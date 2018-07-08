Фактическая потеря президентом Петром Порошенко контроля над нынешним созывом парламента вынудило его вновь вернуться к теме внеочередных досрочных выборов в Верховную Раду. В качестве основания для роспуска Рады на Банковой хотят использовать выход БПП из провластного большинства, которое может состояться уже на следующей неделе.

В той или иной форме обсуждался еще с весны: окружение президента хочет попасть в парламент пока Порошенко еще при власти, так как подозревает, что при новом президенте, им это не удастся. Но в последние он пожалуй впервые приобрел конкретные очертания. Правда, многие в Раде не верят, что президент действительно настроен идти на выборы и воспринимают все эти разговоры как шантаж депутатов с целью заставить их проголосовать за новый состав ЦИК.

В ситуации разбиралась "Страна".

Президент и 35 мушкетеров

"Когда мы увидели на табло, что высветилось 240 голосов, мы себя начали называть коалицией "БПП" - коалицией "Без Петра Порошенко", еще был вариант "Без Петра Пройдем", - смеясь рассказывал "Стране" в четверг один из оппозиционных депутатов.

За несколько минут до этого разговора в сессионном зале состоялось знаковое голосование - при отсутствии фракции БПП в зале, объявившей демарш из-за срыва голосования по обновлению Центризбиркома, депутаты из других фракций смогли насобирать 240 голосов. Позднее один из проголосовавших, бпп-шник Олег Барна заявил, что у него выкрали карточку. Но даже без его голоса, 239 голосов новосозданного ситуативного большинства оказались знаковыми для главы государства.

И, если верить словам собеседника "Страны" во фракции БПП, стали поводом для возврата президента к теме о досрочных выборах в Раду.

Формальной причиной для роспуска парламента может стать выход БПП из коалиции. По данным "Страны" об этом могут объявить уже в четверг, 12 июля. Согласно Конституции, в таком случае, депутаты должны будут в течение 30 дней создать новую коалицию. Если нет - президент получает право распустить парламент и назначить перевыборы.

"У нас была встреча части фракции с Петром Алексеевичем, он пригласил нас к себе, обсуждали ситуацию, и в том числе досрочные выборы. Причина - выход БПП из коалиции из-за ЦИК и Антикоррупционного суда. Помнишь, в зале смеялись, что они теперь коалиция "Без Петра Пройдут", так вот у них есть месяц, чтобы создать новую коалицию. Понятно, что этого не произойдет. А дальше запускаем перевыборы. Президент дал понять, что готов на роспуск Рады", - рассказал "Стране" собеседник во фракции БПП.

Еще один нардеп подтвердил "Стране", что такие разговоры имеют место.

"У президента в его фракции есть всего 35 мушкетеров, которые считаются "надежными". То есть, они возглавят 35 зональных штабов, им подчинят прокуратуру, СБУ. Есть предложения выбрать 5 базовых партий для выдвижения, в зависимости от региона. За ними закрепят кандидатов-мажоритарщиков. Тем более, теневой штаб работает уже 8 месяцев. Осталось решение за президентом. Сейчас или никогда", - рассказал "Стране" источник.

"Будут досрочные выборы или нет - пока не ясно. Все их боятся. Но то, что происходит в Раде, только приближает их", - комментирует эти слухи депутат от БПП Александр Бригинец.

В тоже время, в оппозиционных фракциях парламента угрозы выхода БПП из коалиции и назначения досрочных выборов воспринимаются очень скептически. "Это просто элемент шантажа, чтоб заставить Раду проголосовать за выгодный президенту состав нового ЦИКа. Не более того", - сказал нардеп.

Один из представителей фракции БПП говорит, что в самой фракции десятки депутатов не хотят идти на досрочные выборы и по этой позиции там намечается раскол.

"Человек 40 внутри фракции не хотят выходить из коалиции, и рассматривали вариант, если петины люди выйдут, то они остаются и добирают коалицию тушками. То, что Кононенко, Грановский и Березенко будут в новом составе парламента, в этом никто не сомневается. Но меня там не будет, поэтому зачем мне это надо", - говорит нардеп от БПП.

Отметим, что теоретически формировать коалицию на индивидуальной основе действительно возможно. На этот счет есть решение Конституционного суда от 6 апреля 2010 года, согласно которому "отдельные народные депутаты, в частности те, которые не пребывают в составе депутатских фракций, инициировавших создание коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, имеют право принимать участие в формировании коалиции депутатских фракций".

Кампания на соцвыплатах

Интересно, что вопреки звучавшим ранее идеям делать ставку в пиаре президента и его партии на Томос Вселенского патриархата по автокефалии Украины или на прокачку темы о евроинтеграционных и НАТОвских перспективах Украины, на вооружение на самом деле может быть взята куда более понятная украинцам тема - повышение социальных стандартов.

"Запустить печатный станок. Тем более, что МВФ все равно во время выборов кредит не даст Повысить с 1 октября минималку, даже не до 4200, как думали раньше, а до 5000 гривен. Пенсию, выплаты всякие. Есть идея раздать "Петину тысячу". Плюс админресурс, плюс СМИ", - говорит "Стране" собеседник, вхожий на Банковую.

К слову, о том, что Порошенко может вооружиться идеей Юлии Тимошенко раздать компенсации вкладчикам бывшего Сбербанка СССР и Госстраха СССР, "Стране" и ранее говорили депутаты из парламентского большинства.

На Банковой уже посчитали, что на "Петину тысячу" хватит "всего" 3 миллиарда гривен. В 2008 году, когда премьер-министр Юлия Тимошенко раздала "юлины тысячи", на это ушло из госказны более 6 миллиардов гривен. Спустя 4 года, когда компенсации по вкладам Сбербанка СССР раздавали президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров, на эти цели было направлено 4,5 миллиарда гривен. Но с тех пор население Украины значительно сократилось.

"Понятно, что приближаются выборы, и кое-кто очень хочет удержать в своих руках власть. Для достижения этой цели повышение пенсий и минимальной зарплаты – самый простой популистский метод. Есть ли в госбюджете Украины деньги на это? На данный момент нет. Но их всегда можно напечатать, - говорит "Стране" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. - Обратите внимание на то, что за январь-май 2018 года НБУ перечислил в госбюджет 32 млрд грн, как часть своего дохода за текущий год. Заметьте, НБУ платит налоги вперед, а не по итогам года. То есть, все эти доходы НБУ – это обычная эмиссия гривны. Что мешает НБУ вновь показать "доход", но уже к выборам? То есть, именно эмиссия гривны будет главным источником финансирования роста минимальной заработной платы и пенсии и прочих популистских обещаний власти".

В тоже время один из нардепов БПП указал "Стране", что для реализации этого плана нужно иметь жесткие договоренности с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ведь именно правительство принимает решение о повышении соцстандартов. "Но отношение с Гройсманом у Банковой сейчас очень тяжелые. И большинство членов правительства президент фактически не контролирует", - говорит нардеп.

Проблемные выборы

"Мольфары говорят, что в кабинете на 4 этаже на Банковой каждый новый хозяин находит три конверта. В конверте "открыть при первых трудностях" - записка "вали все на предшественников". В конверте "открыть при безвыходной ситуации" - записка "начинай конституционную реформу". А в самом дальнем конверте с надписью "не открывать" - "попробуй распустить парламент", - иронизирует на счет шансов президента на роспуск Рады народный депутат Игорь Попов.

И неспроста: ведь задача с организацией досрочных выборов в Раду не является такой уж простой, как это может показаться. Перед Петром Порошенко стоит целый ряд проблем - как организационного, так и электорального характера.

Во-первых, как уже ранее писала "Страна", секретарь СНБО и один из лидеров "Народного фронта" Александр Турчинов окончательно отказался от должности главы неформального предвыборного штаба Петра Порошенко. Сама же партия "Народный фронт" вместе со своими вождями уверенно дрейфует в сторону Юлии Тимошенко.

Во-вторых, "Народный фронт", как известно, является категорическим противником досрочных выборов в Раду, так как самостоятельно он туда не проходит, а идти на поклон к БПП или к другим партиям, чтоб включили в список, для лидеров фронтовиков - не лучший вариант. Поэтому НФ будет использовать весь свой властный ресурс (например, влияние на суды), чтобы сорвать проведение выборов, даже если президент захочет их провести.

"Потушить" сопротивление "Народного фронта" у президента пытаются давлением на лидера НФ Арсения Яценюка. Не случайно, недавно Кассационный административный суд Верховного Суда обязал Кабмин восстановить в должности одного из главных критиков экс-премьера - Николая Гордиенко, которого уволили с должности главы Госфининспекции 4 апреля 2015 года. Именно с подачи Гордиенко два года назад Яценюк оказался в эпицентре крупного коррупционного скандала, когда весной 2015 года экс-глава Госфининспекции громко обвинил Кабмин Яценюка в финансовых нарушениях на 7,6 млрд гривен и потребовал от Генпрокуратуры расследовать эти хищения.

В-третьих, на досрочные выборы требуется выделение денег из госбюджета, и соответствующее решение должен принять Кабинет Министров, глава которого Владимир Гройсман не раз заявлял, что выступает против досрочных выборов, так как он точно понимает, что после них премьером уже не будет. И, теоретически может повториться прецедент 2007 года, когда правительство и парламент не согласились с решением президента о досрочных выборах - президент Виктор Ющенко дважды издавал указы о роспуске парламента, но правительство блокировало выполнение этих указов. Правда, с Гройсманом Банковая может договориться, но премьер может запросить слишком большую цену за поддержку президента.

В-четвертых, даже если использовать формальный предлог для роспуска Рады в виде развала коалиции, то об этом должен заявить спикер парламента, а выдвиженец "Народного фронта" Андрей Парубий явно не будет торопиться это делать. В таком случае огласить это решение может вице-спикер Ирина Геращенко, которую на данный пост делегировала БПП, но нет гарантий, что ей это позволят сделать.

В-пятых, вряд ли идея досрочных выборов вызовет восторг у Запада. Тем более, если они будут проходить по старому законодательству с мажоритарной системой, которую в ЕС и США уже давно требуют отменить. Понятно, что в таких условиях никто не даст Украине новых кредитов и, более того, может начаться и политическое давление на Порошенко и его окружение. Тем более, что роспуск Рады фактически ставит крест на скором принятии законов, необходимых для запуска Антикоррозионного суда (что является одним из главных требований Запада к украинской власти). Неофициально депутаты от БПП говорят "Стране", что желание затормозить создания антикорсуда является одной из причин, по которой на Банковой хотят распустить Раду.

Таким образом, для президента есть большой риск, что запустив процесс досрочных выборов в парламент, президент не сможет довести его до конца и, тем самым, окончательно превратится в хромую утку, полностью потеряв контроль над властной вертикалью в стране.

Ведь легко прогнозировать создание широкой коалиции против досрочных выборов в составе Народного фронта, Гройсмана, Юлии Тимошенко и поддерживающих ее олигархов (например, Игоря Коломойского).

Причем даже если Порошенко сумеет провести выборы в Раду, то эта коалиция будет работать на максимально понижение результата БПП. И, в итоге, выборы, с большой долей вероятности, закончатся поражением этой политсилы (тем более, что она уже сейчас занимает места не выше 3-5 по всем рейтингам). Естественно, это обнулит шансы президента на переизбрание на второй срок.

Хотя, многие члены его окружения депутатами станут и получат возможность удержаться в украинской политике уже без самого Порошенко.