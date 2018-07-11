Горбатюк обвинил Луценко в блокировании дел

Конфликт между генпрокурором Луценко и начальником Департамента спецрасследований Горбатюком окончательно перешел в публичную плоскость. Если раньше Горбатюк обвинял начальника в локальном блокировании отдельных уголовных производств, то теперь он заявил, что подобное поведение Луценко и его окружения – система.

Начальник департамента спецрасследований рассказал и о вмешательстве генпрокурора и его замов в расследование дел, и о попытках влияния на следствие. Но главное – он рассказал о том, что на этапе сообщения о подозрении фигурантам тех или иных дел генпрокурор просто нажимает стоп-кран.

Причем, по словам Горбатюка, речь идет преимущественно об экономических преступлениях – то есть, как правило, расхищении бюджета. По его мнению, это происходит из-за того, что определенные люди обращаются к генпрокурору с просьбами и "аргументами".

Слова начальника департамента спецрасследований можно было бы считать банальным сведением счетов, если бы не тот факт, что именно при Луценко Генпрокуратура практически перестала передавать завершенные дела в суды. Генпрокурор из политики, громко обещавший реформу, превратил свое ведомство, как минимум, в недееспособное учреждение, а как максимум – в коммерческую структуру по зарабатыванию денег на уголовных делах.

Сегодня уже никто не сомневается, что ГПУ эпохи Луценко намного неэффективнее, чем она же времен Шокина или даже Пшонки. Придя в Генпрокуратуру непрофессионалом, Луценко обещал стать профессионалом, но вместо этого сделал непрофессиональной ее саму.

Флешмоб "АнтиФИФА"

Главной новостью украинского сегмента соцсетей вчера был флешмоб против ФИФА. Он стал продолжением скандала с хорватами Видой и Вукоевичем, опубликовавшими видеоролик посвящения победы своей сборной Украине. После того, как ФИФА наказала (хоть и очень мягко) бывших киевских динамовцев, ей решили отомстить.

Точнее, решили отомстить странице ФИФА в Facebook, предлагая всем пользователям поставить оценку "1". На призыв отреагировали 150 тысяч человек, опустивших среднюю оценку страницы до 1,1.

Однако наиболее поразительным было то, что свой "автограф" на странице ФИФА оставили вице-премьер Розенко, и. о. министра здравоохранения Супрун и генпрокурор Луценко (последний, правда, дипломатично поставил "тройку" вместо единицы, то есть, по сути, поднял рейтинг).

То есть, часть нынешней власти, вместо того, чтобы заниматься государственной деятельностью, ушла в соцсети.

Потому не стоит удивляться, если медицинская реформа закончится созданием страницы в "Фейсбуке", где будет опция: "Хочешь выздороветь? Ставь лайк".

Российским книгам готовят запрет

Гостелерадио Украины заявил о своем желании ввести санкции против ряда российских издательств. Речь идет о тех девяти издательствах и сайтах, которые наиболее активно публикуют и распространяют литературу под названиями, которые не нравятся руководству Гостелерадио и попадают в черный список запрещенной литературы.

Что за издательства и сайты попали под колпак Гостелерадио, не сообщается. Но сообщаются названия некоторых книг, которые эти издательства печатают: "Киевская хунта", "Кровавые преступления бандеровской хунты", "Киев капут", "Конец проекта "Украина", "Украина в огне евроинтеграции", "Великая Сталинская империя".

Однако из сообщения Гостелерадио следует, что собираются запретить вообще всю продукцию ряда российских издательств. А это значит, что в Украину не попадет масса научной и публицистической литературы, которую, в отличие, от "Киевской хунты", в интернете не найдешь.

НАТО зовет к себе Македонию

НАТО решило округлить число своих членов до 30 уже на ближайшем саммите. Несмотря на неоднократные уверения украинской власти о неизбежности участия Украины в Североатлантическом альянсе, членство предложат не нашей стране, а Македонии.

Эта бывшая югославская республика уже давно могла стать членом и Евросоюза, и НАТО. Мешало только название страны, которое не нравилось грекам, у которых есть провинция с аналогичным именем. Теперь, когда независимая Македония становится Северной, все препятствия для ее сплошной интеграции устранены.

Что касается Украины, то для нее (и Грузии) приготовлен "особый статус". Вчера генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти два государства являются "ближайшими партнерами" Альянса и в этом качестве будут получать поддержку.

В общем, ситуация приблизительно такая же, как и с Евросоюзом. Правда, НАТО географически отличается от ЕС – в него входят, с одной стороны, Штаты и Канада, с другой – Турция. И уже хотя бы поэтому можно было ожидать, что эта организация изъявит больше готовности к расширению на восток, чем Евросоюз. Однако его все еще не видно.

Прощание с Левком Лукьяненко

Вчера Украина попрощалась с Левком Лукьяненко. Он не был героем для всей Украины, поскольку неоднократно высказывался против живущих в ней русских и русскоязычных. Но все-таки он был сильной личностью, не побоявшейся пойти против Советского Союза в период его могущества.

Левку Лукьяненко была гарантирована вполне приличная карьера в рамках СССР. В начале 1950-х, после длительной службы в армии, он вступил в КПСС и даже стал провинциальным партийным чиновником. Но уже в середине 50-х, попав в Галичину, выбрал другой путь.

Когда несколько человек в 1960 году написали программу подпольного Украинского рабоче-крестьянского союза, это, с точки зрения сегодняшнего дня, было не таким уж большим геройством. Но советская власть посчитала иначе: первым приговором Лукьяненко был смертный, который позже заменили 15 годами заключения.

Тюрьма не сломала диссидента: за первым сроком были другие, и общий итог – 26 лет тюрьмы. При этом борьба продолжалась все эти годы – не случайно Левко Лукьяненко вместе с Вячеславом Черноволом стали самыми знаменитыми украинскими диссидентами советских времен.

А после демократизации Советского Союза и его развала они стали конкурентами. На президентских выборах 1991 года Лукьяненко выдвинул свою кандидатуру параллельно с выдвижением Черновола. Его результат – почти 6% – не позволил претендовать на высший пост, но позволил быть в украинской политике до последних дней.

Однако советские диссиденты были чужими в ней – на фоне "националистов", выросших из комсомольцев или прославлявших Ленина писателей. Другое дело – история страны. В ней, в отличие от конъюнктурных "националистов", место для Левка Лукьяненко обеспечено.