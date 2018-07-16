В Украине раскручивается новый скандал вокруг добробатовцев, который может иметь серьезные последствия с точки зрения раскрытия сразу нескольких резонансных преступлений последних лет.

Несколько месяцев назад по подозрению в незаконной торговлей оружием были задержаны трое бывших участников АТО – Виктор Балацкий с позывным "Агат", Александр Корниевский по прозвищу "Кулибин" и Иван Каралюс с позывным "Шукач" (два последних ранее служили в батальоне "Айдар").

Все трое до недавнего времени находились в Одесском следственном изоляторе – сюда их привезли из Киева для того, что бы избежать возможного давления на следствие и суд. До середины июня следствием по этому делу занималась полиция.

Однако три недели назад дело было неожиданно передано в Службу безопасности Украины, а самих подозревамых тайно перевезли в следственный изолятор СБУ в Киеве.

По информации "Страны" от источников в спецслужбе, передача дела вызвана тем, что в нем появились новые данные, которые свидетельствуют о том, что подозреваемые могут быть причастны к ряду террористических актов, о которых говорила вся Украина.

В том числе к убийству Амины Окуевой и подрыву бывшего бойца добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева – Тимура Махаури.

В подробностях этой потенциально очень резонансной истории разбиралась "Страна".

Стволы для ДРГ "ГУР" и подставной волонтер из "дела Бабченко"

Фабула уголовного производства бывших айдаровцев изложена в судебных решениях - первом и втором.

Версии защитников и спецслужб касательно дела бывших айдаровцев расходятся.

Адвокаты троих ветеранов АТО утверждают, что Корниевский, Балацкий и Каралюс занимались вполне легальным бизнесом – ремонтировали охотничье оружие и подготавливали массо-габаритные макеты оружия к продаже коллекционерам.

В свою очередь, следствие считает, что трое ветеранов АТО переделывали макеты оружия в боевое, а также занимались перепродажей оружия и взрывчатки из АТО. По словам главы следственного отдела полиции Автономной Республики Крым Сергея Пантелеева, во время обысков в квартирах Корниевского, Каралюса и Балацкого в Киеве оперативники изъяли огромное количество оружия, взрывчатки и оборудования для изготовления оружия и взрывных устройств.

Кроме того, под Киевом была обнаружена мастерская по переделке оружия, причем вход в нее был обустроен растяжкой с гранатой.

Всего было найдено 64 ствола – пистолетов, автоматов и даже пулеметов, более 14 тысяч патронов к стрелковому оружию. Помимо этого были изъяты 30 гранат, три килограмма пластида и четыре гранатомета.

В тоже время, как утверждают адвокаты, экс-добробатовцы стали жертвой провокации спецслужб. Причем в этой истории засветился Борис Герман, который сейчас проходит подозреваемым в деле по организации убийства Аркадия Бабченко.

Как заявляют адвокаты, при задержании Корниевского, Каралюса и Балацкого Герман, по заданию СБУ, сыграл роль волонтера, попросив их "помочь" с оружием неким разведывательно-диверсионным группам, которые якобы воюют в АТО под "неофициальной крышей ГУР".

Напомним, Борис Герман утверждает, что и в деле Бабченко также выполнял задание украинской спецслужбы).

Стволы для Окуевой и взрывчатка для Махаури

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные расстреляли авто, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате Амина Окуева была убита, а Адам Осмаев – ранен.

Нападавших до сих пор не нашли, однако на месте покушения был найден автомат Калашникова, изготовленный в советское время в Чехословакии. История ствола довольно примечательна – после изготовления автомат долгое время лежал на складе в Чехии, затем был "охолощен" - переделан из боевого в массо-габаритный макет. В таком состоянии чешский Калашников был перевезен в Украину.

На территории Украины автомат был вновь переделан - восстановлен в боевой ствол. По одной из версий следствия, автомат был переделан в боевой в цехе, где работали подозреваемые "айдаровцы".

Также, по версии следствия, как сообщает источник "Страны" в полиции, айдаровцы, подозреваемые в торговле оружием, якобы причастны к убийству гражданина Грузии Тимура Махаури. Настоящее его имя Али Дабуев. Чеченского добровольца из батальона имени шейха Мансура неизвестные взорвали в автомашине в центре Киева 8 сентября 2017 года. До того, как Дабуев попал в Украину, он воевал в Чечне и Грузии.

По информации источников Страны в СБУ, при покушении на Тимура Махаури использовалось взрывное устройство, якобы изготовленное в мастерской бывших айдаровцев.

"Александр Корниенко был руководителем и координатором незаконных сделок по продаже оружия и взрывчатки. Каралюс и Балацкий были "младшими компаньонами" и исполнителями – курьерами, доставлявшими стволы и взрывчатку покупателям. При этом все трое активно пользовались приобретенными в АТО контактами и знакомствами. Основными покупателями товара были бывшие бойцы АТО, сбившиеся в организованные преступные группировки в тылу", - утверждает источник "Страны" – офицер СБУ В.

Впрочем, информация источников "Страны" в СБУ о причастности бывших айдаровцев к убийствам Окуевой и Махаури пока остаются лишь версией следствия, которую еще необходимо доказать в суде. Также, по нашим данным, данная группа проверяется к причасти и к ряду других очень резонансных убийств, который в последние годы произошли в Украине.

В свою очередь, за подозреваемую в торговле оружием "группу Кулибина" вступился нардеп от "Свободы" Юрий Левченко, который заявил, что дело "айдаровцев" является провокацией со стороны СБУ. И они не совершали те преступления, в которых их обвиняют.