"Сделать так, чтобы вещатель с наибольшим покрытием имел наименьший рейтинг - это дорогого стоит", - написал несколько дней назад на своей странице в Фейсбуке журналист Мыкола Пидвезяный, опубликовав рейтинг украинских телеканалов.

Общественный вещатель (телеканал "UA:Перший"), который содержится на деньги украинских налогоплательщиков, имеет долю смотрения всего 0,49%, уступая почти всем украинским телеканалам.

Почему так произошло - разбиралась "Страна".

Рожденный в муках

Днем рождения “Общественного телевидения” в Украине официально принято считать 19 января 2017 года. Тогда вместо государственной "Национальной телерадиокомпании Украины" (НТКУ) было создано публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ, или по-украински НСТУ – Національне суспільне телебачення України).

Весной прошлого года главой правления НОТУ стал Зураб Аласания - он же ранее был гендиректором еще государственной НТКУ. И, кстати, еще тогда он делал первые шаги по "реформированию" канала.

Так, в апреле 2015 года "Первый национальный" провел ребрендинг и стал "UA:Перший", отгородившись от старого "советского" названия "УТ-1" и старой эфирной сетки. Аудитория канала ребрендинга не поняла: рейтинги обновленного "UA:Першого" стремительно пошли на спад. Упали и доходы от рекламы.

У Аласании падение рейтингов признавали, но связывали это с удалением из эфира концертов Поплавского и тому подобного “низкосортного” продукта. Мол, сделали упор на качество контента, а не на количество просмотров.

Впрочем, далеко не все разделяли его подход (в том числе и внутри коллектива) и после серии скандалов в ноябре 2016 года Аласания ушел с должности.

И вот, год назад Зураб снова возглавил телерадиокомпанию - только уже не государственную, а общественную. Перед Аласанией как главой новосозданной НОТУ стояла задача сделать так, чтоб “Общественное ТВ” смотрели все. Но реальность оказалась иной.

С рейтингами беда

Согласно данным исследовательском компании “Nielsen”, которые оказались в распоряжении “Страны”, “Общественному телевидению” за год так и не удалось вырваться на более-менее приличные позиции в рейтингах телесмотрения. Телеканал “UA:Перший” не поднимается выше 15-20-х мест в ТОПе украинских телеканалов.

Так, к примеру, в подсчетах “Nielsen” с января по март 2018 года "UA:Перший" занимает лишь 17 место в аудитории 18+ по всей Украине, проигрывая "Ентер фильму", "Мега" и "Плюс плюс", не говоря уже о более крупных каналах.

В городах с населением свыше 50 тысяч человек “UA:Перший” занимает 15-е место среди аудитории 18+, а среди аудитории возрастом 18-54 - 18-е место.

В Киеве "Общественное" смотрят еще меньше. Среди населения 18+ и 4+ (возраст от 4 лет и старше) "UA:Перший" - только 19-й из всех телеканалов.

К маю 2018 года, согласно исследованию "Nielsen", ситуация у НОТУ не улучшилась. Даже наоборот - канал еще больше растерял свои позиции к лету, и не поднимался выше 20-го места.

Так, для населения 18+ по всей Украине "UA:Перший" - лишь 20-й канал в топе. Для той же категории, только в городах с населением 50 тысяч человек и больше, "Общественное ТВ" - 22-е в рейтинге. Среди аудитории 18-54 (в городах с населением 50+) "UA:Перший" - 24-й. А В Киеве для аудитории 18+ и вовсе 25-й.

Такие показатели явно не соответствуют ожидаемому результату от Общественного вещателя, которое, по задумке законодателей, должно было достичь уровня британского ВВС и стать примером для всего украинского телевидения.

А в итоге, спустя больше года после запуска, украинское "Общественное ТВ" почти никто не смотрит.

Показатели "UA:Перший" довольно скромные, особенно если учесть, что канал финансируется за средства налогоплательщиков, которые вправе задать вопрос - на что идут их деньги. При этом бюджет “Общественного” больше, чем у подавляющего большинства коммерческих телеканалов.

Так что же мешает НОТУ стать действительно Общественным вещателем, которому доверяют и которого смотрят все?

“Общественному ТВ” не хватает денег?

Низкие рейтинги на телеканале оправдывают недофинансированием.

Так, по закону НОТУ положено госфинансирование в размере 0,2% бюджета страны за предыдущий год - это свыше 1 миллиарда гривен. Но по факту НОТУ получает меньше.

В 2017 году “Общественное” должно было получить 1,26 млрд грн, но получила на 300 млн гривен меньше. В 2018 году НОТУ полагалось 1,54 млрд грн из госбюджета, из которых телерадиокомпания в итоге получила только половину средств.

“Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года”, - делятся подсчетами по расходной части со “Страной” в пресс-службе НОТУ.

По расчетам компании, еще около 139 млн грн необходимо “Общественному” на капитальные расходы, 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю.

"Ежегодные членские взносы Европейского вещательного союза составляют около 19 млн гривен. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета Общественного в 2018 году составляет 759 млн грн", - уточняют в пресс-службе “UA:Першого”.

То есть, фактический бюджет "Общественного" составляет 776 млн грн, хотя, по мнению руководства, должен быть в два раза выше.

Инфографика: НОТУ

В НОТУ заявляют: при таких жестких финансовых условиях невозможно вывести канал на лидирующие позиции в телерейтингах.

К слову, из-за недостатка средств НОТУ даже отказалась от участия в Детском Евровидении - впервые за всю историю существования Украины.

"Существенное изменение рейтинга предусматривает изменение контента, а это затраты на производство программ, - объясняют “Стране” в пресс-службе “UA:Першого”. - Очевидно, что без надлежащего финансирования невозможно полностью обновить сетку вещания”.

В телекомпании добавляют, что им нужно время - чтобы те новые качественные программы, которые появляются на “Общественном”, получили свою аудиторию.

К тому же, по их мнению, сравнивать рейтинги “Общественного” и любых других частных каналов некорректно.

“Очевидно, что сравнения рейтингов коммерческих каналов и общественных вещателей - совершенно не релевантны, и не могут быть в пользу общественных вещателей. Это подтверждено опытом других стран, где уже много лет существуют Общественные вещатели: их приоритетом является качество контента и соблюдения стандартов, в то время как коммерческие вещатели - ориентированы именно на рейтинги", - заявили “Стране” в пресс-службе НОТУ.

То есть, если подытожить, у “UA:Перший” есть три главных аргумента - почему “Общественное вещание” не становится популярным и востребованным у зрителя:

1. Недофинансирование

2. Прошло слишком мало времени

3. Общественное не гонится за рейтингами, главное - качество контента.

Хотя даже если бы НОТУ финансировалось государством в полном объеме, как положено по закону, в Общественном считают, что этих денег все равно было бы недостаточно для создания действительно качественного СМИ.

Так, если подсчитать в валюте, то в 2018-м НОТУ получило $26,7 млн на 31 канал. Общественное вещание в Чехии (6 каналов) получает $270 млн, немецкий ZDF (3 канала) – $2,5 млрд, японский NHK – $6 млрд. В НОТУ заявляют, что их бюджет в размере $26,7 млн на 31 канал телевидения и радиовещания – это наименьшее финансирование общественного вещания среди всех стран, входящих в состав Европейского вещательного союза.

"За такие деньги можно сделать очень хороший канал"

В тоже время, по словам собеседников “Страны” из телевизионной среды, суммы, которые НСТУ запрашивает из госбюджета (1,54 млрд грн или же более 55 млн долларов) являются по нынешним меркам рекордными для телевизионного рынка Украины. И удивляются - как это в НСТУ считали даже размер прошлогоднего бюджета (около миллиарда гривен) недостаточным.

"К примеру расходная часть ведущих новостных телеканалов сейчас колеблются в пределах от 300 000 до 700 000 долларов в месяц. Или же 3,6-8,5 миллионов долларов в год, - говорит топ-менеджер одной из украинских телекомпаний. - Причем именно это расходная часть. Дотации гораздо меньше, так как телеканалы все-таки что-то еще и сами зарабатывают на рекламе. Так вот, с такими бюджетами эти телеканалы имеют долю телесмотрения в разы больше, чем “UA:Перший”. Более того, крупнейшие телеканалы, входящие в первую пятерку рейтинга, после усушки и утруски последних лет обходятся своим собственникам в суммы от 10 до 30 миллионов. Если НСТУ получит запрашиваемые 55 млн долларов (1,5 млрд грн) - это будет самый богатый телеканал Украины”.

Другой собеседник "Страны" из телевизионного рынка утверждает, что даже нынешний "недофинансированный" бюджет НОТУ превышает сметы подавляющего большинства коммерческих телеканалов Украины.

"Давайте посчитаем, - предлагает медиаменеджер. - На этот год бюджет НОТУ составляет 776 миллионов гривен. Отнимаем от этой суммы специфические расходы вроде оплаты стоимости вещания всех региональных телекомпаний, входящих в НОТУ. Это, согласно той информации, что вам предоставили на “UA:Перший” - около 450 миллионов гривен. Итого остается 326 миллионов или же более 12 млн долларов. То есть - более 1 млн долларов в месяц. Это фантастические деньги для рынка сейчас. Доступные только телеканалам из первой пятерки. Расходная часть ведущих новостийных телеканалов не превышает 500-700 000 долларов. Как на миллион долларов в месяц можно делать, то, что сейчас реально делается - непонятно. Это просто не укладывается в голове".

Медиаэксперт Михаил Чаплыга также утверждает, что даже за ту сумму, которую НОТУ сейчас фактически получает от государства можно сделать хороший канал.

"Тех денег, которые "Общественное" сегодня получают от государства, хватило бы даже не на десятки, а на сотни качественных передач. Просто никто ничего не хочет делать, нет творчества. Деньги тут вообще вторичны, они не исправят ситуацию, если менеджмент канала не знает, как сделать хороший продукт. Поэтому нарекания на то, что им дали в два раза меньше денег, и поэтому они ничего не делают, это все равно что врач, который говорит: я вам сделаю операцию плохо, потому что вы мне дали меньше денег. Но врач не может физически сделать операцию хуже, если он умеет ее делать хорошо", - считает Михаил Чаплыга.

С этой точкой зрения согласен и один из медиаменеджеров, попросивший его не называть.

"Для того, что они делают, даже 776 млн - это очень много. Получается, на них тратится больше, чем по $2 млн в месяц. За такие деньги можно сделать реально хороший канал. Учитывая то, что мы видим на экранах, надо посмотреть, на что эти деньги уходят. Советую заглянуть в декларации топ-менеджмента", - сказал он "Стране".

И действительно: из 776 млн грн, которые НОТУ получает от государства, львиная доля - 652 млн грн - уходит на зарплаты (при полном бюджете планировалось потратить на 92 млн грн больше – 744 млн грн).

К тому же, недофинансирование не мешало руководству “Общественного” выписывать себе огромные премии. В октябре 2017 члены правления получили по 173 тысячи гривен бонуса, причем размер премии соответствует их трехмесячному должностному окладу. То есть, зарплата членов правления НСТУ в месяц составляет почти 58 тысяч гривен. А Зураб Аласания, как глава правления, получает 76 тысяч грн в месяц.

В ноябре 2017 года он декларировал целых 216 тысяч гривен зарплаты.

Еще тогда пользователи соцсетей подняли скандал и задавались вопросом: если руководство НСТУ заявляет, что государство не профинансировало "Суспільне" в полном объеме, откуда деньги на выплаты таких зарплат и премий?

При этом под Новый 2018 год НОТУ организовало массовые увольнения персонала. Более 3000 человек сократили под предлогом оптимизации средств.

"Рейтинги - единственный реальный показатель качества контента"

Медиаэксперты считают, что корень проблемы со смотрением телеканала - не в недостатке финансирования и не в специфики контента.

Аргумент "Общественного" об упоре на качество контента, а не погоню за рейтингами, у большинства опрошенных "Страной" медиаэкспертов вызывает изумление.

"Рейтинги - это единственный реальный показатель качества контента, - возражает аргументу НОТУ Михаил Чаплыга. Между этими двумя понятиями действует прямая корреляция. - Если телеканал производит продукт высокого качества, будут и высокие рейтинги. Смотрибельность канала - это и есть показатель его качества. Это не работает наоборот. Говорить, что у вас низкие рейтинги, потому что высокое качество продукта - это, мягко говоря, манипуляция, а на самом деле - ложь".

С этим согласен и медиаэксперт Михаил Подоляк. "Это звучит крайне странно. Как может "качественный контент" не приносить рейтинги? Тогда для кого он качественный, если никто его не смотрит? Стандартное нарушение логики".

"Задача Общественного - отражать интересы общественности, то есть предлагать некий продукт, который не могут предложить другие коммерческие каналы. Это может быть информационное вещание, программы о культуре, просветительские программы. Мол, мы работаем на будущее и являемся альтернативой коммерческим каналам. Но и этого по большому счету сейчас нет. Нельзя сказать, что люди бросаются к телевизору, чтобы посмотреть по "Общественному" то, чего больше нигде не покажут", - рассуждает медиаэксперт Алексей Мустафин, который в последнее время работает в предвыборном штабе Юлии Тимошенко.

У "Общественного" проблемы с подачей контента. И деньги здесь ни при чем, полагают медиаэксперты.

"Мне учитель физики в свое время говорил: если вы не можете сложные вещи объяснить простыми словами, значит вы сами их не понимаете", - рассуждает Михаил Чаплыга. В этом, по его мнению, и кроется главная беда "Общественного".

"Общественное телевидение должно взять сложные, но важные для общества вещи и преподнести их так, чтобы это было понятно всем. За это мы все платим деньги как налогоплательщики. Просто к управлению должны прийти профессионалы, которые умеют самый заумный контент запаковать в понятную упаковку и донести его до аудитории, тогда будет хорошая смотрибельность и высокие рейтинги. А если вы этого не умеете, то нечего нарекать на глупого зрителя - мол, зритель не смотрит, не понимает нашей гениальности, его разбаловали концертами Поплавского. Значит, вы просто непрофессионалы и неэффективно используете государственные деньги", - уверен Чаплыга.

По мнению собеседника "Страны" из числа телевизионных менеджеров, главная проблема в том, что что "Общественное" превращается в закрытый клуб для избранных.

"Общественное нужно строить для общества. А если Общественное мало кто смотрит, то оно ни на что не влияет, оно не нужно, - полагает собеседник "Страны", уточняя: - Их проблема в том, что они сконцентрировались сами на себе. Сами придумывают стандарты, сами контролируют их исполнение. Менеджмент с супер-зарплатой, нетерпимый к критике. А сам Аласания вообще блокирует в Фейсбуке тех, кто осмеливается его критиковать".

В целом, перспектив для роста рейтингов "Общественного ТВ" эксперты пока не видят. Например, по мнению Алексея Мустафина, оно изначально стартовало поздно, когда рынок уже сложился, и коммерческие каналы давно уже поделили его между собой. Так что вряд ли Общественному удастся занять в нем серьезную нишу, на котороую оно изначально претендовало.

"Придерживаешься стандартов - теряешь рейтинг"

Известно, что наиболее успешным с точки зрения телесмотрения тогда еще "Первый национальный" был при Егоре Бендендорфе (руководил НТКУ с 2010 по 2013 год). Тогда канал стабильно входил в десятку самых популярных в Украине. А за последние пять лет он скатился на аутсайдерские позиции.

"Ранее УТ-1 и Укррадио можно было по-любому поймать даже на глубокой периферии. Старшее поколение его обязательно смотрело и слушало. Когда же футбол, олимпиада или музыкальное событие в прямом эфире, то все переключали на Первый... И он был в первой десятке. А теперь там глухо”, - пишет журналист Мыкола Пидвезяный в посте на своей странице в Фейсбуке.

Он также задается вопросом: “Парадокс: медиареформаторы делают телевидение для тех, кто его не смотрит, а радио для тех, кто его не слушает. Или это, может, так и надо?”.

Причем, по его словам, руководство Общественного этим сделано настоящий подарок Москве. Он советует поехать в деревню и убедиться: “Все перешли из старой-доброго "брехунця", который 25 лет как мог продвигал украинское, на радио “Пятница”. А там, как и войны не было: Буланова и Стас Михайлов ... И сигнал, на удивление, мощный”, - отмечает журналист.

В комментариях ему оппонирует журналист Отар Довженко. Мол, рейтинги падают, потому что “Общественное” придерживается стандартов.

“Если посмотреть на показатели “Першого” в разные времена, можно наблюдать, что период роста был тогда, когда канал прислуживал власти и в обмен получал коммерческий контент - был таким себе маленьким “Интером” с сериалами, Савиком Шустером и дорогими спортивными соревнованиями”, - пишет Довженко.

А сейчас телеканал, мол, честен перед своими зрителями. Вот только зрители этого не ценят.

“Когда контент становится более качественным, менее манипулятивным, менее желтушно-чернушным, показатели падают. Иначе говоря, придерживаешься стандартов и ценностей общественного - теряешь рейтинг”, - оправдывает Довженко НОТУ.

Впрочем, высказывались и другие мнения.

При этом, вот что любопытно: в ходе дискуссии выясняется, что сам Довженко “Общественное” не смотрит.

К слову, многие эксперты, к которым обращалась "Страна" при подготовке материала, отказывались давать комментарии по этой же причине - потому что просто не смотрят "Общественное ТВ" и им трудно судить о том, что там происходит.

Такое ли уж общественное "Общественное"?

Между тем, тезис о независимости по отношению к власти нынешнего “Общественного” по сравнению со старым "УТ-1" остается открытым.

Работу Общественного контролирует Наблюдательный совет, руководящие должности в котором занимают представители ОО "Детектор медиа" и близкие к этой структуре люди. "Страна" ранее уже подробно писала о том, как "Детектор медиа" во главе с медиакритиком Наталией Лигачевой адвокатирует нападки власти на украинские СМИ, искажая реальную картину со свободой слова в стране для своих западных партнеров. Лигачева также любит делить журналистов на "правильных" и "неправильных", утверждая, что защиты достойны только первые из них. Саму же Лигачеву не раз уличали в тесных связях с Банковой.

Так вот, глава Набсовета Общественного - Татьяна Лебедева, достаточно близкий к Лигачевой человек. Заместитель главы Набсовета - зам Лигачевой в "Детекторе" Светлана Остапа, а секретарь Набсовета - программный директор ОО "Детектор медиа" Вадим Миськый.

"Они придумали модель, сами ее адвокатируют, донорам и дипломатам говорят, что это все исключительно правильно, если их критикуют - они нетерпимо реагируют", - рассказывает источник "Страны" из медиасреды.

К слову, на днях на “UA:Перший” закрыли утреннюю программу "Доброго ранку, Країно!", после того, как в ней появилась Юлия Тимошенко и заявила о якобы планах Порошенко сорвать выборы при помощи войны.

По версии НОТУ, программа будет закрыта не из-за Тимошенко, а из-за "неоднократных нарушений стандартов". Это "манипуляции фактами, подача собственных мнений как фактов, безосновательные обобщения, неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии ненадлежащего качества" и другие моменты.

Но любопытно, что при этом вещатель подчеркнул, что "никоим образом не согласовывал приглашение для интервью Юлии Тимошенко и не влиял на выбор тем для обсуждения".

Также на НОТУ заявили, что уведомление о закрытии программы выслали еще в начале июня. То есть ее закрытие никак не может быть связано с эфиром Тимошенко.

В свою очередь, ведущая утренней программы Татьяна Гончарова уточнила - в каких нарушениях стандартов ее обвиняли.

В частности, по словам Гончаровой, "Общественному" не понравились, что ведущие утреннего шоу в эфире играли с котом. А еще их не устроил внешний вид ведущей.

"Одежда, которая не соответствует требованиям внешнего вида ведущих - мелкая полоска, высокие каблуки в виде шпилек", "длина юбки ведущей была на несколько сантиметров выше такой, как положено ...", - цитирует замечания НОТУ Гончарова на своей странице в Фейсбук.

И, по ее мнению, не эфемерные "нарушения стандартов", а именно появление Юлии Тимошенко в эфире стало решающим фактором, после которого НОТУ решило закрыть программу.

Интересно, что после этого скандала утром 11 июля программа "Доброго ранку, Країно!" вдруг снова вышла в эфир. Оказывается, производитель утренней передачи, компания "Эра-Медиа", через суд обязала НСТУ продолжать трансляцию программы "Доброго ранку, Країно!".

Тут версии сторон тоже расходятся.

Действие контракта с "Эрой" у НОТУ истекало 10 июля 2018 года. По договору, НОТУ должен был уведомить "Эру" о прекращении сотрудничества не позднее, чем за месяц до этой даты - то есть до 10 июня. Но "Эра-Медиа" уверяет, что получила по почте предупреждение о расторжении контракта на две недели позже.

В НОТУ же заявляют, что еще 5 и 7 июня 2018 года уведомил “Эру” о прекращении договора о создании программы "Доброго ранку, Країно!". Зураб Аласания отмечает, что со стороны НОТУ не было задержек с отправкой письма. А то, что оно так долго шло к адресату, - это, мол, вопрос к "Укрпочте".

Так или иначе, в НОТУ уже заявили, что будут обжаловать это решение в суде и добиваться закрытия программы "Доброго ранку, Країно!". Которая, к слову, как заявляют в “Эре”, была самой рейтинговой в эфире "UA:Перший".