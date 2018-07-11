Украинские школы трещат по швам. Детям, которые в этом году должны идти в первый класс, не хватает мест в не только в престижных лицеях и гимназиях, но и, зачастую, в обычных общеобразовательных учебных заведениях. Хаос в отечественном образовании спровоцировали новые правила зачисления детей в школы.

Как уже писала "Страна", весной этого года министерство обнародовало приказ, согласно которому во всех школах запретили конкурсный отбор среди будущих первоклассников, чтобы "не травмировать детей".

Принимать детей в учебные заведения должны по территориальному принципу, то есть, по месту прописки. Брать "чужих" учеников можно лишь на свободные места, устраивая "жеребьевку" (открытый отбор по принципу лотереи)

Формально прием детей по прописке закончился 31 мая. Но школы должны оставить несколько вакантных мест для тех, кто опоздает с подачей документов - приносить их можно вплоть до 1 сентября.

Впрочем, на самом деле война за места в классах идет до сих пор. Хотя до начала нового учебного года осталось чуть больше полутора месяцев, многие родители не знают где в итоге будет учиться их ребенок.

"Оказалось, что не все школы могут принять даже детей по прописке. Как в итоге власти будут решать эту проблему и куда отправят "лишних" детей - вопрос открытый", - пояснил "Стране" эксперт образовательного рынка, юрист Андрей Черных.

"Страна" разбиралась почему детям украинцев не хватает школ и в каких условиях они в итоге будут учиться.

Детей оказалось больше

Аргументируя необходимость изменения правил зачисления в школы, в Минобразовании утверждали - прием детей станет более справедливым и щадящим для их психики. Ведь можно будет выбрать школу у дома без прохождения конкурсов, а не возить первоклассника на другой конец города.

Но именно этот пункт и стал главным слабым звеном в построенной министерскими чиновниками конструкции.

"Дело в том, что в большинстве украинских городов нет актуальных реестров населения, из которых можно было бы понять сколько детей прикреплено к той или другой школе. А как без таких реестров можно планировать набор - разве что "на глаз", - пояснила "Стране" сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.

Результаты такого планирования не заставили себя долго ждать. В некоторые школы пришло вполовину больше детей, чем ожидалось. "Мы не ожидали такого вала заявлений. Только за счет детей из нашего микрорайона и братьев и сестер тех, кто уже учится в нашей школе (их учебные заведения также должны принимать без конкурсов - Прим.Ред.) мы не только заполнили все свободные места, но и вынуждены были набрать дополнительный класс. В итоге, вместо шести первых классов, открыли семь. И все равно четыре ребенка все еще "висит в воздухе", - рассказала директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

По ее словам, чтобы организовать учебу такого большого количества детей, они были вынуждены перевести пятиклассников на обучение во вторую смену. "Первые классы мы не может отправить на вторую смену, все таки, это маленькие дети. Пришлось менять режим для пятиклассников, но родители недовольны", - говорит Клименко.

Закрывают школьные музеи и ищут пустые помещения

Причин нехватки мест в школах несколько. Главная, по словам Елены Бондаренко, - диспропорция в застройке жилых массивов. Ведь особенно напряженная ситуация сейчас в столичных микрорайонах, где в последнее время велась массовая застройка - новых домов появилось много, а вот о дополнительных школах побеспокоились далеко не везде. Теперь там спешно открывают дополнительные классы.

"Изначально планировалось открыть три первых класса по 30 детей. Но, учитывая большое количество заявлений, мы, вместе с Днепровским райуправлением образования, нашли возможность открыть еще один класс", - сообщили в администрации столичной школы №148. Четыре первых класса - это еще райские условия. В некоторых школах их набирают по 8-10, нумерация уже доходит до 1-Л и 1-К. Ситуация усугубляется тем, что Минобразования запретило комплектовать первые классы более чем по 30 учеников.

"У нас заселилось много новостроек, живут там в основном - молодые семьи с детьми. В итоге, к примеру, школа №1 загружена на 190%, гимназия "Перспектива" - на 156%", - рассказала Неля Клименко. И добавила - в той же школе №1, чтобы организовать учебных процесс, нужно учиться даже не в две, а в три смены.

В Славянской гимназии (Дарницкий район) 9 первых классов, а в соседней школе 111 - 8 первых классов. В школе #9 вообще две смены. В 40% школ Дарницкого района создали параллели А-Ж (по 7 классов)

Елена Бондаренко отмечает, что с особо острой нехваткой мест в школах столкнулись жители пригородов Киева. Особенно напряженная ситуация в Буче, Ирпене, Вишневом.

"Люди, покупая там квартиры, особо не интересовались наличием школ. Планировали, что ребенок будет учиться в Киеве. Но теперь столкнулись с тем, что в столице их детей не берут из-за отсутствия прописки, а местные школы и так перегружены. В итоге, к примеру, на жилмассиве Чайка первоклассникам предложили учиться в "подсменку" - с 12 часов дня. Это, конечно, еще не вторая смена, но уже и не первая, что неудобно родителям и некомфортно для маленьких детей", - рассказала эксперт "Стране".

Местные власти многих городов-спутников сейчас лихорадочно ищут пустующие помещения, чтобы пристроить всех детей. "Закрывают школьные музеи, "оптимизируют" нагрузку на классные комнаты. Не исключено, что некоторые будут вынуждены выводить младшие школы в отдельные здания", - рассказала Елена Бондаренко. В то же время школы Святошинского района, наоборот, должны почувствовать облегчение. Так как они не будут принимать детей из пригорода, на 43 учебных заведения спущен план по первоклассникам - всего 3,8 тысяч человек.

Купленные прописки и благотворительные взносы по 5 тысяч гривен

Впрочем, в киевских школах страсти тоже кипят. В Киеве в этом году будет 34 тысячи первоклассников, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом. Но, согласно сводным данным райсдминистраций столицы, коммунальные учебные заведения готовы принять лишь 32,5 тысяч детей. При этом больше всего мест есть в школах Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов (13 тыс. мест в 149 школах).

"Лишние" дети в столице появились как по причине хаотичной застройки микрорайонов, так и из-за увеличившейся армии приезжих. Они вообще оказались в патовой ситуации. Чтобы определить ребенка в школу не имея прописки, нужно принести в учебное заведение договор на аренду квартиры. До недавнего времени учителя требовали еще и нотариально заверенный вариант, но, столкнувшись с массой нареканий от родительской общественности, министерство к нотариусам разрешило не ходить. Впрочем, это не решило проблему.

"Многие хозяева не хотят заключать такие договора, чтобы не платить налоги с аренды жилья. В обратном случае повышают плату за квартиру", - рассказала Елена Бондаренко.

"Страна" уже писала, что некоторые родители, чтобы устроить ребенка в престижную школу, специально покупали прописку в нужном микрорайоне. Цены в зависимости от престижности района варьировались от 2 тысяч до 10 тысяч гривен. Но, как выяснилось, перестраховывались родители не зря.

"Мы в Киеве снимаем квартиру, прописки нет, документов подтверждающих проживание тоже нет. Подавали документы в две школы рядом с домом. В обычную школу документы приняли без проблем, классов планировали набрать три, но учителя не понравились. Решили попытаться попасть в спецшколу, куда ранее брали по результатам тестирования. Но отказались даже взять документы, хотя мы согласны были ждать "резервных" мест. В начале июня школа вывесила список набранных, и нас там не оказалось. Зато было много детей из курсов подготовки при этой школе. Как рассказала родители, далеко не все из них живут в этом микрорайоне", - рассказала "Стране" о своих "школьных похождениях" Светлана Карапетян.

В Кловском лицее, который входит в первую пятерку самых престижных столичных школ (там учились дети многих политиков, в том числе, президента Петра Порошенко) сообщили, что они закрыли прием детей только за счет "жителей прикрепленных микрорайонов".

У претендентов из других районов даже не принимали документы и е проводили никаких жеребьевок. Точно также прошло зачисление в лицей №100 "Подол".

"Мы туда попали по прописке. Но количество детей удивило - 3 класса по 30 человек. А всего 19 домов закреплено, 9 из них на Андреевском спуске. И жеребьевки не было", - написала киевлянка Ольга Алексеева на родительском в форуме "Батьки SOS" в Facebook.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна" не исключают, что самое интересное начнется после 1 сентября. Из элитных школ, которые были вынуждены набрать детей по прописке, начнут просто выживать "неподходящий контингент". Ольга Алексеева написала, что на первом собрании родителей глава школьного благотворительного фонда намекнула, что нужно будет платить. И озвучила цифру прошлогоднего "взноса" - 5 тысяч гривен. Плюс - регулярные текущие платежи в том числе, на ремонты.

Понятно, что такие суммы по карману далеко не всем родителям. А некоторые киевляне, чьи дети уже учатся в престижных школах, высказываются резко против "детей с района, которые пришли на все готовое". Так что социальных конфликтов в школах в новом учебном году может стать больше.