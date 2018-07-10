"На ушах стояла вся Винница", - многие местные СМИ с родины премьер-министра Владимира Гройсмана именно в такой формулировке описывали события, произошедшие в городе 9 июля.

СБУ и Генпрокуратура проводила обыски в помещениях, связанных с главой винницкой ГФС Русланом Осмоловским. Вопреки ходившим в Киеве слухам, речь шла не о самой налоговой, а о жилье и гараже главного фискала региона.

Примечательно, что до того, как возглавить этот фискальный орган, Руслан Осмоловский был первым замом в винницкой ГФС. А возглавлял ее Мирослав Продан, который сейчас является исполняющим обязанности ГФС Украины и креатурой Владимира Гройсмана.

Что означает эта ситуация и чем она закончится для главы правительства, разбиралась "Страна".

В начале была Винница

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман сделал два заявления: во-первых, спрогнозировал нападки на себя и ближайшее окружение. Во-вторых, заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем ГФС. Защитить своего ставленника Гройсман пытался и раньше, только юридическим путем - пытаясь переподчинить этот орган напрямую правительству (а не Минфину, как сейчас). Но из-за критики МВФ решение так и не вступило в силу.

"Обыски планируются в киевском центральном аппарате ГФС, включая и.о. главы ГФС Мирослава Продана. Два уголовных дела, где фигурировал Продан, которые были закрыты СБУ после назначения Продана в 2017 году, сейчас возобновлены. Также СБУ проверяет по базам данных задекларированные покупки, имущество и финансы премьер-министра Гройсмана, Продана и их ближайшей команды", - утверждает журналист Юрий Бутусов.

По информации "Страны", обыск в помещениях, связанных с Осмоловским, был проведен отделом "К" (по борьбе с коррупцией и оргпреступностью) спецслужбы, который возглавляет близкий к президенту Павел Демчина.

Это же управление ранее начало проверку приобретения женой Владимира Гройсмана джипа Mercedes (но об этом чуть ниже).

Внешне эти "наезды" связаны с конфликтом между Гройсманом и МВД с одной стороны и Порошенко и СБУ с другой за контроль над таможней, которая резко обострилась в последнее время.

Впрочем, опрошенные "Страной" представители украинского политикума считают это следствием более глубинного конфликта. А именно - дрейфа "Народного фронта" вместе с премьер-министром в лагерь сторонников Юлии Тимошенко.

"Народный фронт" уже почти у Юли. И Гройсман потихоньку туда же движется. Тимошенко обещает фронтовикам оставить до парламентских выборов 2019 года их посты в правительстве. По Гройсману вопрос остается. Но он обсуждается как раз. В любом случае, на фоне наезда со стороны президента, премьер будет руководствоваться принципом "враг моего врага мой друг". В конце концов ничто не мешает Гройсману стать кандидатом в президенты (сразу отобрав голоса у Порошенко и лишив того надежд на выход во второй тур), а потом попытаться провести в парламент свою партию", - говорит знакомый с ситуацией источник в правительстве.

По его словам, "наезд" Гройсмана и Авакова на таможню является составной частью этого плана. Задача - ослабить президента. Ведь не секрет, что поступления от таможни всегда являлись одним из источников формирования теневого бюджета на выборы.

Естественно, Порошенко без ответа это не оставил, предприняв ряд действий против Гройсмана, пытаясь ослабить политические позиции премьера и, в идеале, заставить уйти его со своего поста.

Крестовый поход Гройсмана и ответный удар Банковой

Своеобразным актом объявления войны стало заявление Владимира Гройсмана о "крестовом походе" против контрабанды. Глава правительства заявил, что ежегодно Украина теряет почти 90 миллиардов гривен гривен из-за злоупотреблений на таможне.

В итоге, Кабмин позволил полицейским подключиться к борьбе с контрабандой (что ранее было вотчиной исключительно СБУ) и находиться в зонах таможенного контроля. Инициатива была горячо одобрена главой МВД Арсеном Аваковым.

Впрочем помимо благой цели в виде наполнения бюджета, за действиями вокруг таможни стояла и куда более прозаичная причина - Гройсман и Аваков попытались подвинуть от таможни все то же управление "К" Службы безопасности Украины, которое имеет право беспрепятственного доступа на все таможни страны.

"Ответка" не заставила себя ждать.

Об обысках в ГФС уже писалось выше, а еще раньше в СМИ была вброшена история о том, как жена Гройсмана растамаживала джип Mercedes.

Несмотря на то, что автомобиль был новым (с момента его выезда за ворота завода в Германии и до момента таможенного оформления в Украине прошло не более одного месяца) и в максимальной комплектации, а его стоимость, по данным официальных дилеров компании Mercedes-Benz в Европе, составляла не менее 117 000 евро, в акт таможенного досмотра автомобиля якобы было внесено, что машина является подержанной.

Также в акте не была прописана большая часть люксовых опций, которые увеличивают стоимость автомобиля в разы. Таким образом, по данным СМИ, оценочная стоимость машины была снижена в 3 раза - до 1,373 млн грн.

Сам премьер на это ответил, что нарушений в таможенном оформлении автомобиля не было. Проверку покупки он связал с началом кампании по таможне и пересказал эпичный диалог с супругой. "Я позвонил жене, говорю: "Алена, такая история, нужно потерпеть". Она ответила: "Я знаю, что ты занял принципиальную позицию, придерживайся ее", - рассказывал премьер в эфире одного из каналов.

Как говорят во фракции БПП путем уголовного давления Банковая пытается вынудить премьера "вернуться в семью" и координировать свою деятельность не с "Народным фронтом", а с Порошенко. Если же он не пойдет на это, то через уголовные дела против окружения главы правительства максимально ослабить его позиции. А в перспективе и завести уголовное дело непосредственно против премьера и отстранить от должности.

Но пока непохоже на то, что у Порошенко хватит сил довести дело до конца.

"Ресурсов у президента уже мало"

По данным источников в окружении премьер-министра, он крайне разозлился, что в войну втянули его жену и грозится нанести по людям президента ответный удар.

"Эта история означает точку невозврата в отношениях между президентом и премьером. Гройсман окончательно решил рвать отношения с Порошенко", - говорит источник, полагая, что глава правительства не пойдет теперь на союз с президентом.

При этом Гройсман уже давно заручился поддержкой "Народного фронта". Одним из последних проявлений их альянса стала ситуация с заслушиванием отчета правительства за 2017 год. Сперва предполагалось, что отчет будет заслушан 18 апреля. В итоге рассмотрение затянул аж до 20 июня профильный Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики, который возглавляет близкий к лидеру НФ Арсению Яценюку депутат Андрей Иванчук.

И уже очевидно, что до конца текущей сессии отчет по Кабмину на повестке дня в сессионном зале не появится, а значит, парламент не сможет негативно оценить итоги работы Кабмина Гройсмана и даже попытаться его уволить.

"Более того, часть фракции БПП говорит, что именно Гройсман должен стать кандидатом на выборы, а не Порошенко. Этого, конечно, не случится и если премьер и пойдет на выборы, то точно не от БПП. Но разговоры сами по себе симптоматичны с точки зрения возможности Банковой давить на Гройсмана", - сказал нам один из нардепов президентской фракции.

Эксперты полагают, что у президента вряд ли хватит ресурсов, чтобы сильно ослабить позиции премьера.

"Гройсман окончательно вошел в конфликт с окружением Порошенко. Теперь там пытаются выбить из-под Гройсмана Продана, который - как одна из ножек стула, на котором сидит премьер. Этот конфликт был бы невозможен, если бы были договоренности о единой партии на выборы, о едином кандидате в президенты. Но таких договоренностей нет. При этом у Гройсмана высокие шансы выстоять в этой схватке. У него хорошие отношения с региональными элитами, он усилил свое влияние в правительстве. Судите сами, Гройсман пришел в Кабмин голый и босый, а за это время в том или ином виде подчинил себе МОЗ, Минсоцполитики, Укразализныцю, ГФС".

"Порошенко пошел войной на Гройсмана не от надежды, а от отчаяния. И шансы на то, чтобы переломить ситуацию у Банковой немного. В тоже время, не исключаю, что сам премьер будет играть в свою независимую игру. И на президентских, и на парламентских выборах. И в его списках может найтись место и "Народному фронту", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.