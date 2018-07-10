Украина-ЕС: незаметный саммит

Незаметный. Именно так одним словом можно охарактеризовать саммит Украина – Евросоюз, прошедший вчера в Брюсселе. Он должен был состояться, поскольку значился в графике мероприятий и не обнаружилось ни одного повода, чтобы отменить его. Ведь отмена саммита – это один из видов наказания для украинской власти, но в последние месяцы она вела себя более менее послушно. Поэтому саммит состоялся, хотя он и не был нужен никому.

На этом можно ставить точку. Президент Украины, правда, пытался изобразить все так, будто у нас не застой в отношениях с Евросоюзом, а их бурное развитие сразу по четырем направлениям. Вот только руководство самого ЕС ни слова об этом бурном развитии не сказало.

Руководство ЕС прагматично интересовалось другими вопросами. Например, тем, что Украине готовы профинансировать реформу системы ПТУ. И это не простое обещание: Евросоюз действительно готов помочь нам восстановить систему профтехобразования до советского уровня и даже выше. Просто Польше нужны слесари и сантехники, поскольку польские слесари работают в Германии.

Впрочем, не только равнодушие Брюсселя к "четырем направлениям" Порошенко является доказательством того, что вчерашний саммит не был нужен никому. Главное доказательство – это равнодушие самой украинской власти.

Нынешний саммит провели так, чтобы его не заметили. Не было ни пиара, ни ожиданий, ни тем для ожиданий и пиара. А это значит, что и сам Порошенко в свои "четыре направления" не верит. Через пару дней, возможно, какой-нибудь пиарщик Банковой выложит дежурное объяснение важности прошедшего саммита. Но и это будет ложью, потому что, если бы саммит был важен, такое объяснение уже появилось бы. А так – просто отработка плана.

Добровольцам вход воспрещен

Куда более важное решение вчера было озвучено командующим Операции объединенных сил Наевым, который сообщил, что добровольцам (то есть тем отрядам, которые официально не входят ни в одну из силовых структур) отныне запрещено находиться на передовой.

Это, собственно, одно из ключевых решений, которые ожидались после замены АТО на ООС. После передачи ведения всей операции в руки Вооруженных сил от нее отстранили всех остальных участников "сборной команды", ведшей АТО с 2014 года, – СБУ, Нацгвардию и "неформальных" добровольцев. Теперь это закреплено приказом.

И это означает, что полную ответственность за происходящее на линии разграничения берет на себя главнокомандующий, он же президент. Отныне невозможна ситуация, когда добровольцы устраивают провокацию на передовой, а армия вынуждена их поддержать.

Это не обязательно означает, что провокаций теперь не будет. Но это означает, что любая такая провокация будет частью общего плана руководства ООС и стоящего над ним президента.

Это же означает, что при желании Порошенко может заключить с сепаратистами прочное перемирие, которое будет выполняться. Правда, насчет такого желания в преддверии выборов есть большие сомнения.

ЦИК по осени считают

Сессионная неделя парламента вчера еще толком не началась, но главная ее интрига уже была убита. На согласительном совете лидеры фракции и главы комитетов решили, что в ближайшие дни вопрос о новом составе Центризбиркома решаться не будет. Если точнее, то этот вопрос теперь не будет рассматриваться до сентября.

Таким образом, "Народный фронт" (главный противник голосования по новому составу ЦИК в июле) свою программу-минимум выполнил. Состояла она в том, чтобы не дать возможность президенту – при наличии нового Центризбиркома – объявить досрочные выборы Верховной Рады.

Формально такое право у Порошенко будет еще весь сентябрь (с 1 октября, за полгода до президентских выборов, он его теряет), но досрочные выборы возможны лишь при развале коалиции и только через месяц после факта его оглашения. Осенью у Порошенко этого месяца уже не будет.

Программу-максимум, правда, не выполнил ни "НФ", ни его новые союзники по "антикоалиции". Она состоит в том, чтобы лишить Порошенко единоличного большинства в Центризбиркоме. Проще говоря, нельзя, чтобы президентская квота вместе с двумя старыми членами ЦИК и с представителем "Воли народа" составляла больше 7 человек. А при нынешних раскладах она равна девяти.

Если исходить из численного состава фракций, БПП должен иметь 5 представителей в ЦИК, "НФ" – 3, Оппозиционный блок – 2, остальные пять фракций и групп – по 1. Это оптимальный расклад и с точки зрения Запада (соблюдение демократических стандартов), и с точки зрения всех фракций (кроме, естественно, президентской). И за этот расклад борьба будет в течение ближайших двух месяцев. Но удастся ли уломать Порошенко, пока неизвестно. Многое будет зависеть от уровня принципиальности Запада.

Запад заступился за Дезира

Между тем, есть основания полагать, что Запад будет принципиальным. Вчера одно из таких оснований предоставила реакция США и Евросоюза на конфликт, произошедший в Украине из-за международной конференции по свободе слова, организованной ОБСЕ.

Как известно, против представителя ОБСЕ по свободе слова Дезира за эту конференцию ополчился комитет по свободе слова Верховной Рады, ведомый Викторией Сюмар, выступивший со специальным заявлением. Суть этого заявления сводилась к двум постулатам: пока у нас война, мы сами будем определять рамки свободы слова, и никто нам не указ.

Как оказалось, с такой позицией не согласны на Западе абсолютно все. Даже США, которые (как и Евросоюз) обозначило важность деятельности Дезира, в том числе для Украины.

Учитывая такую реакцию, следует предположить, что члены комитета по свободе слова начнут поочередно отказываться от своего участия в написании данного заявления и голосовании за него. Вскоре мы можем узнать, что заявление видела одна Сюмар, да и то его текст подменили перед публикацией.

Кому помогли Вида и Вукоевич?

На чемпионате мира по футболу по окончании четвертьфинальных матчей случился первый (и, будем надеяться, последний) политический скандал. Без Украины тут не обошлось, хотя собственно украинская сборная не имела к нему никакого отношения по причине своего отсутствия на турнире.

Героями скандала стали хорваты Вида и Вукоевич, которые по горячим следам записали в раздевалке видео со словами посвящения своей победы Украине. И известным кличем "Слава Украине!".

Естественно, ФИФА увидела в этом политический подтекст, однако ограничилась символическим наказанием. Но, несмотря на это, сами виновники пошли на попятную и стали рассказывать о своем дружеском отношении к России и русским. Впрочем, сборная Хорватии от греха подальше сама отправила из Москвы Вукоевича. Тем более, что он там и не слишком нужен был. Вида был нужен, поэтому его оставили.

Однако, объективно говоря, бывшие киевские динамовцы сослужили своей сборной плохую службу. "Благодаря" им в полуфинальном матче тысячи российских болельщиков, которые, может быть, и болели бы за хорватов из славянской солидарности, теперь будут болеть против них – даже несмотря на отсутствие симпатий к Англии.

Учитывая уровень матча и сложность соперника, поддержка трибун была бы явно не лишней.