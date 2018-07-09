"Испытываю ну вот просто АХ*ЕННОЕ наслаждение от того, что юлькинские мрази сейчас громко скулят от забана ублюдка Чаплыги... БУГОГАГАГАГА", - написала недавно провластный блогер Екатерина Золотерева на Фейсбуке, радуясь тому, что оба аккаунта политолога и блогера Михаила Чаплыги (известного в сети как Миха Анархист) заблокировали.

Массовые блокировки и “сносы” популярных аккаунтов в Фейсбуке уже стали обычным явлением. Причем жертвами постоянных банов становятся в основном те блогеры и политики, кто критикуют нынешнюю власть.

Но если раньше это были отдельные случаи, то теперь это уже система. Причем от одного бана до следующего проходят считанные дни. "Зачистки" в основном происходят "волнами", и под них регулярно попадают оппозиционные лидеры мнений.

Чтобы не выпадать из информпространства, блогерам приходится создавать “запасные” аккаунты, но и их время от времени блокируют или даже удалят администраторы соцсети, как произошло с Чаплыгой, который критиковал политику Петра Порошенко. Периодически банят также страницу замглавреда "Страны" Светланы Крюковой.

Впрочем, нередко удаляют и аккаунты провластных и националистических блогеров - оппозиционные ЛОМы таким образом наносят ответные удары.

"Страна" решила выяснить - с чем связаны массовые блокировки критичных к власти блогеров в Фейсбуке, и разобралась, как, кто и зачем пытается вытеснить лидеров мнений из соцсети.

Убойный язык ненависти

Есть два способа заблокировать или вовсе удалить страницу лидера мнений из Фейсбука.

Первый и самый распространенный - жалоба на какую-то публикацию пользователя или на сам аккаунт. Формальная причина для бана - нарушение т.н. норм сообщества Фейсбук.

В таком случае вас могут забанить на срок от одного до 30 дней. Если это первое нарушение, банят сначала на один или несколько дней, второй раз - на неделю. Если жалуются регулярно и эти жалобы принимает служба поддержки Фейсбука, человека начинают банить на месяц. По нарастающей. Если пользователя уже банили раньше, добиться повторного бана легче.

Сам механизм блокировки выглядит так.

“У каждого аккаунта и страницы есть опция "пожаловаться на аккаунт/страницу". 99% контента не нарушают правила пользования соцсетью ФБ, и можно жаловаться бесконечно, а ФБ не забанит. Но есть 1% контента, за который банят достаточно быстро”, - объясняет специалист по интернет-коммуникациям Сергей Малыхин.

Что это за 1% контента? Это все то, что перечислено в "полиси" (списке норм сообщества) Фейсбука как запрещенное к употреблению. Призывы к насилию, хейт спич - язык ненависти (включая такие слова как хохол/москаль и т.п.), различные угрозы, мат. Причем, по словам Сергея Малыхина, многие слова русского мата могут обжаловать как ущемление социальных групп.

“Например, если ты написал кому-то в комментарии "п*дор" - могут пожаловаться, что это "ущемляет права гомосексуалистов", - говорит эксперт.

В похожей ситуации как раз недавно оказался журналист Вячеслав Чечило. “Мой первый аккаунт заблокировали за использование слова “пидор@с” в комментарии, в котором я, по сути, защищал гомосексуалистов. Смешно”, - рассказал “Стране” журналист.

То, что администраторы Фейсбука очень серьезно относятся к употреблению “хейт спич”, подтверждает и политтехнолог Дмитрий Раимов.

“В последнем обновлении модераторы ФБ ужесточили политику “хейт спич”. Сейчас даже “смайлики” распознают как возможное оскорбление в адрес человека. Если, к примеру, африканцу в комментарии отправишь смайл-баклажан, ФБ может воспринять это как оскорбление”, - сообщает эксперт.

Иногда пользователя банят за старые посты и комментарии, о которых он уже и думать забыл. Срока давности у нарушений норм сообществ ФБ не существует. И если стоит задача кого-то заблокировать, если хорошо поискать, повод найдется.

“Многие, кого сейчас блокируют, еще в 2014 году писали негативные посты в адрес Януковича, не подбирая слов, например. И, если эти публикации поднять, можно без проблем заблокировать человека", - приводит пример Дмитрий Раимов.

По этой схеме как раз недавно заблокировали блогера Макса Бужанского.

“Было несколько волн “зачисток”, я попал под волну критиков власти месяц назад, - рассказывает он “Стране”. - Очень неприятно и обидно, улетел в бан за слово “москаль” в комментарии трехлетней давности, хотя я никогда не оскорбляю никого по этническому принципу”.

Порой достаточно одной жалобы, чтобы аккаунт заблокировали. Но иногда нужны сотни жалоб, чтобы админы ФБ на них отреагировали. И если стоит конкретная задача забанить кого-то, тут на помощь приходят боты - фейковые аккаунты-программы, которые можно запрограммировать массово подавать жалобы на определенного блогера.

“Если жалобы идут сотнями, в Фейсбуке срабатывает своего рода "красная лампочка": мол, юзер что-то запостил, и если массово жалуются, администрация ФБ быстрее реагирует и проверяет”, - утверждает Сергей Малыхин.

Именно из-за массовых жалоб ботов, скорее всего, на днях были удалены оба аккаунта политаналитика Михаила Чаплыги.

“Аккаунты были уничтожены сразу - из этого я делаю вывод, что основанием стало большое количество жалоб пользователей. Думаю, это были боты. Сработал автомат, а значит, было около 1000 жалоб. Причем попутно “убили” и аккаунт моей жены”, - рассказывает он “Стране”.

"Забанили за комментарий, который я не писал"

Второй способ, как можно забанить аккаунт – сперва его взломать. "А затем написать от имени автора какой-то паскудный комментарий, который противоречит правилам ФБ. Тогда человека забанят за комментарий, который на самом деле ему не принадлежит", - говорит Дмитрий Раимов.

Сергей Малыхин подтверждает, что никакой сложности во взломе аккаунта нет. “Учитывая, что у 80% пароли от ФБ типа "sergey1981", - иронизирует он.

Так что, если бан влепили за то, чего ты не писал - будь уверен: твой аккаунт взломали.

Но доказать админам ФБ, что матерный комментарий под чьим-то постом написал не ты - на практике очень сложно. Вот и приходится блогерам месяцами сидеть в бане за то, чего они не делали.

К такому способу прибегают, к примеру, если пользователь активировал в настройках функцию “скрыть старые публикации”, а в новых не использует “хейт спич” - тогда остается только взламывать аккаунт, чтобы создать повод для бана.

Именно таким способом банили политолога и блогера Руслана Бизяева.

“С 29 ноября 2017 года я не был в бане на этом аккаунте всего месяца полтора. Банить меня начали после того, как я прошел отметку в 4000 подписчиков, и меня стали регулярно печатать в СМИ”, - рассказывает “Стране” Бизяев. Всего без бана с конца ноября 2017 года до этого момента он был не более 50 дней, включая последние две недели.

Сначала его банили за старые публикации 2014-2016 годов. А потом стали блокировать за комментарии, которые он не писал. “Именно тогда я понял, что аккаунт взломан”, - говорит Бизяев.

Скриншот: Страна

Самое сложное - вскрыть аккаунт, если у вас активирована двухфакторная защита. Тогда, говорят специалисты, нужно иметь программу по вскрытию пароля, знать номер мобильного, привязанного к ФБ, и активировать незаметно от пользователя в настройках вот эту функцию (см.скриншот выше). Тогда раз в неделю кто-то может войти в аккаунт без кода безопасности, который приходит на телефон, привязанный к аккаунту.

Поэтому за данным статусом специалисты советуют постоянно следить.

Как защититься от бана?

Основная задача блогера - писать так, чтобы избегать нарушений правил ФБ: не использовать язык ненависти, оскорбления, ненормативную лексику. Тогда ни у армий ботов, ни у идеологических оппонентов не будет оснований подать жалобу на публикацию и добиться бана.

Так что первое правило блогера: прочитать “полиси” (список норм сообщества Фейсбук), и четко знать, что можно постить, а что нельзя.

Бороться с массовыми банами на старые публикации можно простым способом: в настройках аккаунта изменить уровень доступа к предыдущим публикациям - с "Доступно всем" на "Только друзья". Тогда боты (которые не в "друзьях") просто не увидят старые публикации, и не смогут на них пожаловаться.

С защитой от взлома все сложнее. Для начала специалисты рекомендуют регулярно менять пароли от ФБ (раз в квартал), включить включить двухфакторную авторизацию и минимизировать количество устройств, с которого выходите в Фейсбук.

“Ну и вообще быть аккуратным и с почтой и с ФБ, не кликать на все подряд, особенно в почте. Зачастую приходит письмо, мол что-то срочно нужно в ФБ сделать, перейдите по ссылке, чтобы повысить безопасность. Кликаете, а там вирус, и дальше уже дело техники”, - сообщает Сергей Малыхин.

По словам Дмитрия Раимова, блогеры, которым в свое время удалось обзавестись "синей галочкой" в профиле, подтверждающей, что это официальная страница (принадлежит реальному человеку), получают частичную индульгенцию. То есть, им грозит менее суровое наказание за нарушение правил сообщества ФБ и их почти не банят.

“Синяя галочка – свидетельство того, что страница принадлежит реальному человеку. Для этого или надо писать обращение в офис Фейсбук (так обычно делают чиновники, чтобы подтвердить, что это их официальный аккаунт), или иметь 100 тысяч подписчиков”, - говорит Раимов. Такая галочка есть почти у всех популярных в сети политиков и госслужащих. Она есть и у официальной страницы Петра Порошенко.

Но то же время, и “галочка” не является стопроцентной защитой от бана. Она - не более чем скидка на наказание, но не панацея.

Банят не только основной аккаунт, но и запасной

Кроме Фейсбука блогеры чаще всего не имеют альтернативных площадок коммуникации с аудиторией. Так что, если их страницу блокируют, они полностью выпадают из медиапространства. "А создание новых страниц не помогает, поскольку большая часть аудитории все равно на нее не переходит", – уверен Дмитрий Раимов.

Да и бессмысленно это - создавать резервный аккаунт, утверждают "бывалые" блогеры, закаленные постоянными банами. Рано или поздно "друг" пожалуется, что запасной аккаунт выдает себя за основной - и все, страницу удаляют. Поскольку по правилам пользования ФБ один человек может иметь только один аккаунт.

Скриншот: Страна

Технологию описывает “Стране” Руслан Бизяев, чей запасной аккаунт удалили именно по этой причине.

“Тебя, к примеру, банят на 30 дней. Потом ты заводишь запасной аккаунт (в моем случае, к примеру, Руслан Валентинович) и зовешь туда свою аудиторию. Через какое-то время от админов приходит сообщение: "друг" пожаловался, что Руслан Валентинович выдает себя за Руслана Бизяева. А Руслану Бизяеву - с точностью до наоборот”.

В результате обоим аккаунтам предлагают удостоверить личность путем сброса сканов документа.

“И так как в реальности я Бизяев Руслан, жалоба на запасной аккаунт удовлетворяется и он блокируется (вместе со всеми данными, которые там были. Например электронный адресс ты уже не можешь использовать при любой следующей регистрации на ФБ)”, - рассказывает блогер.

Скриншот: Страна

Таким образом ЛОМов фактически вытесняют из соцсети.

Известный юрист Андрей Портнов тоже с этим столкнулся, когда Фейсбук забанил его второй аккаунт.

“Сначала меня попросили прислать селфи, после этого запросили паспортные данные. Проверка эта проходит 72 часа, на которые твоя страница полностью удаляется. А первая страница все это время висит в бане. И получается, что на 2-3 дня человек просто пропадает из информационного поля. А иногда проверка затягивается на несколько недель”, - говорит Андрей Портнов.

Писать жалобы на блокировку аккаунта в службу поддержки ФБ тоже бессмысленно. Им все равно, кого банить - они просто делают свою работу. Они обязаны реагировать на жалобы пользователей о нарушении норм Фейсбука, и вовсе не обязаны разбираться, кто, почему и по чьей указке жалуется на аккаунт популярного и критичного к украинской власти блогера.

К примеру, Михаил Чаплыга попытался обжаловать удаление, написав напрямую модераторам Фейсбука. Но это не помогло - скорее даже наоборот.

"Около 8 часов вечера я создал временную страницу, с которой обратился к администрации ФБ и описал ситуацию. А уже в 12 дня и эту страницу заблокировали", - рассказал Чаплыга "Стране".

И все же в скором времени Чаплыга надеется восстановить аккаунты: “Мои подписчики отправили администраторам Фейсбука жалобы на удаления моих страниц. Должно сработать. Еще я отправил админам фото своего паспорта для подтверждения личности: такова процедура восстановления аккаунта. Думаю, бан продлится не менее пары дней”.

Почему блокируют оппозиционных к власти блогеров?

Блогеры, которые большую часть года проводят в бане, убеждены: ряды сетевых критиков власти прореживают не просто так.

Так, к примеру, Вячеслав Чечило называет это “удобным способом решить вопрос с оппозиционными блогерами”: заблокировали, удалили аккаунт - и все, блогера нет.

Михаил Чаплыга считает, что блокировка его аккаунта связана с серией критических публикаций об омбудсмене Людмиле Денисовой (Чаплыга ранее работал в офисе ее предшественницы). Также "Миха Анархист" часто позволял себе критику в адрес Порошенко - по его мнению, это и стало причиной “сноса” обоих его аккаунтов.

Чаплыга полагает, что это АП поставила задачу “закрыть ему рот”. А для реализации такого рода блокировки нужен большой ресурс ботов, который, по его словам, есть в распоряжении власти.

Руслан Бизяев тоже возлагает вину за системные баны критиков власти на Банковую: “Как мне говорили, делают это "сладкие" ребята (люди Порошенко - Прим.ред.), в рамках борьбы за гласность”. Хотя он не исключает, что к этому могут быть причастны также СНБО и киберполиция.

Сергей Малыхин признает, что массовые баны критиков украинской власти в Фейсбуке - это длительная, планомерная работа хакеров и СММщиков, которые однозначно есть на подряде у Банковой. У АП наверняка есть список аккаунтов, которые хотелось бы "заткнуть".

Но Банковая не влияет на удаление и блокировку аккаунтов технически.

"Это невозможно сделать, просто отправив список "своему" модератору в ФБ в Ирландию", - говорит Малыхин, уточняя: модераторы украинского сегмента Фейсбука находятся в операционном офисе Фейсбука в Дублине, Ирландии.

"Не исключаю, что у украинской власти могут быть контакты среди этих модераторов, но не думаю, что так просто можно из Киева написать и попросить забанить неуодных. Там есть свои системы внутреннего контроля. Со стороны админов это не "спецоперация" по наведению демократии в украинском Фейсбуке. Никакой предвзятости. Модераторам ФБ все равно, кого банить. Они просто делают свою работу по гайдлайнам офиса ФБ”, - уверяет Малыхин.

В целом же в блогосфере уверены, чо все эти баны происходят не просто так.

Руслан Бизяев, например, говорит, что это система, а не отдельный бзик по юзерам.

"По сути - идет зачистка информационного поля перед избирательной кампанией", - убежден он. Причем банять уже не столько "ватных агентов Кремля", сколько просто людей с критическим мышлением и чувством юмора.

"Банковой необходимо "тоннельное мышление" будущего избирателя, который не должен видеть их смешными. Это самое страшное для них - выглядеть смешными. Похлеще всех расследований и публикаций в западных и отечественных СМИ. Ну не любит наш народ "лузеров". К осени вычистят всех своими 30-дневными банами”, - уверен Руслан Бизяев.

С тем, что идет “зачистка”, согласен и другой забаненный блогер Андрей Недовес. “Фейсбук - мощнейший ресурс формирования мнения потенциального электората”, - объясняет он.

По данным исследования R&B Group, проведенного по заказу Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ", 44% украинцев пользуются Фейсбуком. По словам главы Агентства Дмитрия Раимова, информации из Фейсбука доверяют больше, чем мнению экспертов СМИ.

Фото: Дмитрий Раимов для "Страны"

Интересно, что несколько недель назад под “зачистку” по запрещенным словам попали и некоторые провласные блогеры, среди которых, к примеру, главред "Петра и Мазепы" Виктор Трегубов, политтехнолог Тарас Березовец, сотрудничающий с Банковой. Последний вместе с другими блогерами даже заявлял, что намерен судиться с Фейсбуком за баны, и даже счел это элементом гибридной войны с Россией (долей в социальной сети владеют структуры, принадлежащие российскому бизнесмену Алишеру Усманову). А Дмитрий Золотухин, чиновник Министерства информационной политики, аргументировал это тем, что за соблюдением норм сообщества Фейсбук в Украине, России и странах СНГ отвечает некая Ульяна Зинина, гражданка РФ, которая раньше работала в российском правительстве.

То есть, ФБ-война идет уже по всем фронтам.

“Обе стороны имеют свои, управляемые ботофермы для жалоб. Хотя даже не обе, а все стороны, их у нас не счесть. Атакуют по очереди, могу объяснить это только так. Уверен, что накануне выборов будет война везде, где можно, и в ФБ тоже”, - считает Макс Бужанский.

В любом случае, видимо, за дело взялись серьезно. "Цель - закрыть рот нам (аудитория Фейсбука в Украине растет), а потом законом № 6688 (о внесудебном блокировании сайтов) и вам, интернет-изданиям. И профит. Информационное поле зачищено. Есть только "правильные" блогеры и СМИ", - говорит Руслан Бизяев.