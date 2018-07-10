В понедельник, 9 июля, командующий ООС (бывшая АТО - Прим.Ред.) Сергей Наев заявил о том, что на переднем крае отныне запрещено пребывание вооруженных добровольцев, не входящих в состав структур, официально задействованных в боевых действиях.

Наев не уточнил о каких именно подразделениях идет речь, но очевидно, что имеется в виду так называемая "Украинская добровольческая армия" (бывший ДУК "Правый сектор"), которая действительно не входит ни в состав ВСУ, ни в Нацгвардию.

"Страна" выяснила, что теперь будут делать добровольцы.

Давно попросили "на выход"

На самом деле, заявление командующего ООС сделано постфактум - на фронте действительно почти не осталось добровольцев - их выдавили с фронта около месяца назад. И не всегда они уходили по своей воле - последнее крупное формирование - пятый батальон Украинской добровольческой армии "Аратта" под Марьинкой даже было разоружено при помощи спецназа МВД "Корд". После того, как оружие было изъято, всех добровольцев, мягко говоря, попросили "на выход".

"К нам на "передок" заехали "кордовцы" и СБУшники, предложили сдать оружие. Мы послали их на х@й, но нас в буквальном смысле окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали - искали оружие. Конечно, восторга ни у кого из наших не было от действий ментов. Пускай теперь Наев с Порохом сами на "ноль" ходят и воюют. До этого момента мы делали все то, за что не брались ВСУшники - ходили линию фронта в составе диверсионно-разведывательных групп, брали пленных. То, что теперь нас выдавили с передка - это большая ошибка командования. А мы теперь чувствуем себя лишними на этой войне", - рассказал один из бойцов батальона УДА "Аратта".

Остались только мелкие подразделения

Несмотря на то, что крупные добровольческие подразделения уже расформированы и разоружены, на фронте осталось еще несколько мелких добровольческих отрядов.

Например, в районе промышленной зоны Авдеевки еще несколько суток назад действовала группа бойцов "Правого Сектора" под командованием командира с позывным "Да Винчи". Также есть такие группы и на других секторах. Однако их численность не превышает трех-пяти бойцов. Негласно они "работают" под контролем и опекой украинских спецслужб, выполняя прежде всего функции разведчиков и диверсантов. Интересно, что помимо "добровольцев", на линию фронта также регулярно выезжают "стажеры" из Национальных дружин (силовое крыло партии Андрея Билецкого "Национальный корпус").

Однако на время боевой "стажировки" они числятся служащими полка Нацгвардии "Азов", который, в свое время, также создавал Билецкий.