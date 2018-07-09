В Украине обвалились цены на арбузы. В рознице бахчевые продают по 5-6 грн./кг, а с поля крупнооптовые партии отпускают и вовсе по 1,5-1,8 грн./кг. "Это, как минимум, на треть дешевле, чем на аналогичную дату прошлого года, - рассказала "Стране" эксперт "АПК-информ: овощи и фрукты" Татьяна Смирнова.

И будет еще дешевле - цены падают едва ли не ежедневно. Столичный предприниматель Игорь Демин, который уже несколько лет кряду арендует поля в Херсонской области и засеивает их арбузами, прогнозирует, что в течение ближайшей недели цена может снизится до 1 грн./кг, а это уже меньше себестоимости.

"Дешевле просто оставлять арбузы гнить в полях, чем их собирать", - сетует бизнесмен.

Впрочем, ситуация еще может измениться. "Вполне возможно, что цены на арбузы во второй половине сезона, наоборот, вырастут. Кстати, так было и в прошлом году, это было связано с хайпом, поднявшимся от баржи", - вспоминает аналитик FAO (продовольственная организация ООН) Андрей Ярмак.

Напомним: как писала ранее "Страна", после того, как по Днепру помпезно запустили баржу с арбузами, что должно было снизить цены на них, бахчевые, наоборот, резко подорожали.

"Страна" разбиралась, смогут ли украинцы наестся дешевых арбузов в этом сезоне и приплыви ли снова баржа.

Смотрят на дешевые арбузы подозрительно и не спешат покупать

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, главная причина нынешней арбузной "распродажи" - слишком урожайный сезон.

"Погода в этом году очень благоприятная для всех овощей и фруктов. Бахчевые не стали исключением. Оптимальное чередование жары и дождей привело к тому, что арбузы поспели на 2-3 недели раньше обычного. И на рынок сразу выбросили большое предложение бахчевых, что и сбило цены", - пояснил он. По словам эксперта, если в июне прошлого года цены на арбузы в рознице стартовали с 20 грн./кг, то в этом году - с 8-10 грн./кг.

Спрос же, наоборот, оказался невысоким. "Наши потребители подозрительно смотрят на ранний арбуз и не спешат его покупать", - поясняет Андрей Ярмак.

Бахчеводы откровенно паникуют. Как рассказал "Стране" Игорь Демин, себестоимость арбузов в этом году составляет, как минимум, 1,2-1,3 гривен/кг. То есть, даже нынешняя цена, по которой оптовики готовы вывозить товар с поля, а это от 1,5 гривен/кг, позволяет заработать лишь по 20-30 копеек/килограмм. Для сравнения: в прошлом году среднестатистический фермер поднимал с каждого килограмма арбузов не меньше 4-5 гривен чистого дохода.

"А уже в ближайшее время оптовая цена упадет до 1 гривен/кило. Покупатели нас уже предупредили, что дороже брать не будут. Но продавать по 1 гривне - это продавать в убыток. дешевле оставить арбузы гнить на полях, ведь нужно еще платить рабочим за сбор урожая", - жалуется предприниматель. По его словам, в этом году очень сложно пристроить товар и в торговые точки. Не редкость случаи, когда ритейлеры обещают одну цену, а когда предприниматель уже потратился на транспорт и доставил товар, готовы принимать его только с существенным дисконтом.

"Не удивлюсь, если фермеры будут разбивать арбузы прямо возле супермаркетов, как это в свое время уже было в Венгрии", - добавил эксперт.

Татьяна Смирнова поясняет: в 2017 году Украина собрала самый маленький урожай арбузов и дынь за последние пять лет. Это было связано как с сокращением площадей под данными культурами, так и резким снижением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

"В нынешнем сезоне тенденция сокращения площадей под бахчевыми в Украине сохранилась. Под арбузы и дыни отвели, как минимум, на 2% меньше, чем в прошлом году. Аграрии аргументируют отказ от бахчевых трудностями в поиске каналов сбыта и отсутствием систем орошения, что в условиях нашего непредсказуемого климата делает бахчевые очень рискованными культурами", - рассказала Смирнова.

То есть, если бы в этом году не повезло с погодой, урожай арбузов в Украине мог бы оказаться таким же скудным, как и в минувшем сезоне, а значит, и столь же дорогим.

Теперь же подсчитывающим убытки фермерам остается надеятся разве что на баржу.

Будет ли баржа?

В прошлом году и без того дорогие арбузы по-настоящему золотыми сделала баржа. Ее помпезно пустили по Днепру к Киеву с перерезаннием чиновниками ленточек и массовой трансляцией на всех телеканалах страны. И анонсировали едва ли не как революционно новое логистическое решение, которое должно было заметно удешевить арбузы и позволить украинцам вдоволь полакомится доступной бахчей.

Эффект, правда, оказался противоположным - цены поползли вверх.

"По сути, был создан первый бахчевый бренд "Арбуз с баржи". И он оказался вполне успешным", - рассказывала тогда "Стране" эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман. А Андрей Ярмак пояснил: из-за широкого публичного обсуждения баржи даже те, кто не очень любит арбузы, решили включить их попробовать. Но на самом деле баржа была всего одна и не закрыла даже половины однодневного потребления арбузов в столице. "Это была тестовая поставка. Но реклама свое дело сделала: спрос вырос очень резко", - рассказал Ярмак.

О том, будет ли в этом году знаменитая баржа, пока можно только догадываться. Впрочем, Алексей Дорошенко говорит, что, скорее всего, от разрекламированного арбузного маршрута по Днепру, скорее всего, откажутся.

"Прошлогодняя баржа была запущена при непосредственной поддержке компании "Нибулон", которая как раз в то время лоббировала в Верховной Раде принятие выгодного ей законопроекта о речном транспорте (его активно продвигал сын владельца "Нибулона" Алексея Вадатурского депутат от БПП Андрей Вадатурский - Прим. Ред.). Хотели наглядно показать как здорово пускать товар по воде. Но с проектом ничего так и не вышло - он до сих пор не прошел даже первого чтения. Так что, скорее всего, на баржу тратиться уже никто не станет", - пояснил Алексей Дорошенко.

Но поздние арбузы все же могут подорожать. "Не исключено, что жара негативно повлияет на урожай арбузов, так как основная их часть выращивается без орошения, то есть, на богаре, - говорит Андрей Ярмак. - А если предложение уменьшится, фермеры постараются заложить в цены и компенсацию за убыточно начало сезона".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине поспели арбузы, к отправке готовят первые баржи.