Чемпионат мира 2018 года по футболу, который проходит в России, постепенно приблизился к финишу. И мы уже знаем список из четырех оставшихся в строю команд, которые и разыграют между собой медали.

Теперь уже никто никуда не вылетает, все сборные - Англии, Бельгии, Франции и Хорватии - проведут еще по два поединка. Сначала - в полуфинале (10-11 июля), затем - в малом (14) и главном (15) финалах.

Мы уже по традиции акцентируем внимание на десятке главных интриг, которые ждут нас в предстоящих играх 1/2 финала.

1. Абсолютно новая пара финалистов

На ЧМ-2018 мы увидим совершенно новую пару финалистов, и это - стопроцентная гарантия. Сборные Бельгии и Хорватии еще никогда не играли в финалах чемпионата мира, команда Англии взлетала так высоко один раз в 1966-м, а футболисты Франции делали это дважды - в 1998-м и 2006 годах.

Любая пара команд в финале будет выглядеть очень колоритно: Франция - Англия, Бельгия - Англия, Франция - Хорватия, Бельгия - Хорватия. Хотя не каждая из этих дуэлей будет иметь одинаковый вес. Напомним, что чаще других в финалах мундиалей играли Германия (8 раз), Бразилия (7), Италия (6) и Аргентина (5).

Первыми в бой пойдут Франция и Бельгия - 10 июля в Санкт-Петербурге (начало - в 21:00 по киевскому времени). Второй полуфинал Хорватия и Англия проведут 11-го числа в Москве (начало - так же в 21:00 по киевскому времени).

Букмекеры авторитетной конторы William Hill отдают предпочтение в парах Франции (40% на победу, 29% - ничья) и Англии (41% на победу, 31% - ничья). Но мы на каждой стадии этого чемпионата мира видели, как вылетали в трубу многочисленные прогнозы этих экспертов. Не исключено, что мы станем свидетелями сюрпризов и сейчас.

Хотя стоит ли считать сюрпризом победу Бельгии над Францией? Учитывая, что бельгийцы выиграли все пять матчей этого ЧМ с общим счетом 14:5. У французов аналогичная статистика выглядит проще - четыре победы и ничья, суммарный счет 9:4.

Или разве можно говорить о сенсационности победы Хорватии над Англией после того, как она разгромила Аргентину со счетом 3:0, а потом дважды показала характер и крепкие нервы в серии пенальти в плей-офф? Вряд ли.

Зато сам подбор полуфиналистов - это, конечно, очень яркая компания. Для Франции это шестое попадание в топ-квартет ЧМ (последнее до этого - в 2006-м), для Англии - только третье (1990), для Бельгии (1986) и Хорватии (1998) - второе.

Главным претендентом на победу на ЧМ-2018 William Hill считает Францию - коэффициент 2,87. Далее в рейтинге - Англия (3,5), Бельгия (3,75) и Хорватия (5).

2. Кошмарная тенденция для Южной Америки

Третий раз на четырех последних чемпионатах мира в финале сыграют две европейские сборные. В 2006-м - Италия обыграла Францию, в 2010-м Испания справилась с Голландией, в 2018-м тоже борьбу поведут две команды из зоны УЕФА. За честь Южной Америки за это время пыталась постоять Аргентина, но в 2014-м она проиграла Германии.

Вообще в финальных матчах за всю историю ЧМ играли только представители Европы и Южной Америки. Для Северной Америки и Азии топ-достижение - полуфинал. Причем США добились этого еще на самом первом турнире в 1930 году, а Южная Корея ухитрилась взлететь так высоко на домашнем ЧМ-2002.

Дважды футбольная планета становилась свидетелем исключительно южноамериканских финалов. Оба состоялись у них на континенте, оба выиграл Уругвай: в 1930 году - у Аргентины, в 1950-м - у Бразилии. Но больше такого никогда не повторялось. Европейские сборные могли отдать корону Бразилии или Аргентине, однако неизменно доходили до финала. А шесть раз (1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982) в решающем матче встречались только команды из УЕФА.

В 1986-2002 годах в этом противостоянии наблюдалось полное равенство. На пяти чемпионатах мира в финале неизменно играли представители Европы и Южной Америки. Причем американцы выиграли этот отрезок - 3:2 - за счет триумфов Аргентины-1986, Бразилии-1994 и Бразилии-2002.

И вот теперь явный перевес - на стороне Европы. Причем прослеживается тенденция. Прекратить эту серию можно будет только через четыре года в Катаре...

3. Бельгия не проигрывала Франции с 2004 года

Географическое соседство Франции и Бельгии не оставляет никаких сомнений - сборные этих двух стран просто должны были провести между собой огромное количество матчей. Но при более глубоком изучении цифра поражает воображение - 73 игры, начиная с 1 мая 1904 года.

Первые встречи происходили с колоссальным преимуществом бельгийцев: семь побед при одном поражении в десяти поединках с общим счетом 38:10. В дальнейшем французы подравняли статистику, но общий баланс - все равно в пользу Бельгии - 30 побед против 24 при 19 ничейных результатах. Общий счет - 161:126.

Зато Франция выиграла у Бельгии все три матча финальных турниров чемпионатов мира и Европы. На ЧМ-1938 - 3:1, на Евро-1984 - 5:0, на ЧМ-1986 в поединке за 3-е место - 4:2. Именно тогда, к слову, соседи последний раз встретились на официальном уровне, а после этого на протяжении 32 лет ограничивались товарищескими поединками.

Именно тогда - в Мексике-1986 - Бельгия, обыграв перед этим в драматичном матче сборную СССР (несмотря на хет-трик киевского динамовца Игоря Беланова - 4:3), добилась наивысшего достижения на чемпионатах мира. По той команде Ги Тиса равняли не одно поколение Красных Дьяволов, и только нынешняя сборная Бельгии уже как минимум повторила ее результат. Но может переплюнуть.

Причем пиетета перед французами у бельгийцев быть не должно. Последний раз Франция обыгрывала своего северного соседа еще в 2004 году. После этого - две нулевые ничьи и победа Бельгии летом 2015-го со счетом 4:3.

4. Есть у сборной Франции традиция

В предыдущей истории французской сборной выделяются три ярко выраженных успешных периода. Первый - 1958-1960 годы, второй - 1982-1986, третий - 1996-2000. Все они были отмечены стабильными попаданиями в число призеров чемпионатов мира и Европы, а в двух последних случаях - еще и золотыми медалями.

Причем перед триумфом на Евро-1984 французы играли в полуфинале ЧМ-1982, а перед победой на ЧМ-1998 (и последующим титулом Евро-2000) был полуфинал Евро-1996. Иными словами, чемпионские команды рождались не на пустом месте, а созревали, как хорошее вино. Учитывая, что два года назад на домашнем чемпионате Европы сборная Франции лишь в финале проиграла Португалии, а сейчас дошла до полуфинала, можно провести вполне напрашивающиеся параллели.

И все же не будем забывать, что это не правило, которое работает в большинстве случаев. Наоборот. Были еще четыре случая, когда Франция через два года после попадания в число призеров ЧМ или ЧЕ не брала золото. Выше всего удалось прыгнуть на Евро-1960 - 4-е место (на ЧМ-1958 было 3-е место).

После не удавалось и этого. Полуфиналист Евро-1960 не сумел даже пробиться на ЧМ-1962. Аналогичная история случилась в отборе Евро-1988 с бронзовым призером ЧМ-1986. Тогда, к слову, французов в финальный турнир не пустила сборная СССР под началом Валерия Лобановского, которая шла к серебряным наградам чемпионата Европы. Решающим стал матч 11 октября 1986 года в Париже, когда голы киевских динамовцев Игоря Беланова и Василия Раца помогли гостям выиграть - 2:0.

И, наконец, французские вице-чемпионы мира 2006 года не сумели выйти из группы в финальном турнире Евро-2008.

Нынешнее поколение игроков сборной Франции уже заслужило право оказаться в одной компании со знаменитыми предшественниками 1958-1960, 1982-1986 и 1996-2000 годов. Но победа на ЧМ-2018 сделает их равными со звездами прошлого.

5. Медаль чемпионата мира для чемпионата Украины

С очень большой степенью вероятности в чемпионате Украины появится еще один призер чемпионата мира - Йосип Пиварич. Его сборная Хорватии, выиграв три матча в группе, затем выдала два затяжных поединка плей-офф с сериями пенальти и второй раз в своей истории вышла в полуфинал. Левый защитник киевского "Динамо" может привезти на берега Днепра медаль ЧМ-2018, как это сделал четыре года назад голландский вингер киевлян Джермейн Ленс.

Голландия в 2014-м стала бронзовым призером, а медаль Ленса стала самым весомым достижением представителей украинского чемпионата на мировых чемпионатах. В том же 2014-м полузащитник "Шахтера" Бернард и сборная Бразилии дошли до полуфинала, но затем потерпели два поражения и заняли лишь 4-е место.

Да и вообще ЧМ-2014 стал рекордным для украинской Премьер-лиги. И по количеству легионеров в сборных других стран, и по их достижениям. Впервые представители нашего чемпионата побывали на ЧМ-2002 - нигерийцы "Шахтера" Джулиус Агахова и Айзек Окоронкво. На ЧМ-2006 поехали по два представителя сборных Польши, Хорватии и Сербии и Черногории. В 2010-м у нас было только два легионера, а в 2014-м - сразу девять.

И именно на предыдущем ЧМ сборные, в которых играли легионеры украинских клубов, впервые сумели выйти из группы. О командах Голландии и Бразилии, добравшихся до полуфинала, мы уже сказали. А сборная Нигерии, за которую выступал Михаэль Бабатунде из "Волыни", сошла с дистанции в 1/8 финала.

6. Фактор Хосепа Гвардиолы для сборной Англии

Любопытное наблюдение связано с фигурой одного из самых титулованных и популярных тренеров современности - Хосепа Гвардиолы. С тех пор, как он занялся тренерской деятельностью на топ-уровне, чемпионом мира неизменно становилась страна, в которой он работал.

В "Барселоне" Пеп провел 2008-2012 годы, Испания выиграла ЧМ-2010. В "Баварии" испанский специалист трудился в 2013-2016 годах, Германия выиграла ЧМ-2014. С 2016-го Гвардиола - главный тренер "Манчестер Сити", следовательно, ЧМ-2018 должен покориться Англии. Подождем немного.

А тем временем вспомним, что "Барселона" и "Бавария" делегировали в чемпионские составы сборных Испании и Германии внушительные делегации футболистов - по семь человек. Каталонцев в Красной Фурии представляли Вальдес, Пике, Пуйоль, Иньеста, Хави, Бускетс и Педро, мюнхенцев в Бундестим - Нойер, Боатенг, Лам, Швайнштайгер, Кроос, Гетце и Мюллер.

И вот здесь ситуация со сборной Англии на ЧМ-2018 существенно отличается - в ее составе только четыре игрока "Манчестер Сити" (Уокер, Стоунз, Делф и Стерлинг). Причем это не максимальный показатель. Столько же футболистов делегировал "Манчестер Юнайтед", а лидером является "Тоттенхэм" - пять исполнителей.

7. Один шаг до рекорда по сериям пенальти

В одном из четвертьфиналов ЧМ-2018 пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти как к способу определения победителя пары. И это оказалась четвертая серия на турнире, что стало повторением рекорда чемпионатов мира. До этого такое же количество 11-метровых после финального свистка пробивали трижды - на ЧМ-1990, ЧМ-2006 и ЧМ-2014. Сейчас достаточно еще одной серии в четырех оставшихся поединках, чтобы установить новое достижение.

Любопытно, что еще никто на этом мундиале не выиграл в дополнительное время. Все четыре случая, когда приходилось играть еще два тайма по 15 минут, завершились сериями пенальти. В предыдущие рекордные годы такой плотности не было: 1990 - восемь матчей с дополнительным временем, 2006 - шесть, 2014 - восемь.

Причем сборная Хорватии повторила рекорд сборной Аргентины образца 1990 года - выиграла две серии пенальти на одном турнире. В 1/8 финала она справилась с Данией - 3:2, в 1/4 финала - с Россией - 4:3. По две серии на одном чемпионате мира проводили еще четыре сборные - Испании (2002), Коста-Рики (2014), Голландии (2014) и России (2018), но после победы у них обязательно следовало поражение.

К слову, Испания на ЧМ-2018 повторила антирекорд - в дуэли с Россией проиграла третью серию послематчевых пенальти (до этого - в 1986 и 2002 годах). А вот Англия после трех осечек (1990, 1998, 2006) наконец-то выиграла - у Колумбии. Три неудачи имеет и Италия (1990, 1994, 1998).

Чаще всего в сериях пенальти участвовала Аргентина - пять раз (причем на ЧМ-1990 она выиграла две из них). Догнать ее (и перегнать) могут Франция и Англия, на счету которых по четыре коллективных выхода к 11-метровой отметке.

8. Кто получит "Золотую бутсу"

После четвертьфинальных матчей ситуация в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018 не изменилась. Лидером списка является англичанин Харри Кейн, который забил шесть мячей в четырех матчах (игру третьего тура группового раунда он пропустил, как неважную - после двух побед на старте).

Кейн и перед чемпионатом высоко котировался у букмекеров. Лидером не был, но находился в топ-списке рядом с мегазвездами Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которых по итогам календарного 2017 года даже перещеголял, забив огромное количество мячей за "Тоттенхэм" во всех официальных турнирах - 56. У Месси тогда осталось 54, у Роналду - 53.

А после того, как в двух первых турах лондонский форвард забил пять мячей в ворота сборных Туниса (дубль) и Панамы (хет-трик), его шансы на "Золотую бутсу" стремительно возросли. В плей-офф Кейн добавил еще один гол Колумбии и опережает ближайшего преследователя - бельгийца Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" - на два результативных удара. По три гола на счету французов Антуана Гризманна и Кильяна Мбаппе.

Именно эта троица и рассматривается экспертами William Hill в качестве главных конкурентов Кейна. Коэффициент на победу британца в споре бомбардиров - 1,17. У Лукаку - 9, у пары французов - по 21. В очень далекой перспективе - бельгиец Эден Азар и хорват Лука Модрич (по 101). У них по два гола.

В принципе, для получения "Золотой бутсы" ЧМ-2018 хватить может и шести голов. На трех предыдущих турнирах больше никто не забивал, а за 40 последних лет только однажды один футболист перешагнул за эту границу. На ЧМ-2002 бразилец Роналдо восемь раз расписался в чужих воротах.

Но не будем забывать, что иногда на вершину удавалось вырываться на самом финише. В 1982 году итальянец Паоло Росси половину из своих шести голов забил в полуфинале Польше (два, 2:0) и финале ФРГ (один, 3:1). За счет дубля в финале ЧМ-1978 в матче с Голландией (3:1) лучшим бомбардиром стал аргентинец Марио Кемпес.

Так что Кейну рано радоваться. Нужно забивать еще.

9. Кому дадут "Золотой мяч" ЧМ-2018

С тех пор, как на чемпионатах мира начали официально определять лучшего футболиста (ЧМ-1982), им трижды становился лучший бомбардир. В 1982 году - итальянец Паоло Росси, в 1990-м - его соотечественник Сальваторе Скиллачи, в 2010-м - уругваец Диего Форлан (один из четырех игроков, забивших пять мячей).

Перед четвертьфиналом букмекеры отдавали предпочтение нынешнему топ-бомбардиру - Харри Кейну, но сейчас он - лишь №2 в этом списке с тем же коэффициентом 4,5. А вот на первое место вырвался 19-летний француз Кильян Мбаппе, который стал самым юным бомбардиром ЧМ-2018 (19 лет и 183 дня в момент матча с Перу) и практически наверняка будет назван лучшим молодым игроком турнира. Коэффициент на его шансы получить "Золотой мяч" - 4.

Рядом в этом списке William Hill - Эден Азар (Бельгия; коэффициент - 5), Кевин Де Брюйне (Бельгия; 9), Лука Модрич (Хорватия; 9), Джордан Пикфорд (Англия; 11), Антуан Гризманн (Франция; 15), Ромелу Лукаку (Бельгия; 15), Иван Ракитич (Хорватия; 21), Поль Погба (Франция; 21), Н’Голо Канте (Франция; 26), Деле Алли (Англия; 34) и Рахим Стерлинг (Англия; 34).

По количеству званий Игрок матча, полученных на ЧМ-2018, лидируют Кейн и Модрич - они признавались трижды. По две "звезды" имеют семеро, но из тех, кто остался в строю, - только трое: Азар, Гризманн и Мбаппе.

На последних турнирах сбор голосов относительно обладателя "Золотого мяча" (а также "Серебряного" и "Бронзового") заканчивался до решающих поединков. В 2010-м лучшим был признан уругваец Диего Форлан, чья сборная заняла только 4-е место, а не представители финалистов - Андрес Иньеста (Испания) и Уэсли Снейдер (Голландия). В 2014-м титул отдали Лионелю Месси, но он не сделал Аргентину чемпионом мира, в отличие от немца Томаса Мюллера.

Возможно, и сейчас уже идет сбор голосов, и на мнение жюри не повлияют матчи 10-11 июля. Но не исключено, что именно полуфинал - последний шанс для претендентов...

10. На кону - 102 миллиона долларов

Из рекордных 400 миллионов долларов США призового фонда этого чемпионата мира, о которых радостно отрапортовала ФИФА в октябре 2017 года, 298 уже нашли своих обладателей. А еще 102 будут распределены между четырьмя полуфиналистами - в зависимости от занятого в итоговой табели о рангах места.

К слову, в 2014-м полуфиналисты получили на 10 миллионов меньше - 92. Но тогда и сам призовой фонд был меньше - 358 млн долларов США.

Что за четыре года не изменилось, так это ставка для тех участников ЧМ, которые отправились домой сразу после группового этапа. Эти 16 команд получили по 8 миллионов каждая.

А вот еще 16 сборных получат на 2-3 млн больше, чем на ЧМ-2014. Проигравшие в 1/8 финала заслужили премию в 12 миллионов (было 9), а проигравшие в четвертьфинале - 16 миллионов (было 14).

Самый главный неудачник полуфиналов - обладатель 4-го места - получит 22 миллиона долларов США (в 2014-м было 20). Бронзовому призеру полагается 24 млн (было 22). Чемпион получит 38 миллионов долларов США (было 35), вице-чемпион - 28 (было 25).

Разумеется, все эти деньги ФИФА потратит не из своего кармана, а из средств, полученных от своих многочисленных партнеров и спонсоров.