и "Народным фронтом" о едином кандидате в президенты Украины и едином списке кандидатов на парламентские выборы", - уверяет он.

Примечательно, что еще в минувшую пятницу на Банковой обсуждался сценарий, как реагировать, если депутаты все равно провалят обновление ЦИК. Один из депутатов, присутствующих на встрече Порошенко с частью фракции БПП, рассказывал "Стране", что на этой встрече обсуждалась идея с выходом БПП из коалиции и реализация сценария с досрочными парламентскими выборами. Но и от этого сценария пока на Банковой решили отказаться.

"Президент пока передумал. Порошенко верит, что он и так выиграет выборы, - говорит "Стране" тот же собеседник. - Но если после каникул президент почувствует, что что-то пошло не так, то у него есть время на перевыборы до середины декабря. Звучали еще предложения проводить парламентские выборы параллельно с парламентскими, но не придумали, как это оформить юридически".