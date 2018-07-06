Информдиктатура отложена

Тоталитарная диктатура в украинском интернете временно откладывается. Вчера Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере, в простонародье именуемый законом о внесудебном блокировании сайтов.

Итог голосования неутешителен для власти – всего 158 "за". Это чуть больше половины Блока Порошенко, две трети "Народного фронта" и Радикальная партия Ляшко в почти полном составе. Можно было бы порадоваться таким результатам и забыть о диктаторском законопроекте, однако делать это, увы, рано.

Результаты голосования показывают, что оно было сигнальным. Власть решила проверить, сколько голосов наберется без сигнала с Банковой. А то, что его не было, можно понять по голосованию группы "Воля народа", которая подставляет плечо коалиции только тогда, когда идет жесткое указание. В этот раз, без указания, голосов от группы было всего 3, но при необходимости будут все 19.

И не только у "Воли народа". Можно не сомневаться, что при необходимости добавит 20 голосов "Народный фронт", и тогда все будет зависеть от поведения группы Кличко внутри БПП. Только таким путем власть может насобирать еще 30 голосов, чтобы сложилось нужное большинство.

Безусловно, остается надежда, что по мере приближения выборов отношения внутри лагеря власти будут обостряться, и нужные 226 не соберутся никогда. По крайней мере, между пропрезидентской и кличковской частью БПП точно пробежала черная кошка: глава фракции Герасимов на днях сыпал угрозами в адрес "кличковцев" прямо в зале парламента, а мэр Киева, в свою очередь, ведет сепаратную агитацию по столице, где его кандидаты пока фигурируют под аморфным названием "команда Кличко". Причем все это – в партийных цветах "УДАРа".

Так что до раскола, похоже, осталось совсем немного, и наверняка найдутся желающие этот раскол ускорить.

Вопрос ЦИК расколол коалицию?

Раскол внутри БПП – не единственный, который вчера обозначился в парламенте. Вторая линия раскола прошла во время попытки президентской фракции начать процесс перезагрузки Центризбиркома. Голосование по увольнению его старого состава тоже было провалено – но уже при совсем другой конфигурации. Раздираемый внутренними распрями БПП теперь был един – 117 голосов, опять все голоса отдала Радикальная партия, которая стала уже более провластной, чем фракции коалиции, половину голосов дала "Воля народа" (что это значит, уже сказано выше), и неожиданно к большинству присоединилась "Самопомощь". Итого – 189.

Вполне логично против были Оппозиционный блок и "Батькивщина", которые заявляют, что Порошенко формирует Центризбирком под себя. Но голосование провалили не они, а ... "Народный фронт", который выдавил из себя всего 10 голосов.

Но у этой фракции причины другие. Их-то, в общем, Порошенко при формировании ЦИК не обошел (хотя и нельзя сказать, что поделился щедро: 3 места для фракции из 82 человек), но это не имеет особого значения. Просто "НФ" не хочет нового состава ЦИК вообще. Да и старого тоже. Им вообще не нужен Центризбирком, так как он открывает двери для проведения досрочных парламентских выборов, которых нарфронтовцы все еще опасаются.

И потому следует ожидать, что новый состав ЦИК появится только в сентябре. Именно тогда начнутся последние полгода полномочий Порошенко, когда он уже не будет иметь права распустить Верховную Раду.

Договаривается ли Порошенко с "ДНР" о войне

Лидер "Батькивщины" Тимошенко тем временем полагает, что Центризбирком вообще не понадобится, так как Банковая не собирается проводить никаких выборов. Она вчера обнародовала "план Порошенко", который состоит в том, что выборы не состоятся из-за войны. Не такой, как сейчас, а большой. И по этому поводу Банковая ведет переговоры с лидерами "ДНР" и "ЛНР".

Звучит это известие двояко. С одной стороны, такой план действительно может существовать. Шансов у Порошенко на переизбрание все меньше, а шансов иметь влиятельную фракцию в парламенте – еще меньше. И потому вполне можно допустить, что ради сохранения власти Банковая может пойти на "большую войну". Ведь отдали же Крым для того, чтобы Юго-Восток никогда не был в большинстве.

Но, с другой стороны, этот план в изложении Тимошенко выглядит малореальным. Поскольку для начала "большой войны" вовсе не нужно договариваться с "ДНР" и "ЛНР" и вообще с кем-либо. Для этого достаточно совершить большую провокацию, на которую сепаратисты ответят и без всякой договоренности.

В объединении тезиса о "большой войне" с тезисом о "договоренности с сепаратистами" проявилась прежняя Тимошенко, которой мы не видели уже года четыре, – готовая ради красного словца обвинить противника в чем угодно. И, кстати, примечательный факт: лидер "Батькивщины" говорит о переговорах с Захарченко и Пасечником, а не с Путиным, что в корне расходится с нынешней "линией партии" о том, что в Украине нет никакого конфликта, а есть война с Россией. Потому что в случае "большой войны" с Россией переговоры могут быть только с Кремлем.

Курская дуга: 75 лет спустя

Вчера незаметно для украинской власти прошла 75-я годовщина начала битвы на Курской дуге. То, что нынешняя власть с ее идеологией не заметила этого события (при этом ежегодно отмечая годовщины малозначимых, но идеологически правильных событий), не удивляет. Однако для остальной Украины это знаменательная дата, так как именно в ходе наступления, начавшегося с Курской битвы, началось освобождение ее территории.

Эта битва была знаменательным событием и для Великой Отечественной войны вообще. До этого два года война шла по одному сценарию: летом немцы наступали, советские войска пытались контратаковать, но получалось еще хуже, и только зимой Красная армия отвоевывала часть потерянных территорий.

В 1943-м опыт предыдущих неудач был учтен. Советские войска больше не наступали. Узнав, где будет направление главного удара вермахта, на нем была создана глубокоэшелонированная оборона, которая должна была выдержать этот удар. Это и была Курско-Орловская дуга.

Перемолов в мясорубке битвы лучшие части противника, Красная армия перешла в наступление. Если к началу лета из украинских территорий были освобождены только Луганск и юго-восточная часть Харьковской области, то уже в августе был освобожден Харьков, в сентябре – Донецк и Полтава, в октябре – Запорожье и Днепропетровск, в ноябре – на излете наступления – Киев. К началу ноября грандиозное наступление выдохлось, и освобожденный вслед за Киевом Житомир пришлось оставить, чтобы освободить уже зимой.

Но это уже были тактические неудачи. Стратегическую инициативу с момента Курской битвы Красная армия взяла в свои руки и уже не упускала до конца войны.

2021: конец безвиза

Безвизовый режим с Евросоюзом с 2021 года будет прекращен. Вчера Европарламент проголосовал за новую процедуру въезда граждан из стран, не входящих в Евросоюз, но имеющих безвизовый режим. Она фактически означает введение виз.

Конечно, речь не идет о полноценном визовом режиме, который был раньше. Теперь нужно "всего лишь" получить по интернету разрешение на пребывание в шенгенской зоне, которое будет действовать три года и будет стоить семь евро. Но это, по сути, та же многоразовая виза, в которой могут отказать.

Нельзя сказать, что такое решение принято именно против Украины. Пострадает немало государств. Но какое это имеет значение для страны, которой десятилетиями обещали свободную Европу и которая ради этого даже устроила Майдан?

Ужесточение въезда для граждан тех стран, которых раньше пряниками заманивали в евроинтеграцию, означает, что Евросоюз закрывается от всех. В лучшем случае он еще интегрирует в себя бывшие югославские республики и Албанию, после чего проект будет закрыт для посторонних. Сколько бы лозунгов не вывешивали в Киеве.